В поездке по одному из самых колоритных регионов Грузии вы оцените красоту виноградных долин и горных хребтов. Отведаете домашние сыры, мёд, чурчхелу и хлеб из тандыра. Посетите древний монастырь святой Нино. Погуляете по фотогеничным улочкам Сигнахи. А в столице Кахетии пообедаете в ресторане и попробуете несколько сортов вин.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:45
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Перед тем, как отправиться в путешествие, обязательно стоит подкрепиться! Мы угостим вас чурчхелой, фруктами и чаем.
Кахетия на вкус
- Деревня Манави. Вы посетите семейный магазинчик местных жителей, которые сами собирают мёд, готовят аджику и грузинские сладости, включая вкуснейшую чурчхелу. Всё это вы сможете продегустировать без ограничения. А ещё полюбуетесь местными виноградниками.
- Деревня Бадиаури. В гостях у другой семьи вы увидите, как грузины пекут хлеб в тандыре и готовят сыр. Кроме дегустаций, вы также сможете научиться готовить настоящий грузинский деревенский хлеб.
Душа Кахетии
Далее мы отправимся в деревню Квемо-Бодбе, где расположен монастырь 6 века. Обитель посвящена святой Нино, которая принесла христианство в Грузию в 4 веке. Это одна из самых почитаемых святынь в стране. Комплекс известен своими красивыми храмами, стенами и башнями. Вы познакомитесь с древней архитектурой и историей памятника и почувствуете умиротворяющую атмосферу места, окружённого горными хребтами.
История и архитектура Кахетии
- Сигнахи. Вы побываете в сердце Алазанской долины и послушаете легенды города любви. Сигнахи впечатляет своей архитектурой, многие считают его самым красивым городом Грузии. Вы увидите церкви, живописные улочки и дома с красными крышами, которые создают неповторимый колорит. Здесь же находится Сигнахская крепость 18 века — её стены повторяют очертания холмов и тянутся на 4 километра. Это крупнейшая цитадель в Грузии.
- Телави. Последняя остановка будет в столице Кахетии, где мы поужинаем в традиционном ресторане с собственным винным погребом и великолепным видом на горы. Вы сможете продегустировать пять видов вина, посмотрите, как хранится напиток, и узнаете, что такое квеври.
Организационные детали
В стоимость включено
- трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes-Benz с кондиционером
- сопровождение профессионального гида-историка
- приветственный перекус и вода в течение дня
- дегустации без ограничения (чурчхела и грузинские сладости, хлеб в тандыре, грузинские деревенские сыры, вино минимум пяти сортов, чача, коньяк)
Дополнительные расходы (мастер-классы — по желанию)
- приготовление чурчхелы в Манави — 50 лари за группу
- выпечка хлеба в тандыре в Бадиаури — 5 лари за человека
- ужин в ресторане — примерно 30 лари за человека
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды, который специализируется на регионе Кахетия.
ежедневно в 08:45
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:45
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Shako — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 381 туриста
Привет, дорогие гости! Меня зовут Шако. Я родился и вырос в Тбилиси и бесконечно люблю свою страну. Вот уже 6 лет мы с командой профессиональных гидов успешно приоткрываем завесу тайныЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Иван
6 июня 2024
Ребята, спасибо большое за организацию!
Отдельное спасибо гиду за интересные рассказы о истории и культуре региона, за организацию визита в винодельни и дегустацию местных вин. Пейзажи Кахетии просто поражают своей красотой, а остановки на древних монастырях добавили путешествию духовности и умиротворения. Очень довольны, с удовольствием выберем вас для будущих поездок!
Отдельное спасибо гиду за интересные рассказы о истории и культуре региона, за организацию визита в винодельни и дегустацию местных вин. Пейзажи Кахетии просто поражают своей красотой, а остановки на древних монастырях добавили путешествию духовности и умиротворения. Очень довольны, с удовольствием выберем вас для будущих поездок!
А
Алена
15 мая 2024
Сегодня посетила экскурсию в Кахетию, организованную ребятами, и был впечатлен. Прекрасная организация, замечательный гид, который рассказал нам множество интересных фактов о регионе, его истории и культуре. Мы посетили местные деревни,
А
Арина
23 апр 2024
Приехали к заданному месту, около отеля было обозначено, оказалось надо было зайти внутрь. Обещанные чай кофе отсутствовал, мы сидели ждали не пойми чего, организатор носился и что то решал, предложили
Shako
Ответ организатора:
Арина, добрый день! Спасибо Вам за отзыв- это помогает нам оптимизировать нашу работу. Позвольте прокомментировать: -"вход в отель Diuma" -
Е
Евгений
8 апр 2024
Шако, спасибо! Было очень познавательно!
Анастасия
7 апр 2024
Это было путешествие, которое запомнится мне на всю жизнь. Благодаря внимательным организаторам, мы смогли погрузиться в атмосферу гостеприимного региона Кахетии. Здесь я открыла для себя нечто гораздо более изысканное -
Iaskevich
31 мар 2024
Wow!!! Потрясающий гид Леван провел нам феерическую экскурсию. Он удерживал наше внимание от начала до конца. Талантливый рассказчик, харизматичный человек сделал этот день незабываемым. Группа наша была интернациональная, повествование шло на двух языках. Захватывающий и интересный рассказ о красивейшей Кахетии. Дегустация предложенная гидом на высшем уровне. Обед также. Спасибо за прекрасно проведенное время
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