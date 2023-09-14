Прогулка по парадным Мтацминды и Академии Художеств

Исследовать район, пропитанный духом богемного Тифлиса, и проникнуть в его историю

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Район Мтацминда — это бесчисленные детали, шедевры модерна и иранских мастеров, загадочные истории и дух настоящего Старого Тбилиси.

Готовы прогуляться по его улочкам? Мы заглянем в секретные парадные Мтацминды, поговорим о том, как и чем он жил. И главный сюрприз — посетим недавно отреставрированную Академию Художеств.
Прогулка по парадным Мтацминды и Академии Художеств
Прогулка по парадным Мтацминды и Академии Художеств
Прогулка по парадным Мтацминды и Академии Художеств
Прогулка по парадным Мтацминды и Академии Художеств
Прогулка по парадным Мтацминды и Академии Художеств
Прогулка по парадным Мтацминды и Академии Художеств
Прогулка по парадным Мтацминды и Академии Художеств
Прогулка по парадным Мтацминды и Академии Художеств
Прогулка по парадным Мтацминды и Академии Художеств
Прогулка по парадным Мтацминды и Академии Художеств
Прогулка по парадным Мтацминды и Академии Художеств
Прогулка по парадным Мтацминды и Академии Художеств
Прогулка по парадным Мтацминды и Академии Художеств
Прогулка по парадным Мтацминды и Академии Художеств
Прогулка по парадным Мтацминды и Академии Художеств
Прогулка по парадным Мтацминды и Академии Художеств
Прогулка по парадным Мтацминды и Академии Художеств
Прогулка по парадным Мтацминды и Академии Художеств
Прогулка по парадным Мтацминды и Академии Художеств
Прогулка по парадным Мтацминды и Академии Художеств
Прогулка по парадным Мтацминды и Академии Художеств
Прогулка по парадным Мтацминды и Академии Художеств
Прогулка по парадным Мтацминды и Академии Художеств
Прогулка по парадным Мтацминды и Академии Художеств
Прогулка по парадным Мтацминды и Академии Художеств
Прогулка по парадным Мтацминды и Академии Художеств
Прогулка по парадным Мтацминды и Академии Художеств
Прогулка по парадным Мтацминды и Академии Художеств
Ближайшие даты:
14
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Академия Художеств. Посмотрим на красивейшие исторические интерьеры в Тбилиси? Вы оцените соседство европейских и восточных черт, осмотрите зеркальные залы и декор иранских мастеров. Когда-то купец Аршакун мечтал создать самый сказочный особняк Закавказья: вместе решим, сбылось ли это желание.

Дворец персидского консула. Вам откроется история дома, где жил Мирза Риза-хан, известный как Принц Арфа. Внутри особняк украшен зеркальными многогранниками: сразу станет понятно, почему его называют «Бриллиантовым дворцом»! Также осмотрим арку в одной из комнат — другой такой в Тбилиси не найти.

Особняк Анны Мадатовой: невероятный микс из фахверка, классицизма, модерна и грузинской архитектуры! Обратим внимание на лестницу-тоннель и башню со шпилем, заглянем в зловещую парадную и в круглую надстройку — бельведер, с которой открывается чудесный вид. Вы узнаете, как этот дом связан с Берией и правда ли он стоит на бриллиантах.

Кроме того, на прогулке вас ждут и другие открытия: модерн с лепниной и коваными лестницами, расписные парадные и, конечно, их истории!

Организационные детали

  • Рекомендуем надеть удобную одежду и обувь, чтобы ничего не отвлекало вас от нашего приключения!
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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