20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы исследуете всю историческую часть города — самую аутентичную, где всё «по-домашнему», хотя на каждый квартал приходится огромное количество древностей и архитектурных памятников. Вы осмотрите знаменитый театр Габриадзе, увидите самое старое здание Тбилиси — церковь Анчисхати VI века — и великолепное Инжировое ущелье, по дну которого течёт река прямо в центре города! По канатной дороге подниметесь к крепости Нарикала, посетите легендарные антично-восточные Абанотубани и много других интересных мест, куда сами вряд ли забредёте.
С ветерком по «европейской» части города
На автомобиле мы обязательно проедем по главному проспекту Тбилиси, берущему своё начало от площади Свободы, — проспекту Руставели. Он мало похож на уютные улочки старой части города, а потому скорее напомнит одну из широких магистралей любой европейской столицы, ничем им не уступая. Вы рассмотрите огромное количество культурных и архитектурных памятников этой части Тбилиси, посетите Кафедральный собор Святой Троицы и заглянете в церковь Метехи в Авлабаре. А ещё обязательно увидите в Пантеоне могилу Александра Грибоедова по пути к вершине горы Мтацминда, откуда полюбуетесь ошеломляющим видом на город.
Организационные детали
Стоимость сугубо пешеходной экскурсии составит 42 евро
Продолжительность экскурсии указана приблизительно, она может длиться и дольше
Крепость Нарикала временно закрыта на реставрацию
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лела — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 332 туристов
Добро пожаловать в Грузию!
Если вы ищете гида по Грузии с машиной, я буду очень рада наполнить ваш отпуск красотами, от которых захватывает дух, яркими запоминающимися моментами и погружением в историю и культуру нашей прекрасной страны.
Многие мои путешественники отмечают, что, когда они выбирали отдых в Грузии, для них было важно, чтобы гид был профессионалом своего дела, прошёл соответствующее обучение и сертификацию.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
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Светлана
Сегодня были на экскурсии с замечательным гидом Лелой и хотим поделиться своими впечатлениями. В Тбилиси мы первый раз и уже полюбили этот город во многом благодаря нашему гиду. Лела рассказала читать дальшеуменьшить
нам много интересных фактов и историй о своем родном городе, показывала все значимые места, ответила на все вопросы и еще больше заинтересовала этим чудесным городом. Грамотный, профессиональный гид и любящий свой город и страну человек. Рекомендуем! Спасибо большое за прекрасную экскурсию и благодарность водителю Зурабу.
+1
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К
Константин
Все было прекрасно, прекрасный экскурсовод.
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Т
Татьяна
Экскурсия "Двуликий Тбилиси" - отличная! Гид Лела - выше всяких Похвал! Владение материалом, знание предмета экскурсии, широта кругозора, эмоциональная подача, доброе и отзывчивое отношение к своим туристам, делает экскурсию лёгкой, читать дальшеуменьшить
быстрой, интересной, увлекательной и неповторимой! Сама экскурсия прошла как говорится" на одном дыхании", а Лелой просто можно заслушиваются часами: насколько много она знает и интересно рассказывает!!! Лела- не просто источник Знаний о своем городе! Она- Родник, который может напоить Любовью к Тбилиси и теплом своей Души того, кто искренне хочет познакомиться с этим городом и увести с собой только лучшие воспоминания!
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Л
Лев
Получили огромное удовольствие от двух экскурсий, которые провела для нас Лела ("Двуликий Тбилиси" и в г. Телави с посещением Кафедрального собора Алаверди в Алазанской долине, Дома-музея Александра Чавчавадзе и винодельни читать дальшеуменьшить
Вазиани). Приятно поражены энциклопедическими знаниями нашего гида, ее огромной любовью к своей стране, доходчивостью подачи материала. В работе Лелы подкупают внимательность к запросам экскурсантов и искренняя забота об их удобстве и комфорте. Также хотелось бы отметить мастерство работавшего с нами на этих экскурсиях водителя Зураба. Благодаря ему наши поездки были безопасны и комфортны. Лариса и Григорий
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Виктор
Насыщенная экскурсия. Увидели все ключевые достопримечательности Тбилиси. Усталость почувствовалась позже, а во время всей экскурсии не было повода думать об этом. У Лелы очень развитые навыки русского языка. Богата знаниями истории читать дальшеуменьшить
по любым стандартным и нестандартным вопросам. Заметно, что постоянно развивается и много читает, изучает. Внимательна, начиная от момента резервирования экскурсии. Мы очень благодарны вниманию во время экскурсии и тому, что у нас остались замечательные впечатления от экскурсии по Тбилиси. Уже после экскурсии после заката поднялись к крепости по канатной дороге и ночные виды уже знакомых мест стали приятной вишенкой на торте впечатлений.
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Е
Елена
Была на экскурсии по Тбилиси с Лелой. Экскурсия пешеходно-автомобильная, что очень удобно и позволяет посмотреть в короткий срок удаленные друг от друга места. Лела очень интересно рассказала про историю города читать дальшеуменьшить
и его современность. Мне понравилась подача материала - информации много, но все рассказывается не монотонно и академично (это было бы очень скучно), а с интересными моментами, которые оживляют истории. С Лелой можно обсудить историю и политику, обсудить поворотные моменты (почему было так, а не по другому). Рекомендую Лелу как отличного экскурсовода.