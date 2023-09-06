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Наедине с Тбилиси: индивидуальная фотопрогулка

Фотогеничный Тбилиси ждёт вас! Погрузитесь в атмосферу города, наслаждаясь прогулкой и получая уникальные снимки на память
Тбилиси удивляет своей фотогеничностью в любое время года.

Индивидуальная фотопрогулка позволит запечатлеть ваши эмоции на фоне панорамных видов и исторических мест.

Прогулка включает три локации: улочки Старого города, возвышенности с панорамами и
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водную прогулку на катере.

Вы сможете узнать интересные факты о городе и получить советы по гастрономическим и культурным местам.

Через несколько дней вы получите 20 обработанных фотографий, которые сохранят воспоминания о вашей поездке

5
3 отзыва

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Уникальные кадры в исторических местах
  • 🌄 Панорамные виды на город
  • 🚤 Прогулка на катере по реке
  • 📚 Интересные факты о Тбилиси
  • 🎨 Возможность использовать реквизиты

Лучшее время для посещения

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фев
мар
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июл
авг
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Лучшее время для фотопрогулки в Тбилиси - с мая по сентябрь. В это время погода тёплая и солнечная, что обеспечивает отличные условия для съёмки. В октябре и апреле также можно насладиться фотосессией, но возможны дожди. Зимой, с ноября по март, прогулка возможна, но стоит учитывать прохладную погоду и короткий световой день.
Сейчас август — это идеальное время.
Наедине с Тбилиси: индивидуальная фотопрогулка
Наедине с Тбилиси: индивидуальная фотопрогулка
Наедине с Тбилиси: индивидуальная фотопрогулка

Что можно увидеть

  • Сололаки
  • Метехи
  • Абанотубани
  • Инжирное ущелье

Описание фото-прогулки

Фотосессия проходит в трёх локациях: на высоте, на улочках Старого города и на воде во время прогулки на катере.

  • Локацию для фотосета в Старом городе мы подберём, ориентируясь на ваше удобство и местоположение.
  • Для фотосета на возвышенности выберем один из колоритных кварталов. Вам откроются панорамные виды Тбилиси, а снимки запечатлеют вас на фоне основных достопримечательностей:

Сололаки — район тбилисского модерна. Декорациями для фотографий послужат террасы, лестницы и фасады доходных домов, где обитали зажиточные купцы, а также их роскошные парадные.

Левый берег Куры и район Метехи. Стоящие над рекой несимметричные дома с деревянными балконами словно высечены из скал и подчёркивают единство с ландшафтом.

Абанотубани и «Инжирное ущелье» — колоритное место для фотосессий. Минарет Мечети, купола серных бань, магазины ковров и чайхана напоминают о периоде, когда Тбилиси был эмиратом в составе арабского Халифата.

  • На катере мы проплывём между отвесных скал. Я сделаю снимки на фоне каньона Метехи, величественных мостов и современных футуристических зданий.

Организационные детали

  • Для группы от 5 до 8 человек фотопрогулка будет длиться 2 часа
  • Вы можете взять с собой реквизиты и аксессуары, подходящие вашему образу: цветы, книги, шарф, очки и прочее. Варианты обсудим перед нашей встречей.
  • В гардеробе нашей фотостудии есть традиционные грузинские костюмы — мужские, женские и детские. За дополнительную плату 15 евро (~50 GEL) вы можете облачиться в образ грузинского князя или княгини со всеми сопутствующими аксессуарами: накидками, ремнями, кинжалами, головными уборами.
  • Через 5–7 дней после прогулки вы получите 20 обработанных фотографий (и исходники — необработанные фото, конвертированные в формат jpg) через облачное хранилище Гугл или Яндекс Диск
  • Съёмка проходит на фотоаппарат Canon EOS R
  • Фотосессию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные опции (по желанию)

  • Услуги стилиста-визажиста (макияж+прическа) — 30 евро/чел.
  • Трансфер из отеля — 5 евро
  • Подготовка отснятого материала на следующий день — 10 евро

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость фото-прогулки

ТарифСтоимость
1 человек€135
От 2 до 4 человек€225
От 5 до 8 человек€315
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Серных бань
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий
Валерий — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 774 туристов
Приветствую, уважаемый гость! Меня зовут Валерий, и я родом из солнечного Тбилиси, Грузия. С раннего возраста я был увлечён географией и мечтал о путешествиях по разным уголкам планеты. Сегодня за
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моими плечами — посещение 18 стран и свободное владение семью языками. Я представляю команду профессиональных гидов и экспертов, занимающихся организацией туристических мероприятий, VIP-туров, а также предоставлением юридических и миграционных услуг в Грузии, Армении, Израиле и странах ЕС. Благодаря многолетнему опыту путешествий по разным странам наша команда разработала более 50 уникальных экскурсий, которые получили признание и популярность среди наших путешественников. С радостью поделимся с вами накопленными знаниями и поможем сделать ваше путешествие комфортным и незабываемым. До скорой встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Альмира
Была один день в Тбилиси. Из множества экскурсий выбрала фотопрогулку с Валерием и не пожалела. Полтора часа мы гуляли по старому городу,непринуждённо беседуя о Грузии, Тбилиси о традициях и легендах.
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В конце экскурсии Валерий сопроводил меня до кораблика,который плавает по реке. Через 7 дней получила чудесные фотографии с исходными вариантами и бэкстейджем. Теперь у меня есть незабываемая память о Тбилиси в виде великолепных фотографий.

Была один день в Тбилиси. Из множества экскурсий выбрала фотопрогулку с Валерием и не пожалела. Полтора
Была один день в Тбилиси. Из множества экскурсий выбрала фотопрогулку с Валерием и не пожалела. Полтора
Была один день в Тбилиси. Из множества экскурсий выбрала фотопрогулку с Валерием и не пожалела. Полтора
Была один день в Тбилиси. Из множества экскурсий выбрала фотопрогулку с Валерием и не пожалела. Полтора
Была один день в Тбилиси. Из множества экскурсий выбрала фотопрогулку с Валерием и не пожалела. Полтора
Была один день в Тбилиси. Из множества экскурсий выбрала фотопрогулку с Валерием и не пожалела. Полтора
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Светлана
Валерий - невероятно грамотный и эрудированный экскурсовод. Удивил быстротой реакции на запрос, глубиной погружения в ситуацию, впечатлил интеллигентностью и начитанностью.
Сопровождение было корректным, запоминающимся!
Получили массу потрясающих впечатлений и шикарное настроение!
Благодарим от всей души!
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В
Очень здорово погуляли и пофотографировались. Экскурсия началась вовремя, была увлекательной и информативной. Между локациями Валерий делился интересной историей Тбилиси и Грузии. Узнала много нового. Спасибо большое за приятные впечатления. С нетерпением жду фотографии.
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