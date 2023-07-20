Экскурсии по Ботаническому саду в Тбилиси

Найдено 3 экскурсии в категории «Ботанический сад» в Тбилиси, цены от €60. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мне Тифлис горбатый снится…
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
57 отзывов
Мне Тифлис горбатый снится…
Исследовать потайные уголки города
Начало: Площадь Свободы
9 июня в 10:00
10 июня в 08:00
от 60 за всё до 5 чел.
Гамарджоба, Тбилиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
30 отзывов
Гамарджоба, Тбилиси: Индивидуальное путешествие по сердцу Грузии
Откройте для себя душу Тбилиси: исторические уголки, культурное наследие и гастрономические изыски
Начало: Прямо от Вашего отеля или Данкин Донатс на Площадь...
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
88 за всё до 12 чел.
Атмосферный Тбилиси
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
Атмосферный Тбилиси
Начало: Храм Метехи
Расписание: каждый день в 10:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$75 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    20 июля 2023
    Мне Тифлис горбатый снится…
    Прекрасный гид - Ирина - влюбила нас в Тбилиси. Прекрасная рассказчица с очень глубокими знаниями, интересными историями, чуткая к клиентам. 3,5 часа пролетели незаметно. Потрясающее послевкусие. Очень рекомендую!
  • Е
    Евгений
    1 ноября 2022
    Мне Тифлис горбатый снится…
    Замечательная аутентичная лёгкая экскурсия
  • А
    Анастасия
    5 сентября 2022
    Мне Тифлис горбатый снится…
    Потрясающая экскурсия. Очень душевно))
  • Г
    Гайни
    26 мая 2022
    Гамарджоба, Тбилиси
    Спасибо за экскурсию! Посетили множество парадных и двориков старого Тбилиси. Прогулялись мимо серных бань в сторону Нарикала. История Тбилиси, красивые виды на город. Хорошая ознакомительная экскурсия!
  • и
    ирина
    24 августа 2021
    Гамарджоба, Тбилиси
    Обойти весь Тбилиси за один день невозможно, но я думаю мы посетили самые казырные места города и все это под интересный рассказ Сергея. Время прошло незаметно. Большое спасибо!
  • V
    Volodymyr
    17 мая 2021
    Гамарджоба, Тбилиси
    Не скучная,интересная прогулка по городу. Сергей учитывал все наши пожелания по маршруту,помог заказать ужин. Рекомендую)

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Ботанический сад»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Мне Тифлис горбатый снится…
  2. Гамарджоба, Тбилиси
  3. Атмосферный Тбилиси
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Ботанический сад" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 88. Туристы уже оставили гидам 87 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Тбилиси на 2024 год по теме «Ботанический сад», 87 ⭐ отзывов, цены от €60. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам