Тбилиси в объективе
Групповая фото-экскурсия в Тбилиси

Создать волшебную фотоисторию в самых колоритных декорациях города (в мини-группе)

На этой прогулке вы откроете для себя другой Тбилиси, полный невероятной красоты.

Аутентичные серные бани, смотровые площадки, дом-калейдоскоп и подъезд-галерея — я покажу вам как известные достопримечательности, так и места, скрытые от глаз туристов. Они станут декорациями для ваших лучших фотовоспоминаний о путешествии в гостеприимную Грузию.
Тбилиси в объективе
Тбилиси в объективе
Тбилиси в объективе
Тбилиси в объективе
Тбилиси в объективе
Тбилиси в объективе
Тбилиси в объективе
Тбилиси в объективе
Тбилиси в объективе
Тбилиси в объективе
Тбилиси в объективе
Ближайшие даты:
22
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Стоимость фото-прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€150
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Начнём прогулку с погружения в мир магии и творчества, исследуя «дом Фриды Кало» — место, где каждый уголок дышит искусством.
Поднимемся на смотровую площадку Метехи. Полюбуемся видами на Тбилиси и сделаем красивые снимки.
Продолжим наше приключение на стеклянном мосту Мира. Это не просто сооружение, это символ объединения. Плавные изгибы и виды на реку создадут волшебную атмосферу для кадров.
Исследуем тайны Инжирового ущелья, где свет проникает сквозь листву и создаёт игру теней. Место, где природа вдохновляет на творчество!
Переместимся к Серным баням, которые предоставят уникальный фон для ваших снимков. Используем тёплые оттенки для создания уютной атмосферы.
По желанию заглянем на обед в один из ресторанов с аутентичной грузинской кухней. А пока вы будете наслаждаться вкусом ароматных блюд, мы поймаем ваши эмоции в объектив.

Организационные детали

  • Ограничений в количестве фотографий нет. Разрешите себе воплотить на снимках всё, что вызывает эмоции!
  • Через 2 дня после прогулки вы получите готовые фото в обработке.
  • Вы можете взять с собой несколько нарядов и менять их во время фотосессии.
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены. Отдельно (по желанию) оплачивается обед в ресторане.
  • С вами буду я или другой гид-фотограф из нашей команды.

ежедневно в 10:00, 14:00 и 18:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Коте Абхази
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 14:00 и 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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