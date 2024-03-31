Экскурсия по Дворцу торжественных обрядов
Групповая экскурсия в Тбилиси

Разобраться в грузинской архитектуре и заглянуть за кулисы легендарного дворца (в группе)

Неважно, первый раз вы в Тбилиси или живёте здесь.

Если вы хотя бы раз видели это здание с набережной Куры, вам наверняка хотелось посмотреть на него вблизи и попасть внутрь.

На экскурсии у вас будет такая возможность! Мы изучим интерьеры Дворца торжественных обрядов и поговорим о его судьбе. А также посетим «дворец нового времени» и погуляем по саду редких растений.
Экскурсия по Дворцу торжественных обрядов
Экскурсия по Дворцу торжественных обрядов
Экскурсия по Дворцу торжественных обрядов
Ближайшие даты:
31
мар
14
апр
28
апр

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€40
Необходима полная оплата. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Дворец торжественных обрядов был построен в 1984 году грузинским архитектором Виктором Джорбенадзе. Он стремился решить главную проблему того времени: объединить традиционные грузинские элементы с новаторским подходом модернизма. Дворец должен был стать инновационным. Но у него сложилась другая судьба. Какая? Узнаете на экскурсии!

Вы попадёте на закрытую территорию. Два гида — историк архитектуры и знаток истории Грузии — покажут вам все уголки этого уникального архитектурного памятника и помогут его понять.

Вы увидите:

  • Основной церемониальный зал
  • Комнату жениха и невесты
  • Помещения в задней части дворца, переоборудованные при последнем владельце (ранее там были сопутствующие помещения Дворца бракосочетания, сейчас — переговорные комнаты и залы в различных стилях)
  • Воссозданный «тифлисский дворик»

Вы узнаете:

  • Почему на смену ЗАГСам пришли дворцы бракосочетания
  • Какие стили соединились во внешнем и внутреннем решении Дворца торжественных обрядов
  • Как отреагировало общество на Дворец торжественных обрядов, и какая у здания сложилась судьба
  • Кто такой Бадри Патаркацишвили и зачем он купил Дворец

После мы с вами посетим ещё один дворец — Аркадия. Погуляем по саду с редкими растениями и павлинами, изучим уникальную частную коллекцию картин и стилизованные интерьеры.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на закрытой территории. Просьба не опаздывать, так как после начала экскурсии присоединиться к группе не будет возможности.
  • Во Дворце торжественных обрядов проходят ремонтные работы. Надевайте удобную обувь и одежду!
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у станции метро «300 Арагвинцев» (300 Aragveli)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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