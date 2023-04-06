На этом мероприятии вы познакомитесь с местной культурой и традициями. Узнаете о кулинарных секретах от опытного шеф-повара. Научитесь правильно произносить знаменитые грузинские тосты. Освоите основные движения в грузинских танцах. Попробуете разнообразные блюда грузинской кухни и проведите незабываемый вечер в отличной компании. До встречи в Грузии!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Мейдан Базар
- Метехский собор и район Метехи
- Рике Парк
- Район Авлабари
- Собор Святой Троицы — Цминда Самеба
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Душевный ТбилисиНашу экскурсию мы начнем с прогулки по старому Тбилиси. Во время прогулки вы услышите увлекательные истории, легенды и традиции грузинского народа. Увидите главные достопримечательности столицы.
Что вы увидите:• Мейдан Базар является красиво оформленным, очень атмосферным небольшим подземным рынком.
- Метехский собор — одна из старейших среди церквей, построенных в Тбилиси.
- Рике Парк — современный открытый парк для прогулок и отдыха. Гулять здесь любят не только туристы, но и местные жители.
- Район Авлабари — одно из самых аутентичных и колоритных мест Тбилиси.
- Собор Святой Троицы (Цминда Самеба) — главный кафедральный собор Грузинской Православной Церкви. Множество туристов приезжают сюда только для того, чтобы увидеть его своими глазами и полюбоваться на великолепие здания.
- После этого мы посетим грузинскую семью потомственных виноделов и прекрасных кулинаров, которые всегда рады гостям. И с первых же минут у вас возникнет ощущение, что вы в гостях у друзей.
- Пока хозяева готовятся к мастер-классу по приготовлению хинкали и хачапури, вы сможете осмотреть территорию дома и сделать много эффектных фотографий, ведь виды с этой локации нереально красивые.
- После мастер-класса вас ждет поистине щедрая грузинская Супра (грузинское застолье) с разнообразными закусками и горячими блюдами, а также домашним вином и чачей! Во время трапезы вас непринужденно научат правилам грузинского застолья, расскажут о последовательности тостов и о том, как пить из рога.
Потом будут танцы и песни. Вы освоите основные движения в грузинских танцах, в сопровождении профессиональных танцоров, под фольклорную музыку. А также, вам будет исполнено грузинское полифоническое искусство, которое включено в список культурного наследия ЮНЕСКО. Будет душевно и весело. До встречи в Грузии!
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Ужин-Супра
- Тамада
- Алкогольные напитки
- Мастер-класс грузинской кухни
- Мастер-класс по базовым движениям в народных танцах
- Караоке
- Частный транспорт
- Что не входит
- Входные билеты в театры
- Музеи
- Выставки
- Место начала и завершения?
- Площадь Горгасали
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Важная информация
- Поскольку мероприятие включает в себя также пешую прогулку
- Рекомендуем надеть удобную обувь. Сообщите
- Пожалуйста
- Если у вас есть ограничения в питании
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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