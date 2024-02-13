Прогулка по сердцу Тбилиси - в формате квеста без гида
Индивидуальная квест-экскурсия в Тбилиси

Исследовать атмосферный район Сололаки, решая задания и открывая любопытные факты из истории

5
1 отзыв
Помните, как разгадывать ребусы? А давно ли вы слушали стихи и упражнялись в математике? Я подготовила для вас более 15 разнообразных загадок и топовые локации в самом сердце Тбилиси. Это уникальное авторское, но при этом самостоятельное приключение, где вы в главной роли. По ходу вы сможете задержаться, где захотите, или пройти мимо мест, которые не так цепляют.
Прогулка по сердцу Тбилиси - в формате квеста без гида
Прогулка по сердцу Тбилиси - в формате квеста без гида
Прогулка по сердцу Тбилиси - в формате квеста без гида
Ближайшие даты:
17
фев
18
фев
19
фев
20
фев
21
фев
22
фев
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фев
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даты

Описание

Как проходит квест

Вам понадобится мобильный телефон или планшет с интернетом и приложением Telegram. В условленное время я пришлю вам ссылку на квест в телеграм-боте. Квест рассчитан на 3–4 часа, но в любой момент вы можете сделать перерыв. Игра линейная: после выполнения одного задания появляется следующее. Вы проходите задания самостоятельно, но не беспокойтесь — я всегда на связи и рада помочь, если что-то пойдёт не так.

Что вас ожидает

  • Сперва вы услышите историю города и легенды о его создании
  • Побываете в самых интересных местах Сололаки и не только
  • Насладитесь красивыми панорамами
  • Прокатитесь на канатной дороге
  • Увидите уникальные исторические фотографии
  • Узнаете о роли армян в судьбе Тбилиси
  • Встретите 40-го президента США
  • Разгадаете главный секрет хинкалей

Кому подойдёт этот квест

Программа рассчитана на взрослых: люди старше 16 лет смогут справиться с вопросами самостоятельно. Но квест можно проходить и с детьми, помогая им в процессе. Квест не подходит маломобильным людям и детям на коляске, так как в маршруте много лестниц.

Организационные детали

  • Прогулка начнётся у собора Святой Троицы, а закончится в знаменитом районе Сололаки
  • Необходимо будет купить билеты на канатную дорогу (не более 3 лари на человека). Она закрывается в 22:00.
  • Территория дворца Дареджан (одна из локаций квеста) открыта с 10:00 до 14:00, но квест можно пройти и не заходя туда
  • Для посещения храма девушкам необходим головной убор

Технические нюансы

  • Для участия в квесте убедитесь, что у вас есть смартфон или планшет с доступом в интернет (лучше безлимитный), а также установлен Telegram
  • Обязательно проверьте, что динамик/наушники в порядке, чтобы вы могли слушать аудиодорожки
  • Доступ предоставляется на один аккаунт. Поэтому рекомендую один телефон на группу не более 2-4 человек, чтобы вам было комфортно проходить задания. Если вас больше, то лучше оформить два заказа или больше.
  • Для 2-х человек рекомендую взять беспроводные наушники. Для групп от 3-х человек — портативную колонку.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у собора Святой Троицы (Цминда Самеба)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Владимир
13 фев 2024
Очень необычная экскурсия! Классно, что ни от кого не зависишь, проходишь в своем ритме, хоть 2 дня) Мы в Тбилиси уже бывали, но никогда не брали экскурсию, поэтому было удивительно открывать город по новому) Теперь по качеству: голоса приятные (мужской и женский), слушать интересно. Загадки не супер сложные, на логику. Иногда непонятно, но подсказки всегда выручают, ну а если совсем не получится отгадать то подскажут ответ) Спасибо команде кто это делал, с удовольствием бы прошел еще такие экскурсии!

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