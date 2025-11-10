Пешеходная экскурсия по Тбилиси: дегустация вин, канатная дорога и посещение пекарни

Добро пожаловать в Тбилиси! Город, где история и современность переплетаются в уникальной гармонии. Нас ждет незабываемое путешествие по главным достопримечательностям столицы Грузии.
Мы погрузимся в легенды основания города, пройдемся по старинным улочкам, полюбуемся захватывающими видами с канатной дороги и откроем для себя тайны древней крепости Нарикала.
Описание экскурсии
Добро пожаловать в Тбилиси Тбилиси — город, где история и современность переплетаются в уникальной гармонии! Во время нашего тура вы познакомитесь со столицей, посетив такие знаковые достопримечательности, как:
- Метехский замок;
- Статую царя Вахтанга Горгасали;
- Канатную дорогу;
- Мать Грузии;
- Крепость Нарикала;
- Район серных бань;
- Водопад Легвтахеви;
- Улицу Шарден;
- Сионский собор Грузии;
- Базилику Анчисхат;
Часовую башню. Наши опытные гиды оживят богатую историю Тбилиси, рассказывая о его основании и развитии. Узнайте интересные легенды на каждой остановке, наслаждайтесь панорамными видами с канатной дороги и исследуйте древнюю крепость Нарикала. Сделайте памятные фотографии у водопада Легвтахеви, посетите район серных бань и перейдите мост любви, чтобы полюбоваться живописным ущельем Легвтахеви. Грузинское вино и угощения Вас также ждет дегустация грузинского вина и традиционных угощений, а также живописные места и неповторимая атмосфера города. Откройте прекрасный город вместе с нами и получите впечатления, которые останутся с вами навсегда! Присоединяйтесь к нашему дневному туру по Тбилиси: узнайте больше об истории и культуре в рамках группового тура. Откройте для себя красоту Грузии! Важная информация:.
- Не надевайте слишком короткую одежду, так как она запрещена в церквях.
- Дегустация вин не включена в стоимость экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замок Метехи
- Мемориал Берлинской стены
- Площадь Европы
- Парк Рике
- Мост мира
- Башня с часами
- Базилика Анчисхати
- Патриархат Грузии
- Кафедральный собор Сиони в Тбилиси
- Статуя Тамады
- Улица Яна Шардени
- Трамвай «Мать Джорджия»
- Мать Джорджия
- Крепость Нарикала
- Мечеть Джума
- Водопад Легвтахеви
- Мост любви
- Чрели Абано
Что включено
- Услуги сертифицированного гида
- Бутылка воды
Что не входит в цену
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
Тбилиси, ул. Владимира Месхишвили, 14
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Тбилиси
