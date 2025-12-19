Мои заказы

Путешествие к сердцу Кавказа: Казбеги и каменные лица Сно

Маршрут, который влюбляет в Грузию - из Тбилиси
Мы познакомим вас с главными достопримечательностями Военно-Грузинской дороги — от спокойных вод Жинвальского водохранилища и средневековых стен Ананури до панорам Гудаури и суровой красоты Казбека.

Вы подниметесь к легендарной церкви Гергети, увидите уникальные каменные лица в Сно, попробуете горные хинкали и услышите истории, которые делают эти места особенными.
Описание экскурсии

Мемориал 300 арагвинцев

Первая остановка — у памятника арагвинцам, павшим в героической обороне Тбилиси.

Крепость Ананури

Одна из красивейших крепостей Грузии, построенная в 16–17 веках на берегу Жинвальского водохранилища. Вы увидите древние башни, храмы. Узнаете, почему крепость имела стратегическое значение и какие тайны скрывают её стены.

Пасанаури — родина хинкали

Мы остановимся в посёлке Пасанаури, откуда родом знаменитые грузинские хинкали. По желанию можно устроить обед и попробовать их именно там, где они были придуманы.

Арка Дружбы народов в Гудаури

Один из самых зрелищных панорамных видов на Военно-Грузинской дороге. Арка построена в советское время и украшена мозаиками.

Казбеги (Степанцминда)

Мы прибудем в горное село у подножия Казбека. Отсюда начнём путь к главной точке маршрута.

Церковь Святой Троицы в Гергети (Цминда Самеба)

Храм 14 века на вершине холма с Казбеком на фоне — один из символов Грузии. Мы поднимемся к нему на автомобиле повышенной проходимости, который арендуется на месте (оплачивается отдельно)

Каменные лица в Сно

Уникальная арт-инсталляция — огромные каменные головы великих грузинских деятелей. Место, которое мало кто знает, но все, кто увидел, остаются под впечатлением.

Вы узнаете:

  • Почему Пасанаури считается родиной настоящих хинкали и в чём секрет их приготовления
  • Какие легенды связаны с горой Казбек и храмом Гергети — духовным символом всей Грузии
  • Какую роль играла Военно-Грузинская дорога в истории страны

Также поговорим о героизме и самопожертвовании 300 арагвинцев, грузинской культуре гостеприимства, стратегической важности крепости Ананури и жизни в ней в средние века.

Примерный тайминг

9:30 — выезд из Тбилиси
10:30 — памятник 300 арагвинцам и Жинвальское водохранилище
11:30 — крепость Ананури
12:40 — Пасанаури (родина хинкали)
15:00 — Гудаури
15:50 — село Сно
16:30 — Казбеги

Организационные детали

  • Поедем на Toyota Prius
  • Отдельно оплачивается аренда внедорожника на подъёме — 60–80 лари ($22–29) за машину и обед в ресторане — по желанию
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мераб
Мераб — ваша команда гидов в Тбилиси
Здравствуйте! Меня зовут Мераб, и я — местный гид и организатор поездок по Грузии. Я специализируюсь на индивидуальных и групповых турах, помогаю подобрать маршрут в зависимости от ваших интересов — будь
читать дальше

то природа, гастрономия, история или релакс. Моя цель — сделать ваше путешествие по-настоящему тёплым, запоминающимся и аутентичным. Мне искренне нравится знакомиться с путешественниками со всего мира. Это возможность не только поделиться красотой и гостеприимством моей страны, но и узнать новые культуры, истории и взгляды на жизнь. Добро пожаловать в Грузию — страну солнца, гор и настоящей души! Я с радостью помогу вам открыть её по-настоящему.

