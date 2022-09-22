Описание

Если Вы планируете экскурсию по Тбилиси, где можно увидеть панорамные виды города с высоты птичьего полёта, тогда это Впечатление будет отличным выбором для вас. Во время экскурсии вы полюбуетесь на город с четырёх разных сторон, с четырёх смотровых площадок, которые находятся в разных заведениях, о которых вы наверняка не слышали. В основном это скрытые от большинства туристов кафе, бары и рестораны.