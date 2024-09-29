Вы исследуете район Старого города — от площади Свободы до моста Метехи, а вашим проводником станет наш заботливый и эрудированный Telegram-бот.
Вы разгадаете загадки и выполните задания на внимательность, услышите легенды, истории человеческих судеб и любопытные факты.
Вы разгадаете загадки и выполните задания на внимательность, услышите легенды, истории человеческих судеб и любопытные факты.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание квеста
- Вы узнаете, как поднимали корову на вертолёте в фильме «Мимино» и в каких условиях снимали танцевальную сцену Рубика и Валико
- Услышите грузинские легенды и поймёте, почему четвёртую стопку чачи называют дьявольской, а грузинскую землю — землёй бога
- Найдёте кинорежиссёра и сценариста Параджанова, вылетающего из стены около модной улицы
- Прочувствуете трагичную историю Грибоедова и любви всей его жизни
- На примере актрисы Софико удивитесь, как непросты бывают взаимоотношения в актёрском мире даже с самыми близкими
И многое другое! А бонусом к прогулке станет оригинальный стикерпак с хинкалькой, подборки классных фильмов и рецепт хачапури.
Как получить доступ к квесту
После внесения предоплаты на сайте мы свяжемся с вами и расскажем, как оплатить оставшуюся часть. Затем откроем доступ к боту, в котором будет маршрут с заданиями, загадками, историями и легендами в профессиональной озвучке.
Доступ предоставляется на одно устройство для одного путешественника. Но вы можете купить несколько доступов, чтобы устроить соревнования с друзьями и родными.
Организационные детали
- Для прохождения квеста вам понадобятся мессенджер Telegram, наушники и хороший интернет
- Экскурсия рассчитана на взрослых путешественников
- Продолжительность прогулки — 1,5–3 часа в зависимости от вашего темпа и количества остановок. Квест можно пройти в любое время суток, но мы рекомендуем делать это в первой половине дня, чтобы застать красивый свет и воспользоваться приятными бонусами после квеста
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ekaterina — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 434 туристов
Наша команда объединила нескольких профессионалов в разных областях: два опытных актёра-перформера; писатель и драматург, работающий в тандеме с местными гидами; режиссёр-постановщик; специалисты записи и аудиооформления. Будем рады помочь вам прочувствовать дух и характер настоящего Тбилиси!Задать вопрос
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