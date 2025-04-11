Гиды, мастера и художники приглашают вас в путешествие по душевному Тбилиси! Мы словно перелистаем азбуку города — ქალაქის ანბანი. И заполним её страницы историями жителей и домов, улиц и памятников. Будем разглядывать парадные и двери, учить грузинские слова, распознавать растения и искать артефакты, примерять роли и заходить в мастерские, музеи и просто в гости.

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Описание экскурсии

Тбилиси как дружелюбно подмигивающий собеседник:)

В нашей городской азбуке нет скучных страниц «это-здание-было-построено». Там спрятанные в глубине улицы музеи и арт-объекты в тиши парков, там шумит старинный базар, там секреты лимонадов и колоколов, парадные и витражи. Приготовьтесь отвечать на вопросы (это не викторина, важнее фантазия!), решать задачки и искать детали.

Прогулки по атмосферному Тбилиси

В зависимости от недели, можно посетить один из чудесных районов для прогулки. У каждого маршрута своя прелесть, они проходят через парки, галереи или музеи.

Мтацминда (первая суббота месяца). Тут побываем в «гостях у бабушки» и в Зазеркалье, попробуем писать на грузинском и увидим, как думать кончиками пальцев.

(первая суббота месяца). Тут побываем в «гостях у бабушки» и в Зазеркалье, попробуем писать на грузинском и увидим, как думать кончиками пальцев. Гаретубани (вторая суббота месяца). Посмотрим необычные фрески и картины Ладо Гудиашвили. Зайдём в Музей редкой книги. В парке поговорим с памятниками и деревьями, а ещё отыщем опасные растения.

(вторая суббота месяца). Посмотрим необычные фрески и картины Ладо Гудиашвили. Зайдём в Музей редкой книги. В парке поговорим с памятниками и деревьями, а ещё отыщем опасные растения. Старый город (третья суббота месяца). Представим себя ремесленниками прошлого на площади Мейдан, пройдём этно-квест, подержим в руках древности в Музее археологии и выучим цвета на грузинском в Инжирном ущелье.

(третья суббота месяца). Представим себя ремесленниками прошлого на площади Мейдан, пройдём этно-квест, подержим в руках древности в Музее археологии и выучим цвета на грузинском в Инжирном ущелье. Сололаки (четвертая суббота месяца). Устроим охоту за городскими решётками. Конечно, не пропустим Хогвартс и Портал времени! Попробуем одичавший чай и местный шоколад.

Организационные детали