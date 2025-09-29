На прогулке с гидом-архитектором по бывшей немецкой колонии Ной-Тифлис вы увидите самые яркие признаки многослойности истории этой части города. Рассмотрите подлинные творения немецких зодчих — Бильфельда, Зальцмана, Симонсона и Штерна. И получите ясное представление о наложениях различных периодов и культур.
Описание экскурсии
Маршрут прогулки
- Начинаем с начала — бывших улиц Немецкая и Колонийская
- Дом, где якобы жил Лев Толстой (но не мог тут жить)
- Отделанный самым роскошным камнем из Италии дом Андреолетти
- Мавританский фасад собственного дома немецкого архитектора
- Протестантская кирха, от которой осталась лишь мемориальная доска
- Некогда самая роскошная гостиница на Кавказе
А поговорим вот о чём:
- Как возник левобережный Тбилиси, когда и почему он стал называться Ной-Тифлис, кто его населял и как его правильно называть (нет, не Чугурети!)
- Как развивался Тбилиси при Российской империи и кто его развивал
- Насколько значимую роль сыграли немецкие колонисты на Южном Кавказе
- Чем немецкая диаспора зарабатывала на жизнь — и во что вкладывала свои капиталы
Организационные детали
Протяжённость маршрута — около 3 км. Пожалуйста, рассчитывайте свои силы.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Чугурети
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Тбилиси
Провёл экскурсии для 674 туристов
Очень много значит, когда об архитектуре рассказывает профессионал. Я эксперт по теории и истории архитектуры, дипломант Московского Архитектурного института. Автор многих пятизвёздочных маршрутов. Провёл 500+ экскурсий для 5000+ человек по Тбилиси.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
U
Uliana
29 сен 2025
Интересная экскурсия, нескучная подача материала. Спасибо!
Л
Любовь
18 сен 2025
Экскурсия даёт полноценное понимание об истории немецкой колонии и зданиях на территории колонии.
Максим умеет рассказывать истории, обладает знаниями и умеет искать материал.
Рекомендую эту экскурсию тем, кто хочет услышать хорошую речь, узнать новое об истории Тбилиси, посмотреть на здания Агмашенебели не на бегу.
У Максима не бывает неинтересных экскурсий.
