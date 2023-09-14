Район Мтацминда — это бесчисленные детали, шедевры модерна и иранских мастеров, загадочные истории и дух настоящего Старого Тбилиси. Готовы прогуляться по его улочкам? Мы заглянем в секретные парадные Мтацминды, поговорим о том, как и чем он жил. И главный сюрприз — посетим недавно отреставрированную Академию Художеств.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Академия Художеств. Посмотрим на красивейшие исторические интерьеры в Тбилиси? Вы оцените соседство европейских и восточных черт, осмотрите зеркальные залы и декор иранских мастеров. Когда-то купец Аршакун мечтал создать самый сказочный особняк Закавказья: вместе решим, сбылось ли это желание.

Дворец персидского консула. Вам откроется история дома, где жил Мирза Риза-хан, известный как Принц Арфа. Внутри особняк украшен зеркальными многогранниками: сразу станет понятно, почему его называют «Бриллиантовым дворцом»! Также осмотрим арку в одной из комнат — другой такой в Тбилиси не найти.

Особняк Анны Мадатовой: невероятный микс из фахверка, классицизма, модерна и грузинской архитектуры! Обратим внимание на лестницу-тоннель и башню со шпилем, заглянем в зловещую парадную и в круглую надстройку — бельведер, с которой открывается чудесный вид. Вы узнаете, как этот дом связан с Берией и правда ли он стоит на бриллиантах.

Кроме того, на прогулке вас ждут и другие открытия: модерн с лепниной и коваными лестницами, расписные парадные и, конечно, их истории!

Организационные детали