Профессиональная фотосессия в сердце Тбилиси

Прогуляться по историческим кварталам города и сохранить воспоминания о нем на атмосферных снимках

Если вы хотите увезти из Грузии не только солнечные воспоминания и грузинское вино, но и чудесные фотографии, приглашаю вас вместе прогуляться по теплому Тбилиси.

Я проведу вас по мощеным улицам, наполненным духом древних легенд, расскажу о грузинской культуре и поделюсь своей любовью к городу.

И, конечно, сделаю ваши профессиональные фотографии в знаковых местах Тбилиси и на его секретных смотровых площадках.
Профессиональная фотосессия в сердце Тбилиси
Профессиональная фотосессия в сердце Тбилиси
Профессиональная фотосессия в сердце Тбилиси
Профессиональная фотосессия в сердце Тбилиси
Профессиональная фотосессия в сердце Тбилиси
Профессиональная фотосессия в сердце Тбилиси
Профессиональная фотосессия в сердце Тбилиси
Профессиональная фотосессия в сердце Тбилиси
Ближайшие даты:
9
ноя
10
ноя
11
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12
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ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы и Тбилиси — в объективе профессионального фотографа

Наша творческая фотопрогулка будет для вас спокойной и комфортной: я уже десять лет снимаю портреты людей и стараюсь запечатлеть их истории, преподаю фотографию и работаю с детьми, поэтому помогу вам преодолеть страх камеры и расскажу о правильном позировании. Мы начнем с чашки кофе или чая, познакомимся, обсудим маршрут прогулки, вместе решим, как и что будем снимать, а затем отправимся на поиски интересных декораций Тбилиси. А завершим прогулку, если захотите, фотосессией на секретной обзорной площадке на территории монастыря: её практически невозможно обнаружить самому, а ведь отсюда открывается поразительный вид на город!

Прочувствовать грузинский колорит

Мы будем не только искать интересные ракурсы Тбилиси для ваших снимков, но вместе прогуляемся по городу, погружаясь в его атмосферу. По пути я открою секреты тбилисских домов, церквей, улиц и двориков, расскажу о происхождении грузинского алфавита, о знаковых грузинских поэтах и о том, как развивается современное искусство в Тбилиси. А еще приготовьтесь заглянуть в заброшенную церковь, спуститься к водопаду и осмотреть город с горы.

Организационные детали

  • После прогулки в течение двух дней вы получите 20 обработанных фотографий, готовых к печати
  • Встречаемся на площади Свободы. За время фотопрогулки мы пройдем 4-5 км с несколькими остановками.
  • Кофе входит в стоимость прогулки
  • Советую выбирать удобную и подходящую для фотосессии одежду
  • При необходимости можно организовать трансфер из вашей гостиницы и обратно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Площадь Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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