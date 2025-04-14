Приглашаем вас на увлекательную прогулку по Тбилиси, где каждый шаг станет частью захватывающего квеста, а каждая остановка — сюрпризом. Город предстанет перед вами в неожиданных ракурсах, а реальность переплетётся с историей. Готовьте ваши рецепторы к необычным впечатлениям. Будет увлекательно, загадочно и вкусно!
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание квеста
Мы пройдём по такому маршруту:
- район Серных бань и восточная часть Тбилиси
- район Сололаки и тбилисский модерн 19–20 веков
- проспект Руставели и район Мтацминда
Экскурсия-сюрприз — что это значит?
- Мы не расскажем вам сразу, что вас ждёт. Вы будете раскрывать тайны города по мере движения
- На прогулке отгадаете загадки и выполните задания, услышите увлекательные рассказы о прошлом и настоящем Тбилиси
- Возможно, окажетесь там, где чтят секреты кулинарного искусства, и станете участником гастрономического события
- Или перед вами раскроется тайна древнего напитка — очень важного для грузинской культуры
Единственное, что можем обещать!
Тбилиси поделится с вами своими лучшими видами, а дружелюбная атмосфера превратит нашу прогулку в неформальную и тёплую встречу с городом и друг с другом.
Кому подойдёт экскурсия
- Путешественникам всех возрастов, которым нравится нестандартно знакомиться с новыми местами
- Любителям кулинарии и тем, кто хочет научиться готовить новые блюда
Организационные детали
- Большая часть экскурсии пройдёт в закрытых помещениях — в холодную или жаркую погоду не придётся долго находиться на улице
- Если у вас есть пищевые ограничения, пожалуйста, сообщите нам об этом заранее
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€90
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Серных бань
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 42 туристов
Приветствую, друзья! Меня зовут Владимир, я коренной тбилисец, экскурсовод и организатор мероприятий в Грузии. Представляю команду гидов с более чем пятилетним опытом. Вместе с нашим коллективом мы организуем и проводимЗадать вопрос
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