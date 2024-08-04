Цветы и сады – экскурсии в Тбилиси

Найдено 4 экскурсии в категории «Цветы и сады» в Тбилиси, цены от €17, скидки до 59%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
За зеленью и прохладой - в ботанический сад
Пешая
скидка
59%
1 отзыв
3.5 часа
Мини-группа
до 12 чел.
За зеленью и прохладой - в ботанический сад
А также обзорная экскурсия по Старому Тбилиси и дегустация вина
Начало: На улице Руставели
«Ботанический, или Царский, сад»
Расписание: ежедневно в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
4117 за человека
Волшебство Тбилиси: Старый город, Ботанический сад и дегустация вина
Пешая
скидка
32%
3.5 часа
Групповая
до 18 чел.
Волшебство Тбилиси: Старый город, Ботанический сад и дегустация вина
Увидеть и попробовать лучшее в городе за 1 день
Начало: Рядом с отелем Diuma
«Отдельно оплачивается билет в Ботанический сад — 4 лари, подъём на канатной дороге — 5 лари и дегустация вина — 5–8 лари (по желанию)»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
16 авг в 10:00
3725 за человека
Тропы Тбилиси: от ботанического сада до винных погребов
Пешая
скидка
20%
3.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Тропы Тбилиси: от ботанического сада до винных погребов
Прогуляться по Старому городу, увидеть зелёный оазис природы и попробовать грузинское вино
Начало: У отеля «Дюма»
«Входной билет в ботанический сад — 4 лари с чел»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
16 авг в 10:00
2520 за человека
Квест-экскурсия по Ботаническому саду для всей семьи
Пешая
скидка
4%
1.5 часа
Квест
Квест-экскурсия по Ботаническому саду для всей семьи
Найти ингредиент для древнего зелья и узнать, как выглядят адское дерево и христова колючка
Начало: У входа в Ботанический сад
«Дополнительные расходы: входной билет в Ботанический сад — $1,5 за чел»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от 5553 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    4 августа 2024
    За зеленью и прохладой - в ботанический сад
    Сложно описать, насколько приятной, полной и полезной получилась эта вечерняя прогулка! Когда я бронировала экскурсию, думала, что просто мне покажут, как
    читать дальше

    пройти в ботанический сад и потом что-то по пути расскажут) Ха! Это полноценная обзорная экскурсия, но за счёт гида Левана она проходит на одном дыхании. Это та обзорная, с которой выходишь с пометками в телефоне, куда вернуться прогуляться завтра, где поужинать, где купить вино, куда ещё съездить. Леван - суперинтересный рассказчик и с удовольствием отвечает на вопросы! Также меня впечатлила дегустация. Она прошла в атмосферном погребе и сопровождалась рассказом. Атмосферный, камерный магазин! Ботанический сад вечером был уже закрыт, но я абсолютно не расстроена и вернусь к нему днём)

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Цветы и сады»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. За зеленью и прохладой - в ботанический сад
  2. Волшебство Тбилиси: Старый город, Ботанический сад и дегустация вина
  3. Тропы Тбилиси: от ботанического сада до винных погребов
  4. Квест-экскурсия по Ботаническому саду для всей семьи
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Театр марионеток Резо Габриадзе
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в августе 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Цветы и сады" можно забронировать 4 экскурсии от 17 до 53 со скидкой до 59%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Тбилиси на 2024 год по теме «Цветы и сады», 1 ⭐ отзыв, цены от €17. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам