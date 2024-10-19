Мтацминда — красивый и безумно интересный район Старого Тбилиси. Вы увидите, как элегантность архитектуры переплетается с историей каждого дома. Зайдём в историческую квартиру, сохранившую атмосферу XIX века. Заглянем за её двери, узнаем о жизни её владельцев и поговорим о том, как сохраняется дух старого Тбилиси в таких домах. Квартира — это не просто архитектурный шедевр, но и живая история, к которой прикоснуться — настоящая редкость.
Дворец персидского консула. Вам откроется история дома, где жил Мирза Риза-хан, известный как Принц Арфа. Внутри особняк украшен зеркальными многогранниками: сразу станет понятно, почему его называют «Бриллиантовым дворцом»! Также осмотрим арку в одной из комнат — другой такой в Тбилиси не найти.
Особняк Анны Мадатовой: невероятный микс из фахверка, классицизма, модерна и грузинской архитектуры! Обратим внимание на лестницу-тоннель и башню со шпилем, заглянем в зловещую парадную и в круглую надстройку — бельведер, с которой открывается чудесный вид. Вы узнаете, как этот дом связан с Берией и правда ли он стоит на бриллиантах.
Кроме того, на прогулке вас ждут и другие открытия: модерн с лепниной и коваными лестницами, расписные парадные и, конечно, их истории!
Организационные детали
Рекомендуем надеть удобную одежду и обувь, чтобы ничего не отвлекало вас от нашего приключения!
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Возможно провести экскурсию для большего количества участников: — 3-4 чел. — €200 — 5-6 чел. — €275
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фаиг — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 4 часа
Провели экскурсии для 386 туристов
За время жизни в Грузии я собрал уникальную коллекцию маршрутов: от исторических парадных и старинных квартир до диких пещер, горных троп, озёр и каньонов.
Вместе с командой гидов, влюблённых в своё читать дальшеуменьшить
дело, мы уже более 8 лет помогаем путешественникам открывать Грузию с разных сторон и дарим незабываемые эмоции.
Каждый маршрут продуман до мелочей и наполнен уникальными деталями, чтобы каждая поездка была такой же интересной как первая.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
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3
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2
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1
–
Ани
Экскурсия оказалась невероятно увлекательным и запоминающимся. Сразу же погружаешься в атмосферу старого Тбилиси, где каждый дом, каждая дверь и лестница несут отпечаток времени. Каждая парадная – это уникальный микромир с читать дальшеуменьшить
историей, утончённой архитектурой, изящной лепниной и расписными потолками. Гид умело передал дух старого города, рассказывая увлекательные истории о прошлом района и жизни его жителей. Он сумел донести, как сильно Мтацминда отличается от других частей Тбилиси!
Особенно впечатлило посещение исторической квартиры, где удалось увидеть, как выглядели интерьеры XIX века и ощутить подлинный дух времени. Это не просто экскурсия, это настоящая возможность прикоснуться к истории и ощутить себя в прошлом, увидеть, как старинные здания и парадные сохранили своё великолепие сквозь столетия. Рекомендую всем, кто интересуется архитектурой, историей и любит открывать для себя новые грани города.
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В
Валентина
Посетила данную экскурсию, рассматривала ее как формат знакомства с городом, но не хотелось ходить по стандартным местам (уже была), поэтому выбор пал в пользу чего-то необычного. Экскурсия продолжительная, при этом читать дальшеуменьшить
маршрут размеренный и удобный, мы посетили много разных локаций - парадные, дворики, здания, а главное Академию Художеств (билет нам оплатили организаторы, то есть он уже входит в стоимость). Во время брони были мысли, что цена высоковата, но посетив экскурсию для себя отметила, что готова была бы даже доплатить. Самые приятные впечатления остались, куча классных фоток и конечно понравились истории и легенды о городе, такое не нагуглишь.
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Alexey
Я в восторге! Второй раз на экскурсии от этих ребят (первый раз ходил по Сололаки), уже думал, что круче быть не может, но маршрут очень приятно удивил. Не сомневался, что читать дальшеуменьшить
будет интересно, но экскурсия все равно превзошла ожидания. Еще очень повезло с погодой. Короче говоря, помимо классной прогулки по Тбилиси, узнал много интересного, увидел секретные места, которые сам вряд ли бы нашел, получил много эмоций. Спасибо! Продолжу рекомендовать всем друзьям. Ребята, кто сомневается, смело идите.
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А
Анна
Очень понравилось. С нами в группе был ребенок лет 12-13, даже он все 4 часа увлеченно изучал локации и слушал истории гида. Круче всего, что все проходит в очень легкой читать дальшеуменьшить
и дружественной атмосфере, нет грузящей информации по датам и "тяжолой истории", все как-то очень просто и при этом содержательно, с юморком. В принципе, могу сказать что по опыту различных экскурсий в разных странах, эта для меня запомнится в ТОПе лучших. Спасибо большое ребятам, за такой формат. P.S: Академия Художеств это нечто!
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Алексей
У Фаига лучшие экскурсии по парадным, вне зависимости проводит ли он сам или его гид) Взгляд и прогулки достаточно детальные, не слишком торопливые, а рассказы живые. Причём я был на читать дальшеуменьшить
одной экскурсии по парадным у других гидов, и как минимум в двух парадных оставались только у входа и не ходили вглубь или на другие этажи, а там было много интересного. У Фаига экскурсии полные и не урезанные:)
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О
Орешин
Георгий - супер!!! Тбилиси - супер!!! Парадные и улочки - супер!!! Любителям архитектуры - ОБЯЗАТЕЛЬНО к посещению!!!
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