Экскурсия в Казбеги - сердце Кавказских гор

Мы отправимся в самое сердце Кавказских гор — Казбеги.

Здесь отвесные горы отражаются в бирюзовой глади Жинвальского водохранилища, а покой края берегут древние каменные стены крепости Ананури.

В этих краях вы узнаете, что такое настоящее грузинское гостеприимство, а также попробуете блюда горной грузинской кухни.

Вы полюбуетесь покрытым вечными снегами Казбеком и увидите красоту легендарного «поднебесного» храма Святой Троицы в Гергети.
5
1 оценка
Экскурсия в Казбеги - сердце Кавказских гор
Экскурсия в Казбеги - сердце Кавказских гор
Экскурсия в Казбеги - сердце Кавказских гор
Ближайшие даты:
16
янв23
янв30
янв6
фев13
фев20
фев27
фев
Время начала: 10:00

Описание мастер-класса

Путешествие по Военно-Грузинской дороге

Сегодня мы повторим маршрут А. С. Пушкина и отправимся по Военно-Грузинской дороге к крепости Ананури. Эта крепость расположена на берегу бирюзовых зеркальных вод Жинвальского водохранилища, где вы сможете насладиться лазурными водами и услышать увлекательные истории об арагвских князьях и Непокорной башне.

Слияние рек и целебные источники

Следующим пунктом нашего путешествия станет посёлок Пасанаури, где вы увидите удивительное слияние чёрной и белой рек Арагви. Также здесь находится целебный родник «Слёзы соловья», который обязательно стоит посетить.

Панорамные виды и активный отдых

Мы сделаем остановку на панорамной смотровой площадке «Дружба народов», откуда открывается захватывающий вид на глубокое ущелье Кавказского хребта. Это место идеально подходит для фотографий, а для любителей активного отдыха есть возможность полетать на параплане.

Горнолыжные курорты Грузии

Вы увидите два знаменитых горнолыжных курорта Грузии: Гудаури, расположенный на высоте 2195 м, и Степанцминда. Эти места славятся своими прекрасными пейзажами и возможностями для зимнего спорта.

Кулинарные традиции и мастер-класс

Кульминацией нашего дня станет мастер-класс по приготовлению горных хинкали, который пройдет в горном селе. Гостеприимная местная семья поделится с вами секретами приготовления настоящих грузинских пельменей и других блюд горной кухни. Вы также научитесь готовить хабизгини — уникальную разновидность хачапури, доступную только в этом регионе.

Поднебесный храм и величественные виды

Не упустите возможность полюбоваться легендарным храмом Святой Троицы в Гергети. Вы сможете подняться на джипе на смотровую площадку на высоте 2170 м и насладиться великолепными видами долины Терека, которые вдохновляли таких великих поэтов, как Лермонтов и Грибоедов.

Гора Казбек

Вы также увидите покрытый вечными снегами потухший вулкан — Казбек, высота которого составляет 5047 м. Это одна из самых высоких вершин Кавказа, и, хотя он ниже Эльбруса, его величие не оставит вас равнодушными.

Возвращение в Тбилиси

По желанию, вы можете подняться на гору Гергети, воспользовавшись услугами джипов (оплата на месте ориентировочно 5-8 дол. /чел.). После насыщенного дня мы вернемся в Тбилиси, полные впечатлений и новых знаний.

Каждый четверг30.07

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Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Взрослый (11+)$40.50
Детский (с 6 до 11 лет)$25
Детский (до 5 лет)$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Военно-грузинская дорога
  • Крепость Ананури
  • Жинвальское водохранилище
  • Смотровая площадка «Дружба Народов»
  • Гудаури
  • Степацминда
  • Храм Святой Троицы в Гергети
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Мастер-класс «Пальчики оближешь» - 35 $/чел.
  • Обед
  • Джипы на гору Гергети 5-8 $/чел.
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый четверг30.07
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Важная информация
  • Дети до 5 лет включительно бесплатно (в случае полной заполненности транспорта, ребенка нужно посадить на колени)
  • При бронировании 2+1, ребенок до 11 лет допускается без оплаты
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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28 сен 2024

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