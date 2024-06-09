По сути это квест-игра направленная на улучшение отношений между участниками.
Особое внимание уделяется восстановлению отношений для пар, сближению детей с родителями и укреплению дружбы.
Особое внимание уделяется восстановлению отношений для пар, сближению детей с родителями и укреплению дружбы.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Что вас ожидает:
- В ходе экскурсии вы увидите множество знаковых мест и достопримечательностей
- Проспект Руставели - артерия города Тбилиси, где расположены множество культурно-образовательных заведений, так и атмосферные кафе, бары и рестораны
- Квартал Сололаки - жемчужина тбилисского модерна и роскошные парадные доходных домов
- Театр марионеток имени Резо Габриадзе
- Анчисхати Базилику - один из первых храмов в Тбилиси
- Стеклянный мост Мира и Парк Рике
- Район Метехи и его колоритные улицы
- Район Абанотубани и известные тбилисские серные бани
- Караван-Сарай - который в средние века служил пристанищем для купцов и торговцев и был постоялым домом для путешественников
- Вы также посетите заведения в старом городе с лучшими панорамными видами
Описание квеста
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по сердцу Тбилиси, где каждый уголок расскажет не только о красоте и истории вашего города, но и откроет новые горизонты ваших отношений. Этот квест идеально подойдет как для пар, так и для семей в том числе с детьми, желающих улучшить свои отношения. Кому подойдёт этот квест? 1. Пары: Вас ожидает серия задач, нацеленных на укрепление ваших отношений через совместные испытания и эмоциональный обмен. Будьте готовы переосмыслить свои чувства, обрести новую страсть и романтику, независимо от того, насколько долго вы вместе. 2. Семьи с детьми: Квест включает методики из психологии отношений, которые помогут улучшить взаимопонимание и уважение между разными поколениями вашей семьи. Совместное решение задач не только укрепит семейные узы, но и обогатит ваши отношения новыми впечатлениями. Что вас ожидает на квесте? Каждая остановка квеста погружает вас в историю и культуру мест, которые вы посетите, делая вашу прогулку не только приключением, но и образовательным опытом. Погрузитесь в мир забытых историй и культурных открытий, которые ждут вас на каждом шагу. Для какого события подойдёт квест? Этот квест — идеальный подарок для любого праздника: будь то День Рождения, годовщина отношений, День Влюблённых или Новый год. Подарите себе и вашим близким возможность не только насладиться новыми впечатлениями, но и стать ближе, глубже понять друг друга и радоваться каждому моменту, проведенному вместе. Важная информация: Программа мероприятия разработана квалифицированными психологами и психотерапевтами в сотрудничестве с профессиональными создателями квестов и организаторами экскурсий. Интересные факты и детали: Цель данной квест-игры – не просто достичь финиша, а выстроить мосты понимания и доверия, которые будут поддерживать отношения участников в их реальной жизни. Задачи разработанные опытными специалистами в области психотерапии и психологии межличностных отношений направлены на коммуникацию и совместное решение проблем, которые помогут участникам лучше понять друг друга включают: 1. Романтические и творческие миссии для восстановления страсти и улучшения отношений. 2. Веселые и игровые элементы для детей и родителей, направленные на укрепление семейных связей. 3. Эмоционально насыщенные задания, которые помогут снять напряжение и скованность. Кому понравится, а кому может не подойти?
Данное мероприятие идеально подходит как для новых пар, так и для пар со стажем, включая тех, кто имеет детей, семьям, друзьям, коллегам по работе, Это отличный подарок на годовщину отношений, День Влюблённых, День Рождения, Новый год или просто как подарок без особого повода Организационные детали Сразу после бронирования я свяжусь с вами с помощью одного из мессенджеров (Whats
App, Telegram, Viber) и проведу инструктаж. Далее вы отправитесь в самостоятельное путешествие по городу в удобном для вас ритме. Я или другой модератор будем на связи всё время прохождения квеста.
* Квест рассчитан на участников старше 18 лет, но пройти его могут и помладше, если будут помогать совершеннолетние. Для прохождения квеста нужны:
* Смартфон или планшет * Доступ к интернету (если у вас возникнут сложности с интернетом, напишите мне заранее и мы решим этот вопрос) * Доступ к одному из мессенджеров:
- Telegram, Whats.
- App, Viber.
Каждый день и каждый час начиная с 09:00 по 20:00
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Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Парам
|$280
|Родители и дети
|$300
|Друзья
|$240
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- В ходе экскурсии вы увидите множество знаковых мест и достопримечательностей
- Проспект Руставели - артерия города Тбилиси, где расположены множество культурно-образовательных заведений, так и атмосферные кафе, бары и рестораны
- Квартал Сололаки - жемчужина тбилисского модерна и роскошные парадные доходных домов
- Театр марионеток имени Резо Габриадзе
- Анчисхати Базилику - один из первых храмов в Тбилиси
- Стеклянный мост Мира и Парк Рике
- Район Метехи и его колоритные улицы
- Район Абанотубани и известные тбилисские серные бани
- Караван-Сарай - который в средние века служил пристанищем для купцов и торговцев и был постоялым домом для путешественников
- Вы также посетите заведения в старом городе с лучшими панорамными видами
Что включено
- Услуги гида-модератора
- Экспресс-программа разработанная психологами и психотерапевтами
- Трансфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Руставели
Завершение: Площадь Мейдан
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день и каждый час начиная с 09:00 по 20:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Поскольку квест включает в себя пешеходную часть
- Гостям рекомендуется приходить на экскурсию в удобной обуви
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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