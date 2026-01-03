20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Двуликий Тбилиси

Узнайте, как Тбилиси соединяет Восток и Запад, прогуливаясь по его историческим улочкам и современным проспектам. Это уникальный опыт
Тбилиси - город контрастов, где Восток встречается с Западом.

В ходе индивидуальной экскурсии вы посетите старинные кварталы и современные районы, ощутите дух города и увидите его главные достопримечательности. Прогулка начнется с
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исторического центра, где вас ждут театр Габриадзе и церковь Анчисхати.

Затем, на автомобиле, вы отправитесь по проспекту Руставели и посетите Кафедральный собор Святой Троицы. Экскурсия завершится на вершине горы Мтацминда с панорамным видом на город

5
25 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная атмосфера Тбилиси
  • 🏛️ Исторические и культурные памятники
  • 🚶‍♂️ Пешая прогулка по старому городу
  • 🚗 Автомобильный тур по современным районам
  • ⛰️ Панорамный вид с горы Мтацминда
Двуликий Тбилиси
Двуликий Тбилиси
Двуликий Тбилиси

Что можно увидеть

  • Театр Габриадзе
  • Церковь Анчисхати
  • Крепость Нарикала
  • Абанотубани
  • Проспект Руставели
  • Кафедральный собор Святой Троицы
  • Церковь Метехи
  • Пантеон Грибоедова

Описание экскурсии

Пешком по восточному сердцу Тбилиси

Вы исследуете всю историческую часть города — самую аутентичную, где всё «по-домашнему», хотя на каждый квартал приходится огромное количество древностей и архитектурных памятников. Вы осмотрите знаменитый театр Габриадзе, увидите самое старое здание Тбилиси — церковь Анчисхати VI века — и великолепное Инжировое ущелье, по дну которого течёт река прямо в центре города! По канатной дороге подниметесь к крепости Нарикала, посетите легендарные антично-восточные Абанотубани и много других интересных мест, куда сами вряд ли забредёте.

С ветерком по «европейской» части города

На автомобиле мы обязательно проедем по главному проспекту Тбилиси, берущему своё начало от площади Свободы, — проспекту Руставели. Он мало похож на уютные улочки старой части города, а потому скорее напомнит одну из широких магистралей любой европейской столицы, ничем им не уступая. Вы рассмотрите огромное количество культурных и архитектурных памятников этой части Тбилиси, посетите Кафедральный собор Святой Троицы и заглянете в церковь Метехи в Авлабаре. А ещё обязательно увидите в Пантеоне могилу Александра Грибоедова по пути к вершине горы Мтацминда, откуда полюбуетесь ошеломляющим видом на город.

Организационные детали

  • Стоимость сугубо пешеходной экскурсии составит 42 евро
  • Продолжительность экскурсии указана приблизительно, она может длиться и дольше
  • Крепость Нарикала временно закрыта на реставрацию

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лела
Лела — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 332 туристов
Добро пожаловать в Грузию! Если вы ищете гида по Грузии с машиной, я буду очень рада наполнить ваш отпуск красотами, от которых захватывает дух, яркими запоминающимися моментами и погружением в историю и культуру нашей прекрасной страны. Многие мои путешественники отмечают, что, когда они выбирали отдых в Грузии, для них было важно, чтобы гид был профессионалом своего дела, прошёл соответствующее обучение и сертификацию.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
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Светлана
Сегодня были на экскурсии с замечательным гидом Лелой и хотим поделиться своими впечатлениями. В Тбилиси мы первый раз и уже полюбили этот город во многом благодаря нашему гиду. Лела рассказала
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нам много интересных фактов и историй о своем родном городе, показывала все значимые места, ответила на все вопросы и еще больше заинтересовала этим чудесным городом. Грамотный, профессиональный гид и любящий свой город и страну человек. Рекомендуем! Спасибо большое за прекрасную экскурсию и благодарность водителю Зурабу.

Сегодня были на экскурсии с замечательным гидом Лелой и хотим поделиться своими впечатлениями. В Тбилиси мы
Сегодня были на экскурсии с замечательным гидом Лелой и хотим поделиться своими впечатлениями. В Тбилиси мы
Сегодня были на экскурсии с замечательным гидом Лелой и хотим поделиться своими впечатлениями. В Тбилиси мы
Сегодня были на экскурсии с замечательным гидом Лелой и хотим поделиться своими впечатлениями. В Тбилиси мы
Сегодня были на экскурсии с замечательным гидом Лелой и хотим поделиться своими впечатлениями. В Тбилиси мы
Сегодня были на экскурсии с замечательным гидом Лелой и хотим поделиться своими впечатлениями. В Тбилиси мы
Сегодня были на экскурсии с замечательным гидом Лелой и хотим поделиться своими впечатлениями. В Тбилиси мы
Сегодня были на экскурсии с замечательным гидом Лелой и хотим поделиться своими впечатлениями. В Тбилиси мы+1
Сегодня были на экскурсии с замечательным гидом Лелой и хотим поделиться своими впечатлениями. В Тбилиси мы
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К
Все было прекрасно, прекрасный экскурсовод.
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Т
Экскурсия "Двуликий Тбилиси" - отличная! Гид Лела - выше всяких Похвал! Владение материалом, знание предмета экскурсии, широта кругозора, эмоциональная подача, доброе и отзывчивое отношение к своим туристам, делает экскурсию лёгкой,
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быстрой, интересной, увлекательной и неповторимой! Сама экскурсия прошла как говорится" на одном дыхании", а Лелой просто можно заслушиваются часами: насколько много она знает и интересно рассказывает!!!
Лела- не просто источник Знаний о своем городе! Она- Родник, который может напоить Любовью к Тбилиси и теплом своей Души того, кто искренне хочет познакомиться с этим городом и увести с собой только лучшие воспоминания!

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Л
Получили огромное удовольствие от двух экскурсий, которые провела для нас Лела ("Двуликий Тбилиси" и в г. Телави с посещением Кафедрального собора Алаверди в Алазанской долине, Дома-музея Александра Чавчавадзе и винодельни
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Вазиани). Приятно поражены энциклопедическими знаниями нашего гида, ее огромной любовью к своей стране, доходчивостью подачи материала.
В работе Лелы подкупают внимательность к запросам экскурсантов и искренняя забота об их удобстве и комфорте.
Также хотелось бы отметить мастерство работавшего с нами на этих экскурсиях водителя Зураба. Благодаря ему наши поездки были безопасны и комфортны. Лариса и Григорий

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Виктор
Насыщенная экскурсия. Увидели все ключевые достопримечательности Тбилиси. Усталость почувствовалась позже, а во время всей экскурсии не было повода думать об этом.
У Лелы очень развитые навыки русского языка. Богата знаниями истории
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по любым стандартным и нестандартным вопросам. Заметно, что постоянно развивается и много читает, изучает. Внимательна, начиная от момента резервирования экскурсии.
Мы очень благодарны вниманию во время экскурсии и тому, что у нас остались замечательные впечатления от экскурсии по Тбилиси.
Уже после экскурсии после заката поднялись к крепости по канатной дороге и ночные виды уже знакомых мест стали приятной вишенкой на торте впечатлений.

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Е
Была на экскурсии по Тбилиси с Лелой. Экскурсия пешеходно-автомобильная, что очень удобно и позволяет посмотреть в короткий срок удаленные друг от друга места. Лела очень интересно рассказала про историю города
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и его современность. Мне понравилась подача материала - информации много, но все рассказывается не монотонно и академично (это было бы очень скучно), а с интересными моментами, которые оживляют истории. С Лелой можно обсудить историю и политику, обсудить поворотные моменты (почему было так, а не по другому). Рекомендую Лелу как отличного экскурсовода.

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