Мы познакомим вас с главными достопримечательностями Военно-Грузинской дороги — от спокойных вод Жинвальского водохранилища и средневековых стен Ананури до панорам Гудаури и суровой красоты Казбека. Вы подниметесь к легендарной церкви Гергети, увидите уникальные каменные лица в Сно, попробуете горные хинкали и услышите истории, которые делают эти места особенными.

Описание экскурсии

Мемориал 300 арагвинцев

Первая остановка — у памятника арагвинцам, павшим в героической обороне Тбилиси.

Крепость Ананури

Одна из красивейших крепостей Грузии, построенная в 16–17 веках на берегу Жинвальского водохранилища. Вы увидите древние башни, храмы. Узнаете, почему крепость имела стратегическое значение и какие тайны скрывают её стены.

Пасанаури — родина хинкали

Мы остановимся в посёлке Пасанаури, откуда родом знаменитые грузинские хинкали. По желанию можно устроить обед и попробовать их именно там, где они были придуманы.

Арка Дружбы народов в Гудаури

Один из самых зрелищных панорамных видов на Военно-Грузинской дороге. Арка построена в советское время и украшена мозаиками.

Казбеги (Степанцминда)

Мы прибудем в горное село у подножия Казбека. Отсюда начнём путь к главной точке маршрута.

Церковь Святой Троицы в Гергети (Цминда Самеба)

Храм 14 века на вершине холма с Казбеком на фоне — один из символов Грузии. Мы поднимемся к нему на автомобиле повышенной проходимости, который арендуется на месте (оплачивается отдельно)

Каменные лица в Сно

Уникальная арт-инсталляция — огромные каменные головы великих грузинских деятелей. Место, которое мало кто знает, но все, кто увидел, остаются под впечатлением.

Вы узнаете:

Почему Пасанаури считается родиной настоящих хинкали и в чём секрет их приготовления

Какие легенды связаны с горой Казбек и храмом Гергети — духовным символом всей Грузии

Какую роль играла Военно-Грузинская дорога в истории страны

Также поговорим о героизме и самопожертвовании 300 арагвинцев, грузинской культуре гостеприимства, стратегической важности крепости Ананури и жизни в ней в средние века.

Примерный тайминг

9:30 — выезд из Тбилиси

10:30 — памятник 300 арагвинцам и Жинвальское водохранилище

11:30 — крепость Ананури

12:40 — Пасанаури (родина хинкали)

15:00 — Гудаури

15:50 — село Сно

16:30 — Казбеги

Организационные детали