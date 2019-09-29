20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Грузия
  2. Экскурсии

  3. Двуликий Тбилиси

Рассмотреть, что в Тбилиси от запада, а что — от востока, и прочувствовать его особый ритм

Lela
Задать вопрос
Lela – ваш гид
Если вы спросите у любого грузина, откуда он родом, он назовёт регион страны с точностью до села.

Если вы спросите об этом же тбилисца, он просто назовёт город, потому что нет на земле второго такого места, похожего на Тбилиси.

Здесь царит особая атмосфера и уникальный ритм.

Этот город, как двуликий Янус, для жителей востока — западный, а для европейцев — восточный, и я предлагаю вам увидеть это, погрузившись в его жизнь во время прогулки пешком и на автомобиле.
75 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии20 отзывов
5
Двуликий Тбилиси
Двуликий Тбилиси

Что вас ожидает

Пешком по восточному сердцу Тбилиси
Вы исследуете всю историческую часть города — самую аутентичную, где всё «по-домашнему», хотя на каждый квартал приходится огромное количество древностей и архитектурных памятников. Вы осмотрите знаменитый театр Габриадзе, увидите самое старое здание Тбилиси — церковь Анчисхати VI века — и великолепное Инжировое ущелье, по дну которого течёт река прямо в центре города! По канатной дороге подниметесь к крепости Нарикала, посетите легендарные антично-восточные Абанотубани и много других интересных мест, куда сами вряд ли забредёте.

С ветерком по «европейской» части города
На автомобиле мы обязательно проедем по главному проспекту Тбилиси, берущему своё начало от площади Свободы, — проспекту Руставели. Он мало похож на уютные улочки старой части города, а потому скорее напомнит одну из широких магистралей любой европейской столицы, ничем им не уступая. Вы рассмотрите огромное количество культурных и архитектурных памятников этой части Тбилиси, посетите Кафедральный собор Святой Троицы и заглянете в церковь Метехи в Авлабаре. А ещё обязательно увидите в Пантеоне могилу Александра Грибоедова по пути к вершине горы Мтацминда, откуда полюбуетесь ошеломляющим видом на город.

Организационные детали

  • Стоимость сугубо пешеходной экскурсии составит 42 евро.
  • Продолжительность экскурсии указана приблизительно, она может длиться и дольше.
Двуликий Тбилиси
Двуликий Тбилиси
Двуликий Тбилиси
Двуликий Тбилиси
Двуликий Тбилиси

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Lela
Lela
Добро пожаловать в Грузию! Меня зовут Лела, и, если вы ищете гида по Грузии с машиной, я буду очень рада наполнить ваш отпуск красотами, от которых захватывает дух, яркими запоминающимися моментами и погружением в историю и культуру нашей прекрасной страны. Многие мои клиенты отмечают, что, когда они выбирали отдых в Грузии, для них было важно, чтобы гид был профессионалом своего дела, прошёл соответствующее обучение и сертификацию.
Напишите мне

20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

29 сентября 2019
Интересная и познавательная экскурсия по Тбилисси. Лела очень добрый человек, терпеливо переносила все наши просьбы остановиться сделать фото. Приятно что к дальним местам экскурсии мы переезжали на автомобиле. На экскурсию забрали нас прямо из гостиницы и в конце экскурсии по нашей просьбе завезли нас в винный погреб с отличным вином.
5 августа 2019
Были на экскурсии "Двуликий Тбилисси".Очень понравилось-это мало сказать. Всё грамотно, интересно.Лела замечательный гид. Спасибо ей большое за незабываемые экскурсию.
6 июля 2019
Были на экскурсии с Лелой. Очень понравилось!!!Очень приятная и вдумчивая девушка гид. Спланировала для нас маршрут с учётом наших пожеланий. Встретила нас на машине на вокзале и проводила обратно до вагона. Я была с детьми в Тбилиси впервые и времени для экскурсии у нас было немного, но благодаря Леле мы узнали довольно много о городе, истории и традициях. Очень надеемся вернуться в Грузию в следующем году и отправиться с Лелой в горы)))
9 июня 2019
Экскурсия очень понравилась. Мы увидели прекрасный город Тбилиси и гид Лела очень приятная, знающая и любящая свой город. Мы с удовольствием отправимся с гидом и водителем Зурабом на другие экскурсии, и порекомендуем друзьям и знакомым.
Благодарим Вас, Лела!
11 марта 2019
Экскурсия супер, всё очень понравилось.
28 января 2019
Спасибо Леле за интересную экскурсию! Прекрасное знание истории Грузии позволяет ей ответить на любой заданный вопрос и рассказать о любом месте в Тбилиси (предположу, что и вообще о любом месте в Грузии), привязав его к историческому контексту. От этого рассказ получается очень насыщенный и конкретизированный. Да и просто Лела хороший и отзывчивый человек, с которым приятно провести экскурсионное время!
12 января 2019
Экскурсию заказывали для мамы, она прилетела значительно раньше нас. Лела организовала ее встречу, провела замечательную экскурсию, доставила маму обратно в аэропорт. Все остались очень довольны! Огромное спасибо! Тбилиси благодаря Лелы маму очаровал.
12 ноября 2018
Экскурсия понравилась. Лела действительно очень профессиональный экскурсовод. Хорошо составлена экскурсия, много увидели, не устали. Рекомендую всем, особенно тем кому важны исторические подробности достопримечательностей Тбилиси и Грузии.
7 октября 2018
Экскурсия "Двуликий Тбилиси" - отличная! Гид Лела - выше всяких Похвал! Владение материалом, знание предмета экскурсии, широта кругозора, эмоциональная подача, доброе и отзывчивое отношение к своим туристам, делает экскурсию лёгкой, быстрой, интересной, увлекательной и неповторимой! Сама экскурсия прошла как говорится " на одном дыхании" , а Лелой просто можно заслушиваются часами: насколько много она знает и интересно рассказывает!!!
Лела- не просто источник Знаний о своем городе! Она- Родник, который может напоить Любовью к Тбилиси и теплом своей Души того, кто искренне хочет познакомиться с этим городом и увести с собой только лучшие воспоминания!
27 августа 2018
Спасибо гиду Леле и водителю Зурабу за прекрасную экскурсию по столице Грузии. Великолепные обзорные виды, прогулки по старинным и живописным местам и улочкам, теплая и душевая атмосфера, которую создавали Лела и Зураб помогли нам понять и увидеть не только сам город, но и прочувствовать его народ, очень открытый, доброжелательный и гостеприимный. Подача материала очень лёгкая, вместе с тем наполненная, со свойственной Леле позитивной эмоцианальностью.
Всем рекомендую и экскурсию и гида Лелу.
Ещё 10 отзывов

Lela проводит ещё 4 экскурсии

Боржоми, Рабат, Вардзия — легенды ГрузииБоржоми, Рабат, Вардзия — легенды ГрузииБоржоми, Рабат, Вардзия — легенды Грузии
210 за экскурсию
12 часов
Историческое путешествие на родину минеральной воды, к старинной крепости и скальному городу
В живописном курорте вы прогуляетесь по зеленому парку и посетите краеведческий музей, познакомитесь с историей знаменитой лечебной воды и узнаете, как проводила здесь время семья Романовых. Величественная крепость Рабат отбросит вас не несколько веков назад — вы услышите об освободительных сражениях с турками-месхетинцами и рассмотрите элементы традиционного грузинского убранства. А далее бросите взгляд в еще более древние времена — эпоху легендарной царицы Тамары, сотворившей поразительный скальный комплекс Вардзию. Гуляя по уцелевшим лабиринтам, мы поговорим об инженерных решениях, назначении пещерного города и ярких событиях, связанных с его жизнью.
Проспект Агмашенебели — путешествие в конец 19 векаПроспект Агмашенебели — путешествие в конец 19 векаПроспект Агмашенебели — путешествие в конец 19 века
50 за экскурсию
3 часа
Прогулка по району проспекта Давида Строителя: Тбилиси в стороне от туристических маршрутов
Экскурсия проведет вас по интереснейшим и скрытым от основного потока туристов местам в Тбилиси — району нынешнего проспекта Давида Агмашенебели. Он создавался тбилисскими немцами во второй половине 19 века и тогда носил имя Михайловской улицы в честь князя Романова — тогдашнего наместника на Кавказе. Реконструированная несколько лет назад, эта красивая улица откроет вам истории своих ярких архитекторов и жильцов, а также позволит взглянуть на культуру, науку и религию Тбилиси в отдельно взятой эпохе.
Большое путешествие по сакральным местам ГрузииБольшое путешествие по сакральным местам ГрузииБольшое путешествие по сакральным местам Грузии
200 за экскурсию
12 часов
Языческий Уплисцихе, христианские храмы Мцхеты и Кутаиси, музей Сталина и пещеры Прометея
Поездка по священным местам с точки зрения географии никогда не может быть последовательным перемещением во времени. Многовековые города — как слоеные пироги, а с каждым погружением на уровень ниже открывается более древний культ, на котором основана пирамида национальных традиций и религиозных систем. Чтобы ясно представить себе духовный путь, который прошла Грузия, в путешествии вы охватите значимые памятники страны, а я постараюсь реконструировать для вас картину эпохальных событий и объясню символику главных объектов экскурсии.
Военно-Грузинская дорога. От Мцхеты до Дарьяльского ущельяВоенно-Грузинская дорога. От Мцхеты до Дарьяльского ущельяВоенно-Грузинская дорога. От Мцхеты до Дарьяльского ущелья
150 за экскурсию
8 часов
16 отзывов
Большое путешествие по древнему пути: храмы и монастыри, село Гудаури и вид на Казбек
Путешествие по Военно-Грузинской дороге — это гораздо больше, чем просто поездка. Это взгляд вглубь веков, это паломничество и дань великолепной природе. Окружённые величественными горами, вы углубитесь в историю и культуру Грузии, посмотрите на её храмы и монастыри на вершинах, пройдёте путь предков и насладитесь редкими, неповторимыми красотами.

Обзорные экскурсии в Тбилиси

По Тбилиси — душевно и зажигательно!По Тбилиси — душевно и зажигательно!По Тбилиси — душевно и зажигательно!
скидка50%
€20
10 за человека
3.5 часа
1513 отзывов
Запах свежего хлеба, звуки «итальянских двориков», потайные пути и знаковые уголки города
Моя экскурсия — это воодушевляющая комбинация фактов о Тбилиси, колоритных историй, песен и тостов. Так и только так можно знакомиться с ярким восточно-южным городом, где всё древнее и ветхое, но дорогое сердцу сплетается с космополитическим и современным. Здесь приглашают на свой балкон и угощают кофе, здесь за старой аркой прячется караван-сарай, а за стеклянными стенами — министерство юстиции. Я покажу вам все грани города — вы никогда не забудете Тбилиси от Мариам.
Тбилиси с огонькомТбилиси с огонькомТбилиси с огоньком
скидка50%
€10
5 за человека
3.5 часа
712 отзывов
Прогуляться по историческому центру с нескучными сюжетами, традициями, вкусами и видом на весь город
За 3,5 часа насыщенной экскурсии вы пройдете по всем главным местам Тбилиси, а я живым языком расскажу о прошлом и настоящем теплого города, о местном быте и образе жизни. От древнего собора Сиони и статуи Тамады до крепости Нарикала и Серных бань, через «итальянские» дворики и стеклянный мост Мира — прогулка зажжет в вас интерес к грузинской столице, сориентирует в городе и поможет прочувствовать неисчерпаемую душевность Тбилиси.
Тбилиси, каким его ждешьТбилиси, каким его ждешьТбилиси, каким его ждешь
скидка50%
€10
5 за человека
3.5 часа
341 отзыв
Узнать теплый город через историю, колорит, ароматы и вкусы вина на душевной прогулке без спешки
Своим гостям я говорю — улицы лучше, чем музей: только так можно «потрогать город», что в Тбилиси абсолютно необходимо! Моя прогулка станет для вас не просто неформальным путеводителем, но знакомством с душой столицы. В главных и секретных местах, в итальянских двориках и с бокалом вина — за 5 часов вы прочувствуете характер многоликого города.
Добро пожаловать в Тбилиси!Добро пожаловать в Тбилиси!Добро пожаловать в Тбилиси!
скидка50%
€10
5 за человека
3.5 часа
337 отзывов
Главные достопримечательности, уютные улицы и красочные дворики на дружеской обзорной экскурсии
Я покажу вам самые интересные места гостеприимного Тбилиси и поделюсь историями о древних храмах, царях и подвигах великих людей. Расскажу, как отличать домашнее вино от фабричного и где попробовать лучшие в городе хачапури. Одним словом, сделаю все, чтобы вы почувствовали знаменитое кавказское гостеприимство!
«В Тбилиси есть особенная прелесть...»«В Тбилиси есть особенная прелесть...»«В Тбилиси есть особенная прелесть...»
скидка50%
€10
5 за человека
3.5 часа
381 отзыв
Прогуляться по главным достопримечательностям города и вдохновиться его душой
Чтобы понять всю прелесть и душу Тбилиси, этот рай Кавказа, как писала Айседора Дункан, — город нужно обойти пешком. Во время этой пешеходной экскурсии вы прогуляетесь по центру Старого Тбилиси и увидите главные достопримечательности. Пройдёте по местам, которыми восхищались, в которых создавали свои бессмертные произведения знаменитые творцы далекого и недавнего прошлого, и познакомитесь с их историей.
Пешеходная экскурсия по ТбилисиПешеходная экскурсия по ТбилисиПешеходная экскурсия по Тбилиси
50 за экскурсию
4 часа
153 отзыва
Неповторимая архитектура, атмосфера и колорит грузинской столицы
Добро пожаловать в столицу Грузии! Я буду рада с вами прогуляться по городу, где за каждым домом и улицей стоит большая история, а живописные балкончики и причудливые стили фасадов рисуют неповторимую архитектуру Тбилиси. Вы познакомитесь с самыми важными эпохами города, увидите его главные достопримечательности, а возле легендарных серных бань узнаете о шелковом пути и владельцах караванов.

Выбирайте и другие экскурсии в Тбилиси

ГастрономическиеКрыши и панорамыЗа городомКазбегиВ другой городГориМцхетаТелавиОбзорныеКутаисиИстория и архитектураПешкомСо скидкойФотосессииНеобычные маршрутыКвестыКахетияНа автомобилеУплисцихеВардзияЗимойСигнахиВоенно-Грузинская дорогаВсеНа автобусеБоржомиМастер-классыИндивидуальныеНочныеГрупповыеНа кораблике