Красивая природа, чистый горный воздух, санатории и минеральные источники делают город 🏙️ Боржоми центром притяжения экотуристов. Впрочем, интересно провести время здесь может каждый – вкусная еда, пикник на природе, езда на лошадях, купание в серной воде, канатная дорога и многое другое. Оздоровительный курорт с давних пор привлекает людей со всех стран СНГ, в том числе и иностранцев. Мы совместили маршрут с поездкой в город Гори – родина И. В. Сталина.

Экскурсия в Боржоми и Гори – удивительное путешествие по Грузии

Небольшой городок Боржоми это не только родина любимой минералки, но и оздоровительный курорт. Сама природа делает эту местность прекрасной – деревья 🌳, горы ⛰️, животные. Удачное расположение Боржоми создает особый микроклимат в городе – нет резких перепадов температуры, мягкое солнце ☀️ и горный воздух. Знаменитую лечебную воду можно найти в центральном парке. Также источник минеральных вод можно встретить в центре города – горожане и туристы набирают воду в бутылки или пьют прямо у источника. Наш гид проведет экскурсию ⛳ и расскажет про историю 📖 края. Туристы посетят парк Харагаули – прекрасная природа, среди которой можно отдохнуть от цивилизации. Это самый крупный национальный парк Грузии – разнообразные ландшафты, растения, животные, старинные памятники и архитектура.

Также в Боржоми есть парк минеральных вод – дорожки для прогулок, бесплатный wi-fi, скамейки, канатная дорога, которая поднимает туристов высоко над парком. Во время экскурсии 🧭 вы увидите парк своими глазами. Здесь находится местная достопримечательность 🏛️ – беседка, изображенная на бутылках минералки «Боржоми». Ее установили в этом месте неспроста – источник обнаружен именно там. Еще одна достопримечательность – дом с названием «Фируза». В далеком 1892 году построили дом для иранского консула – оригинальная архитектура и бирюзовый цвет.

Экскурсия в Гори – по следам Сталина

Небольшой городок Гори обладает интересной историей – место рождения известного на весь мир Иосифа Сталина. Во время экскурсии вы посетите музей 🖼 в его честь, где собраны предметы, принадлежавшие Сталину. Также увидите родной дом политика, который сохранился до наших дней. Вы увидите бронированный личный вагон – именно в нем совершал деловые поездки известный российский революционер. Внутри предметы быта и роскоши того времени. Далее по маршруту экскурсии вас ждет осмотр крепости Горисцихе – построена по приказу царя Давида. У подножия крепости установлен символичный памятник – павшие рыцари, защищавшие простой народ во время набегов врагов. Увлекательная экскурсия помогает познакомиться с историей Грузии поближе.

Город Уплисцихе, как храм для язычников

Вас ждет увлекательная экскурсия с гидом в Уплисцихе, который расскажет историю происхождения города и его значение в истории Грузии. Учитывая, что Уплисцихе был высечен в скале в эллинистический период, он стал местом притяжения для язычников и солнцепоклонников. Древний культ поклонения Солнцу в то время имел огромное значение, как религия местного поселения. Был создан целый пантеон языческих богов, где каждому из них было построено отдельное сооружение. Историки предполагают, что здесь главное место занимал храм Солнца, который, к сожалению, разрушили первые христиане Грузии. Отправляйтесь в удивительное путешествие, чтобы проникнуться атмосферой древнего города и жизнью язычников того времени. Красивый пейзаж, огромные строения, высеченные в скале, богатая и загадочная история достопримечательности привлекает толпы туристов. В 337 году на территорию Грузии провозгласили христианство, как государственную религию, поэтому между язычниками и христианами началась вражда.