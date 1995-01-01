Во время этой экскурсии 🧭 у Вас будет возможность познакомиться с невероятно древними местами. Вы увидите колоритный город 🏙️ Гори, а также удивительное пещерное поселение Уплисцихе. Экскурсия ⛳ сопровождается живым гидом на английском и русском языках, что обеспечивает лучшее соотношение цены для семьи, друзей, пар и индивидуальных путешественников.

Мы посетим:

Город Гори. Одной из главных достопримечательностей 🏛️ Гори является комплекс Государственного музея И. В. Сталина.

В самом центре города, на фоне старых построек, ярким пятном выделяется огромный дворец в оригинальном готическом стиле. Музей 🖼 Сталина посвящен всем аспектам жизни знаменитого вождя. Особый экспонат – личный бронированный комфортабельный вагон Сталина с роскошным для того времени интерьером: зеркалами венецианского стекла, резной мебелью.

Уплисцихе город в скале - В переводе «Уплисцихе» означает «крепость владыки», и неспроста: стены и потолок пафосно украшены балками, плинтусами и колоннами, а в основной части города раньше жили богачи, знать и священнослужители. Уплисцихе — один из первых грузинских городов, который был образован еще в X веке до нашей эры. Изначально пещерный комплекс состоял из порядка 700 пещер. Но после монгольского нашествия и масштабных землетрясений число пещер уменьшилось до 150 и город опустел. На сегодняшний день не все эти пещеры можно посмотреть. Так, например, на западе этой отвесной скалы есть пещерные ходы, до которых теперь просто невозможно добраться, и только воображение помогает представить себе, что может скрываться за стенами – скалами.

Боржомский парк- стал визитной карточкой Грузии благодаря удивительной минеральной воде. О её целебных свойствах было известно еще в античную эпоху. Важно отметить, что данная вода имеет вулканическое происхождение. На земную поверхность ее выталкивает природный углекислый газ с глубины около 8-10 километров. Уникальность Боржоми состоит в том, что в отличие от многих прочих минеральных вод, под землей она не успевает остывать, поэтому выходит теплой, обогащаясь во время своего пути множеством минералов содержащихся в кавказских горах ⛰️. Боржомский парк 🌳 - официально заповедником стали называть лишь в 1935 году. Однако впервые на необычайную красоту этих мест обратили внимание еще в Средневековье. Уникальная сила воды и природная красота привлекала сюда аристократию. В ущелье близь природных источников быстро вырос небольшой город. На отдых в Боржоми, поправить здоровье и подышать чистейшим горным воздухом, приезжали и члены императорского дома Российской Империи. Позднее, во времена правления российского императора Александра II, его брат князь Михаил, который был губернатором Закавказского края, выстроил там себе летний дом для отдыха и работы на лоне природы. А чуть позже и вовсе огородил большую часть земельных угодий, запретив охоту без специального высочайшего разрешения. Уже в XX столетии после провозглашения независимости Грузии, в 1995 году на базе заповедника был создан национальный парк Боржоми-Харагаули, официальное открытие которого состоялось лишь через шесть лет, в 2001 году