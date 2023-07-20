О Ольга Мне Тифлис горбатый снится… Прекрасный гид - Ирина - влюбила нас в Тбилиси. Прекрасная рассказчица с очень глубокими знаниями, интересными историями, чуткая к клиентам. 3,5 часа пролетели незаметно. Потрясающее послевкусие. Очень рекомендую!

Е Евгений Мне Тифлис горбатый снится… Замечательная аутентичная лёгкая экскурсия

А Анастасия Мне Тифлис горбатый снится… Потрясающая экскурсия. Очень душевно))

Г Гайни Гамарджоба, Тбилиси Спасибо за экскурсию! Посетили множество парадных и двориков старого Тбилиси. Прогулялись мимо серных бань в сторону Нарикала. История Тбилиси, красивые виды на город. Хорошая ознакомительная экскурсия!

и ирина Гамарджоба, Тбилиси Обойти весь Тбилиси за один день невозможно, но я думаю мы посетили самые казырные места города и все это под интересный рассказ Сергея. Время прошло незаметно. Большое спасибо!