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Городская азбука Тбилиси - семейное приключение (в мини-группе)

Подружиться и поиграть с городом на прогулке по одному из колоритных старых районов
Гиды, мастера и художники приглашают вас в путешествие по душевному Тбилиси! Мы словно перелистаем азбуку города — ქალაქის ანბანი. И заполним её страницы историями жителей и домов, улиц и памятников.

Будем разглядывать парадные и двери, учить грузинские слова, распознавать растения и искать артефакты, примерять роли и заходить в мастерские, музеи и просто в гости.
5
1 отзыв
Городская азбука Тбилиси - семейное приключение (в мини-группе)
Городская азбука Тбилиси - семейное приключение (в мини-группе)
Городская азбука Тбилиси - семейное приключение (в мини-группе)

Описание экскурсии

Тбилиси как дружелюбно подмигивающий собеседник:)

В нашей городской азбуке нет скучных страниц «это-здание-было-построено». Там спрятанные в глубине улицы музеи и арт-объекты в тиши парков, там шумит старинный базар, там секреты лимонадов и колоколов, парадные и витражи. Приготовьтесь отвечать на вопросы (это не викторина, важнее фантазия!), решать задачки и искать детали.

Прогулки по атмосферному Тбилиси

В зависимости от недели, можно посетить один из чудесных районов для прогулки. У каждого маршрута своя прелесть, они проходят через парки, галереи или музеи.

  • Мтацминда (первая суббота месяца). Тут побываем в «гостях у бабушки» и в Зазеркалье, попробуем писать на грузинском и увидим, как думать кончиками пальцев.
  • Гаретубани (вторая суббота месяца). Посмотрим необычные фрески и картины Ладо Гудиашвили. Зайдём в Музей редкой книги. В парке поговорим с памятниками и деревьями, а ещё отыщем опасные растения.
  • Старый город (третья суббота месяца). Представим себя ремесленниками прошлого на площади Мейдан, пройдём этно-квест, подержим в руках древности в Музее археологии и выучим цвета на грузинском в Инжирном ущелье.
  • Сололаки (четвертая суббота месяца). Устроим охоту за городскими решётками. Конечно, не пропустим Хогвартс и Портал времени! Попробуем одичавший чай и местный шоколад.

Организационные детали

  • Наше приключение понравится и детям 7-12 лет, и взрослым
  • При бронировании напишите, пожалуйста, какой маршрут из описания вы выбрали — либо обсудим другие варианты
  • В стоимость включены все расходы по входным билетам, сувенирам и дегустациям (последние зависят от маршрута — например, это может быть «дикий» белый чай или лимонад по старинным рецептам)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в субботу в 12:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€13
Дети до 16 лет€9
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Экскурсии зависит от выбранной локации
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лада
Лада — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 870 туристов
В нашей команде историки, краеведы, педагоги, технари, которых объединяет неуёмное любопытство к месту, где мы оказались. Сейчас таких городов два — Якутск и Тбилиси. Объединяет наши экскурсии также формат (мы
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любим беседовать, а не вещать «этозданиебылопостроено»), большие портфели экскурсовода (набитые артефактами и снимками, репродукциями и билетами, картами и конфетами). Мы почти не говорим о пилонах и портиках, старательно избегаем штампов и канцеляризмов, но хотим, чтобы за многопудьем бронзовых памятников и непонятными названиями улиц встали истории живших и живущих здесь людей. Мы ищем такие истории, удивляемся, восхищаемся, иногда плачем — и добавляем к нашим прогулкам. Даты забудутся, а то, что восхитило и потрясло — никогда!. . Ещё мы любим дарить что-нибудь на память о том городе, где принимаем гостей, и выпускаем свои открытки.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Э
Отличная экскурсия, мы с дочерью 8 лет остались в восторге! Столько всего увидели, столько узнали, заглянули в самые невероятные дверки и закоулки. Еще целый день после экскурсии продолжали считать котов🐱 Лада, ещë раз огромное спасибо!
Отличная экскурсия, мы с дочерью 8 лет остались в восторге! Столько всего увидели, столько узнали, заглянули
Отличная экскурсия, мы с дочерью 8 лет остались в восторге! Столько всего увидели, столько узнали, заглянули
Отличная экскурсия, мы с дочерью 8 лет остались в восторге! Столько всего увидели, столько узнали, заглянули
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