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Гори - Уплисцыхе - Боржомский парк

4.2
20 отзывов
WST G.
WST G. – Гид из Тбилиси
В однодневной поездке вы увидите очень разные, но по-своему живописные уголки Грузии.

Путешествие начнётся города Гори, который пронизан духом восточной культуры.

Именно здесь родился и вырос Сталин, ему посвящён отдельный музей 🖼.

Далее вас ждёт древний пещерный город 🏙️ Уплисцихе, которому более 3 тыс.

лет.

В конце пути вы заедете в знаменитой на весь мир заповедник Боржоми, где вас ждут целые бассейны с целительной минеральной водой.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $39 за человека

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Гори - Уплисцыхе - Боржомский парк
Гори - Уплисцыхе - Боржомский парк

Что вы увидите

  • Город Гори
  • Уплисцихе - город в скале
  • Боржомский парк
Во время этой экскурсии 🧭 у Вас будет возможность познакомиться с невероятно древними местами. Вы увидите колоритный город 🏙️ Гори, а также удивительное пещерное поселение Уплисцихе. Экскурсия ⛳ сопровождается живым гидом на английском и русском языках, что обеспечивает лучшее соотношение цены для семьи, друзей, пар и индивидуальных путешественников.

Мы посетим:

  • Город Гори. Одной из главных достопримечательностей 🏛️ Гори является комплекс Государственного музея И. В. Сталина.
  • В самом центре города, на фоне старых построек, ярким пятном выделяется огромный дворец в оригинальном готическом стиле. Музей 🖼 Сталина посвящен всем аспектам жизни знаменитого вождя. Особый экспонат – личный бронированный комфортабельный вагон Сталина с роскошным для того времени интерьером: зеркалами венецианского стекла, резной мебелью.
  • Уплисцихе город в скале - В переводе «Уплисцихе» означает «крепость владыки», и неспроста: стены и потолок пафосно украшены балками, плинтусами и колоннами, а в основной части города раньше жили богачи, знать и священнослужители. Уплисцихе — один из первых грузинских городов, который был образован еще в X веке до нашей эры. Изначально пещерный комплекс состоял из порядка 700 пещер. Но после монгольского нашествия и масштабных землетрясений число пещер уменьшилось до 150 и город опустел. На сегодняшний день не все эти пещеры можно посмотреть. Так, например, на западе этой отвесной скалы есть пещерные ходы, до которых теперь просто невозможно добраться, и только воображение помогает представить себе, что может скрываться за стенами – скалами.
Боржомский парк- стал визитной карточкой Грузии благодаря удивительной минеральной воде. О её целебных свойствах было известно еще в античную эпоху. Важно отметить, что данная вода имеет вулканическое происхождение. На земную поверхность ее выталкивает природный углекислый газ с глубины около 8-10 километров. Уникальность Боржоми состоит в том, что в отличие от многих прочих минеральных вод, под землей она не успевает остывать, поэтому выходит теплой, обогащаясь во время своего пути множеством минералов содержащихся в кавказских горах ⛰️. Боржомский парк 🌳 - официально заповедником стали называть лишь в 1935 году. Однако впервые на необычайную красоту этих мест обратили внимание еще в Средневековье. Уникальная сила воды и природная красота привлекала сюда аристократию. В ущелье близь природных источников быстро вырос небольшой город. На отдых в Боржоми, поправить здоровье и подышать чистейшим горным воздухом, приезжали и члены императорского дома Российской Империи. Позднее, во времена правления российского императора Александра II, его брат князь Михаил, который был губернатором Закавказского края, выстроил там себе летний дом для отдыха и работы на лоне природы. А чуть позже и вовсе огородил большую часть земельных угодий, запретив охоту без специального высочайшего разрешения. Уже в XX столетии после провозглашения независимости Грузии, в 1995 году на базе заповедника был создан национальный парк Боржоми-Харагаули, официальное открытие которого состоялось лишь через шесть лет, в 2001 году
Что входит
  • транспорт
  • экскурсионное обслуживание
  • экскурсия проводится одновременно на русском и английском языках
Что не входит
  • обед
  • входные билеты в музей.
Начало и место завершения
🚩 Kote Afkhazy St, Tbilisi
Гори - Уплисцыхе - Боржомский парк
Гори - Уплисцыхе - Боржомский парк
Гори - Уплисцыхе - Боржомский парк
Гори - Уплисцыхе - Боржомский парк

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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WST G.
WST G.
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20 отзывов оставили туристы

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