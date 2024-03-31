Неважно, первый раз вы в Тбилиси или живёте здесь. Если вы хотя бы раз видели это здание с набережной Куры, вам наверняка хотелось посмотреть на него вблизи и попасть внутрь. На экскурсии у вас будет такая возможность! Мы изучим интерьеры Дворца торжественных обрядов и поговорим о его судьбе. А также посетим «дворец нового времени» и погуляем по саду редких растений.

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Описание

Что вас ожидает

Дворец торжественных обрядов был построен в 1984 году грузинским архитектором Виктором Джорбенадзе. Он стремился решить главную проблему того времени: объединить традиционные грузинские элементы с новаторским подходом модернизма. Дворец должен был стать инновационным. Но у него сложилась другая судьба. Какая? Узнаете на экскурсии!

Вы попадёте на закрытую территорию. Два гида — историк архитектуры и знаток истории Грузии — покажут вам все уголки этого уникального архитектурного памятника и помогут его понять.

Вы увидите:

Основной церемониальный зал

Комнату жениха и невесты

Помещения в задней части дворца, переоборудованные при последнем владельце (ранее там были сопутствующие помещения Дворца бракосочетания, сейчас — переговорные комнаты и залы в различных стилях)

Воссозданный «тифлисский дворик»

Вы узнаете:

Почему на смену ЗАГСам пришли дворцы бракосочетания

Какие стили соединились во внешнем и внутреннем решении Дворца торжественных обрядов

Как отреагировало общество на Дворец торжественных обрядов, и какая у здания сложилась судьба

Кто такой Бадри Патаркацишвили и зачем он купил Дворец

После мы с вами посетим ещё один дворец — Аркадия. Погуляем по саду с редкими растениями и павлинами, изучим уникальную частную коллекцию картин и стилизованные интерьеры.

Организационные детали