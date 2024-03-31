Разобраться в грузинской архитектуре и заглянуть за кулисы легендарного дворца (в группе)
Неважно, первый раз вы в Тбилиси или живёте здесь.
Если вы хотя бы раз видели это здание с набережной Куры, вам наверняка хотелось посмотреть на него вблизи и попасть внутрь.
На экскурсии у вас будет такая возможность! Мы изучим интерьеры Дворца торжественных обрядов и поговорим о его судьбе. А также посетим «дворец нового времени» и погуляем по саду редких растений.
Если вы хотя бы раз видели это здание с набережной Куры, вам наверняка хотелось посмотреть на него вблизи и попасть внутрь.
На экскурсии у вас будет такая возможность! Мы изучим интерьеры Дворца торжественных обрядов и поговорим о его судьбе. А также посетим «дворец нового времени» и погуляем по саду редких растений.
Ближайшие даты:
31
мар
мар
14
апр
апр
28
апр
апр
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€40
Необходима полная оплата. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Дворец торжественных обрядов был построен в 1984 году грузинским архитектором Виктором Джорбенадзе. Он стремился решить главную проблему того времени: объединить традиционные грузинские элементы с новаторским подходом модернизма. Дворец должен был стать инновационным. Но у него сложилась другая судьба. Какая? Узнаете на экскурсии!
Вы попадёте на закрытую территорию. Два гида — историк архитектуры и знаток истории Грузии — покажут вам все уголки этого уникального архитектурного памятника и помогут его понять.
Вы увидите:
- Основной церемониальный зал
- Комнату жениха и невесты
- Помещения в задней части дворца, переоборудованные при последнем владельце (ранее там были сопутствующие помещения Дворца бракосочетания, сейчас — переговорные комнаты и залы в различных стилях)
- Воссозданный «тифлисский дворик»
Вы узнаете:
- Почему на смену ЗАГСам пришли дворцы бракосочетания
- Какие стили соединились во внешнем и внутреннем решении Дворца торжественных обрядов
- Как отреагировало общество на Дворец торжественных обрядов, и какая у здания сложилась судьба
- Кто такой Бадри Патаркацишвили и зачем он купил Дворец
После мы с вами посетим ещё один дворец — Аркадия. Погуляем по саду с редкими растениями и павлинами, изучим уникальную частную коллекцию картин и стилизованные интерьеры.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на закрытой территории. Просьба не опаздывать, так как после начала экскурсии присоединиться к группе не будет возможности.
- Во Дворце торжественных обрядов проходят ремонтные работы. Надевайте удобную обувь и одежду!
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у станции метро «300 Арагвинцев» (300 Aragveli)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глазами инженера — Организатор в Тбилиси
Провела экскурсии для 31 туриста
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу. А каждую прогулку превращаем в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.
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