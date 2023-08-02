Познакомиться с историей Старого города через объектив профессионала
Тбилиси фотогеничен во все времена года! Мы пройдёмся по атмосферным местам и запечатлим ваши эмоции от встречи с прекрасной столицей Грузии. Между кадрами вы узнаете как общие, так и малоизвестные факты о Тбилиси. Я также поделюсь с вами лайфхаками: где вкусно пообедать, что посмотреть и как туда добраться.
Ближайшие даты:
19
авг
авг
20
авг
авг
21
авг
авг
22
авг
авг
23
авг
авг
24
авг
авг
25
авг
авг
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Фотосессия проходит в трёх локациях: на высоте, на улочках Старого города и на воде во время прогулки на катере.
- Локацию для фотосета в Старом городе мы подберём, ориентируясь на ваше удобство и местоположение.
- Для фотосета на возвышенности выберем один из колоритных кварталов. Вам откроются панорамные виды Тбилиси, а снимки запечатлеют вас на фоне основных достопримечательностей:
Сололаки — район тбилисского модерна. Декорациями для фотографий послужат террасы, лестницы и фасады доходных домов, где обитали зажиточные купцы, а также их роскошные парадные.
Левый берег Куры и район Метехи. Стоящие над рекой несимметричные дома с деревянными балконами словно высечены из скал и подчёркивают единство с ландшафтом.
Абанотубани и «Инжирное ущелье» — колоритное место для фотосессий. Минарет Мечети, купола серных бань, магазины ковров и чайхана напоминают о периоде, когда Тбилиси был эмиратом в составе арабского Халифата.
- На катере мы проплывём между отвесных скал. Я сделаю снимки на фоне каньона Метехи, величественных мостов и современных футуристических зданий.
Организационные детали
- Для группы от 5 до 8 человек фотопрогулка будет длиться 2 часа
- Вы можете взять с собой реквизиты и аксессуары, подходящие вашему образу: цветы, книги, шарф, очки и прочее. Варианты обсудим перед нашей встречей.
- В гардеробе нашей фотостудии есть традиционные грузинские костюмы — мужские, женские и детские. За дополнительную плату 15 евро (~50 GEL) вы можете облачиться в образ грузинского князя или княгини со всеми сопутствующими аксессуарами: накидками, ремнями, кинжалами, головными уборами.
- Через 5–7 дней после прогулки вы получите 20 обработанных фотографий (и исходники — необработанные фото, конвертированные в формат jpg) через облачное хранилище Гугл или Яндекс Диск
Дополнительные опции (по желанию)
- Услуги стилиста-визажиста (макияж+прическа) — 30 евро/чел.
- Трансфер из отеля — 5 евро
- Подготовка отснятого материала на следующий день — 10 евро
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Серных бань
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваш гид в Тбилиси
Провёл экскурсии для 170 туристов
Добро пожаловать в Грузию, дорогие друзья! Меня зовут Валерий, мне 33 года. Родился в Грузии. Всё моё детство и юношество прошли в Тбилиси. Я побывал в 18 странах мира и свободно разговариваю на 7 языках. По роду занятий гид и переводчик, кроме того, я большой любитель вина. За время моей туристической деятельности мне посчастливилось побывать на лучших винодельнях Грузии и её столицы. Буду рад поделиться с вами своими знаниями и знакомствами. До встречи в Тбилиси!
Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Светлана
2 авг 2023
Валерий Авдалян - невероятно грамотный и эрудированный экскурсовод. Удивил быстротой реакции на запрос, глубиной погружения в ситуацию, впечатлил интеллигентностью и начитанностью.
Сопровождение было корректным, запоминающимся!
Получили массу потрясающих впечатлений и шикарное настроение!
Благодарим от всей души!
Сопровождение было корректным, запоминающимся!
Получили массу потрясающих впечатлений и шикарное настроение!
Благодарим от всей души!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси
Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Ночные
Летние
Фотопрогулки
Обзорные
Старый Тбилиси
Серные бани
Популярные места
Храм Метехи
Святые места
Мост Метехи
Инжирное ущелье
Старый город
Самое главное
Похожие туры из Тбилиси
Мини-группа
2 часа
Старый Тбилиси с нового ракурса - пешком и на кораблике
Прокатиться по Куре и узнать истории древнего города в мини-группе
в сквере Гейдара Алиева
Сегодня
Завтра
21 авг
22 авг
50€35 за человека
Групповая
2 часа
Старый Тбилиси + прогулка на катере по Куре
Пройти по колоритным улочкам города и открыть чудесный вид на старинные кварталы с воды
в районе Абанотубани
Сегодня
Завтра
21 авг
22 авг
50€38 за человека
Квест
3 часа
Старый Тбилиси по-новому: прогулка-квест
Шаг за шагом исследовать районы и кварталы, подмечать детали и общаться с местными
в районе станции метро «Руставели»
Сегодня
Завтра
21 авг
22 авг
28€20 за человека
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду