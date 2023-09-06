Тбилиси удивляет своей фотогеничностью в любое время года.
Индивидуальная фотопрогулка позволит запечатлеть ваши эмоции на фоне панорамных видов и исторических мест.
Прогулка включает три локации: улочки Старого города, возвышенности с панорамами и
Индивидуальная фотопрогулка позволит запечатлеть ваши эмоции на фоне панорамных видов и исторических мест.
Прогулка включает три локации: улочки Старого города, возвышенности с панорамами и
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Уникальные кадры в исторических местах
- 🌄 Панорамные виды на город
- 🚤 Прогулка на катере по реке
- 📚 Интересные факты о Тбилиси
- 🎨 Возможность использовать реквизиты
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для фотопрогулки в Тбилиси - с мая по сентябрь. В это время погода тёплая и солнечная, что обеспечивает отличные условия для съёмки. В октябре и апреле также можно насладиться фотосессией, но возможны дожди. Зимой, с ноября по март, прогулка возможна, но стоит учитывать прохладную погоду и короткий световой день.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Сололаки
- Метехи
- Абанотубани
- Инжирное ущелье
Описание фото-прогулки
Фотосессия проходит в трёх локациях: на высоте, на улочках Старого города и на воде во время прогулки на катере.
- Локацию для фотосета в Старом городе мы подберём, ориентируясь на ваше удобство и местоположение.
- Для фотосета на возвышенности выберем один из колоритных кварталов. Вам откроются панорамные виды Тбилиси, а снимки запечатлеют вас на фоне основных достопримечательностей:
Сололаки — район тбилисского модерна. Декорациями для фотографий послужат террасы, лестницы и фасады доходных домов, где обитали зажиточные купцы, а также их роскошные парадные.
Левый берег Куры и район Метехи. Стоящие над рекой несимметричные дома с деревянными балконами словно высечены из скал и подчёркивают единство с ландшафтом.
Абанотубани и «Инжирное ущелье» — колоритное место для фотосессий. Минарет Мечети, купола серных бань, магазины ковров и чайхана напоминают о периоде, когда Тбилиси был эмиратом в составе арабского Халифата.
- На катере мы проплывём между отвесных скал. Я сделаю снимки на фоне каньона Метехи, величественных мостов и современных футуристических зданий.
Организационные детали
- Для группы от 5 до 8 человек фотопрогулка будет длиться 2 часа
- Вы можете взять с собой реквизиты и аксессуары, подходящие вашему образу: цветы, книги, шарф, очки и прочее. Варианты обсудим перед нашей встречей.
- В гардеробе нашей фотостудии есть традиционные грузинские костюмы — мужские, женские и детские. За дополнительную плату 15 евро (~50 GEL) вы можете облачиться в образ грузинского князя или княгини со всеми сопутствующими аксессуарами: накидками, ремнями, кинжалами, головными уборами.
- Через 5–7 дней после прогулки вы получите 20 обработанных фотографий (и исходники — необработанные фото, конвертированные в формат jpg) через облачное хранилище Гугл или Яндекс Диск
- Съёмка проходит на фотоаппарат Canon EOS R
- Фотосессию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные опции (по желанию)
- Услуги стилиста-визажиста (макияж+прическа) — 30 евро/чел.
- Трансфер из отеля — 5 евро
- Подготовка отснятого материала на следующий день — 10 евро
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость фото-прогулки
|Тариф
|Стоимость
|1 человек
|€135
|От 2 до 4 человек
|€225
|От 5 до 8 человек
|€315
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Серных бань
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 774 туристов
Приветствую, уважаемый гость! Меня зовут Валерий, и я родом из солнечного Тбилиси, Грузия. С раннего возраста я был увлечён географией и мечтал о путешествиях по разным уголкам планеты. Сегодня за
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Была один день в Тбилиси. Из множества экскурсий выбрала фотопрогулку с Валерием и не пожалела. Полтора часа мы гуляли по старому городу,непринуждённо беседуя о Грузии, Тбилиси о традициях и легендах.
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Валерий - невероятно грамотный и эрудированный экскурсовод. Удивил быстротой реакции на запрос, глубиной погружения в ситуацию, впечатлил интеллигентностью и начитанностью.
Сопровождение было корректным, запоминающимся!
Получили массу потрясающих впечатлений и шикарное настроение!
Благодарим от всей души!
Сопровождение было корректным, запоминающимся!
Получили массу потрясающих впечатлений и шикарное настроение!
Благодарим от всей души!
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В
Очень здорово погуляли и пофотографировались. Экскурсия началась вовремя, была увлекательной и информативной. Между локациями Валерий делился интересной историей Тбилиси и Грузии. Узнала много нового. Спасибо большое за приятные впечатления. С нетерпением жду фотографии.
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