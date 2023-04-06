Душевный ТбилисиНашу экскурсию мы начнем с прогулки по старому Тбилиси. Во время прогулки вы услышите увлекательные истории, легенды и традиции грузинского народа. Увидите главные достопримечательности столицы.

Что вы увидите:• Мейдан Базар является красиво оформленным, очень атмосферным небольшим подземным рынком.

Метехский собор — одна из старейших среди церквей, построенных в Тбилиси.

Рике Парк — современный открытый парк для прогулок и отдыха. Гулять здесь любят не только туристы, но и местные жители.

Район Авлабари — одно из самых аутентичных и колоритных мест Тбилиси.

Собор Святой Троицы (Цминда Самеба) — главный кафедральный собор Грузинской Православной Церкви. Множество туристов приезжают сюда только для того, чтобы увидеть его своими глазами и полюбоваться на великолепие здания.

После этого мы посетим грузинскую семью потомственных виноделов и прекрасных кулинаров, которые всегда рады гостям. И с первых же минут у вас возникнет ощущение, что вы в гостях у друзей.

Пока хозяева готовятся к мастер-классу по приготовлению хинкали и хачапури, вы сможете осмотреть территорию дома и сделать много эффектных фотографий, ведь виды с этой локации нереально красивые.

После мастер-класса вас ждет поистине щедрая грузинская Супра (грузинское застолье) с разнообразными закусками и горячими блюдами, а также домашним вином и чачей! Во время трапезы вас непринужденно научат правилам грузинского застолья, расскажут о последовательности тостов и о том, как пить из рога.

Потом будут танцы и песни. Вы освоите основные движения в грузинских танцах, в сопровождении профессиональных танцоров, под фольклорную музыку. А также, вам будет исполнено грузинское полифоническое искусство, которое включено в список культурного наследия ЮНЕСКО. Будет душевно и весело. До встречи в Грузии!