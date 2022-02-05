20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Хотите увидеть тот самый город с кружевными балконами и узкими холмистыми переулками, с аутентичными дворами и «живой» историей? Обещаю — за 4 часа вы найдете ключ к сердцу настоящего Тбилиси!

Вы пройдете по знаковым местам от Серных бань до театра марионеток, мимо древних храмов, водопада и необычных скульптур. Я наполню прогулку нескучными фактами об истории и архитектуре, о характере, традициях и кухне грузин. А вкусным бонусом станет часовая винная дегустация в старинном погребе.

Описание экскурсии

Прогулка сквозь эпохи Тбилиси

За 4 часа вы совершите большое путешествие в историю Тбилиси — рассказывать о ней я буду легко и увлекательно. Оживить прошлое помогут ключевые достопримечательности.

Начнем с плато Метехи : любуясь панорамой Старого города и крепости Нарикала, поговорим об истоках Тбилиси. Вы узнаете о первом поселении, которое существовало здесь еще до прихода Вахтанга Горгасали, и о делах этого царя.

: любуясь панорамой Старого города и крепости Нарикала, поговорим об истоках Тбилиси. Вы узнаете о первом поселении, которое существовало здесь еще до прихода Вахтанга Горгасали, и о делах этого царя. Спустившись, пройдем в сторону площади Мейдан . В этом древнем месте вы представите оживленный торговый Тбилиси времен Великого шелкового пути и узнаете о подземном базаре.

. В этом древнем месте вы представите оживленный торговый Тбилиси времен Великого шелкового пути и узнаете о подземном базаре. После отправимся к Серным баням , где бывал еще Марко Поло. Я раскрою вам не только легенду о соколе и основании Тбилиси, но и менее известные детали: например, почему от 65 бань осталось 15 и почему у них такие названия (от простого № 5 до нарядных «Царская» и «Пестрая»).

, где бывал еще Марко Поло. Я раскрою вам не только легенду о соколе и основании Тбилиси, но и менее известные детали: например, почему от 65 бань осталось 15 и почему у них такие названия (от простого № 5 до нарядных «Царская» и «Пестрая»). В этом же районе вы прогуляетесь по Инжировому ущелью к настоящему водопаду, а по дороге полюбуетесь изящными тбилисскими балкончиками — я расскажу, для чего они служили в разные эпохи и почему нельзя было найти двух одинаковых узоров.

к настоящему водопаду, а по дороге полюбуетесь изящными тбилисскими балкончиками — я расскажу, для чего они служили в разные эпохи и почему нельзя было найти двух одинаковых узоров. Не обойдем вниманием и современные тбилисские постройки: вы пройдете по мосту Мира и узнаете о его красивом символизме, а также о том, что местные думают о стеклянном небоскребе и необычных трубах в парке Рике.

Места веры

Мой маршрут по Старому Тбилиси охватит главные религиозные постройки столицы. В храме Метехи 13 века на одноименном плато вы узнаете об архитектуре и типах грузинских церквей, а также о тюремном прошлом этого места. В соборе Сиони поговорим о главной грузинской святой, Нино, ведь здесь хранится ее крест; о спасенной иконе Богородицы и о том, почему здесь можно наступать на захоронения. В еще более глубокую древность вас погрузит церковь Анчисхати, где я расскажу о чудотворной иконе. А винтовая лестница и узкие переулки приведут к нарядной джума-мечети.

Вкусы и колорит теплого города

Правильная прогулка по Тбилиси немыслима без историй о тбилисцах, о грузинском менталитете и кухне! Чтобы вы лучше прочувствовали жизнь горожан, я покажу знаменитые итальянские дворики, расскажу о дне города, красочном празднике Тбилисоба, и о шутках, написанных на башенке театра Резо Габриадзе. У памятника Тамаде вы раскроете секреты грузинского застолья — поверьте, это целая наука! В середине прогулки (как раз, когда захочется отдохнуть) вас ждет винная дегустация в погребе 17 века, где хранят только эксклюзивные вина. Дегустация проходит в течение часа без ограничений и с комментариями винодела.

Организационные детали

Дополнительных расходов нет. Дегустация для моих путешественников проводится бесплатно.