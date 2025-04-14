Тбилисская интрига: интерактивная экскурсия-сюрприз

Необычным образом познакомиться с культурой Грузии и её традициями
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по Тбилиси, где каждый шаг станет частью захватывающего квеста, а каждая остановка — сюрпризом. Город предстанет перед вами в неожиданных ракурсах, а реальность переплетётся с историей. Готовьте ваши рецепторы к необычным впечатлениям. Будет увлекательно, загадочно и вкусно!
Тбилисская интрига: интерактивная экскурсия-сюрприз
Тбилисская интрига: интерактивная экскурсия-сюрприз
Тбилисская интрига: интерактивная экскурсия-сюрприз
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание квеста

Мы пройдём по такому маршруту:

  • район Серных бань и восточная часть Тбилиси
  • район Сололаки и тбилисский модерн 19–20 веков
  • проспект Руставели и район Мтацминда

Экскурсия-сюрприз — что это значит?

  • Мы не расскажем вам сразу, что вас ждёт. Вы будете раскрывать тайны города по мере движения
  • На прогулке отгадаете загадки и выполните задания, услышите увлекательные рассказы о прошлом и настоящем Тбилиси
  • Возможно, окажетесь там, где чтят секреты кулинарного искусства, и станете участником гастрономического события
  • Или перед вами раскроется тайна древнего напитка — очень важного для грузинской культуры

Единственное, что можем обещать!

Тбилиси поделится с вами своими лучшими видами, а дружелюбная атмосфера превратит нашу прогулку в неформальную и тёплую встречу с городом и друг с другом.

Кому подойдёт экскурсия

  • Путешественникам всех возрастов, которым нравится нестандартно знакомиться с новыми местами
  • Любителям кулинарии и тем, кто хочет научиться готовить новые блюда

Организационные детали

  • Большая часть экскурсии пройдёт в закрытых помещениях — в холодную или жаркую погоду не придётся долго находиться на улице
  • Если у вас есть пищевые ограничения, пожалуйста, сообщите нам об этом заранее
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость квеста

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€90
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Серных бань
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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