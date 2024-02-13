Исследовать атмосферный район Сололаки, решая задания и открывая любопытные факты из истории
Помните, как разгадывать ребусы? А давно ли вы слушали стихи и упражнялись в математике? Я подготовила для вас более 15 разнообразных загадок и топовые локации в самом сердце Тбилиси. Это уникальное авторское, но при этом самостоятельное приключение, где вы в главной роли. По ходу вы сможете задержаться, где захотите, или пройти мимо мест, которые не так цепляют.
Ближайшие даты:
17
фев
фев
18
фев
фев
19
фев
фев
20
фев
фев
21
фев
фев
22
фев
фев
23
фев
фев
Ещё
даты
даты
Описание
Как проходит квест
Вам понадобится мобильный телефон или планшет с интернетом и приложением Telegram. В условленное время я пришлю вам ссылку на квест в телеграм-боте. Квест рассчитан на 3–4 часа, но в любой момент вы можете сделать перерыв. Игра линейная: после выполнения одного задания появляется следующее. Вы проходите задания самостоятельно, но не беспокойтесь — я всегда на связи и рада помочь, если что-то пойдёт не так.
Что вас ожидает
- Сперва вы услышите историю города и легенды о его создании
- Побываете в самых интересных местах Сололаки и не только
- Насладитесь красивыми панорамами
- Прокатитесь на канатной дороге
- Увидите уникальные исторические фотографии
- Узнаете о роли армян в судьбе Тбилиси
- Встретите 40-го президента США
- Разгадаете главный секрет хинкалей
Кому подойдёт этот квест
Программа рассчитана на взрослых: люди старше 16 лет смогут справиться с вопросами самостоятельно. Но квест можно проходить и с детьми, помогая им в процессе. Квест не подходит маломобильным людям и детям на коляске, так как в маршруте много лестниц.
Организационные детали
- Прогулка начнётся у собора Святой Троицы, а закончится в знаменитом районе Сололаки
- Необходимо будет купить билеты на канатную дорогу (не более 3 лари на человека). Она закрывается в 22:00.
- Территория дворца Дареджан (одна из локаций квеста) открыта с 10:00 до 14:00, но квест можно пройти и не заходя туда
- Для посещения храма девушкам необходим головной убор
Технические нюансы
- Для участия в квесте убедитесь, что у вас есть смартфон или планшет с доступом в интернет (лучше безлимитный), а также установлен Telegram
- Обязательно проверьте, что динамик/наушники в порядке, чтобы вы могли слушать аудиодорожки
- Доступ предоставляется на один аккаунт. Поэтому рекомендую один телефон на группу не более 2-4 человек, чтобы вам было комфортно проходить задания. Если вас больше, то лучше оформить два заказа или больше.
- Для 2-х человек рекомендую взять беспроводные наушники. Для групп от 3-х человек — портативную колонку.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у собора Святой Троицы (Цминда Самеба)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элина — ваш гид в Тбилиси
Провела экскурсии для 154 туристов
Привет всем! Меня зовут Элина и я обожаю путешествовать и изучать историю новых мест! Я имела возможность сочетать это увлечение с работой в IT и вела проекты в этой сфере. Кроме того, играла в «Ночной дозор». Благодаря моей любви к изучению истории и построению маршрутов, а также опыту в IT, я смогла разработать полностью интерактивный пешеходный квест здесь. Как мама, я прекрасно понимаю, что с маленькими детьми экскурсии практически невозможны. Но наш пешеходный квест подходит семьям с детьми, так как вы сами полностью контролируете время начала и длительность, Это и игра, и экскурсия, сделанные с большой любовью к этому городу.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Владимир
13 фев 2024
Очень необычная экскурсия! Классно, что ни от кого не зависишь, проходишь в своем ритме, хоть 2 дня) Мы в Тбилиси уже бывали, но никогда не брали экскурсию, поэтому было удивительно открывать город по новому) Теперь по качеству: голоса приятные (мужской и женский), слушать интересно. Загадки не супер сложные, на логику. Иногда непонятно, но подсказки всегда выручают, ну а если совсем не получится отгадать то подскажут ответ) Спасибо команде кто это делал, с удовольствием бы прошел еще такие экскурсии!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси
Похожие туры из Тбилиси
скидка
13%
Квест
3 часа
Популярное предложение
Прогулка-квест «Старый Тбилиси по-новому»
Исследуйте уникальные уголки Тбилиси, решая задачи квеста и погружаясь в историю города вместе с семьёй или друзьями
в районе станции метро «Руставели»
Сегодня
Завтра
19 фев
20 фев
15€13 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Секреты Сололаки: парадные залы и исторические особняки Тбилиси
Погрузитесь в историю Тбилиси, исследуя архитектурные шедевры и личные истории знаменитых жителей Сололаки
Площадь Свободы
Сегодня
Завтра
20 фев
21 фев
от €45 за всё до 9 чел.
скидка
10%
Групповая
4 часа
Парадные Сололаки: тёплая прогулка и чаепитие в старинной квартире
Исследовать самый аутентичный район города в мини-группе и понять, каким был Тифлис 100 лет назад
на площади Свободы
Сегодня
22 фев
25 фев
40€36 за человека