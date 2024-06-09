Приглашаем вас в увлекательное путешествие по сердцу Тбилиси, где каждый уголок расскажет не только о красоте и истории вашего города, но и откроет новые горизонты ваших отношений. Этот квест идеально подойдет как для пар, так и для семей в том числе с детьми, желающих улучшить свои отношения. Кому подойдёт этот квест? 1. Пары: Вас ожидает серия задач, нацеленных на укрепление ваших отношений через совместные испытания и эмоциональный обмен. Будьте готовы переосмыслить свои чувства, обрести новую страсть и романтику, независимо от того, насколько долго вы вместе. 2. Семьи с детьми: Квест включает методики из психологии отношений, которые помогут улучшить взаимопонимание и уважение между разными поколениями вашей семьи. Совместное решение задач не только укрепит семейные узы, но и обогатит ваши отношения новыми впечатлениями. Что вас ожидает на квесте? Каждая остановка квеста погружает вас в историю и культуру мест, которые вы посетите, делая вашу прогулку не только приключением, но и образовательным опытом. Погрузитесь в мир забытых историй и культурных открытий, которые ждут вас на каждом шагу. Для какого события подойдёт квест? Этот квест — идеальный подарок для любого праздника: будь то День Рождения, годовщина отношений, День Влюблённых или Новый год. Подарите себе и вашим близким возможность не только насладиться новыми впечатлениями, но и стать ближе, глубже понять друг друга и радоваться каждому моменту, проведенному вместе. Важная информация: Программа мероприятия разработана квалифицированными психологами и психотерапевтами в сотрудничестве с профессиональными создателями квестов и организаторами экскурсий. Интересные факты и детали: Цель данной квест-игры – не просто достичь финиша, а выстроить мосты понимания и доверия, которые будут поддерживать отношения участников в их реальной жизни. Задачи разработанные опытными специалистами в области психотерапии и психологии межличностных отношений направлены на коммуникацию и совместное решение проблем, которые помогут участникам лучше понять друг друга включают: 1. Романтические и творческие миссии для восстановления страсти и улучшения отношений. 2. Веселые и игровые элементы для детей и родителей, направленные на укрепление семейных связей. 3. Эмоционально насыщенные задания, которые помогут снять напряжение и скованность. Кому понравится, а кому может не подойти?

Данное мероприятие идеально подходит как для новых пар, так и для пар со стажем, включая тех, кто имеет детей, семьям, друзьям, коллегам по работе, Это отличный подарок на годовщину отношений, День Влюблённых, День Рождения, Новый год или просто как подарок без особого повода Организационные детали Сразу после бронирования я свяжусь с вами с помощью одного из мессенджеров (Whats

App, Telegram, Viber) и проведу инструктаж. Далее вы отправитесь в самостоятельное путешествие по городу в удобном для вас ритме. Я или другой модератор будем на связи всё время прохождения квеста.

* Квест рассчитан на участников старше 18 лет, но пройти его могут и помладше, если будут помогать совершеннолетние. Для прохождения квеста нужны:

* Смартфон или планшет * Доступ к интернету (если у вас возникнут сложности с интернетом, напишите мне заранее и мы решим этот вопрос) * Доступ к одному из мессенджеров: