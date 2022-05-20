На этой экскурсии вас ждет увлекательное путешествие по интересному
На этой экскурсии вас ждет увлекательное путешествие по интересному и живописному маршруту Военно-Грузинской дороги, которая исторически связывала Грузию с Северным Кавказом. Вы увидите «поднебесный» старинный храм Святой Троицы в Гергети и пройдете паломническим пешим путем.
Что вас ожидает 🤩
- Ананури
- Жинвальское водохранилище
- Смотровая площадка: Арка дружбы
- Степанцминда
- Гергети
Сегодня Вы увидите красоту Грузии, о которой восторженно писали А. Пушкин и М. Лермонтов. Ваш ждет яркая, незабыемая поездка к подножию Легендарного Казбеги по живописному маршруту Военно-Грузинской дороги, исторически связывающей Грузию с Северным Кавказом. Эта экскурсия откроет всю красоту и величие Большого Кавказа. Остановимся у Жинвальского водохранилища, воды которого окрашены в изумрудный цвет, посетим средневековый феодальный замок Ананури, поднимемся по серпантинам горных дорог, мимо горнолыжного курорта Гудаури к Арке Дружбы и на Крестовый перевал (высота 2395 м). Попробуем природно-газированную минеральную воду прямо из источника (подготовьте заранее свободную бутылку, чтобы набрать минеральной воды). Перед Вами оживут бурные воды реки Терек, как в стихотворении А. Пушкина «Меж горных стен несется Терек».
Добравшись до Степанцминда (бывшее поселение Казбеги) мы наконец увидим «поднебесный» старинный Храм Святой Троицы Гергети, и не только полюбуемся им с подножия, но и по желанию поднимемся к нему на джипах (5$/чел.) на высоту 2200 м., где Вы сможете насладиться видами Стапанцминда, долины реки Терек, а также покрытого вечными снегами, потухшего старовулкана – горы Казбеги, к которой по легеде был прикован Амирани (прототип Прометея). Возвращение в 20:00. Ночь в Тбилиси
Для детей до 5 лет экскурсия бесплатная (без отдельного посадочного места).
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсии и переезды на кондиционированном автобусе
- Экскурсионное обслуживание на русском языке в соответствии с программой
- Входные билеты в музеи и достопримечательности, кроме описанных в пункте "по желанию"
- Русскоязычная ассистенция - профессиональные гиды на время всего тура
- Что не входит
- Личные расходы
- Обед
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По договоренностиЗавершение: по вашему желанию в пределах центра города
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 09:00Экскурсия длится около 10 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Место встречи у вашего отеля. Гид с табличкой SunnyTour Georgia
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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