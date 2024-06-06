В поездке по одному из самых колоритных регионов Грузии вы оцените красоту виноградных долин и горных хребтов. Отведаете домашние сыры, мёд, чурчхелу и хлеб из тандыра. Посетите древний монастырь святой Нино. Погуляете по фотогеничным улочкам Сигнахи. А в столице Кахетии пообедаете в ресторане и попробуете несколько сортов вин.

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Перед тем, как отправиться в путешествие, обязательно стоит подкрепиться! Мы угостим вас чурчхелой, фруктами и чаем.

Кахетия на вкус

Деревня Манави . Вы посетите семейный магазинчик местных жителей, которые сами собирают мёд, готовят аджику и грузинские сладости, включая вкуснейшую чурчхелу. Всё это вы сможете продегустировать без ограничения. А ещё полюбуетесь местными виноградниками.

. Вы посетите семейный магазинчик местных жителей, которые сами собирают мёд, готовят аджику и грузинские сладости, включая вкуснейшую чурчхелу. Всё это вы сможете продегустировать без ограничения. А ещё полюбуетесь местными виноградниками. Деревня Бадиаури. В гостях у другой семьи вы увидите, как грузины пекут хлеб в тандыре и готовят сыр. Кроме дегустаций, вы также сможете научиться готовить настоящий грузинский деревенский хлеб.

Душа Кахетии

Далее мы отправимся в деревню Квемо-Бодбе, где расположен монастырь 6 века. Обитель посвящена святой Нино, которая принесла христианство в Грузию в 4 веке. Это одна из самых почитаемых святынь в стране. Комплекс известен своими красивыми храмами, стенами и башнями. Вы познакомитесь с древней архитектурой и историей памятника и почувствуете умиротворяющую атмосферу места, окружённого горными хребтами.

История и архитектура Кахетии

Сигнахи . Вы побываете в сердце Алазанской долины и послушаете легенды города любви. Сигнахи впечатляет своей архитектурой, многие считают его самым красивым городом Грузии. Вы увидите церкви, живописные улочки и дома с красными крышами, которые создают неповторимый колорит. Здесь же находится Сигнахская крепость 18 века — её стены повторяют очертания холмов и тянутся на 4 километра. Это крупнейшая цитадель в Грузии.

. Вы побываете в сердце Алазанской долины и послушаете легенды города любви. Сигнахи впечатляет своей архитектурой, многие считают его самым красивым городом Грузии. Вы увидите церкви, живописные улочки и дома с красными крышами, которые создают неповторимый колорит. Здесь же находится Сигнахская крепость 18 века — её стены повторяют очертания холмов и тянутся на 4 километра. Это крупнейшая цитадель в Грузии. Телави. Последняя остановка будет в столице Кахетии, где мы поужинаем в традиционном ресторане с собственным винным погребом и великолепным видом на горы. Вы сможете продегустировать пять видов вина, посмотрите, как хранится напиток, и узнаете, что такое квеври.

Организационные детали

В стоимость включено

трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes-Benz с кондиционером

сопровождение профессионального гида-историка

приветственный перекус и вода в течение дня

дегустации без ограничения (чурчхела и грузинские сладости, хлеб в тандыре, грузинские деревенские сыры, вино минимум пяти сортов, чача, коньяк)

Дополнительные расходы (мастер-классы — по желанию)

приготовление чурчхелы в Манави — 50 лари за группу

выпечка хлеба в тандыре в Бадиаури — 5 лари за человека

ужин в ресторане — примерно 30 лари за человека

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды, который специализируется на регионе Кахетия.