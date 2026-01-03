20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Тбилиси - город контрастов, где Восток встречается с Западом.В ходе индивидуальной экскурсии вы посетите старинные кварталы и современные районы, ощутите дух города и увидите его главные достопримечательности. Прогулка начнется с

исторического центра, где вас ждут театр Габриадзе и церковь Анчисхати. Затем, на автомобиле, вы отправитесь по проспекту Руставели и посетите Кафедральный собор Святой Троицы. Экскурсия завершится на вершине горы Мтацминда с панорамным видом на город

Описание экскурсии

Пешком по восточному сердцу Тбилиси

Вы исследуете всю историческую часть города — самую аутентичную, где всё «по-домашнему», хотя на каждый квартал приходится огромное количество древностей и архитектурных памятников. Вы осмотрите знаменитый театр Габриадзе, увидите самое старое здание Тбилиси — церковь Анчисхати VI века — и великолепное Инжировое ущелье, по дну которого течёт река прямо в центре города! По канатной дороге подниметесь к крепости Нарикала, посетите легендарные антично-восточные Абанотубани и много других интересных мест, куда сами вряд ли забредёте.

С ветерком по «европейской» части города

На автомобиле мы обязательно проедем по главному проспекту Тбилиси, берущему своё начало от площади Свободы, — проспекту Руставели. Он мало похож на уютные улочки старой части города, а потому скорее напомнит одну из широких магистралей любой европейской столицы, ничем им не уступая. Вы рассмотрите огромное количество культурных и архитектурных памятников этой части Тбилиси, посетите Кафедральный собор Святой Троицы и заглянете в церковь Метехи в Авлабаре. А ещё обязательно увидите в Пантеоне могилу Александра Грибоедова по пути к вершине горы Мтацминда, откуда полюбуетесь ошеломляющим видом на город.

Организационные детали