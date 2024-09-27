Фотопрогулка в Давид Гареджи. Пустыня и древние монастыри

Запечатлеть просторы окаменевших песчаных холмов, Давидову лавру и кельи-гроты пещерного монастыря
Редко кто из туристов добирается до Гареджийской пустыни, а зря: окаменевшие цветные пески здесь образуют причудливые холмы, между которыми мелькают высохшие солёные озёра и фисташковые деревья, а необъятные просторы поражают
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молчаливым величием.

У вас в кадре окажутся пейзажи пустыни, аскетичный быт священной Давидовой лавры и гроты и фрески пещерного монастыря.

И каждая фотография будет наполнена духом немного дикой и древней Грузии и магией священных таинств природы и религиозных ритуалов.

4.9
29 отзывов
Фотопрогулка в Давид Гареджи. Пустыня и древние монастыри
Фотопрогулка в Давид Гареджи. Пустыня и древние монастыри
Фотопрогулка в Давид Гареджи. Пустыня и древние монастыри
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Описание фото-прогулки

Пейзажи Гареджийской пустыни

Это путешествие в совсем другую Грузию: вам откроется потрясающая, ни на что не похожая природа настоящей каменной пустыни, где нет воды, а трава желтеет и становится сухой уже в середине лета. По пути в монастырь мы остановимся в таких местах Гареджийской пустыни, где от поразительной и суровой красоты видов захватывает дух. Вы сможете сделать фотографии с лучших ракурсов и, возможно, вам выпадет шанс увидеть диких лис, шакалов и орлов. А в зимнее время года к вам в кадр попадут и стада баранов, пасущихся на жёлто-красных просторах.

Пещерный монастырь Лавра Давида

Вы побываете в Давидовой лавре — действующем мужском монастыре VI века и заглянете в главный храм монастыря, пройдётесь по его территории и увидите келью Давида Гареджийского с источником внутри. Я расскажу, почему этот монах — один из самых почитаемых святых в Грузии, поведаю интересные факты и легенды о его жизни, историю монастыря. Мы прогуляемся по окрестностям пещерного комплекса и сделаем красивые фотографии.

Организационные детали

  • Репортажная фотосессия в подарок
  • Поездка осуществляется на комфортном 7-местном внедорожнике
  • На обратном пути без дополнительных расходов сможем посетить уютную винодельню
  • Будем рады путешественникам с детьми с 6-7 лет
  • Поездка круглогодичная, но погода может внести свои коррективы. В холодное время года и межсезонье не работает единственное кафе в округе, и придется запастись провизией с собой. Зато можно будет устроить пикник!
  • К сожалению, из-за некоторых политических проблем с весны 2019 больше не доступен другой пещерный монастырь и кряж с видом на Азербайджан, о которых идет речь в предыдущих отзывах

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Центр Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Фотопрогулка в Давид Гареджи. Пустыня и древние монастыри (Андрей)Фотопрогулка в Давид Гареджи. Пустыня и древние монастыри (Андрей)Фотопрогулка в Давид Гареджи. Пустыня и древние монастыри (Андрей)Фотопрогулка в Давид Гареджи. Пустыня и древние монастыри (Андрей)Фотопрогулка в Давид Гареджи. Пустыня и древние монастыри (Андрей)Фотопрогулка в Давид Гареджи. Пустыня и древние монастыри (Андрей)Фотопрогулка в Давид Гареджи. Пустыня и древние монастыри (Андрей)Фотопрогулка в Давид Гареджи. Пустыня и древние монастыри (Андрей)Фотопрогулка в Давид Гареджи. Пустыня и древние монастыри (Андрей)Фотопрогулка в Давид Гареджи. Пустыня и древние монастыри (Андрей)
А
27 сен 2024
Экскурсия была замечательная. Настя великолепный гид, много знающий и умеющий интересно рассказывать. Несмотря на то, что мы были в целом неплохо подготовлены, узнали очень много нового и интересного, как по
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теме экскурсии, так и в целом о Грузии, ее истории и нынешней жизни страны. Сам монастырь, цветные горы у его подножия и сама дорога до него чрезвычайно живописны, чуть ли не через каждый километр делали остановки, чтобы щелкнуть несколько кадров. Огромное спасибо за незабываемые впечатления!

А
6 дек 2023
Невероятные места, прекрасный эрудированный рассказчик Настя, и Грузия открылась нам еще с одной, неожиданной стороны. Отлично спланированный маршрут, масса информации, потрясающая красота этого уголка страны. Несомненно, один из самых лучших дней нашего декабрьского путешествия по Грузии.
Невероятные места, прекрасный эрудированный рассказчик Настя, и Грузия открылась нам еще с одной, неожиданной стороны. ОтличноНевероятные места, прекрасный эрудированный рассказчик Настя, и Грузия открылась нам еще с одной, неожиданной стороны. ОтличноНевероятные места, прекрасный эрудированный рассказчик Настя, и Грузия открылась нам еще с одной, неожиданной стороны. ОтличноНевероятные места, прекрасный эрудированный рассказчик Настя, и Грузия открылась нам еще с одной, неожиданной стороны. ОтличноНевероятные места, прекрасный эрудированный рассказчик Настя, и Грузия открылась нам еще с одной, неожиданной стороны. ОтличноНевероятные места, прекрасный эрудированный рассказчик Настя, и Грузия открылась нам еще с одной, неожиданной стороны. ОтличноНевероятные места, прекрасный эрудированный рассказчик Настя, и Грузия открылась нам еще с одной, неожиданной стороны. ОтличноНевероятные места, прекрасный эрудированный рассказчик Настя, и Грузия открылась нам еще с одной, неожиданной стороны. ОтличноНевероятные места, прекрасный эрудированный рассказчик Настя, и Грузия открылась нам еще с одной, неожиданной стороны. ОтличноНевероятные места, прекрасный эрудированный рассказчик Настя, и Грузия открылась нам еще с одной, неожиданной стороны. Отлично
Ю
28 окт 2023
Прогулка вышла довольно приятной, микс из природы и истории очень понравился. Настя как организатор гибкая по графику, очень понравилось, как она доносит информацию.
Если бы обходили политические темы, то было бы вообще прекрасно.
П
20 апр 2023
Нам очень понравилась экскурсия! Настя прекрасно владеет историческим материалом, эрудирована и приятна в общении!! Машина, на который мы ездили очень комфортна и подходит для длительных путешествий!! Природа Грузии удивляет и впечатляет!! Однозначно рекомендую! И,надеюсь, это не последняя наша экскурсия с Настей))
Ю
30 мар 2023
Отличный тур с прекрасным гидом! Анастасия знает массу интересных фактов и исторических событий, время в пути пролетает незаметно. Места потрясающие, красота пустыни завораживает. Фотографии получились просто великолепные! Спасибо Анастасии за проведенное вместе время, за увлеченность и профессионализм!
Д
8 мар 2023
Замечательный экскурсовод Настя! Ездили уже на вторую экскурсию с ней. Отличное знание материала! Реально обожает Грузию и все про нее знает. Очень рекомендую!
Т
16 мая 2022
Если бы было возможно, я бы поставила Насте больше, чем 5 звёзд, потому что эта экскурсия - это что-то невероятное. Настя прекрасный рассказчик, отличный водитель и просто приятный человек. Несколько
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часов пролетели незаметно, и нам было ужасно жаль с ней расставаться. Мы путешествовали с 7-летней дочкой, и даже она не заскучала, а напротив слушала с большим интересом все, что рассказывала Настя. В экскурсию также включена фотосессия (о чем я забыла, и это стало приятным сюрпризом).
Для всех, кто планирует поездку к Давиду Гареджи (и даже для тех, кто ее не планирует), однозначно рекомендую эту экскурсию. Настя, кажется, знает о Грузии больше, чем среднестатистический грузин, и настолько влюблена в эту страну, что передаёт эту любовь и восхищение всем остальным. Если сомневаетесь, ехать или не ехать, отбрасывайте все сомнения и бронируйте экскурсию, эта поездка точно останется надолго в ваших воспоминаниях!

Примечание. Настя входит экскурсии буквально по всей Грузии. Жаль, что мы этого не знали заранее, с удовольствием посетили бы с ней и другие уголки страны.

Я
25 окт 2021
От всей души рекомендую путешествие в Давид Гареджи с Настей. Дорога красивая и неутомительная. Местность волшебная и кардинально отличается от всего, прежде увиденного в Грузии. Осеннние пейзажи Гареджийской пустыни фантастически
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красивы и фото получаются необыкновенными. Настя - отличный рассказчик, уверенный водитель и очень приятный собеседник. На все мои многочисленные вопросы я получила исчерпывающие ответы. Настя рассказала не только об истории места, в котором мы побывали, но и других регионах Грузии, о различиях в культуре и обычаях разных народностей Грузии. С большим удовольствием поеду с Настей еще в какие-нибудь не распиаренные красивенные места.

Anna
3 мая 2021
Если у вас есть свободный день, то обязательно запланируйте подобное путешествие в Давид Гареджи. Места невероятно красивые, и даже не подумаешь, что ты где-то в Грузии.
Настя отличный гид и рассказчик, подаёт историю так, что аж местные слушают с большим интересом. Поэтому долго не думайте, а езжайте в это замечательное мини-путешествие с Настей.
Е
16 апр 2021
Настя великолепный экскурсовод, было безумно интересно слушать её истории как о Давид Гаркджи, так и о Грузии в целом, шикарные виды и плюсом кл всему фотосессия, обед в пустыне с шикарным пейзажом, мы остались довольны на все 200%, всем кто любит красивые пейзажи и интересные истории и легенды эта экскурсия обязательна к посещению
Гоша
31 окт 2019
Экскурсия очень понравилась. Настя замечательный рассказчик. Увидили и узнали массу интересного - спасибо!
Ю
6 июн 2019
Хотели в Давид Гареджи, но в последний момент по не зависящим от нас причинам, решили ехать в Казбеги. Я не знаю как у нашего гида Насти все умещается в голове🤣
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но она знает Все, начиная с древних времен. Она каждого влюбит в Грузию💞💞🇬🇪 Творчество Пушкина и Лермонтова откроется с новой стороны. Настя читает потрясающие стихи наизусть💞 это безумно красивая экскурсия. Этот величественный Казбек, эта невероятно красивая Гергетская церковь. Военно-грузинская дорога с тысячами красивейших видов, гор. Отдельно спасибо за множество остановок для красивых фото, особенно с барашками🐑🤣. Настя для нас с мужем ты теперь семейный гид🤣🇬🇪🐑 от души спасибо за все💞💞💞💞💞💞💞 Пы. Сы Планы на след год грандиозные🤣

И
2 мая 2019
Экскурсия очень понравилось, природа, пейзажи и монастырь великолепны. Всем любителям природы и истории советую, ее пожалеете!
Е
4 апр 2019
Великолепный гид. Несмотря на туман и снег с дождем мы получили огромное удовольствие. Живой рассказ,отличное знание истории.
Спасибо.
С
25 фев 2019
Волшебное место! Все было замечательно - и грандиозные виды, и эрудированный рассказчик, и внимательное отношение к просьбам и пожеланиям! Большое спасибо!

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