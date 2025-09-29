Мои заказы

Экскурсии 2025

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии 2025» в Тбилиси, цены от €153, скидки до 15%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Кахетия - край солнца и вина (из Тбилиси)
На машине
10 часов
-
10%
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Кахетия - край солнца и вина
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: древние крепости, монастыри и дегустация вин. Уникальный маршрут через живописные места и исторические города
29 сен в 08:00
30 сен в 08:00
€153€170 за всё до 4 чел.
Дорога к Казбеку: от древней Мцхеты до подножия великой горы
На машине
11 часов
-
15%
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Дорога к Казбеку: от Мцхеты до горы
Путешествие от духовной столицы Грузии до величественного Казбека подарит незабываемые впечатления и уникальные открытия на каждом шагу
Завтра в 08:30
25 сен в 08:30
€230€270 за всё до 6 чел.
Мцхета, монастырь Джвари и «Летопись Грузии» - из Тбилиси
На машине
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Мцхета, монастырь Джвари и «Летопись Грузии» - из Тбилиси
Увидеть христианские святыни, панорамы над слиянием рек и монументальную историю в бронзе
Завтра в 10:00
25 сен в 10:00
€333 за всё до 6 чел.

