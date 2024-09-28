Мы отправимся в самое сердце Кавказских гор — Казбеги. Здесь отвесные горы отражаются в бирюзовой глади Жинвальского водохранилища, а покой края берегут древние каменные стены крепости Ананури. В этих краях вы узнаете, что такое настоящее грузинское гостеприимство, а также попробуете блюда горной грузинской кухни. Вы полюбуетесь покрытым вечными снегами Казбеком и увидите красоту легендарного «поднебесного» храма Святой Троицы в Гергети.

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Описание мастер-класса

Путешествие по Военно-Грузинской дороге

Сегодня мы повторим маршрут А. С. Пушкина и отправимся по Военно-Грузинской дороге к крепости Ананури. Эта крепость расположена на берегу бирюзовых зеркальных вод Жинвальского водохранилища, где вы сможете насладиться лазурными водами и услышать увлекательные истории об арагвских князьях и Непокорной башне.

Слияние рек и целебные источники

Следующим пунктом нашего путешествия станет посёлок Пасанаури, где вы увидите удивительное слияние чёрной и белой рек Арагви. Также здесь находится целебный родник «Слёзы соловья», который обязательно стоит посетить.

Панорамные виды и активный отдых

Мы сделаем остановку на панорамной смотровой площадке «Дружба народов», откуда открывается захватывающий вид на глубокое ущелье Кавказского хребта. Это место идеально подходит для фотографий, а для любителей активного отдыха есть возможность полетать на параплане.

Горнолыжные курорты Грузии

Вы увидите два знаменитых горнолыжных курорта Грузии: Гудаури, расположенный на высоте 2195 м, и Степанцминда. Эти места славятся своими прекрасными пейзажами и возможностями для зимнего спорта.

Кулинарные традиции и мастер-класс

Кульминацией нашего дня станет мастер-класс по приготовлению горных хинкали, который пройдет в горном селе. Гостеприимная местная семья поделится с вами секретами приготовления настоящих грузинских пельменей и других блюд горной кухни. Вы также научитесь готовить хабизгини — уникальную разновидность хачапури, доступную только в этом регионе.

Поднебесный храм и величественные виды

Не упустите возможность полюбоваться легендарным храмом Святой Троицы в Гергети. Вы сможете подняться на джипе на смотровую площадку на высоте 2170 м и насладиться великолепными видами долины Терека, которые вдохновляли таких великих поэтов, как Лермонтов и Грибоедов.

Гора Казбек

Вы также увидите покрытый вечными снегами потухший вулкан — Казбек, высота которого составляет 5047 м. Это одна из самых высоких вершин Кавказа, и, хотя он ниже Эльбруса, его величие не оставит вас равнодушными.

Возвращение в Тбилиси

По желанию, вы можете подняться на гору Гергети, воспользовавшись услугами джипов (оплата на месте ориентировочно 5-8 дол. /чел.). После насыщенного дня мы вернемся в Тбилиси, полные впечатлений и новых знаний.