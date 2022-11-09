Если вы хотите увезти из Грузии не только солнечные воспоминания и грузинское вино, но и чудесные фотографии, приглашаю вас вместе прогуляться по теплому Тбилиси. Я проведу вас по мощеным улицам, наполненным духом древних легенд, расскажу о грузинской культуре и поделюсь своей любовью к городу. И, конечно, сделаю ваши профессиональные фотографии в знаковых местах Тбилиси и на его секретных смотровых площадках.

Описание

Что вас ожидает

Вы и Тбилиси — в объективе профессионального фотографа

Наша творческая фотопрогулка будет для вас спокойной и комфортной: я уже десять лет снимаю портреты людей и стараюсь запечатлеть их истории, преподаю фотографию и работаю с детьми, поэтому помогу вам преодолеть страх камеры и расскажу о правильном позировании. Мы начнем с чашки кофе или чая, познакомимся, обсудим маршрут прогулки, вместе решим, как и что будем снимать, а затем отправимся на поиски интересных декораций Тбилиси. А завершим прогулку, если захотите, фотосессией на секретной обзорной площадке на территории монастыря: её практически невозможно обнаружить самому, а ведь отсюда открывается поразительный вид на город!

Прочувствовать грузинский колорит

Мы будем не только искать интересные ракурсы Тбилиси для ваших снимков, но вместе прогуляемся по городу, погружаясь в его атмосферу. По пути я открою секреты тбилисских домов, церквей, улиц и двориков, расскажу о происхождении грузинского алфавита, о знаковых грузинских поэтах и о том, как развивается современное искусство в Тбилиси. А еще приготовьтесь заглянуть в заброшенную церковь, спуститься к водопаду и осмотреть город с горы.

Организационные детали