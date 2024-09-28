Здесь отвесные горы отражаются в бирюзовой глади Жинвальского водохранилища, а покой края берегут древние каменные стены крепости Ананури.
В этих краях вы узнаете, что такое настоящее грузинское гостеприимство, а также попробуете блюда горной грузинской кухни.
Вы полюбуетесь покрытым вечными снегами Казбеком и увидите красоту легендарного «поднебесного» храма Святой Троицы в Гергети.
Описание мастер-класса
Путешествие по Военно-Грузинской дороге
Сегодня мы повторим маршрут А. С. Пушкина и отправимся по Военно-Грузинской дороге к крепости Ананури. Эта крепость расположена на берегу бирюзовых зеркальных вод Жинвальского водохранилища, где вы сможете насладиться лазурными водами и услышать увлекательные истории об арагвских князьях и Непокорной башне.
Слияние рек и целебные источники
Следующим пунктом нашего путешествия станет посёлок Пасанаури, где вы увидите удивительное слияние чёрной и белой рек Арагви. Также здесь находится целебный родник «Слёзы соловья», который обязательно стоит посетить.
Панорамные виды и активный отдых
Мы сделаем остановку на панорамной смотровой площадке «Дружба народов», откуда открывается захватывающий вид на глубокое ущелье Кавказского хребта. Это место идеально подходит для фотографий, а для любителей активного отдыха есть возможность полетать на параплане.
Горнолыжные курорты Грузии
Вы увидите два знаменитых горнолыжных курорта Грузии: Гудаури, расположенный на высоте 2195 м, и Степанцминда. Эти места славятся своими прекрасными пейзажами и возможностями для зимнего спорта.
Кулинарные традиции и мастер-класс
Кульминацией нашего дня станет мастер-класс по приготовлению горных хинкали, который пройдет в горном селе. Гостеприимная местная семья поделится с вами секретами приготовления настоящих грузинских пельменей и других блюд горной кухни. Вы также научитесь готовить хабизгини — уникальную разновидность хачапури, доступную только в этом регионе.
Поднебесный храм и величественные виды
Не упустите возможность полюбоваться легендарным храмом Святой Троицы в Гергети. Вы сможете подняться на джипе на смотровую площадку на высоте 2170 м и насладиться великолепными видами долины Терека, которые вдохновляли таких великих поэтов, как Лермонтов и Грибоедов.
Гора Казбек
Вы также увидите покрытый вечными снегами потухший вулкан — Казбек, высота которого составляет 5047 м. Это одна из самых высоких вершин Кавказа, и, хотя он ниже Эльбруса, его величие не оставит вас равнодушными.
Возвращение в Тбилиси
По желанию, вы можете подняться на гору Гергети, воспользовавшись услугами джипов (оплата на месте ориентировочно 5-8 дол. /чел.). После насыщенного дня мы вернемся в Тбилиси, полные впечатлений и новых знаний.
Каждый четверг30.07
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (11+)
|$40.50
|Детский (с 6 до 11 лет)
|$25
|Детский (до 5 лет)
|$0
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Военно-грузинская дорога
- Крепость Ананури
- Жинвальское водохранилище
- Смотровая площадка «Дружба Народов»
- Гудаури
- Степацминда
- Храм Святой Троицы в Гергети
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Мастер-класс «Пальчики оближешь» - 35 $/чел.
- Обед
- Джипы на гору Гергети 5-8 $/чел.
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Дети до 5 лет включительно бесплатно (в случае полной заполненности транспорта, ребенка нужно посадить на колени)
- При бронировании 2+1, ребенок до 11 лет допускается без оплаты