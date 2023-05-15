Секретные бары на крышах и лучшие панорамы Тбилиси: экскурсия в мини-группе

Приглашаем в 3D-путешествие по Тбилиси с обзором на 360°. В группе до 8 человек вы увидите исторический центр с трёх уровней: с крыш, улиц и воды. При этом, каждая терраса открывает вид на свою сторону света. Программа уникальна и выбором заведений: вы посетите нетуристические кафе, бары и рестораны. Отведаете по бокальчику выбранного напитка. А в конце отправитесь на получасовую речную прогулку.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Тбилиси: взгляд сверху

С четырёх обзорных террас вы увидите знаменитые памятники и достопримечательности Тбилиси: улицу Котэ Абхази, или «улицу четырёх храмов», церковь Метехи, Серные бани, водопад Легвтахеви, крепость Нарикала, улицу Шардени и Манташевские ряды, Мейдан Базар на месте древнего рынка, кафедральный собор Сиони, мост Мира, театр Марионеток им. Резо Габриадзе и многое другое.

Пока вы будете наслаждаться видами и напитками, а также во время пеших прогулок между заведениями, я ненавязчиво расскажу интересные истории и легенды о грузинской столице, её знаковых местах и национальной гастрономии. Кроме того, вы получите рекомендации must-see мест, которые в туристическом путеводителе точно не найти. И конечно, по вашему желанию вас сфотографируют на фоне тбилисских панорам.

Дегустации

В каждом из четырёх заведений вы сможете выбрать бокал напитка: лимонад, вино, пиво, чачу. Также в одном из баров вам подадут ассорти из грузинских сыров — сулгуни, тенили, имерули. Дегустационное меню может меняться в зависимости от сезона (горячие/холодные напитки).

Прогулка на катере: взгляд снизу

В конце экскурсии вас ждёт приятный бонус. Романтическая получасовая прогулка по Куре. Вы проплывёте между скал и под мостами Тбилиси.

Организационные детали