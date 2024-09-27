Описание фото-прогулки
Пейзажи Гареджийской пустыни
Это путешествие в совсем другую Грузию: вам откроется потрясающая, ни на что не похожая природа настоящей каменной пустыни, где нет воды, а трава желтеет и становится сухой уже в середине лета. По пути в монастырь мы остановимся в таких местах Гареджийской пустыни, где от поразительной и суровой красоты видов захватывает дух. Вы сможете сделать фотографии с лучших ракурсов и, возможно, вам выпадет шанс увидеть диких лис, шакалов и орлов. А в зимнее время года к вам в кадр попадут и стада баранов, пасущихся на жёлто-красных просторах.
Пещерный монастырь Лавра Давида
Вы побываете в Давидовой лавре — действующем мужском монастыре VI века и заглянете в главный храм монастыря, пройдётесь по его территории и увидите келью Давида Гареджийского с источником внутри. Я расскажу, почему этот монах — один из самых почитаемых святых в Грузии, поведаю интересные факты и легенды о его жизни, историю монастыря. Мы прогуляемся по окрестностям пещерного комплекса и сделаем красивые фотографии.
Организационные детали
- Репортажная фотосессия в подарок
- Поездка осуществляется на комфортном 7-местном внедорожнике
- На обратном пути без дополнительных расходов сможем посетить уютную винодельню
- Будем рады путешественникам с детьми с 6-7 лет
- Поездка круглогодичная, но погода может внести свои коррективы. В холодное время года и межсезонье не работает единственное кафе в округе, и придется запастись провизией с собой. Зато можно будет устроить пикник!
- К сожалению, из-за некоторых политических проблем с весны 2019 больше не доступен другой пещерный монастырь и кряж с видом на Азербайджан, о которых идет речь в предыдущих отзывах
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Если бы обходили политические темы, то было бы вообще прекрасно.
Настя отличный гид и рассказчик, подаёт историю так, что аж местные слушают с большим интересом. Поэтому долго не думайте, а езжайте в это замечательное мини-путешествие с Настей.
Спасибо.