скидка
59%
3.5 часа
Мини-группа
до 12 чел.
За зеленью и прохладой - в ботанический сад
А также обзорная экскурсия по Старому Тбилиси и дегустация вина
Начало: На улице Руставели
«Ботанический, или Царский, сад»
Расписание: ежедневно в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
41€17 за человека
скидка
32%
3.5 часа
Групповая
до 18 чел.
Волшебство Тбилиси: Старый город, Ботанический сад и дегустация вина
Увидеть и попробовать лучшее в городе за 1 день
Начало: Рядом с отелем Diuma
«Отдельно оплачивается билет в Ботанический сад — 4 лари, подъём на канатной дороге — 5 лари и дегустация вина — 5–8 лари (по желанию)»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
16 авг в 10:00
37€25 за человека
скидка
20%
3.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Тропы Тбилиси: от ботанического сада до винных погребов
Прогуляться по Старому городу, увидеть зелёный оазис природы и попробовать грузинское вино
Начало: У отеля «Дюма»
«Входной билет в ботанический сад — 4 лари с чел»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
16 авг в 10:00
25€20 за человека
скидка
4%
1.5 часа
Квест
Квест-экскурсия по Ботаническому саду для всей семьи
Найти ингредиент для древнего зелья и узнать, как выглядят адское дерево и христова колючка
Начало: У входа в Ботанический сад
«Дополнительные расходы: входной билет в Ботанический сад — $1,5 за чел»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от 55€53 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья4 августа 2024Сложно описать, насколько приятной, полной и полезной получилась эта вечерняя прогулка! Когда я бронировала экскурсию, думала, что просто мне покажут, как
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Цветы и сады»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в августе 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Цветы и сады" можно забронировать 4 экскурсии от 17 до 53 со скидкой до 59%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Тбилиси на 2024 год по теме «Цветы и сады», 1 ⭐ отзыв, цены от €17. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь