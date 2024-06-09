Психологическая квест-прогулка по Тбилиси

Стать ближе и понять друг друга на прогулке по историческому сердцу города
Эта игра — от профессиональных психологов и создателей квестов.

Она подойдёт тем, кто хочет улучшить отношения с родными, сблизиться с детьми или укрепить связь с друзьями.

На квесте вы познакомитесь с интересными городскими локациями, выполните разные задания и раскроете новые грани общения с теми, кто вам дорог.
Психологическая квест-прогулка по Тбилиси
Психологическая квест-прогулка по Тбилиси
Психологическая квест-прогулка по Тбилиси
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание квеста

Что вас ожидает

Как будет проходить квест:

После бронирования я свяжусь с вами через мессенджер (Whats.
App, Telegram, Viber) и проведу инструктаж
  • Затем вы отправитесь в самостоятельное путешествие по городу в удобном для вас ритме. Я или мой коллега-модератор будем на связи во время прохождения квеста
  • Цель игры — не просто достичь финиша, а выстроить мосты понимания и доверия, которые будут поддерживать ваши отношения и в реальной жизни

    • Примеры некоторых заданий, включённых в квест:

    • Сфотографировать достопримечательности и памятники, символизирующие определённые состояния и эмоции.
    • Ответить на блиц-вопросы.
    • Разгадать кроссворды и ребусы.
    • Определить на ощупь предметы и продегустировать еду с завязанными глазами.
    • Сфотографироваться в определённом образе.
    • Сделать совместную творческую работу.
    • Найти клад.

    Вы будете останавливаться у знаковых мест города и увидите:

    • Проспект Руставели и квартал Сололаки с роскошными доходными домами.
    • Театр марионеток имени Резо Габриадзе и Анчисхати — один из первых храмов в Тбилиси.
    • Стеклянный мост Мира и парке Рике.
    • Колоритные улицы района Метехи.
    • Знаменитые тбилисские серные бани в квартале Абанотубани.
    • Караван-сарай, который в Средние века служил пристанищем для купцов и путешественников.

    Кому подойдёт квест:

    • Молодожёнам и парам со стажем — вы станете ещё ближе, переосмыслите свои чувства, обретёте новую страсть и романтику, независимо от того, насколько долго вы вместе.
    • Семьям с детьми — квест поможет улучшить взаимопонимание между разными поколениями.
    • Друзьям — вы обогатите отношения новыми впечатлениями.

    Организационные детали

    • В стоимость экскурсии включены проведение квеста и возможные расходы, связанные с выполнением заданий.
    • Для прохождения игры нужны смартфон или планшет, доступ к одному из мессенджеров и интернету. Если у вас возникнут сложности с интернетом, напишите мне заранее, и мы решим этот вопрос.

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Стоимость квеста

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный€30
    Парам€50
    Дети/подростки до 17 лет€20
    Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На проспекте Руставели
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 3.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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