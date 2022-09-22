2. Дегустация грузинского вина или другого алкогольного(безалкогольного) напитка.
3. Дегустация грузинского сыра и другие закуски.
4. Неутомительная пешая прогулка по мощённым улочкам старого города. Интересные истории и легенды от гида. А также ваш гид даст вам рекомендации мест обязательных к посещению, которые в вашем туристическом путеводителе вы точно не найдёте.
5. Захватывающие фотографии. Попросите вашего гида запячатлить вас на фоне, когда перед вами весь город как на ладони.
6. А в конце нашей экскурсии гостей ждёт приятный бонус. Романтичная получасовая прогулка на катере по реке с видом на город снизу, проплывая между скал и под мостами вечернего Тбилиси
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Если Вы планируете экскурсию по Тбилиси, где можно увидеть панорамные виды города с высоты птичьего полёта, тогда это Впечатление будет отличным выбором для вас. Во время экскурсии вы полюбуетесь на город с четырёх разных сторон, с четырёх смотровых площадок, которые находятся в разных заведениях, о которых вы наверняка не слышали. В основном это скрытые от большинства туристов кафе, бары и рестораны.
Каждый день в 12:00, 15:30, 18:30
Ответы на вопросы
Что входит
Услуга гида и пешая прогулка по городу.
Бутилированная вода для каждого участника мероприятия.
В каждом из четырёх заведений вам будет предоставлена возможность выбрать бокал желаемого напитка - Лимонад. Вино. Пиво. Чача(грузинский крепкий алкогольный напиток 50°+) на выбор, а также в одном из заведений вам предложат попробовать ассорти из грузинских сыров - Сулгуни, Тенили, Имерули.
Дегустационное меню может меняться в зависимости от сезона
Что не входит
Входные билеты на общественный транспорт, аттракционы, музеи. (~от 0,5 до 3$)
Затрак (~4-6$ на одного человека)
Обед (~7-9$ на одного человека)
Ужин (~10-12$), если в ресторане (~15-20$ на одного человека)
Трансфер
Место начала и завершения?
Freedom Square 2
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 12:00, 15:30, 18:30
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
Поскольку данное мероприятие включает в себя пешую прогулку
Рекомендую на экскурсию прийти в удобной обуви а также взять с собой зонт в случае если будет дождь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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