Изучите археологический материал подлинных артефактов на экскурсии по Тбилиси
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Что вас ожидает:
- Театр Марианеток имени Резо Габриадзе
- Церковь Метехи (церковь V века)
- Серные бани (V век)
- Крепость Нарикала (IV век)
- Улица Шардени и Манташевские ряды
- Контактный музей грузинского оружия
- Кафедральный собор Сиони (V век)
- Старый город (Тбилиси)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Как проходит экскурсия?
Мероприятие пройдёт под руководством профессиональных гидов, каждый из которых является лучшим в своём деле - это этнограф, историк, сомелье и кулинарный мастер(шотис пури или хачапури спечь).
Нашу экскурсию мы начнём с театра Марианеток имени Резо Габриадзе.
«Пусть слёзы будут у вас только от резки лука». Это девиз на фасаде здания театра марионеток, расположенный на самой романтичной улице города Тбилиси. С этим необычным местом вас познакомит замечательный человек, который лично был знаком с Резо Габриадзе и долгие годы общался с великим Маэстро. Со слов гида, вы узнаете о малоизвестных фактах из истории театра и жизни Резо. Узнаете в чём был основной замысел строительства падающей башни, а также гид раскроет вам все секреты, которые хранит в себе фасад здания театра.
N. B. В интернете эту информацию не найти!
Контактный музей оружия и традиционных костюмов.
Попав в этот музей, перед вами предстанет уникальный археологический материал подлинных артефактов (найденых в разные времена) и вы словно на машине времени окунётесь в средневековое прошлое, а благодаря высоким знаниям и увлекательным рассказам этнографа в княжеском облачении, вы узнаете интересные факты из прошлого, а также проведете параллели из мировой истории разных эпох. После осмотра музея вы сможете принять участие в фотосессии в грузинских традиционных костюмах.
Грузинская кухня.
Не секрет, что помимо природных красот и многовековых традиций, Грузия славится своей неповторимой кулинарией, рецептура которых остаётся неизменной на протяжении многих веков. И следующее ваше знакомство будет с кулинарным гидом.
Из уст знатока грузинской кухни вы узнаете историю происхождения названий грузинских блюд и их значения. Помимо мясоедения, Грузия славится обилием своей вегетарианской кухни - Мы насчитали более 150 рецептов. Также мы не дадим вам упустить возможность собственноручно испечь и попробовать известный грузинский хлеб (Шотис Пури).
Дегустация вина и знакомство винным экспертом.
К завершению экскурсии вы посетите небольшую винотеку, где продегустируете авторские грузинские вина, изготавливаемые, как традиционным грузинским методом, так и по европейской технологии, а также настоящую ЧАЧУ. Опытный сомелье позволит Вам по новому посмотреть на вино, как на напиток и познакомит вас с уникальными грузинскими традициями виноделия.
Каждый день в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 17:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Посещение музея оружия
- Мастер-класс по выпечке грузинского хлеба
- Фотосессия
- Дегустация вина и чачи
- Пешеходная экскурсия по старому городу Тбилиси
- Бутилированная вода для каждого участника мероприятия
- Что не входит
- Входные билеты на общественный транспорт
- Аттракционы
- Музеи (~от 0, 5 до 2$
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: 13 Ioane Shavteli St, Tbilisi 0105, GeorgiaЗавершение: Shardeni Street, 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 17:30Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- Поскольку мероприятие включает в себя пешую прогулку
- Участникам рекомендуется приходить в удобной обуви
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании