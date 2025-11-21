Секретные бары на крышах и лучшие панорамы Тбилиси: экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси с высоты крыш и речной прогулки. Откройте для себя уникальные виды и вкусы в компании до 8 человек
Уникальная экскурсия по Тбилиси, где вы увидите город с трёх уровней: с крыш, улиц и воды.
В мини-группе до 8 человек вы посетите нетуристические бары и кафе, насладитесь дегустацией грузинских напитков и сыров. В завершение - романтическая прогулка по реке Кура. Экскурсия включает пешие прогулки и рассказы о городе, его истории и культуре. Удобная обувь обязательна для комфортного участия
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы вы сможете насладиться видами и атмосферой Тбилиси в полной мере. Октябрь и апрель также подходят, но могут быть прохладнее. В зимние месяцы экскурсия все еще возможна, но стоит учесть более низкие температуры и возможные осадки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Улица Котэ Абхази
Церковь Метехи
Серные бани
Водопад Легвтахеви
Крепость Нарикала
Улица Шардени
Мейдан Базар
Кафедральный собор Сиони
Мост Мира
Театр Марионеток им. Резо Габриадзе
Описание экскурсии
Тбилиси: взгляд сверху
С четырёх обзорных террас вы увидите знаменитые памятники и достопримечательности Тбилиси: улицу Котэ Абхази, или «улицу четырёх храмов», церковь Метехи, Серные бани, водопад Легвтахеви, крепость Нарикала, улицу Шардени и Манташевские ряды, Мейдан Базар на месте древнего рынка, кафедральный собор Сиони, мост Мира, театр Марионеток им. Резо Габриадзе и многое другое.
Пока вы будете наслаждаться видами и напитками, а также во время пеших прогулок между заведениями, я ненавязчиво расскажу интересные истории и легенды о грузинской столице, её знаковых местах и национальной гастрономии. Кроме того, вы получите рекомендации must-see мест, которые в туристическом путеводителе точно не найти. И конечно, по вашему желанию вас сфотографируют на фоне тбилисских панорам.
Дегустации
В каждом из четырёх заведений вы сможете выбрать бокал напитка: лимонад, вино, пиво, чачу. Также в одном из баров вам подадут ассорти из грузинских сыров — сулгуни, тенили, имерули. Дегустационное меню может меняться в зависимости от сезона (горячие/холодные напитки).
Прогулка на катере: взгляд снизу
В конце экскурсии вас ждёт приятный бонус — романтическая получасовая прогулка по Куре. Вы проплывёте между скал и под мостами Тбилиси.
Организационные детали
Поскольку экскурсия включает в себя также пешую прогулку, гостям рекомендуется приходить в удобной обуви
Что включено: в каждом из четырёх заведений дегустация вина, чачи, пива или лимонада (на выбор); бутилированная вода для каждого участника; пешеходная экскурсия по Старому городу; прогулка на катере (30 минут)
Дополнительные расходы (опционально): билеты на общественный транспорт, аттракционы, музеи по желанию (0,5-2$); завтрак/обед/ужин (в кафе 3-7$ на одного человека, в ресторане — 15-20$)
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
в будние дни в 12:00, 15:30 и 18:30, в субботу и воскресенье в 12:00, 15:30, 18:30, 19:30 и 20:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€187
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе СТ.М. «Площадь Свободы»
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 12:00, 15:30 и 18:30, в субботу и воскресенье в 12:00, 15:30, 18:30, 19:30 и 20:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 774 туристов
Приветствую, уважаемый гость! Меня зовут Валерий, и я родом из солнечного Тбилиси, Грузия. С раннего возраста я был увлечён географией и мечтал о путешествиях по разным уголкам планеты. Сегодня за читать дальшеуменьшить
моими плечами — посещение 18 стран и свободное владение семью языками. Я представляю команду профессиональных гидов и экспертов, занимающихся организацией туристических мероприятий, VIP-туров, а также предоставлением юридических и миграционных услуг в Грузии, Армении, Израиле и странах ЕС. Благодаря многолетнему опыту путешествий по разным странам наша команда разработала более 50 уникальных экскурсий, которые получили признание и популярность среди наших путешественников. С радостью поделимся с вами накопленными знаниями и поможем сделать ваше путешествие комфортным и незабываемым. До скорой встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
Елена
Прекрасная, атмосферная, познавательная и живая экскурсия для ценителей и любителей не стандартного подхода в путешествие! Валерий эрудированный, интеллигентный интеллектуал. Экскурсия и дегустация🥂 прошли на одном дыхании и позволили нам, туристам впервые приехавшим в Тбилиси влюбиться в Грузию и грузин! Рекомендую👌
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Ю
Юлия
Отличная экскурсия, очень понравилось, интересные места, классные впечатления, Валерий спасибо 🙏
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Ирина
Валерий прекрасный рассказчик. Очень внимательный, деликатный, слушать приятно очень. Часто рассказ переходил в диалог, от этого еще более интересно и увлекательно становилось! Показал очень красивые места, которые я не нашла бы сама, хотя все в центральной части, буквально под носом!))) Маршрут составлен очень комфортно. Много нового узнаете о Тбилиси с Валерием!
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С
Саша
огромное спасибо Валере за то, что показал необычайно вкусные, необычные, колоритные места Тбилиси! история города + аутентичные напитки = желание вернуться! спасибо! просто вау❤️
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А
Анастасия
Первый раз в Тбилиси. Очень понравилась экскурсия. Очень хороший гид
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