Тбилиси фотогеничен во все времена года! Мы пройдёмся по атмосферным местам и запечатлим ваши эмоции от встречи с прекрасной столицей Грузии. Между кадрами вы узнаете как общие, так и малоизвестные факты о Тбилиси. Я также поделюсь с вами лайфхаками: где вкусно пообедать, что посмотреть и как туда добраться.

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Описание

Что вас ожидает

Фотосессия проходит в трёх локациях: на высоте, на улочках Старого города и на воде во время прогулки на катере.

Локацию для фотосета в Старом городе мы подберём, ориентируясь на ваше удобство и местоположение.

Для фотосета на возвышенности выберем один из колоритных кварталов. Вам откроются панорамные виды Тбилиси, а снимки запечатлеют вас на фоне основных достопримечательностей:

Сололаки — район тбилисского модерна. Декорациями для фотографий послужат террасы, лестницы и фасады доходных домов, где обитали зажиточные купцы, а также их роскошные парадные.

Левый берег Куры и район Метехи. Стоящие над рекой несимметричные дома с деревянными балконами словно высечены из скал и подчёркивают единство с ландшафтом.

Абанотубани и «Инжирное ущелье» — колоритное место для фотосессий. Минарет Мечети, купола серных бань, магазины ковров и чайхана напоминают о периоде, когда Тбилиси был эмиратом в составе арабского Халифата.

На катере мы проплывём между отвесных скал. Я сделаю снимки на фоне каньона Метехи, величественных мостов и современных футуристических зданий.

Организационные детали

Для группы от 5 до 8 человек фотопрогулка будет длиться 2 часа

Вы можете взять с собой реквизиты и аксессуары, подходящие вашему образу: цветы, книги, шарф, очки и прочее. Варианты обсудим перед нашей встречей.

В гардеробе нашей фотостудии есть традиционные грузинские костюмы — мужские, женские и детские. За дополнительную плату 15 евро (~50 GEL) вы можете облачиться в образ грузинского князя или княгини со всеми сопутствующими аксессуарами: накидками, ремнями, кинжалами, головными уборами.

Через 5–7 дней после прогулки вы получите 20 обработанных фотографий (и исходники — необработанные фото, конвертированные в формат jpg) через облачное хранилище Гугл или Яндекс Диск

Дополнительные опции (по желанию)