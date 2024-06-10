Представьте — вы в роскошной машине с откидным верхом, ветер развевает волосы, мимо проносятся равнины и скалистые теснины. Признайтесь, вы не часто отправляетесь по историческим местам с таким антуражем.
Мы уверены, в этой поездке местные пейзажи и крепости покажутся вам ещё атмосфернее, а рассказы гида — ещё увлекательнее.
Мы уверены, в этой поездке местные пейзажи и крепости покажутся вам ещё атмосфернее, а рассказы гида — ещё увлекательнее.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Жинвальское водохранилище. Между 3 хребтами вы увидите водоём, который снабжает Тбилиси питьевой водой.
- Ананури — крепость арагвских князей. Вы услышите историю цитадели, увидите уникальную фреску с изображением Судного дня и сделаете красивые фото.
- Арка Дружбы. На курорте Гудаури вы посмотрите на известное сооружение, полюбуетесь видами на каньон, а гид объяснит, почему эта арка здесь появилась.
- Троицкая церковь в Казбеги. Отсюда вы взглянете на его величество Казбек — одну из самых знаменитых вершин Кавказа. Гид расскажет об истории храма и покажет зал, где местные старейшины вершили закон и решали насущные вопросы региона.
- Кафе в Казбеги, с террасы которого открывается прекрасный вид на Троицкую церковь, Гергети и сам город Казбеги. Выпьем чашечку кофе и насладимся местными красотами.
Организационные детали
- Дополнительно по желанию оплачиваются кофе и обед в грузинском ресторане — от 35 лари/чел.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов-водителей нашей команды.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Магда — Организатор в Тбилиси
Провела экскурсии для 138 туристов
Добро пожаловать на родину вина и любви. Меня зовут Магда и я работаю гидом уже более 9 лет в нашей собственной туристической компании, которую мы основали вместе с мужем. МнеЗадать вопрос
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