Вы исследуете район Старого города — от площади Свободы до моста Метехи, а вашим проводником станет наш заботливый и эрудированный Telegram-бот. Вы разгадаете загадки и выполните задания на внимательность, услышите легенды, истории человеческих судеб и любопытные факты.

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Описание квеста

Вы узнаете, как поднимали корову на вертолёте в фильме «Мимино» и в каких условиях снимали танцевальную сцену Рубика и Валико

Услышите грузинские легенды и поймёте, почему четвёртую стопку чачи называют дьявольской, а грузинскую землю — землёй бога

Найдёте кинорежиссёра и сценариста Параджанова, вылетающего из стены около модной улицы

Прочувствуете трагичную историю Грибоедова и любви всей его жизни

На примере актрисы Софико удивитесь, как непросты бывают взаимоотношения в актёрском мире даже с самыми близкими

И многое другое! А бонусом к прогулке станет оригинальный стикерпак с хинкалькой, подборки классных фильмов и рецепт хачапури.

Как получить доступ к квесту

После внесения предоплаты на сайте мы свяжемся с вами и расскажем, как оплатить оставшуюся часть. Затем откроем доступ к боту, в котором будет маршрут с заданиями, загадками, историями и легендами в профессиональной озвучке.

Доступ предоставляется на одно устройство для одного путешественника. Но вы можете купить несколько доступов, чтобы устроить соревнования с друзьями и родными.

Организационные детали