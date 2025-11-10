Пешеходная экскурсия по Тбилиси: дегустация вин, канатная дорога и посещение пекарни

Добро пожаловать в Тбилиси Тбилиси — город, где история и современность переплетаются в уникальной гармонии! Во время нашего тура вы познакомитесь со столицей, посетив такие знаковые достопримечательности, как:

Метехский замок;

Статую царя Вахтанга Горгасали;

Канатную дорогу;

Мать Грузии;

Крепость Нарикала;

Район серных бань;

Водопад Легвтахеви;

Улицу Шарден;

Сионский собор Грузии;

Базилику Анчисхат;

Часовую башню. Наши опытные гиды оживят богатую историю Тбилиси, рассказывая о его основании и развитии. Узнайте интересные легенды на каждой остановке, наслаждайтесь панорамными видами с канатной дороги и исследуйте древнюю крепость Нарикала. Сделайте памятные фотографии у водопада Легвтахеви, посетите район серных бань и перейдите мост любви, чтобы полюбоваться живописным ущельем Легвтахеви. Грузинское вино и угощения Вас также ждет дегустация грузинского вина и традиционных угощений, а также живописные места и неповторимая атмосфера города. Откройте прекрасный город вместе с нами и получите впечатления, которые останутся с вами навсегда! Присоединяйтесь к нашему дневному туру по Тбилиси: узнайте больше об истории и культуре в рамках группового тура. Откройте для себя красоту Грузии! Важная информация:.

Часовую башню. Наши опытные гиды оживят богатую историю Тбилиси, рассказывая о его основании и развитии. Узнайте интересные легенды на каждой остановке, наслаждайтесь панорамными видами с канатной дороги и исследуйте древнюю крепость Нарикала. Сделайте памятные фотографии у водопада Легвтахеви, посетите район серных бань и перейдите мост любви, чтобы полюбоваться живописным ущельем Легвтахеви. Грузинское вино и угощения Вас также ждет дегустация грузинского вина и традиционных угощений, а также живописные места и неповторимая атмосфера города. Откройте прекрасный город вместе с нами и получите впечатления, которые останутся с вами навсегда! Присоединяйтесь к нашему дневному туру по Тбилиси: узнайте больше об истории и культуре в рамках группового тура. Откройте для себя красоту Грузии! Важная информация:.

• Часовую башню. Наши опытные гиды оживят богатую историю Тбилиси, рассказывая о его основании и развитии. Узнайте интересные легенды на каждой остановке, наслаждайтесь панорамными видами с канатной дороги и исследуйте древнюю крепость Нарикала. Сделайте памятные фотографии у водопада Легвтахеви, посетите район серных бань и перейдите мост любви, чтобы полюбоваться живописным ущельем Легвтахеви. Грузинское вино и угощения Вас также ждет дегустация грузинского вина и традиционных угощений, а также живописные места и неповторимая атмосфера города. Откройте прекрасный город вместе с нами и получите впечатления, которые останутся с вами навсегда! Присоединяйтесь к нашему дневному туру по Тбилиси: узнайте больше об истории и культуре в рамках группового тура. Откройте для себя красоту Грузии! Важная информация: