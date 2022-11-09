Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы и Тбилиси — в объективе профессионального фотографа
Наша творческая фотопрогулка будет для вас спокойной и комфортной: я уже десять лет снимаю портреты людей и стараюсь запечатлеть их истории, преподаю фотографию и работаю с детьми, поэтому помогу вам преодолеть страх камеры и расскажу о правильном позировании. Мы начнем с чашки кофе или чая, познакомимся, обсудим маршрут прогулки, вместе решим, как и что будем снимать, а затем отправимся на поиски интересных декораций Тбилиси. А завершим прогулку, если захотите, фотосессией на секретной обзорной площадке на территории монастыря: её практически невозможно обнаружить самому, а ведь отсюда открывается поразительный вид на город!
Прочувствовать грузинский колорит
Мы будем не только искать интересные ракурсы Тбилиси для ваших снимков, но вместе прогуляемся по городу, погружаясь в его атмосферу. По пути я открою секреты тбилисских домов, церквей, улиц и двориков, расскажу о происхождении грузинского алфавита, о знаковых грузинских поэтах и о том, как развивается современное искусство в Тбилиси. А еще приготовьтесь заглянуть в заброшенную церковь, спуститься к водопаду и осмотреть город с горы.
Организационные детали
После прогулки в течение двух дней вы получите 20 обработанных фотографий, готовых к печати
Встречаемся на площади Свободы. За время фотопрогулки мы пройдем 4-5 км с несколькими остановками.
Кофе входит в стоимость прогулки
Советую выбирать удобную и подходящую для фотосессии одежду
При необходимости можно организовать трансфер из вашей гостиницы и обратно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе метро Площадь Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арсений и Оля — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели 10048 экскурсий для 14931 туриста
Нас зовут Арсений и Ольга, мы вместе работаем с командой гидов, профессионально занимаемся фотографией и изучаем искусство. С радостью покажем вам этот город таким, чтобы вам захотелось вернуться сюда ещё и ещё! Мы покажем вам нетуристические места северной столицы, расскажем о местной культуре и, конечно, запечатлеем ваши эмоции и чувства на снимках. Наша главная цель — познакомить вас с неформальными памятниками Петербурга и раскрыть ту часть города, которую не увидишь в туристических журналах.