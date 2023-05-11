Как проходит экскурсия?

Мероприятие пройдёт под руководством профессиональных гидов, каждый из которых является лучшим в своём деле - это этнограф, историк, сомелье и кулинарный мастер(шотис пури или хачапури спечь).

Нашу экскурсию мы начнём с театра Марианеток имени Резо Габриадзе.

«Пусть слёзы будут у вас только от резки лука». Это девиз на фасаде здания театра марионеток, расположенный на самой романтичной улице города Тбилиси. С этим необычным местом вас познакомит замечательный человек, который лично был знаком с Резо Габриадзе и долгие годы общался с великим Маэстро. Со слов гида, вы узнаете о малоизвестных фактах из истории театра и жизни Резо. Узнаете в чём был основной замысел строительства падающей башни, а также гид раскроет вам все секреты, которые хранит в себе фасад здания театра.

N. B. В интернете эту информацию не найти!

Контактный музей оружия и традиционных костюмов.

Попав в этот музей, перед вами предстанет уникальный археологический материал подлинных артефактов (найденых в разные времена) и вы словно на машине времени окунётесь в средневековое прошлое, а благодаря высоким знаниям и увлекательным рассказам этнографа в княжеском облачении, вы узнаете интересные факты из прошлого, а также проведете параллели из мировой истории разных эпох. После осмотра музея вы сможете принять участие в фотосессии в грузинских традиционных костюмах.

Грузинская кухня.

Не секрет, что помимо природных красот и многовековых традиций, Грузия славится своей неповторимой кулинарией, рецептура которых остаётся неизменной на протяжении многих веков. И следующее ваше знакомство будет с кулинарным гидом.

Из уст знатока грузинской кухни вы узнаете историю происхождения названий грузинских блюд и их значения. Помимо мясоедения, Грузия славится обилием своей вегетарианской кухни - Мы насчитали более 150 рецептов. Также мы не дадим вам упустить возможность собственноручно испечь и попробовать известный грузинский хлеб (Шотис Пури).

Дегустация вина и знакомство винным экспертом.

К завершению экскурсии вы посетите небольшую винотеку, где продегустируете авторские грузинские вина, изготавливаемые, как традиционным грузинским методом, так и по европейской технологии, а также настоящую ЧАЧУ. Опытный сомелье позволит Вам по новому посмотреть на вино, как на напиток и познакомит вас с уникальными грузинскими традициями виноделия.