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Секретные бары на крышах и лучшие панорамы Тбилиси: экскурсия в мини-группе

Погрузитесь в атмосферу Тбилиси с высоты крыш и речной прогулки. Откройте для себя уникальные виды и вкусы в компании до 8 человек
Уникальная экскурсия по Тбилиси, где вы увидите город с трёх уровней: с крыш, улиц и воды.

В мини-группе до 8 человек вы посетите нетуристические бары и кафе, насладитесь дегустацией грузинских напитков и сыров. В завершение - романтическая прогулка по реке Кура. Экскурсия включает пешие прогулки и рассказы о городе, его истории и культуре. Удобная обувь обязательна для комфортного участия
5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍷 Дегустация грузинских напитков
  • 🏞 Панорамные виды с крыш
  • 🚤 Речная прогулка по Куре
  • 📸 Фото на фоне достопримечательностей
  • 👟 Удобная пешая экскурсия

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы вы сможете насладиться видами и атмосферой Тбилиси в полной мере. Октябрь и апрель также подходят, но могут быть прохладнее. В зимние месяцы экскурсия все еще возможна, но стоит учесть более низкие температуры и возможные осадки.
Сейчас август — это идеальное время.
Секретные бары на крышах и лучшие панорамы Тбилиси: экскурсия в мини-группе
Секретные бары на крышах и лучшие панорамы Тбилиси: экскурсия в мини-группе
Секретные бары на крышах и лучшие панорамы Тбилиси: экскурсия в мини-группе

Что можно увидеть

  • Улица Котэ Абхази
  • Церковь Метехи
  • Серные бани
  • Водопад Легвтахеви
  • Крепость Нарикала
  • Улица Шардени
  • Мейдан Базар
  • Кафедральный собор Сиони
  • Мост Мира
  • Театр Марионеток им. Резо Габриадзе

Описание экскурсии

Тбилиси: взгляд сверху

С четырёх обзорных террас вы увидите знаменитые памятники и достопримечательности Тбилиси: улицу Котэ Абхази, или «улицу четырёх храмов», церковь Метехи, Серные бани, водопад Легвтахеви, крепость Нарикала, улицу Шардени и Манташевские ряды, Мейдан Базар на месте древнего рынка, кафедральный собор Сиони, мост Мира, театр Марионеток им. Резо Габриадзе и многое другое.

Пока вы будете наслаждаться видами и напитками, а также во время пеших прогулок между заведениями, я ненавязчиво расскажу интересные истории и легенды о грузинской столице, её знаковых местах и национальной гастрономии. Кроме того, вы получите рекомендации must-see мест, которые в туристическом путеводителе точно не найти. И конечно, по вашему желанию вас сфотографируют на фоне тбилисских панорам.

Дегустации

В каждом из четырёх заведений вы сможете выбрать бокал напитка: лимонад, вино, пиво, чачу. Также в одном из баров вам подадут ассорти из грузинских сыров — сулгуни, тенили, имерули. Дегустационное меню может меняться в зависимости от сезона (горячие/холодные напитки).

Прогулка на катере: взгляд снизу

В конце экскурсии вас ждёт приятный бонус — романтическая получасовая прогулка по Куре. Вы проплывёте между скал и под мостами Тбилиси.

Организационные детали

  • Поскольку экскурсия включает в себя также пешую прогулку, гостям рекомендуется приходить в удобной обуви
  • Что включено: в каждом из четырёх заведений дегустация вина, чачи, пива или лимонада (на выбор); бутилированная вода для каждого участника; пешеходная экскурсия по Старому городу; прогулка на катере (30 минут)
  • Дополнительные расходы (опционально): билеты на общественный транспорт, аттракционы, музеи по желанию (0,5-2$); завтрак/обед/ужин (в кафе 3-7$ на одного человека, в ресторане — 15-20$)
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

в будние дни в 12:00, 15:30 и 18:30, в субботу и воскресенье в 12:00, 15:30, 18:30, 19:30 и 20:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€187
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе СТ.М. «Площадь Свободы»
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 12:00, 15:30 и 18:30, в субботу и воскресенье в 12:00, 15:30, 18:30, 19:30 и 20:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий
Валерий — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 774 туристов
Приветствую, уважаемый гость! Меня зовут Валерий, и я родом из солнечного Тбилиси, Грузия. С раннего возраста я был увлечён географией и мечтал о путешествиях по разным уголкам планеты. Сегодня за
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моими плечами — посещение 18 стран и свободное владение семью языками. Я представляю команду профессиональных гидов и экспертов, занимающихся организацией туристических мероприятий, VIP-туров, а также предоставлением юридических и миграционных услуг в Грузии, Армении, Израиле и странах ЕС. Благодаря многолетнему опыту путешествий по разным странам наша команда разработала более 50 уникальных экскурсий, которые получили признание и популярность среди наших путешественников. С радостью поделимся с вами накопленными знаниями и поможем сделать ваше путешествие комфортным и незабываемым. До скорой встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Е
Прекрасная, атмосферная, познавательная и живая экскурсия для ценителей и любителей не стандартного подхода в путешествие! Валерий эрудированный, интеллигентный интеллектуал. Экскурсия и дегустация🥂 прошли на одном дыхании и позволили нам, туристам впервые приехавшим в Тбилиси влюбиться в Грузию и грузин! Рекомендую👌
Прекрасная, атмосферная, познавательная и живая экскурсия для ценителей и любителей не стандартного подхода в путешествие! Валерий
Прекрасная, атмосферная, познавательная и живая экскурсия для ценителей и любителей не стандартного подхода в путешествие! Валерий
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Ю
Отличная экскурсия, очень понравилось, интересные места, классные впечатления, Валерий спасибо 🙏
Отличная экскурсия, очень понравилось, интересные места, классные впечатления, Валерий спасибо 🙏
Отличная экскурсия, очень понравилось, интересные места, классные впечатления, Валерий спасибо 🙏
Отличная экскурсия, очень понравилось, интересные места, классные впечатления, Валерий спасибо 🙏
Отличная экскурсия, очень понравилось, интересные места, классные впечатления, Валерий спасибо 🙏
Отличная экскурсия, очень понравилось, интересные места, классные впечатления, Валерий спасибо 🙏
Отличная экскурсия, очень понравилось, интересные места, классные впечатления, Валерий спасибо 🙏
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Ирина
Валерий прекрасный рассказчик. Очень внимательный, деликатный, слушать приятно очень. Часто рассказ переходил в диалог, от этого еще более интересно и увлекательно становилось! Показал очень красивые места, которые я не нашла бы сама, хотя все в центральной части, буквально под носом!)))
Маршрут составлен очень комфортно. Много нового узнаете о Тбилиси с Валерием!
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С
огромное спасибо Валере за то, что показал необычайно вкусные, необычные, колоритные места Тбилиси! история города + аутентичные напитки = желание вернуться! спасибо! просто вау❤️
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А
Первый раз в Тбилиси. Очень понравилась экскурсия. Очень хороший гид
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