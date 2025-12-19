Описание Фото Ответы на вопросы Из Тбилиси мы направимся в Бакуриани — известный горный курорт, расположенный в живописной зоне.



Вас будут ждать хвойные леса, чистейший воздух и зимние развлечения! Затем — дорога в Боржоми, где вы сможете прогуляться по Центральному парку и посетить термальные бассейны, идеальное место, чтобы расслабиться и восстановить силы.

Описание экскурсии Насыщенный день на природе Мы выезжаем из Тбилиси и направляемся в Бакуриани — известный горный курорт, расположенный в живописной зоне на высоте 1700 метров. Чистый воздух, хвойные леса и спокойная атмосфера делают это место идеальным для отдыха. У вас будет свободное время: можно покататься на лыжах или сноуборде, выбрать любые зимние развлечения, подняться на канатной дороге, прогуляться по курорту или пообедать в одном из местных ресторанов. Боржоми: прогулка и термальные бассейны По приезде вас ждёт лёгкая прогулка — около 500 метров по лесной дороге, ведущей к термальным бассейнам. На этой точке предусмотрен час свободного времени: можно сделать паузу, сфотографировать красивые виды, насладиться природой или по желанию посетить бассейны. Термальная зона расположена прямо под открытым небом среди густого зелёного массива. Вода здесь естественно тёплая круглый год, насыщенная минералами и очень приятная для отдыха. Это место идеально подходит, чтобы расслабиться, восстановиться и ощутить полное единение с природой — тишина, лес и мягкое тепло создают уютную атмосферу. После посещения бассейнов мы направляемся в Центральный парк Боржоми. Здесь можно попробовать знаменитую минеральную воду из источника, прогуляться среди деревьев, увидеть реки, мостики и красивые фотолокации. По желанию можно прокатиться на канатной дороге. Наверху находится смотровая площадка с великолепным видом на Боржоми и ущелье. В конце поездки возвращаемся в Тбилиси, наслаждаясь дорогой и новыми впечатлениями.

