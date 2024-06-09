Эта игра — от профессиональных психологов и создателей квестов.
Она подойдёт тем, кто хочет улучшить отношения с родными, сблизиться с детьми или укрепить связь с друзьями.
На квесте вы познакомитесь с интересными городскими локациями, выполните разные задания и раскроете новые грани общения с теми, кто вам дорог.
Она подойдёт тем, кто хочет улучшить отношения с родными, сблизиться с детьми или укрепить связь с друзьями.
На квесте вы познакомитесь с интересными городскими локациями, выполните разные задания и раскроете новые грани общения с теми, кто вам дорог.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание квеста
Что вас ожидает
Как будет проходить квест:
После бронирования я свяжусь с вами через мессенджер (Whats.
App, Telegram, Viber) и проведу инструктаж
Затем вы отправитесь в самостоятельное путешествие по городу в удобном для вас ритме. Я или мой коллега-модератор будем на связи во время прохождения квеста Цель игры — не просто достичь финиша, а выстроить мосты понимания и доверия, которые будут поддерживать ваши отношения и в реальной жизни
Примеры некоторых заданий, включённых в квест:
- Сфотографировать достопримечательности и памятники, символизирующие определённые состояния и эмоции.
- Ответить на блиц-вопросы.
- Разгадать кроссворды и ребусы.
- Определить на ощупь предметы и продегустировать еду с завязанными глазами.
- Сфотографироваться в определённом образе.
- Сделать совместную творческую работу.
- Найти клад.
Вы будете останавливаться у знаковых мест города и увидите:
- Проспект Руставели и квартал Сололаки с роскошными доходными домами.
- Театр марионеток имени Резо Габриадзе и Анчисхати — один из первых храмов в Тбилиси.
- Стеклянный мост Мира и парке Рике.
- Колоритные улицы района Метехи.
- Знаменитые тбилисские серные бани в квартале Абанотубани.
- Караван-сарай, который в Средние века служил пристанищем для купцов и путешественников.
Кому подойдёт квест:
- Молодожёнам и парам со стажем — вы станете ещё ближе, переосмыслите свои чувства, обретёте новую страсть и романтику, независимо от того, насколько долго вы вместе.
- Семьям с детьми — квест поможет улучшить взаимопонимание между разными поколениями.
- Друзьям — вы обогатите отношения новыми впечатлениями.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены проведение квеста и возможные расходы, связанные с выполнением заданий.
- Для прохождения игры нужны смартфон или планшет, доступ к одному из мессенджеров и интернету. Если у вас возникнут сложности с интернетом, напишите мне заранее, и мы решим этот вопрос.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€30
|Парам
|€50
|Дети/подростки до 17 лет
|€20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Руставели
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваш гид в Тбилиси
Провёл экскурсии для 437 туристов
Приветствую, уважаемый гость! Меня зовут Валерий, и я родился в прекрасном городе Тбилиси, Грузия. С детства мне была близка география, и я всегда мечтал об увлекательных путешествиях по всему миру.Задать вопрос
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