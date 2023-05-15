Секретные бары на крышах и лучшие панорамы Тбилиси: экскурсия в мини-группе

Открыть новые ракурсы Старого города, насладиться грузинским вином и прокатиться на катере по реке

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Приглашаем в 3D-путешествие по Тбилиси с обзором на 360°. В группе до 8 человек вы увидите исторический центр с трёх уровней: с крыш, улиц и воды. При этом, каждая терраса открывает вид на свою сторону света. Программа уникальна и выбором заведений: вы посетите нетуристические кафе, бары и рестораны. Отведаете по бокальчику выбранного напитка. А в конце отправитесь на получасовую речную прогулку.
Секретные бары на крышах и лучшие панорамы Тбилиси: экскурсия в мини-группе
Секретные бары на крышах и лучшие панорамы Тбилиси: экскурсия в мини-группе
Секретные бары на крышах и лучшие панорамы Тбилиси: экскурсия в мини-группе
Секретные бары на крышах и лучшие панорамы Тбилиси: экскурсия в мини-группе
Секретные бары на крышах и лучшие панорамы Тбилиси: экскурсия в мини-группе
Секретные бары на крышах и лучшие панорамы Тбилиси: экскурсия в мини-группе
Секретные бары на крышах и лучшие панорамы Тбилиси: экскурсия в мини-группе
Секретные бары на крышах и лучшие панорамы Тбилиси: экскурсия в мини-группе
Секретные бары на крышах и лучшие панорамы Тбилиси: экскурсия в мини-группе
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Тбилиси: взгляд сверху

С четырёх обзорных террас вы увидите знаменитые памятники и достопримечательности Тбилиси: улицу Котэ Абхази, или «улицу четырёх храмов», церковь Метехи, Серные бани, водопад Легвтахеви, крепость Нарикала, улицу Шардени и Манташевские ряды, Мейдан Базар на месте древнего рынка, кафедральный собор Сиони, мост Мира, театр Марионеток им. Резо Габриадзе и многое другое.

Пока вы будете наслаждаться видами и напитками, а также во время пеших прогулок между заведениями, я ненавязчиво расскажу интересные истории и легенды о грузинской столице, её знаковых местах и национальной гастрономии. Кроме того, вы получите рекомендации must-see мест, которые в туристическом путеводителе точно не найти. И конечно, по вашему желанию вас сфотографируют на фоне тбилисских панорам.

Дегустации

В каждом из четырёх заведений вы сможете выбрать бокал напитка: лимонад, вино, пиво, чачу. Также в одном из баров вам подадут ассорти из грузинских сыров — сулгуни, тенили, имерули. Дегустационное меню может меняться в зависимости от сезона (горячие/холодные напитки).

Прогулка на катере: взгляд снизу

В конце экскурсии вас ждёт приятный бонус. Романтическая получасовая прогулка по Куре. Вы проплывёте между скал и под мостами Тбилиси.

Организационные детали

  • Поскольку экскурсия включает в себя также пешую прогулку, гостям рекомендуется приходить в удобной обуви
  • Что включено: дегустация вина, чачи, пива и лимонада (на выбор); бутилированная вода для каждого участника; пешеходная экскурсия по Старому городу; прогулка на катере (30 минут)
  • Дополнительные расходы (опционально): билеты на общественный транспорт, аттракционы, музеи (по желанию (0,5-2$); завтрак/обед/ужин (в кафе 3-7$ на одного человека, в ресторане — 15-20$)

ежедневно в 12:00, 15:30 и 18:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе СТ.М. «Площадь Свободы»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00, 15:30 и 18:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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