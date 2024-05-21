Примите участие в интерактивной экскурсии, благодаря которой вы не просто увидите Тбилиси, но и прочувствуете его душу.
В увлекательном формате мы посетим множество знаковых мест: площадь Свободы, старинную крепость Нарикала, район «Клор Тах» и потаенные уголки города.
Вас ждет полное погружение в культуру и традиции Тбилиси, дегустация ароматных вин и фотосессия в национальных костюмах.
В увлекательном формате мы посетим множество знаковых мест: площадь Свободы, старинную крепость Нарикала, район «Клор Тах» и потаенные уголки города.
Вас ждет полное погружение в культуру и традиции Тбилиси, дегустация ароматных вин и фотосессия в национальных костюмах.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Площадь Свободы
- Сквер Гудиашвили
- Анчисхати Базилика
- Мост Мира и парк Рике
- Канатную дорогу и крепость Нарикала
- Статуя Мать Грузии
- Абанотубани и площадь «Мейдан»
- Улица Сиони
- Скульптура Тамаде
- Караван-Сарай
Описание квеста
Интерактивная прогулка по столице Грузии Приглашаю вас и ваших близких принять участие в захватывающей экскурсии, наполненной интерактивными фишками и эксклюзивными материалами от гида-медиатора, который с увлечением поделится с вами знаниями и секретами местности.
- Вас ожидает приятная дегустация эксклюзивных вин, а также уникальная возможность исследовать подземелья древнего района, обнаружив его скрытые от глаз туристов уголки. Вы также посетите места, где в ходе археологических раскопок были обнаружены артефакты позднего средневековья. Секретные уголки города Наше путешествие начнётся с площади Свободы. Вы узнаете о её прошлом и настоящем, о том, насколько изменилась площадь с истечением веков, а также я расскажу о значимых событиях, которые продолжают происходить на площади по сей день.
- Впереди нас ждет увлекательное путешествие по тайным уголкам, известным лишь местным жителям. Мы исследуем живописные районы Сололаки и Мтацминда, которые славятся своими величественными парадными и доходными домами, историческими ценностями и скрытыми подземными переходами. Кроме того, нас ожидает посещение уникального двора, где в ходе археологических раскопок были найдены артефакты. Доступ к этим эксклюзивным локациям — удовольствие не для каждого в этом городе, также как и секретные коды самых известных парадных, но у меня доступ имеется! Хрустящий тандыр, элитные вина и культурный код Кроме того мы погрузимся с вами быт жителей Тбилиси, посетим недавно распахнувший свои двери для путешественников один из кварталов старого города, переместимся во время и остановимся у исторической достопримечательности — древнейшей печи для выпекания традиционного грузинского хлеба, датируемой XVII веком. Мы также обязательно попробуем с вами горячий, хрустящий грузинский хлеб из тандыра.
- Продолжим нашу экскурсию в мир виноделия, погружаясь в дегустацию изысканных вин, произведенных из лучших сортов грузинского винограда авторскими виноделами. Во время дегустации вы откроете для себя новые аспекты этого благородного напитка, обогатив ваши знания множеством захватывающих фактов об искусстве и культуре виноделия Грузии.
- В завершении экскурсии вы познакомитесь с грузинской этнографией, традициями и культурой, а также сможете участвовать в фотосессии в национальных костюмах, полностью погрузившись в атмосферу Грузии. Не забудьте взять с собой фотоаппарат или освободить место на вашем телефоне. Как проходит экскурсия? В рамках нашей экскурсии участники погрузятся в мир исторических событий, знаковых дат и изысканной архитектуры города через мой уникальный интерактивный формат. Для этого будет использован электронный альбом, содержащий старинные фотографии, элементы квеста и викторины, а также медиативный подход коммуникации с участниками экскурсии, где между гидом и экскурсантом создаётся не монолог, а дружественный диалог.
Каждый день с 10:00 до 20:00 (по тбилисскому времени)
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Свободы
- Сквер Гудиашвили
- Анчисхати Базилика
- Мост Мира и парк Рике
- Канатную дорогу и крепость Нарикала
- Статуя Мать Грузии
- Абанотубани и площадь «Мейдан»
- Улица Сиони
- Скульптура Тамаде
- Караван-Сарай
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Freedom Square, 2
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 10:00 до 20:00 (по тбилисскому времени)
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Поскольку мероприятие включает пешую прогулку
- Рекомендуется приходить на экскурсию в удобной обуви
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Ефимова
21 мая 2024
Н
Нина
8 мая 2024
Прекрасная экскурсия, очень рекомендую к посещению, интересно будет даже тем, кто многое видел в Тбилиси- необычные локации, скрытые дворики, прекрасная иммерсивная составляющая. Большое спасибо гиду Валерию, остались в восторге)))
K
Kamilla
11 апр 2024
Валерий отличный гид! Провел интересную, познавательную, а главное не банальную экскурсию по Тбилиси! Всем рекомендую
И
Инесса
9 апр 2024
Валерий, замечательный и профессионал-гид. Все рассказал и показал. Очень Интересная экскурсия
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