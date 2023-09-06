Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для фотопрогулки в Тбилиси - с мая по сентябрь. В это время погода тёплая и солнечная, что обеспечивает отличные условия для съёмки. В октябре и апреле также можно насладиться фотосессией, но возможны дожди. Зимой, с ноября по март, прогулка возможна, но стоит учитывать прохладную погоду и короткий световой день.

Тбилиси удивляет своей фотогеничностью в любое время года.Индивидуальная фотопрогулка позволит запечатлеть ваши эмоции на фоне панорамных видов и исторических мест.Прогулка включает три локации: улочки Старого города, возвышенности с панорамами и

водную прогулку на катере. Вы сможете узнать интересные факты о городе и получить советы по гастрономическим и культурным местам. Через несколько дней вы получите 20 обработанных фотографий, которые сохранят воспоминания о вашей поездке

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание фото-прогулки

Фотосессия проходит в трёх локациях: на высоте, на улочках Старого города и на воде во время прогулки на катере.

Локацию для фотосета в Старом городе мы подберём, ориентируясь на ваше удобство и местоположение.

Для фотосета на возвышенности выберем один из колоритных кварталов. Вам откроются панорамные виды Тбилиси, а снимки запечатлеют вас на фоне основных достопримечательностей:

Сололаки — район тбилисского модерна. Декорациями для фотографий послужат террасы, лестницы и фасады доходных домов, где обитали зажиточные купцы, а также их роскошные парадные.

Левый берег Куры и район Метехи. Стоящие над рекой несимметричные дома с деревянными балконами словно высечены из скал и подчёркивают единство с ландшафтом.

Абанотубани и «Инжирное ущелье» — колоритное место для фотосессий. Минарет Мечети, купола серных бань, магазины ковров и чайхана напоминают о периоде, когда Тбилиси был эмиратом в составе арабского Халифата.

На катере мы проплывём между отвесных скал. Я сделаю снимки на фоне каньона Метехи, величественных мостов и современных футуристических зданий.

Организационные детали

Для группы от 5 до 8 человек фотопрогулка будет длиться 2 часа

Вы можете взять с собой реквизиты и аксессуары, подходящие вашему образу: цветы, книги, шарф, очки и прочее. Варианты обсудим перед нашей встречей.

В гардеробе нашей фотостудии есть традиционные грузинские костюмы — мужские, женские и детские. За дополнительную плату 15 евро (~50 GEL) вы можете облачиться в образ грузинского князя или княгини со всеми сопутствующими аксессуарами: накидками, ремнями, кинжалами, головными уборами.

Через 5–7 дней после прогулки вы получите 20 обработанных фотографий (и исходники — необработанные фото, конвертированные в формат jpg) через облачное хранилище Гугл или Яндекс Диск

Съёмка проходит на фотоаппарат Canon EOS R

Фотосессию проведу я или другой гид из нашей команды

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