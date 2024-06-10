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очень нравится моя работа. Я забочусь о нашей репутации, которая с годами только растёт, и это меня радует. Я хочу, чтобы вы увидели Грузию такой, какая она будет следовать за вами. Вы будете вспоминать её с большой любовью долгие годы. А после грузинского вина обязательно вернётесь к нам снова.