1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Мне Тифлис горбатый снится…
Исследовать потайные уголки города
Начало: Площадь Свободы
9 июня в 10:00
10 июня в 08:00
от €60 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Гамарджоба, Тбилиси: Индивидуальное путешествие по сердцу Грузии
Откройте для себя душу Тбилиси: исторические уголки, культурное наследие и гастрономические изыски
Начало: Прямо от Вашего отеля или Данкин Донатс на Площадь...
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
€88 за всё до 12 чел.
Групповая
4 часа
Атмосферный Тбилиси
Начало: Храм Метехи
Расписание: каждый день в 10:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$75 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга20 июля 2023Прекрасный гид - Ирина - влюбила нас в Тбилиси. Прекрасная рассказчица с очень глубокими знаниями, интересными историями, чуткая к клиентам. 3,5 часа пролетели незаметно. Потрясающее послевкусие. Очень рекомендую!
- ЕЕвгений1 ноября 2022Замечательная аутентичная лёгкая экскурсия
- ААнастасия5 сентября 2022Потрясающая экскурсия. Очень душевно))
- ГГайни26 мая 2022Спасибо за экскурсию! Посетили множество парадных и двориков старого Тбилиси. Прогулялись мимо серных бань в сторону Нарикала. История Тбилиси, красивые виды на город. Хорошая ознакомительная экскурсия!
- иирина24 августа 2021Обойти весь Тбилиси за один день невозможно, но я думаю мы посетили самые казырные места города и все это под интересный рассказ Сергея. Время прошло незаметно. Большое спасибо!
- VVolodymyr17 мая 2021Не скучная,интересная прогулка по городу. Сергей учитывал все наши пожелания по маршруту,помог заказать ужин. Рекомендую)
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Ботанический сад»
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Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
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