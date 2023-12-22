Создать волшебную фотоисторию в самых колоритных декорациях города (в мини-группе)
На этой прогулке вы откроете для себя другой Тбилиси, полный невероятной красоты.
Аутентичные серные бани, смотровые площадки, дом-калейдоскоп и подъезд-галерея — я покажу вам как известные достопримечательности, так и места, скрытые от глаз туристов. Они станут декорациями для ваших лучших фотовоспоминаний о путешествии в гостеприимную Грузию.
Аутентичные серные бани, смотровые площадки, дом-калейдоскоп и подъезд-галерея — я покажу вам как известные достопримечательности, так и места, скрытые от глаз туристов. Они станут декорациями для ваших лучших фотовоспоминаний о путешествии в гостеприимную Грузию.
Ближайшие даты:
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Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€150
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Начнём прогулку с погружения в мир магии и творчества, исследуя «дом Фриды Кало» — место, где каждый уголок дышит искусством.
Поднимемся на смотровую площадку Метехи. Полюбуемся видами на Тбилиси и сделаем красивые снимки.
Продолжим наше приключение на стеклянном мосту Мира. Это не просто сооружение, это символ объединения. Плавные изгибы и виды на реку создадут волшебную атмосферу для кадров.
Исследуем тайны Инжирового ущелья, где свет проникает сквозь листву и создаёт игру теней. Место, где природа вдохновляет на творчество!
Переместимся к Серным баням, которые предоставят уникальный фон для ваших снимков. Используем тёплые оттенки для создания уютной атмосферы.
По желанию заглянем на обед в один из ресторанов с аутентичной грузинской кухней. А пока вы будете наслаждаться вкусом ароматных блюд, мы поймаем ваши эмоции в объектив.
Организационные детали
- Ограничений в количестве фотографий нет. Разрешите себе воплотить на снимках всё, что вызывает эмоции!
- Через 2 дня после прогулки вы получите готовые фото в обработке.
- Вы можете взять с собой несколько нарядов и менять их во время фотосессии.
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены. Отдельно (по желанию) оплачивается обед в ресторане.
- С вами буду я или другой гид-фотограф из нашей команды.
ежедневно в 10:00, 14:00 и 18:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Коте Абхази
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 10:00, 14:00 и 18:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вика — ваша команда гидов в Тбилиси
Вот уже несколько лет я наслаждаюсь профессией гида. Каждый раз, заканчивая экскурсию и видя счастливые лица моих подопечных, понимаю, какое везение — родиться в стране, где природа и предки всё сделали за меня. Моя работа заключается лишь в том, чтобы с наилучшей стороны показать то великолепие, которое зовётся Грузией. Мои туры сэкономят ваши время, деньги и силы, а главное — создадут именно то представление о Грузии, которое сподвигнет вас возвращаться сюда за новыми впечатлениями и открытиями.
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