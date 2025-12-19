Из Тбилиси мы направимся в Бакуриани — известный горный курорт, расположенный в живописной зоне.
Описание экскурсииНасыщенный день на природе Мы выезжаем из Тбилиси и направляемся в Бакуриани — известный горный курорт, расположенный в живописной зоне на высоте 1700 метров. Чистый воздух, хвойные леса и спокойная атмосфера делают это место идеальным для отдыха. У вас будет свободное время: можно покататься на лыжах или сноуборде, выбрать любые зимние развлечения, подняться на канатной дороге, прогуляться по курорту или пообедать в одном из местных ресторанов. Боржоми: прогулка и термальные бассейны По приезде вас ждёт лёгкая прогулка — около 500 метров по лесной дороге, ведущей к термальным бассейнам. На этой точке предусмотрен час свободного времени: можно сделать паузу, сфотографировать красивые виды, насладиться природой или по желанию посетить бассейны. Термальная зона расположена прямо под открытым небом среди густого зелёного массива. Вода здесь естественно тёплая круглый год, насыщенная минералами и очень приятная для отдыха. Это место идеально подходит, чтобы расслабиться, восстановиться и ощутить полное единение с природой — тишина, лес и мягкое тепло создают уютную атмосферу. После посещения бассейнов мы направляемся в Центральный парк Боржоми. Здесь можно попробовать знаменитую минеральную воду из источника, прогуляться среди деревьев, увидеть реки, мостики и красивые фотолокации. По желанию можно прокатиться на канатной дороге. Наверху находится смотровая площадка с великолепным видом на Боржоми и ущелье. В конце поездки возвращаемся в Тбилиси, наслаждаясь дорогой и новыми впечатлениями.
Каждый день в 8:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бакуриани: свободное время в Бакуриани
- Боржоми: пешая прогулка к термальным бассейнам и свободное время на термальной локации
- Боржоми: Центральный парк
- Опционально: канатная дорога
Что включено
- Трансфер
Что не входит в цену
- Термальные бассейны - 15 лари / 30 минут
- Вход в Центральный парк Боржоми - 5 лари
- Канатная дорога (по желанию):/n - подъем - 15 лари/n - спуск - 15 лари
- Обед
- Дополнительные зимние активности в Бакуриани (санки, лыжи, сноуборд, канатки)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Экскурсия стартует от вашего отеля
Завершение: Финиш экскурсии у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 8:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Тбилиси
