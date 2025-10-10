Мои заказы

Из Тбилиси - по Мцхете и окрестностям + пикник на склонах

По местам, где рождалась страна - среди крепостей, монастырей и слияний горных рек
Приглашаем вас в путешествие сквозь века — от древнейших культов и античных царских резиденций до христианских святынь и архитектурных шедевров.

Вы познакомитесь с ключевыми храмами в окрестностях Мцхеты, увидите, как развивалась Грузия, и прочувствуете дух этих мест — через пейзажи, тишину, легенды и живую историю. А дополнит впечатления пикник на склонах гор.
4 отзыва
Описание экскурсии

Мы побываем в местах, где вершилась судьба страны, где возникала вера и рождалась грузинская архитектура. Погрузимся в атмосферу старины, сделаем остановки в особенно красивых точках, насладимся тишиной, видами и неспешным темпом. Маршрут включает:

  • Храм Джвари 6 века и легендарную точку слияния двух рек
  • Осмотр города Мцхета — духовную столицу страны
  • Кафедральный собор Светицховели — святыню национального масштаба
  • Крепость Бебрисцихе и её защитные сооружения
  • Монастырь Шио-Мгвиме, окруженный отвесными скалами
  • Археологические раскопки царской резиденции античного периода

Вы узнаете:

  • Кто такая Нино и как хрупкая девушка изменила веру целой страны
  • Чем уникальна архитектура храма Джвари
  • Кто такой Шио и как он провёл последние 15 лет своей жизни
  • Как устроена крепость Бебрисцихе и для чего она была построена
  • Во что верили в Грузии до христианства и кто такой Армази
  • Как выглядел дворец древних царей и как они делали вино

Почему это стоит увидеть

Я показываю Мцхету не как список памятников, а как живую хронику. Это не просто маршрут — это путь: от мифов и язычества к христианству, от древних поселений к архитектурным символам веры. Вокруг — потрясающие виды: скалы, храмы, слияние рек, простор и покой. Отличное место, чтобы устроить себе перезагрузку — пикник среди холмов, с горным воздухом, тихим разговором и чувством, что вы — в самом сердце Грузии.

Организационные детали

  • Путешествие проходит на автомобиле Reault Sandero
  • По запросу: есть 2 детских кресла с 4 лет.
  • Выбирайте удобную обувь, в конце путешествия небольшой подъём в гору

Любовь
Любовь — ваш гид в Тбилиси
Провёл экскурсии для 22 туристов
Я Любовь, живу в Тбилиси несколько лет и просто обожаю этот колоритный и невероятно красивый город. В Грузии я оказалась внутри древней и необычайно богатой культуры. «Лучше гор могут быть
читать дальше

только горы, на которых ещё не бывал» (В. Высоцкий). Грузия настолько разнообразна и прекрасна! До сих пор открываю новые места, и они каждый раз меня трогают и очаровывают. В путешествиях со мной вы узнаете об истории страны, культуре, людях и природе. Я прислушаюсь к вашим пожеланиям и постараюсь создать душевную и приятную атмосферу. В феврале 2025 г. я прошла курс и получила диплом гида-экскурсовода. А ещё я опытный водитель со стажем 15 лет и проехала немало грузинских дорог и серпантинов:)

Отзывы и рейтинг

А
Ахметов
10 окт 2025
Заказали индивидуальную экскурсию на Tripster из Тбилиси по Мцхете и окрестностям. Экскурсовод Любовь. Маршрут очень понравился. Люба провела по всем историческим местам древней столицы Грузии Мцхете. Все было интересно очень познавательно, душевно. Изюминкой маршрута был пикник на склоне холма с видом на живописную долину рядом с рекой Арагви. Рекомендуем Любовь как профессионального гида.
Марина
Марина
26 авг 2025
Любовь прекрасный рассказчик и очень приятный человек! Благодаря ей ознакомились с древней грузинской культурой, поездили по храмам разных периодов и даже увидели раскопки!
Экскурсовод старалась сделать все для нашего комфорта, отвечала
читать дальше

на все вопросы, подготовила вкусный пикник, после экскурсии накидала много рекомендации мест, которые можно посетить в Тбилиси! Т. к. мы были в первый раз нам это было очень актуально:)
Если хотите культурно обогатиться легко и с интересом, то советую эту экскурсию, т. к. Любовь все расскажет как ваш хороший знакомый, к которому вы приехали в гости изучать Грузию:)
Благодарим за это мини-путешествие и возможность прочувствовать сердце города!
Любовь, желаем вам всего доброго и надеемся встретиться еще!

Анастасия
Анастасия
7 авг 2025
Давно хотели побывать в Грузии и увидеть её природную красоту. И вот наконец мечты сбылись! Величие гор и красота ландшафта завораживала и восхищала нас. Старинная архитектура монастырей окунула нас в
читать дальше

историю. Прекрасно подобранный маршрут, комфортный автомобиль и безопасность в дороге. Особая благодарность Любе - очень хорошему и отзывчивому человеку, любящему свою работу и отдающемуся ей сполна. Благодаря ей у нас остались прекрасные впечатления об этой стране!

Т
Татьяна
4 авг 2025
Побывали на экскурсии — просто вау! Виды потрясающие, храмы впечатляют, всё как будто из другого времени. Первый раз увидели слияние рек — очень красиво. А пикник у реки — вообще кайф, тишина, природа. Гид рассказывала интересно и с душой, чувствуется любовь к этим местам. Очень понравилось, рада, что поехали!
