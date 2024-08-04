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пройти в ботанический сад и потом что-то по пути расскажут) Ха! Это полноценная обзорная экскурсия, но за счёт гида Левана она проходит на одном дыхании. Это та обзорная, с которой выходишь с пометками в телефоне, куда вернуться прогуляться завтра, где поужинать, где купить вино, куда ещё съездить. Леван - суперинтересный рассказчик и с удовольствием отвечает на вопросы! Также меня впечатлила дегустация. Она прошла в атмосферном погребе и сопровождалась рассказом. Атмосферный, камерный магазин! Ботанический сад вечером был уже закрыт, но я абсолютно не расстроена и вернусь к нему днём)