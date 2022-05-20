Сегодня Вы увидите красоту Грузии, о которой восторженно писали А. Пушкин и М. Лермонтов. Ваш ждет яркая, незабыемая поездка к подножию Легендарного Казбеги по живописному маршруту Военно-Грузинской дороги, исторически связывающей Грузию с Северным Кавказом. Эта экскурсия откроет всю красоту и величие Большого Кавказа. Остановимся у Жинвальского водохранилища, воды которого окрашены в изумрудный цвет, посетим средневековый феодальный замок Ананури, поднимемся по серпантинам горных дорог, мимо горнолыжного курорта Гудаури к Арке Дружбы и на Крестовый перевал (высота 2395 м). Попробуем природно-газированную минеральную воду прямо из источника (подготовьте заранее свободную бутылку, чтобы набрать минеральной воды). Перед Вами оживут бурные воды реки Терек, как в стихотворении А. Пушкина «Меж горных стен несется Терек».

Добравшись до Степанцминда (бывшее поселение Казбеги) мы наконец увидим «поднебесный» старинный Храм Святой Троицы Гергети, и не только полюбуемся им с подножия, но и по желанию поднимемся к нему на джипах (5$/чел.) на высоту 2200 м., где Вы сможете насладиться видами Стапанцминда, долины реки Терек, а также покрытого вечными снегами, потухшего старовулкана – горы Казбеги, к которой по легеде был прикован Амирани (прототип Прометея). Возвращение в 20:00. Ночь в Тбилиси

Для детей до 5 лет экскурсия бесплатная (без отдельного посадочного места).