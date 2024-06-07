1 чел.
По популярности
скидка
59%
Групповая
3.5 часа
Тбилиси - любовь с первого взгляда: групповая экскурсия по старому Тифлису
Познакомьтесь с колоритом Тбилиси, прогуляйтесь по старинным улицам, посетите знаковые места и насладитесь панорамными видами с крепости Нарикала
Начало: В районе метро Авлабари
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
32€13 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Тбилиси и Мцхета: живая история христианства Грузии
Приглашаем на уникальное путешествие по святым местам Тбилиси и Мцхеты, где каждый камень рассказывает о прошлом
Начало: Возле метро Руставели
Завтра в 10:30
9 июня в 08:00
от 200€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Узнать Тбилиси: история, культура и виноделие Грузии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, исследуя его исторические сокровища и культурные традиции
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
от €170 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
4 часа
Тбилиси - сердце Сакартвело
Знакомство с историей, наследием и многообразием города на автомобильно-пешеходной экскурсии
Начало: Удобное вам, в центральных районах города
6 июля в 11:00
7 июля в 11:00
от €86 за всё до 5 чел.
Аудиогид
2.5 часа
Аудиопрогулка по районам Старый Тбилиси и Сололаки
Путешествие на полдня по самым известным и колоритным достопримечательностям грузинской столицы
Начало: Рядом с парком Гейдара Алиева в районе серных бань
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
€10 за человека
Индивидуальная
8 часов
Обаятельный Тбилиси, сакральная Мцхета и пещерный Уплисцихе
Прочувствовать многослойность истории Грузии и насладиться видами города и природы
13 июня в 09:30
14 июня в 09:00
от €145 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по главным достопримечательностям Тбилиси
Получить общее представление о городе, его истории и современной жизни на неспешной прогулке
Завтра в 11:00
9 июня в 08:00
€75 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей7 июня 2024Просто великолепный гид - Юля эрудированная, опытная, с чувством приятного юмора, настоящий профессионал. Нам очень понравилось, как гибко она владела
- ООксана2 июня 2024Хотели бы сказать спасибо гиду Елене за прекрасную и познавательную экскурсию. Ёмко, интересно. Ловила и старалась запомнить каждое слово. Были семьей с детьми.
- ВВиктория1 июня 2024Впервые в Грузии и Тбилиси. Очень переживали. Но все переживания рассеялись в первый день. Прекрасная экскурсия с экскурсоводом Еленой. Отлично
- ИИрина19 мая 2024Очень приятный экскурсовод Елена. Провела по всему центру Тбилиси. Рассказывала интересные факты, успевали только рот открывать. Точно рекомендуем тем путешественникам, кто первый раз в Тбилиси!
- ММария12 мая 2024Замечательные каникулы в Грузии с Костей! Интересно, увлекательно, познавательно, с юмором и прекрасным фото - и видеоконтентом) Будем рады вернуться вновь!
- ННадежда12 мая 2024Отличная экскурсия с эрудированным и грамотным гидом Бесо. Насыщенный день осмотра Тбилиси был незабываем! Очень много информации, интересных фактов, красивейших локаций. Мы остались очень довольны! Спасибо команде Таты!
- ААнастасия11 мая 2024Хочу выразить огромную благодарность гиду за потрясающую экскурсию. За один день увидели очень много красивых достопримечательностей и узнали очень много о Грузии. Гид очень душевный. Спасибо
- ММихаил10 мая 2024Спасибо тебе, Костя, за очень душевную экскурсию и сердечное отношение. Эта экскурсия влюбляет в Тбилиси. Прошли по очень красивым местам.
- ССергей10 мая 2024Экскурсия однозначно стоит своих денег. Впечатлении только положительные 👍! Рекомендую 💯 %. Грузия 🇬🇪 очень красивая страна!
- ЕЕлена4 мая 2024Спасибо большое Давиду за организацию и нашему гиду Генриетте за увлекательную и насыщенную экскурсию! Несмотря на переменчивую погоду в это
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Цминда Самеба»
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