20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Нескучная прогулка по максимуму — от истоков города и древних храмов до колоритных сюжетов и вина

Бесо
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Бесо – ваш гид
Хотите увидеть тот самый город с кружевными балконами и узкими холмистыми переулками, с аутентичными дворами и «живой» историей? Обещаю — за 6 часов вы найдете ключ к сердцу настоящего Тбилиси! Вы пройдете по знаковым местам от Серных бань до театра марионеток, мимо древних храмов, водопада и необычных скульптур.

Я наполню прогулку нескучными фактами об истории и архитектуре, о характере, традициях и кухне грузин.

А вкусным бонусом станет часовая винная дегустация в старинном погребе.
От 35 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
Пешеходная
Продолжительность 6 часов
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча ул. Вахтанг Горгасали № 3
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У этой экскурсии20 отзывов
4.95
Тбилиси во всей красе и самобытности
Тбилиси во всей красе и самобытности

Что вас ожидает

Прогулка сквозь эпохи Тбилиси
За 6 часов вы совершите большое путешествие в историю Тбилиси — рассказывать о ней я буду легко и увлекательно. Оживить прошлое помогут ключевые достопримечательности.

  • Начнем с плато Метехи: любуясь панорамой Старого города и крепости Нарикала, поговорим об истоках Тбилиси. Вы узнаете о первом поселении, которое существовало здесь еще до прихода Вахтанга Горгасали, и о делах этого царя.
  • Спустившись, пройдем в сторону площади Мейдан. В этом древнем месте вы представите оживленный торговый Тбилиси времен Великого шелкового пути и узнаете о подземном базаре.
  • После отправимся к Серным баням, где бывал еще Марко Поло. Я раскрою вам не только легенду о соколе и основании Тбилиси, но и менее известные детали: например, почему от 65 бань осталось 15 и почему у них такие названия (от простого № 5 до нарядных «Царская» и «Пестрая»).
  • В этом же районе вы прогуляетесь по Инжировому ущелью к настоящему водопаду, а по дороге полюбуетесь изящными тбилисскими балкончиками — я расскажу, для чего они служили в разные эпохи и почему нельзя было найти двух одинаковых узоров.
  • Не обойдем вниманием и современные тбилисские постройки: вы пройдете по мосту Мира и узнаете о его красивом символизме, а также о том, что местные думают о стеклянном небоскребе и необычных трубах в парке Рике.

Места веры
Мой маршрут по Старому Тбилиси охватит главные религиозные постройки столицы. В храме Метехи 13 века на одноименном плато вы узнаете об архитектуре и типах грузинских церквей, а также о тюремном прошлом этого места. В соборе Сиони поговорим о главной грузинской святой, Нино, ведь здесь хранится ее крест; о спасенной иконе Богородицы и о том, почему здесь можно наступать на захоронения. В еще более глубокую древность вас погрузит церковь Анчисхати, где я расскажу о чудотворной иконе. А винтовая лестница и узкие переулки приведут к нарядной джума-мечети.

Вкусы и колорит теплого города
Правильная прогулка по Тбилиси немыслима без историй о тбилисцах, о грузинском менталитете и кухне! Чтобы вы лучше прочувствовали жизнь горожан, я покажу знаменитые итальянские дворики, расскажу о дне города, красочном празднике Тбилисоба, и о шутках, написанных на башенке театра Резо Габриадзе. У памятника Тамаде вы раскроете секреты грузинского застолья — поверьте, это целая наука! В середине прогулки (как раз, когда захочется отдохнуть) вас ждет винная дегустация в погребе 17 века, где хранят только эксклюзивные вина. Дегустация проходит в течение часа без ограничений и с комментариями винодела.

Организационные детали

Дополнительных расходов нет. Дегустация для моих путешественников проводится бесплатно.

Тбилиси во всей красе и самобытности
Тбилиси во всей красе и самобытности
Тбилиси во всей красе и самобытности
Тбилиси во всей красе и самобытности
Тбилиси во всей красе и самобытности
Тбилиси во всей красе и самобытности
Тбилиси во всей красе и самобытности
Тбилиси во всей красе и самобытности
Тбилиси во всей красе и самобытности
Тбилиси во всей красе и самобытности
Тбилиси во всей красе и самобытности
Тбилиси во всей красе и самобытности

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура ул. Вахтанг Горгасали № 3.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Бесо
Бесо
Всем огромный привет! Меня зовут Бесо, мне 32 года. Я родился и живу в прекрасном и радушном городе Тбилиси. Очень хорошо знаю историю и каждый переулок города, в котором даже сокол заблудился, но не мы с вами! С радостью жду вас в гости в солнечном Тбилиси.
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20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

IRINA
10 декабря 2019
Решили взять экскурсию т.к первый раз в Грузии, хотелось больше узнать и увидеть за эти два дня об этой сказочной стране!!!Мне показалось мы прошли весь Тбилиси)))какие прекрасные места мы посетили, я не выпускала телефон из рук, всё хотелось запечатлеть)))Самый лучший гид !!!!!Спасибо Вам!!!Было очень круто!!!!
16 октября 2019
экскурсавод очень образованный ,веселый,спасибо
15 октября 2019
Экскурсию для нас проводил гид Левани. И я хочу сказать что нам просто невероятно повезло! Впервые я встретила человека, настолько глубоко знающего и любящего своё дело. Левани - не просто экскурсовод, он ещё и лингвист. Человек знает 6 языков, составляет и издаёт словари по всему миру. Кроме того, это человек, бесконечно влюблённый в свою страну, историю и культуру, знающий каждый камень на мостовых Тбилиси, обладающий прекрасным образным мышлением и очень красивой речью. Когда соединяются все эти факторы, экскурсия становится волшебным путешествием в историю Грузии и Тбилиси. Хочется слушать его ещё и ещё. Человек не просто делает свою работу, а получает удовольствие вместе с вами. Он рассказывает настолько красочно, что не просто воспринимаешь информацию, а словно участвуешь во всех событиях. Мы остались под огромным впечатлением, и его любовь к своей стране передалась и нам.
Спасибо, Леван!
29 сентября 2019
Гид Реваз (был вместо Бесо) проводил экскурсию для нашей семьи (6 взрослых и 1 ребёнок). Маршрут был составлен по интересным историческим местам старого Тбилиси. Экскурсия проводилась с нотками юмора) Маршрут длинный, по-этому приготовьтесь много ходить. Но благодаря нашему гиду, время пролетело незаметно. Все остались очень довольны! Спасибо, Реваз!
23 сентября 2019
Спасибо за великолепную экскурсию по Тбилиси! Действительно во всей красе увидели этот сказочный город и очарованы им теперь навсегда. Узкие, мощенные улочки, парки, Серные бани и соборы, маленькие магазинчики. Отзывчивые и добросердечные люди. И главное наш гид Реваз, который нас просто очаровал своим индивидуальным подходом к каждому, чувством юмора и отзывчивостью, плюс знанием города и любовью к нему. Доступным и интересным был его рассказ о Тбилиси, мы узнали очень много нового. Более того нам порекомендовал наш гид несколько ресторанов, в одном из них мы провели чудесный вечер, уже после экскурсии, там играет живая музыка, выступают танцоры, вкусная кухня и очень демократичные цены. За это отдельное спасибо) Рекомендуем всем посетить эту экскурсию и обязательно, пусть Вам покажет Тбилиси Реваз!! С наилучшими пожеланиями, две Людмилы и Марьяна (Одесса)
6 августа 2019
Все понравилось. Но гид почемуто был Левон а не Бесо.
29 июля 2019
Hi,

Prior to booking the tour, I had read the reviews and chose this specific tour as one of the comments was how the tour guide is able to make it interesting for the kids. However, it was not the tour guide advertised on the Tipster who showed up for the tour. The guide was very knowledgeable, but he was speaking too fast for the kids to follow and didn't even try to keep my 11-year old interested by giving discussing facts/places that would capture her attention. While it was a great tour for history lovers, it was not so great for a family.
13 июня 2019
Бесо необыкновенно эрудированный гид, честно говоря, не ожидали таких глубоких знаний об истории Грузии, истории Тбилиси, истории виноделия))) грамотно построенный маршрут и незабываемая дегустация вин!))) 6 часов пролетели незаметно, хотя дети устали очень и ушли домой, Мадлоба большое, Бесо!!!
6 июня 2019
Все хорошо. Был заменен экскурсовод. но с Леваном все прошло на ура. Очень информативная, красивая экскурсия по старым улочкам Тбилиси. С юмором, грузинским колоритом мы с удовольствием прошлись по старым улочкам, познакомились с людьми старого города, продегустировали вино, мороженое, лимонад и т.д. 4,5 часа пролетели не смотря на жару. Спасибо.Александр,Света и Алла из Владимира.
4 июня 2019
Наш гид заболел, но придоставил вместо себя другого. Мы благодарны экскурсовод за потрясающе интересную экскурсию, это был наш первый день в Тбилиси и мы, благодаря гиду просто влюбились в этот город.
Ещё 10 отзывов

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Добро пожаловать в столицу Грузии! Я буду рада с вами прогуляться по городу, где за каждым домом и улицей стоит большая история, а живописные балкончики и причудливые стили фасадов рисуют неповторимую архитектуру Тбилиси. Вы познакомитесь с самыми важными эпохами города, увидите его главные достопримечательности, а возле легендарных серных бань узнаете о шелковом пути и владельцах караванов.

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