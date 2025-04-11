Гиды, мастера и художники приглашают вас в путешествие по душевному Тбилиси! Мы словно перелистаем азбуку города — ქალაქის ანბანი. И заполним её страницы историями жителей и домов, улиц и памятников.
Будем разглядывать парадные и двери, учить грузинские слова, распознавать растения и искать артефакты, примерять роли и заходить в мастерские, музеи и просто в гости.
Будем разглядывать парадные и двери, учить грузинские слова, распознавать растения и искать артефакты, примерять роли и заходить в мастерские, музеи и просто в гости.
Описание экскурсии
Тбилиси как дружелюбно подмигивающий собеседник:)
В нашей городской азбуке нет скучных страниц «это-здание-было-построено». Там спрятанные в глубине улицы музеи и арт-объекты в тиши парков, там шумит старинный базар, там секреты лимонадов и колоколов, парадные и витражи. Приготовьтесь отвечать на вопросы (это не викторина, важнее фантазия!), решать задачки и искать детали.
Прогулки по атмосферному Тбилиси
В зависимости от недели, можно посетить один из чудесных районов для прогулки. У каждого маршрута своя прелесть, они проходят через парки, галереи или музеи.
- Мтацминда (первая суббота месяца). Тут побываем в «гостях у бабушки» и в Зазеркалье, попробуем писать на грузинском и увидим, как думать кончиками пальцев.
- Гаретубани (вторая суббота месяца). Посмотрим необычные фрески и картины Ладо Гудиашвили. Зайдём в Музей редкой книги. В парке поговорим с памятниками и деревьями, а ещё отыщем опасные растения.
- Старый город (третья суббота месяца). Представим себя ремесленниками прошлого на площади Мейдан, пройдём этно-квест, подержим в руках древности в Музее археологии и выучим цвета на грузинском в Инжирном ущелье.
- Сололаки (четвертая суббота месяца). Устроим охоту за городскими решётками. Конечно, не пропустим Хогвартс и Портал времени! Попробуем одичавший чай и местный шоколад.
Организационные детали
- Наше приключение понравится и детям 7-12 лет, и взрослым
- При бронировании напишите, пожалуйста, какой маршрут из описания вы выбрали — либо обсудим другие варианты
- В стоимость включены все расходы по входным билетам, сувенирам и дегустациям (последние зависят от маршрута — например, это может быть «дикий» белый чай или лимонад по старинным рецептам)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в субботу в 12:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€13
|Дети до 16 лет
|€9
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Экскурсии зависит от выбранной локации
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лада — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 870 туристов
В нашей команде историки, краеведы, педагоги, технари, которых объединяет неуёмное любопытство к месту, где мы оказались. Сейчас таких городов два — Якутск и Тбилиси. Объединяет наши экскурсии также формат (мы
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Отличная экскурсия, мы с дочерью 8 лет остались в восторге! Столько всего увидели, столько узнали, заглянули в самые невероятные дверки и закоулки. Еще целый день после экскурсии продолжали считать котов🐱 Лада, ещë раз огромное спасибо!
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