Секретные бары на крышах и лучшие панорамы Тбилиси: экскурсия в мини-группе

Открыть новые ракурсы Старого города, насладиться грузинским вином и прокатиться на катере по реке
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даты
Описание
Что вас ожидает
Тбилиси: взгляд сверху
С четырёх обзорных террас вы увидите знаменитые памятники и достопримечательности Тбилиси: улицу Котэ Абхази, или «улицу четырёх храмов», церковь Метехи, Серные бани, водопад Легвтахеви, крепость Нарикала, улицу Шардени и Манташевские ряды, Мейдан Базар на месте древнего рынка, кафедральный собор Сиони, мост Мира, театр Марионеток им. Резо Габриадзе и многое другое.
Пока вы будете наслаждаться видами и напитками, а также во время пеших прогулок между заведениями, я ненавязчиво расскажу интересные истории и легенды о грузинской столице, её знаковых местах и национальной гастрономии. Кроме того, вы получите рекомендации must-see мест, которые в туристическом путеводителе точно не найти. И конечно, по вашему желанию вас сфотографируют на фоне тбилисских панорам.
Дегустации
В каждом из четырёх заведений вы сможете выбрать бокал напитка: лимонад, вино, пиво, чачу. Также в одном из баров вам подадут ассорти из грузинских сыров — сулгуни, тенили, имерули. Дегустационное меню может меняться в зависимости от сезона (горячие/холодные напитки).
Прогулка на катере: взгляд снизу
В конце экскурсии вас ждёт приятный бонус. Романтическая получасовая прогулка по Куре. Вы проплывёте между скал и под мостами Тбилиси.
Организационные детали
- Поскольку экскурсия включает в себя также пешую прогулку, гостям рекомендуется приходить в удобной обуви
- Что включено: дегустация вина, чачи, пива и лимонада (на выбор); бутилированная вода для каждого участника; пешеходная экскурсия по Старому городу; прогулка на катере (30 минут)
- Дополнительные расходы (опционально): билеты на общественный транспорт, аттракционы, музеи (по желанию (0,5-2$); завтрак/обед/ужин (в кафе 3-7$ на одного человека, в ресторане — 15-20$)
ежедневно в 12:00, 15:30 и 18:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе СТ.М. «Площадь Свободы»
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 12:00, 15:30 и 18:30Экскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.