Цминда Самеба

Найдено 7 экскурсий в категории «Цминда Самеба» в Тбилиси, цены от €10, скидки до 59%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тбилиси - любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
скидка
59%
Групповая
3.5 часа
164 отзыва
Тбилиси - любовь с первого взгляда: групповая экскурсия по старому Тифлису
Познакомьтесь с колоритом Тбилиси, прогуляйтесь по старинным улицам, посетите знаковые места и насладитесь панорамными видами с крепости Нарикала
Начало: В районе метро Авлабари
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
3213 за человека
Тбилиси и Мцхета - история христианства Грузии
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
228 отзывов
Тбилиси и Мцхета: живая история христианства Грузии
Приглашаем на уникальное путешествие по святым местам Тбилиси и Мцхеты, где каждый камень рассказывает о прошлом
Начало: Возле метро Руставели
Завтра в 10:30
9 июня в 08:00
от 200160 за всё до 5 чел.
Узнать Тбилиси, узнать Грузию
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
41 отзыв
Узнать Тбилиси: история, культура и виноделие Грузии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, исследуя его исторические сокровища и культурные традиции
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
от 170 за всё до 20 чел.
Тбилиси - сердце Сакартвело
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
176 отзывов
Тбилиси - сердце Сакартвело
Знакомство с историей, наследием и многообразием города на автомобильно-пешеходной экскурсии
Начало: Удобное вам, в центральных районах города
6 июля в 11:00
7 июля в 11:00
от 86 за всё до 5 чел.
Аудиопрогулка по районам Старый Тбилиси и Сололаки
🚶 Пешая
Аудиогид
2.5 часа
2 отзыва
Аудиопрогулка по районам Старый Тбилиси и Сололаки
Путешествие на полдня по самым известным и колоритным достопримечательностям грузинской столицы
Начало: Рядом с парком Гейдара Алиева в районе серных бань
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
10 за человека
Обаятельный Тбилиси, сакральная Мцхета и пещерный Уплисцихе
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Обаятельный Тбилиси, сакральная Мцхета и пещерный Уплисцихе
Прочувствовать многослойность истории Грузии и насладиться видами города и природы
13 июня в 09:30
14 июня в 09:00
от 145 за всё до 6 чел.
Прогулка по главным достопримечательностям Тбилиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Прогулка по главным достопримечательностям Тбилиси
Получить общее представление о городе, его истории и современной жизни на неспешной прогулке
Завтра в 11:00
9 июня в 08:00
75 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    7 июня 2024
    Тбилиси и Мцхета - история христианства Грузии
    Просто великолепный гид - Юля эрудированная, опытная, с чувством приятного юмора, настоящий профессионал. Нам очень понравилось, как гибко она владела
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    структурой и содержанием экскурсии. Водитель Дима ставил машину в тени, заранее включал кондиционер, остановки по просьбе делал, подводил машину поближе к цели. Машина комфортная, ремни безопасности работают, но если со слухом не очень, то при включенном кондиционере слушать немного трудно (думаю это можно исправить). Мы все 7м очень рекомендуем эту команду на любые экскурсии!

  • О
    Оксана
    2 июня 2024
    Тбилиси - любовь с первого взгляда
    Хотели бы сказать спасибо гиду Елене за прекрасную и познавательную экскурсию. Ёмко, интересно. Ловила и старалась запомнить каждое слово. Были семьей с детьми.
  • В
    Виктория
    1 июня 2024
    Тбилиси - любовь с первого взгляда
    Впервые в Грузии и Тбилиси. Очень переживали. Но все переживания рассеялись в первый день. Прекрасная экскурсия с экскурсоводом Еленой. Отлично
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    и кратко с акцентом на основное, без заморочек на даты. Гуляли по городу и узнавали историю любопытные моменты и историю. Прекрасно, с огромной любовью к стране, культура, кухня, вино и многое другое. Елена прекрасный экскурсовод и человек! Четыре часа на одном дыхании ❤️Благодарим и будем рекомендовать всем. Спасибо.

  • И
    Ирина
    19 мая 2024
    Тбилиси - любовь с первого взгляда
    Очень приятный экскурсовод Елена. Провела по всему центру Тбилиси. Рассказывала интересные факты, успевали только рот открывать. Точно рекомендуем тем путешественникам, кто первый раз в Тбилиси!
  • М
    Мария
    12 мая 2024
    Тбилиси - сердце Сакартвело
    Замечательные каникулы в Грузии с Костей! Интересно, увлекательно, познавательно, с юмором и прекрасным фото - и видеоконтентом) Будем рады вернуться вновь!
  • Н
    Надежда
    12 мая 2024
    Узнать Тбилиси, узнать Грузию
    Отличная экскурсия с эрудированным и грамотным гидом Бесо. Насыщенный день осмотра Тбилиси был незабываем! Очень много информации, интересных фактов, красивейших локаций. Мы остались очень довольны! Спасибо команде Таты!
    Отличная экскурсия с эрудированным и грамотным гидом Бесо. Насыщенный день осмотра Тбилиси был незабываем! Очень многоОтличная экскурсия с эрудированным и грамотным гидом Бесо. Насыщенный день осмотра Тбилиси был незабываем! Очень многоОтличная экскурсия с эрудированным и грамотным гидом Бесо. Насыщенный день осмотра Тбилиси был незабываем! Очень многоОтличная экскурсия с эрудированным и грамотным гидом Бесо. Насыщенный день осмотра Тбилиси был незабываем! Очень многоОтличная экскурсия с эрудированным и грамотным гидом Бесо. Насыщенный день осмотра Тбилиси был незабываем! Очень многоОтличная экскурсия с эрудированным и грамотным гидом Бесо. Насыщенный день осмотра Тбилиси был незабываем! Очень многоОтличная экскурсия с эрудированным и грамотным гидом Бесо. Насыщенный день осмотра Тбилиси был незабываем! Очень многоОтличная экскурсия с эрудированным и грамотным гидом Бесо. Насыщенный день осмотра Тбилиси был незабываем! Очень многоОтличная экскурсия с эрудированным и грамотным гидом Бесо. Насыщенный день осмотра Тбилиси был незабываем! Очень многоОтличная экскурсия с эрудированным и грамотным гидом Бесо. Насыщенный день осмотра Тбилиси был незабываем! Очень много
  • А
    Анастасия
    11 мая 2024
    Узнать Тбилиси, узнать Грузию
    Хочу выразить огромную благодарность гиду за потрясающую экскурсию. За один день увидели очень много красивых достопримечательностей и узнали очень много о Грузии. Гид очень душевный. Спасибо
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  • М
    Михаил
    10 мая 2024
    Тбилиси - сердце Сакартвело
    Спасибо тебе, Костя, за очень душевную экскурсию и сердечное отношение. Эта экскурсия влюбляет в Тбилиси. Прошли по очень красивым местам.
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    Были учтены все наши пожелания. Костя помог нам забронировать Тифлисские бани и накорми в аутентичном ресторане (не для туристов). Всё было супер!!!

  • С
    Сергей
    10 мая 2024
    Тбилиси и Мцхета - история христианства Грузии
    Экскурсия однозначно стоит своих денег. Впечатлении только положительные 👍! Рекомендую 💯 %. Грузия 🇬🇪 очень красивая страна!
    Экскурсия однозначно стоит своих денег. Впечатлении только положительные 👍! Рекомендую 💯 %
  • Е
    Елена
    4 мая 2024
    Тбилиси и Мцхета - история христианства Грузии
    Спасибо большое Давиду за организацию и нашему гиду Генриетте за увлекательную и насыщенную экскурсию! Несмотря на переменчивую погоду в это
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    время года, мы с семьей отлично провели время. Мы узнали много нового, было очень интересно, а у гида был готов ответ на любой наш вопрос. Рекомендуем! Хорошее настроение, вино и новые знания обеспечены!

    Спасибо большое Давиду за организацию и нашему гиду Генриетте за увлекательную и насыщенную экскурсию! Несмотря наСпасибо большое Давиду за организацию и нашему гиду Генриетте за увлекательную и насыщенную экскурсию! Несмотря на

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Цминда Самеба»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Тбилиси - любовь с первого взгляда
  2. Тбилиси и Мцхета - история христианства Грузии
  3. Узнать Тбилиси, узнать Грузию
  4. Тбилиси - сердце Сакартвело
  5. Аудиопрогулка по районам Старый Тбилиси и Сололаки
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
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