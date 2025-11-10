Мои заказы

Пешеходная экскурсия по Тбилиси: дегустация вин, канатная дорога и посещение пекарни

Пешеходная экскурсия по Тбилиси
Добро пожаловать в Тбилиси! Город, где история и современность переплетаются в уникальной гармонии. Нас ждет незабываемое путешествие по главным достопримечательностям столицы Грузии.

Мы погрузимся в легенды основания города, пройдемся по старинным улочкам, полюбуемся захватывающими видами с канатной дороги и откроем для себя тайны древней крепости Нарикала.
Пешеходная экскурсия по Тбилиси: дегустация вин, канатная дорога и посещение пекарни
Пешеходная экскурсия по Тбилиси: дегустация вин, канатная дорога и посещение пекарни
Пешеходная экскурсия по Тбилиси: дегустация вин, канатная дорога и посещение пекарни
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:30

Описание экскурсии

Добро пожаловать в Тбилиси Тбилиси — город, где история и современность переплетаются в уникальной гармонии! Во время нашего тура вы познакомитесь со столицей, посетив такие знаковые достопримечательности, как:
  • Метехский замок;
  • Статую царя Вахтанга Горгасали;
  • Канатную дорогу;
  • Мать Грузии;
  • Крепость Нарикала;
  • Район серных бань;
  • Водопад Легвтахеви;
  • Улицу Шарден;
  • Сионский собор Грузии;
  • Базилику Анчисхат;
Часовую башню. Наши опытные гиды оживят богатую историю Тбилиси, рассказывая о его основании и развитии. Узнайте интересные легенды на каждой остановке, наслаждайтесь панорамными видами с канатной дороги и исследуйте древнюю крепость Нарикала. Сделайте памятные фотографии у водопада Легвтахеви, посетите район серных бань и перейдите мост любви, чтобы полюбоваться живописным ущельем Легвтахеви. Грузинское вино и угощения Вас также ждет дегустация грузинского вина и традиционных угощений, а также живописные места и неповторимая атмосфера города. Откройте прекрасный город вместе с нами и получите впечатления, которые останутся с вами навсегда! Присоединяйтесь к нашему дневному туру по Тбилиси: узнайте больше об истории и культуре в рамках группового тура. Откройте для себя красоту Грузии! Важная информация:.
Часовую башню. Наши опытные гиды оживят богатую историю Тбилиси, рассказывая о его основании и развитии. Узнайте интересные легенды на каждой остановке, наслаждайтесь панорамными видами с канатной дороги и исследуйте древнюю крепость Нарикала. Сделайте памятные фотографии у водопада Легвтахеви, посетите район серных бань и перейдите мост любви, чтобы полюбоваться живописным ущельем Легвтахеви. Грузинское вино и угощения Вас также ждет дегустация грузинского вина и традиционных угощений, а также живописные места и неповторимая атмосфера города. Откройте прекрасный город вместе с нами и получите впечатления, которые останутся с вами навсегда! Присоединяйтесь к нашему дневному туру по Тбилиси: узнайте больше об истории и культуре в рамках группового тура. Откройте для себя красоту Грузии! Важная информация:.
• Часовую башню. Наши опытные гиды оживят богатую историю Тбилиси, рассказывая о его основании и развитии. Узнайте интересные легенды на каждой остановке, наслаждайтесь панорамными видами с канатной дороги и исследуйте древнюю крепость Нарикала. Сделайте памятные фотографии у водопада Легвтахеви, посетите район серных бань и перейдите мост любви, чтобы полюбоваться живописным ущельем Легвтахеви. Грузинское вино и угощения Вас также ждет дегустация грузинского вина и традиционных угощений, а также живописные места и неповторимая атмосфера города. Откройте прекрасный город вместе с нами и получите впечатления, которые останутся с вами навсегда! Присоединяйтесь к нашему дневному туру по Тбилиси: узнайте больше об истории и культуре в рамках группового тура. Откройте для себя красоту Грузии! Важная информация:
  • Не надевайте слишком короткую одежду, так как она запрещена в церквях.
  • Дегустация вин не включена в стоимость экскурсии.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Замок Метехи
  • Мемориал Берлинской стены
  • Площадь Европы
  • Парк Рике
  • Мост мира
  • Башня с часами
  • Базилика Анчисхати
  • Патриархат Грузии
  • Кафедральный собор Сиони в Тбилиси
  • Статуя Тамады
  • Улица Яна Шардени
  • Трамвай «Мать Джорджия»
  • Мать Джорджия
  • Крепость Нарикала
  • Мечеть Джума
  • Водопад Легвтахеви
  • Мост любви
  • Чрели Абано
Что включено
  • Услуги сертифицированного гида
  • Бутылка воды
Что не входит в цену
  • Еда и напитки
Место начала и завершения?
Тбилиси, ул. Владимира Месхишвили, 14
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Важная информация
  • Не надевайте слишком короткую одежду, так как она запрещена в церквях
  • Дегустация вин не включена в стоимость экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Тбилиси

Похожие экскурсии из Тбилиси

Кахетия: вино, легенды и красота (в группе)
На автобусе
11 часов
-
39%
1279 отзывов
Групповая
до 17 чел.
Кахетия: вино, легенды и красота (в группе)
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: виноградники, древние храмы, дегустации вина и мастер-классы. Насладитесь природой и историей этого уникального края
Начало: В районе серных бань
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
11 ноя в 08:45
€19€31 за человека
Дегустация вин, сыров и чурчхелы в Тбилиси
1.5 часа
366 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Дегустация вин, сыров и чурчхелы в Тбилиси
Погрузитесь в атмосферу грузинского гостеприимства, попробуйте лучшие вина и сыры, узнайте секреты их производства и насладитесь сладкой чурчхелой
Начало: У метро «Руставели»
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
от €52 за всё до 20 чел.
Гамарджоба, Кахетия, винный край
На машине
11 часов
290 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Гамарджоба, Кахетия, винный край
Виды Алазанской долины, романтичный Сигнахи, усадьба князей Чавчавадзе и винные дегустации
Завтра в 08:30
11 ноя в 08:30
€186 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Тбилиси