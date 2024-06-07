А Андрей Тбилиси и Мцхета - история христианства Грузии читать дальше структурой и содержанием экскурсии. Водитель Дима ставил машину в тени, заранее включал кондиционер, остановки по просьбе делал, подводил машину поближе к цели. Машина комфортная, ремни безопасности работают, но если со слухом не очень, то при включенном кондиционере слушать немного трудно (думаю это можно исправить). Мы все 7м очень рекомендуем эту команду на любые экскурсии! Просто великолепный гид - Юля эрудированная, опытная, с чувством приятного юмора, настоящий профессионал. Нам очень понравилось, как гибко она владела

О Оксана Тбилиси - любовь с первого взгляда Хотели бы сказать спасибо гиду Елене за прекрасную и познавательную экскурсию. Ёмко, интересно. Ловила и старалась запомнить каждое слово. Были семьей с детьми.

В Виктория Тбилиси - любовь с первого взгляда читать дальше и кратко с акцентом на основное, без заморочек на даты. Гуляли по городу и узнавали историю любопытные моменты и историю. Прекрасно, с огромной любовью к стране, культура, кухня, вино и многое другое. Елена прекрасный экскурсовод и человек! Четыре часа на одном дыхании ❤️Благодарим и будем рекомендовать всем. Спасибо. Впервые в Грузии и Тбилиси. Очень переживали. Но все переживания рассеялись в первый день. Прекрасная экскурсия с экскурсоводом Еленой. Отлично

И Ирина Тбилиси - любовь с первого взгляда Очень приятный экскурсовод Елена. Провела по всему центру Тбилиси. Рассказывала интересные факты, успевали только рот открывать. Точно рекомендуем тем путешественникам, кто первый раз в Тбилиси!

М Мария Тбилиси - сердце Сакартвело Замечательные каникулы в Грузии с Костей! Интересно, увлекательно, познавательно, с юмором и прекрасным фото - и видеоконтентом) Будем рады вернуться вновь!

Н Надежда Узнать Тбилиси, узнать Грузию Отличная экскурсия с эрудированным и грамотным гидом Бесо. Насыщенный день осмотра Тбилиси был незабываем! Очень много информации, интересных фактов, красивейших локаций. Мы остались очень довольны! Спасибо команде Таты!

А Анастасия Узнать Тбилиси, узнать Грузию Хочу выразить огромную благодарность гиду за потрясающую экскурсию. За один день увидели очень много красивых достопримечательностей и узнали очень много о Грузии. Гид очень душевный. Спасибо

М Михаил Тбилиси - сердце Сакартвело читать дальше Были учтены все наши пожелания. Костя помог нам забронировать Тифлисские бани и накорми в аутентичном ресторане (не для туристов). Всё было супер!!! Спасибо тебе, Костя, за очень душевную экскурсию и сердечное отношение. Эта экскурсия влюбляет в Тбилиси. Прошли по очень красивым местам.

С Сергей Тбилиси и Мцхета - история христианства Грузии Экскурсия однозначно стоит своих денег. Впечатлении только положительные 👍! Рекомендую 💯 %. Грузия 🇬🇪 очень красивая страна!