20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Нескучная прогулка по максимуму - от истоков города и древних храмов до колоритных сюжетов и вина
Хотите увидеть тот самый город с кружевными балконами и узкими холмистыми переулками, с аутентичными дворами и «живой» историей? Обещаю — за 4 часа вы найдете ключ к сердцу настоящего Тбилиси! читать дальшеуменьшить
Вы пройдете по знаковым местам от Серных бань до театра марионеток, мимо древних храмов, водопада и необычных скульптур.
Я наполню прогулку нескучными фактами об истории и архитектуре, о характере, традициях и кухне грузин. А вкусным бонусом станет часовая винная дегустация в старинном погребе.
За 4 часа вы совершите большое путешествие в историю Тбилиси — рассказывать о ней я буду легко и увлекательно. Оживить прошлое помогут ключевые достопримечательности.
Начнем с плато Метехи: любуясь панорамой Старого города и крепости Нарикала, поговорим об истоках Тбилиси. Вы узнаете о первом поселении, которое существовало здесь еще до прихода Вахтанга Горгасали, и о делах этого царя.
Спустившись, пройдем в сторону площади Мейдан. В этом древнем месте вы представите оживленный торговый Тбилиси времен Великого шелкового пути и узнаете о подземном базаре.
После отправимся к Серным баням, где бывал еще Марко Поло. Я раскрою вам не только легенду о соколе и основании Тбилиси, но и менее известные детали: например, почему от 65 бань осталось 15 и почему у них такие названия (от простого № 5 до нарядных «Царская» и «Пестрая»).
В этом же районе вы прогуляетесь по Инжировому ущелью к настоящему водопаду, а по дороге полюбуетесь изящными тбилисскими балкончиками — я расскажу, для чего они служили в разные эпохи и почему нельзя было найти двух одинаковых узоров.
Не обойдем вниманием и современные тбилисские постройки: вы пройдете по мосту Мира и узнаете о его красивом символизме, а также о том, что местные думают о стеклянном небоскребе и необычных трубах в парке Рике.
Места веры
Мой маршрут по Старому Тбилиси охватит главные религиозные постройки столицы. В храме Метехи 13 века на одноименном плато вы узнаете об архитектуре и типах грузинских церквей, а также о тюремном прошлом этого места. В соборе Сиони поговорим о главной грузинской святой, Нино, ведь здесь хранится ее крест; о спасенной иконе Богородицы и о том, почему здесь можно наступать на захоронения. В еще более глубокую древность вас погрузит церковь Анчисхати, где я расскажу о чудотворной иконе. А винтовая лестница и узкие переулки приведут к нарядной джума-мечети.
Вкусы и колорит теплого города
Правильная прогулка по Тбилиси немыслима без историй о тбилисцах, о грузинском менталитете и кухне! Чтобы вы лучше прочувствовали жизнь горожан, я покажу знаменитые итальянские дворики, расскажу о дне города, красочном празднике Тбилисоба, и о шутках, написанных на башенке театра Резо Габриадзе. У памятника Тамаде вы раскроете секреты грузинского застолья — поверьте, это целая наука! В середине прогулки (как раз, когда захочется отдохнуть) вас ждет винная дегустация в погребе 17 века, где хранят только эксклюзивные вина. Дегустация проходит в течение часа без ограничений и с комментариями винодела.
Организационные детали
Дополнительных расходов нет. Дегустация для моих путешественников проводится бесплатно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€22
Дети до 18 лет
€10
Дети до 10 лет
€5
Дети до 7 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Вахтанга Горгасали N 3
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бесо — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1773 туристов
Всем огромный привет! Меня зовут Бесо, мне 32 года. Я родился и живу в прекрасном и радушном городе Тбилиси. Очень хорошо знаю историю и каждый переулок города, в котором даже сокол заблудился, но не мы с вами! С радостью жду вас в гости в солнечном Тбилиси.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 73 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Мы выбрали индивидуальную экскурсию, т. к. такой формат позволяет более гибко строить маршрут, дольше задержаться в тех местах, которые понравились особенно. Леони отличный рассказчик, знает много интересных фактов и легенд. читать дальшеуменьшить
Но кроме того, он знает каждый дом в старом городе и практически всех его жителей поименно. Это добавляет колорита в экскурсию: жители здороваются, шутят, перебрасываются с вами фразами, угощают вином или лавашом. Получилась очень познавательная, но при этом тёплая и душевная экскурсия. Спасибо, Леони!
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Л
Любовь
Основные достопримечательности Тбилиси известны, их легко можно найти поиском и посетить самим. Но если вы хотите почувствовать душу города, узнать о людях и событиях, которые здесь были, узнать город изнутри читать дальшеуменьшить
- лучше, чем прогулка с Леони, вам не найти. Чудесный лëгкий в общении человек, который знает о своëм городе кажется всë. И при этом весь город знает его - по дороге приветствовали множество народа. Леони проведет вас и по известным местам, и покажет тайные уголки города, его милые старые улочки, парадные подъезды с великооепными росписями и витражами, красивые дома, расскажет о людях, которые здесь обитали, легенды Тбилиси. И даже познакомит вас со знаменитой уткой Васей;-) Всë это с юмором, не перегружая сухими фактами. Конечно по дороге будем денустировать, а как без этого;-) время пролетело совершенно незаметно, расстались друзьями. Мы много где путешествовали и брали экскурсии, но такого гида пожалуй еще не встречали! Искренне советую вам посетить эту экскурсию.
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Дмитрий
Левани самый лучший гид по Тбилиси влюблённый в своё дело 🚀 и большой патриот Грузии.
Левани показал нам неочевидные, но очень интересные достопримечательности, провел нас тропами и мог бы рассказать о читать дальшеуменьшить
каждом доме в старом городе.
Очень хорошо, что старый город активно реставрируется и восстанавливается.
Я не пью, а чачу так вообще считаю сивушным пойлом, но в Тбилиси всё по другому - мы с удовольствием продегустировали 4 вида чачи и выбрали пару бутылок в подарок.
Горячий шоколад в Музее шоколада тоже приятно удивил. Особенно с домашним коньяком 😁.
Мы ходили и впитывали город. Тбилиси - это радушные жители, бесконечные культурные слои и вереницы исторических событий от истоков нашей цивилизации.
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Ольга
Прекрасная экскурсия с гидом Левон (могу ошибаться в имени, заранее извините). Было интересно всем: и детям и взрослым. Гид очень приветливый, по ощущениям, знает всё о своем городе. Провел нас читать дальшеуменьшить
по интересным местам и посоветовал где покушать и что еще посмотреть. Идеальная подача материала. Зашли на дегустацию в прекрасный погреб, где хозяин рассказал нам много интересного о вине. Мы остались очень довольны
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Victoria
Отличная экскурсия по Тбилиси. Нашем гидом был Ливан. Красота города и его интересные рассказы, в совокупности мы получили огромное удовольствие.
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Антон
Нам попался отличный гид. Уточняйте кого вам дадут. Не утомительно, можно редактировать маршрут под свои хотелки.
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