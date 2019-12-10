20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Прогулка сквозь эпохи Тбилиси
За 6 часов вы совершите большое путешествие в историю Тбилиси — рассказывать о ней я буду легко и увлекательно. Оживить прошлое помогут ключевые достопримечательности.
Места веры
Мой маршрут по Старому Тбилиси охватит главные религиозные постройки столицы. В храме Метехи 13 века на одноименном плато вы узнаете об архитектуре и типах грузинских церквей, а также о тюремном прошлом этого места. В соборе Сиони поговорим о главной грузинской святой, Нино, ведь здесь хранится ее крест; о спасенной иконе Богородицы и о том, почему здесь можно наступать на захоронения. В еще более глубокую древность вас погрузит церковь Анчисхати, где я расскажу о чудотворной иконе. А винтовая лестница и узкие переулки приведут к нарядной джума-мечети.
Вкусы и колорит теплого города
Правильная прогулка по Тбилиси немыслима без историй о тбилисцах, о грузинском менталитете и кухне! Чтобы вы лучше прочувствовали жизнь горожан, я покажу знаменитые итальянские дворики, расскажу о дне города, красочном празднике Тбилисоба, и о шутках, написанных на башенке театра Резо Габриадзе. У памятника Тамаде вы раскроете секреты грузинского застолья — поверьте, это целая наука! В середине прогулки (как раз, когда захочется отдохнуть) вас ждет винная дегустация в погребе 17 века, где хранят только эксклюзивные вина. Дегустация проходит в течение часа без ограничений и с комментариями винодела.
Дополнительных расходов нет. Дегустация для моих путешественников проводится бесплатно.