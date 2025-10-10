Приглашаем вас в путешествие сквозь века — от древнейших культов и античных царских резиденций до христианских святынь и архитектурных шедевров.
Вы познакомитесь с ключевыми храмами в окрестностях Мцхеты, увидите, как развивалась Грузия, и прочувствуете дух этих мест — через пейзажи, тишину, легенды и живую историю. А дополнит впечатления пикник на склонах гор.
Вы познакомитесь с ключевыми храмами в окрестностях Мцхеты, увидите, как развивалась Грузия, и прочувствуете дух этих мест — через пейзажи, тишину, легенды и живую историю. А дополнит впечатления пикник на склонах гор.
Описание экскурсии
Мы побываем в местах, где вершилась судьба страны, где возникала вера и рождалась грузинская архитектура. Погрузимся в атмосферу старины, сделаем остановки в особенно красивых точках, насладимся тишиной, видами и неспешным темпом. Маршрут включает:
- Храм Джвари 6 века и легендарную точку слияния двух рек
- Осмотр города Мцхета — духовную столицу страны
- Кафедральный собор Светицховели — святыню национального масштаба
- Крепость Бебрисцихе и её защитные сооружения
- Монастырь Шио-Мгвиме, окруженный отвесными скалами
- Археологические раскопки царской резиденции античного периода
Вы узнаете:
- Кто такая Нино и как хрупкая девушка изменила веру целой страны
- Чем уникальна архитектура храма Джвари
- Кто такой Шио и как он провёл последние 15 лет своей жизни
- Как устроена крепость Бебрисцихе и для чего она была построена
- Во что верили в Грузии до христианства и кто такой Армази
- Как выглядел дворец древних царей и как они делали вино
Почему это стоит увидеть
Я показываю Мцхету не как список памятников, а как живую хронику. Это не просто маршрут — это путь: от мифов и язычества к христианству, от древних поселений к архитектурным символам веры. Вокруг — потрясающие виды: скалы, храмы, слияние рек, простор и покой. Отличное место, чтобы устроить себе перезагрузку — пикник среди холмов, с горным воздухом, тихим разговором и чувством, что вы — в самом сердце Грузии.
Организационные детали
- Путешествие проходит на автомобиле Reault Sandero
- По запросу: есть 2 детских кресла с 4 лет.
- Выбирайте удобную обувь, в конце путешествия небольшой подъём в гору
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваш гид в Тбилиси
Провёл экскурсии для 22 туристов
Я Любовь, живу в Тбилиси несколько лет и просто обожаю этот колоритный и невероятно красивый город. В Грузии я оказалась внутри древней и необычайно богатой культуры. «Лучше гор могут быть
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Ахметов
10 окт 2025
Заказали индивидуальную экскурсию на Tripster из Тбилиси по Мцхете и окрестностям. Экскурсовод Любовь. Маршрут очень понравился. Люба провела по всем историческим местам древней столицы Грузии Мцхете. Все было интересно очень познавательно, душевно. Изюминкой маршрута был пикник на склоне холма с видом на живописную долину рядом с рекой Арагви. Рекомендуем Любовь как профессионального гида.
Марина
26 авг 2025
Любовь прекрасный рассказчик и очень приятный человек! Благодаря ей ознакомились с древней грузинской культурой, поездили по храмам разных периодов и даже увидели раскопки!
Экскурсовод старалась сделать все для нашего комфорта, отвечала
Экскурсовод старалась сделать все для нашего комфорта, отвечала
Анастасия
7 авг 2025
Давно хотели побывать в Грузии и увидеть её природную красоту. И вот наконец мечты сбылись! Величие гор и красота ландшафта завораживала и восхищала нас. Старинная архитектура монастырей окунула нас в
Т
Татьяна
4 авг 2025
Побывали на экскурсии — просто вау! Виды потрясающие, храмы впечатляют, всё как будто из другого времени. Первый раз увидели слияние рек — очень красиво. А пикник у реки — вообще кайф, тишина, природа. Гид рассказывала интересно и с душой, чувствуется любовь к этим местам. Очень понравилось, рада, что поехали!
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии из Тбилиси
Индивидуальная
до 3 чел.
Мцхета и Ананури: о вере и природе
Исследуйте древнюю столицу Грузии и её сакральные места. Узнайте о грузинском православии и насладитесь великолепными горными пейзажами
Начало: В зависимости от место жительства гостя
Завтра в 09:00
15 ноя в 09:00
€220 за всё до 3 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 18 чел.
Тбилиси и Мцхета: живая история христианства Грузии
Приглашаем на уникальное путешествие по святым местам Тбилиси и Мцхеты, где каждый камень рассказывает о прошлом
Начало: В Тбилиси по адресу вашего проживания
Завтра в 08:00
15 ноя в 08:00
от €160
€200 за всё до 18 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия в Мцхету: Зедазени, Шиомгвиме, Кватахеви и древние развалины
Приглашаем вас на уникальное путешествие по святым местам Мцхеты и её окрестностей, где каждый камень хранит истории древних времён
Начало: Место вашего проживания
Завтра в 09:00
15 ноя в 09:00
€167 за всё до 5 чел.