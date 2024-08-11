Что вас ожидает

Начнём прогулку с погружения в мир магии и творчества, исследуя «дом Фриды Кало» — место, где каждый уголок дышит искусством.

Поднимемся на смотровую площадку Метехи. Полюбуемся видами на Тбилиси и сделаем красивые снимки.

Продолжим наше приключение на стеклянном мосту Мира. Это не просто сооружение, это символ объединения. Плавные изгибы и виды на реку создадут волшебную атмосферу для кадров.

Исследуем тайны Инжирового ущелья, где свет проникает сквозь листву и создаёт игру теней. Место, где природа вдохновляет на творчество!

Переместимся к Серным баням, которые предоставят уникальный фон для ваших снимков. Используем тёплые оттенки для создания уютной атмосферы.

По желанию заглянем на обед в один из ресторанов с аутентичной грузинской кухней. А пока вы будете наслаждаться вкусом ароматных блюд, мы поймаем ваши эмоции в объектив.

Организационные детали