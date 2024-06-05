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наш водитель не только профи в своём деле, он ещё и создавал неповторимую атмосферу во время переездов своими комментариями и шутками. Михаил посоветовал нам прекрасный ресторан с аутентичной кухней в Тбилиси, забронировал серные бани под свою ответственность без предоплаты. В общем, когда мы случайно встретились в Кутаиси - бросились друг к другу как родные. Очень приятно ощутить себя не очередным клиентом, а дорогим гостем. Спасибо за всё!