Помните, как разгадывать ребусы? А давно ли вы слушали стихи и упражнялись в математике? Я подготовила для вас более 15 разнообразных загадок и топовые локации в самом сердце Тбилиси. Это уникальное авторское, но при этом самостоятельное приключение, где вы в главной роли. По ходу вы сможете задержаться, где захотите, или пройти мимо мест, которые не так цепляют.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать

Описание

Как проходит квест

Вам понадобится мобильный телефон или планшет с интернетом и приложением Telegram. В условленное время я пришлю вам ссылку на квест в телеграм-боте. Квест рассчитан на 3–4 часа, но в любой момент вы можете сделать перерыв. Игра линейная: после выполнения одного задания появляется следующее. Вы проходите задания самостоятельно, но не беспокойтесь — я всегда на связи и рада помочь, если что-то пойдёт не так.

Что вас ожидает

Сперва вы услышите историю города и легенды о его создании

Побываете в самых интересных местах Сололаки и не только

Насладитесь красивыми панорамами

Прокатитесь на канатной дороге

Увидите уникальные исторические фотографии

Узнаете о роли армян в судьбе Тбилиси

Встретите 40-го президента США

Разгадаете главный секрет хинкалей

Кому подойдёт этот квест

Программа рассчитана на взрослых: люди старше 16 лет смогут справиться с вопросами самостоятельно. Но квест можно проходить и с детьми, помогая им в процессе. Квест не подходит маломобильным людям и детям на коляске, так как в маршруте много лестниц.

Организационные детали

Прогулка начнётся у собора Святой Троицы, а закончится в знаменитом районе Сололаки

Необходимо будет купить билеты на канатную дорогу (не более 3 лари на человека). Она закрывается в 22:00.

Территория дворца Дареджан (одна из локаций квеста) открыта с 10:00 до 14:00, но квест можно пройти и не заходя туда

Для посещения храма девушкам необходим головной убор

Технические нюансы