Эстафета гидов

Изучите археологический материал подлинных артефактов на экскурсии по Тбилиси

Описание
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Эстафета гидов
Эстафета гидов
Эстафета гидов
Эстафета гидов
Эстафета гидов
Эстафета гидов
Эстафета гидов
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Что вас ожидает:

  • Театр Марианеток имени Резо Габриадзе
  • Церковь Метехи (церковь V века)
  • Серные бани (V век)
  • Крепость Нарикала (IV век)
  • Улица Шардени и Манташевские ряды
  • Контактный музей грузинского оружия
  • Кафедральный собор Сиони (V век)
  • Старый город (Тбилиси)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Как проходит экскурсия?
Мероприятие пройдёт под руководством профессиональных гидов, каждый из которых является лучшим в своём деле - это этнограф, историк, сомелье и кулинарный мастер(шотис пури или хачапури спечь).
Нашу экскурсию мы начнём с театра Марианеток имени Резо Габриадзе.
«Пусть слёзы будут у вас только от резки лука». Это девиз на фасаде здания театра марионеток, расположенный на самой романтичной улице города Тбилиси. С этим необычным местом вас познакомит замечательный человек, который лично был знаком с Резо Габриадзе и долгие годы общался с великим Маэстро. Со слов гида, вы узнаете о малоизвестных фактах из истории театра и жизни Резо. Узнаете в чём был основной замысел строительства падающей башни, а также гид раскроет вам все секреты, которые хранит в себе фасад здания театра.
N. B. В интернете эту информацию не найти!
Контактный музей оружия и традиционных костюмов.
Попав в этот музей, перед вами предстанет уникальный археологический материал подлинных артефактов (найденых в разные времена) и вы словно на машине времени окунётесь в средневековое прошлое, а благодаря высоким знаниям и увлекательным рассказам этнографа в княжеском облачении, вы узнаете интересные факты из прошлого, а также проведете параллели из мировой истории разных эпох. После осмотра музея вы сможете принять участие в фотосессии в грузинских традиционных костюмах.
Грузинская кухня.
Не секрет, что помимо природных красот и многовековых традиций, Грузия славится своей неповторимой кулинарией, рецептура которых остаётся неизменной на протяжении многих веков. И следующее ваше знакомство будет с кулинарным гидом.
Из уст знатока грузинской кухни вы узнаете историю происхождения названий грузинских блюд и их значения. Помимо мясоедения, Грузия славится обилием своей вегетарианской кухни - Мы насчитали более 150 рецептов. Также мы не дадим вам упустить возможность собственноручно испечь и попробовать известный грузинский хлеб (Шотис Пури).
Дегустация вина и знакомство винным экспертом.
К завершению экскурсии вы посетите небольшую винотеку, где продегустируете авторские грузинские вина, изготавливаемые, как традиционным грузинским методом, так и по европейской технологии, а также настоящую ЧАЧУ. Опытный сомелье позволит Вам по новому посмотреть на вино, как на напиток и познакомит вас с уникальными грузинскими традициями виноделия.

Каждый день в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 17:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Посещение музея оружия
  • Мастер-класс по выпечке грузинского хлеба
  • Фотосессия
  • Дегустация вина и чачи
  • Пешеходная экскурсия по старому городу Тбилиси
  • Бутилированная вода для каждого участника мероприятия
Что не входит
  • Входные билеты на общественный транспорт
  • Аттракционы
  • Музеи (~от 0, 5 до 2$
Где начинаем и завершаем?
Начало: 13 Ioane Shavteli St, Tbilisi 0105, Georgia
Завершение: Shardeni Street, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 17:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Поскольку мероприятие включает в себя пешую прогулку
  • Участникам рекомендуется приходить в удобной обуви
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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