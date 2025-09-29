-
Индивидуальная
до 4 чел.
Кахетия - край солнца и вина
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: древние крепости, монастыри и дегустация вин. Уникальный маршрут через живописные места и исторические города
29 сен в 08:00
30 сен в 08:00
€153
€170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Дорога к Казбеку: от Мцхеты до горы
Путешествие от духовной столицы Грузии до величественного Казбека подарит незабываемые впечатления и уникальные открытия на каждом шагу
Завтра в 08:30
25 сен в 08:30
€230
€270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Мцхета, монастырь Джвари и «Летопись Грузии» - из Тбилиси
Увидеть христианские святыни, панорамы над слиянием рек и монументальную историю в бронзе
Завтра в 10:00
25 сен в 10:00
€333 за всё до 6 чел.
