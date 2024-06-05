1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Кахетия - песнь солнца, гор и виноградной лозы
Индивидуальная экскурсия по Кахетии: старинные монастыри, романтичный Сигнахи, винодельни и усадьба Цинандали. Погрузитесь в историю и культуру Грузии
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
€167 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Сокровища Кахетинского региона: индивидуальная экскурсия в Тбилиси
Познакомьтесь с винодельческими традициями Кахетии, посетите знаменитые монастыри и гончарную мастерскую. Узнайте историю и секреты производства вина
Начало: Винный бар «Санчо», ул. Гиорги Ахвледиани,23
15 июня в 15:00
16 июня в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Вся Кахетия за один день. Самый бюджетный тур
Познать все лучшие символы и вкусы Грузии на авто-экскурсии по знаменитому винному краю
Начало: По договорённости
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Большой день в Кахетии
Десять часов исторических, природных и гастрономических впечатлений
Начало: В районе площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
€109 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Кахетию: от виноделия до истории
Исследуйте сердце грузинского виноделия, вдохновляющие исторические памятники и уникальные традиции Кахетии
Начало: От Вашего отеля в пределах Старого города
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
от 221€199 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
В Кахетию за красотами и вином
Однодневное путешествие из Тбилиси в Кахетию через Гомборский перевал. Посетите крепость Уджарма, собор Алаверди и замок Греми, попробуйте кахетинские вина
Начало: У вашего отеля
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Сигнахи. Из Тбилиси в Кахетию
Святые места, старинные улочки, незабываемые виды, вкусная кухня и знаменитое грузинское виноделие
Начало: Ваш адрес
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
от €185 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Достояние Кахетии
Чудесный край монастырей и виноделия
Начало: У место вашего проживания в Тбилиси
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от €219 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кахетия - край старинных традиций и многообразия грузинских вин
Насладиться красотой региона и выжить на дегустациях
Начало: По договоренности
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€167 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кахетия в грузинской ментальности
Винный тур с оглядкой на историю края
Начало: По договоренности
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€167 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Вино и храмы Кахетии
Автомобильная экскурсия по Восточной Грузии
Начало: Ваш отель в черте города
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
€1 200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
11 часов
В Кахетию - край виноградной лозы
Познакомиться с легендарными монастырями, старинными городами и древней культурой виноделия
Начало: Тбилиси. Место вашего проживания
16 авг в 08:00
17 авг в 08:00
€180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Крепости Кахетии и самый большой в мире винный туннель
Побывать в уникальном кварельском погребе, попробовать легендарные вина и увидеть крепость Греми
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€165 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГригорий5 июня 2024Второй год подряд, третья экскурсия с уважаемым Зурабом, где мы заново открываем для себя Грузию. После каждой экскурсии возникает ощущение,
- ЕЕкатерина2 июня 2024прекрасное путешествие! Костя отличный гид! очень рекомендую!
- ННадежда27 мая 2024Посетили сегодня экскурсию. Гоча, спасибо большое! Нам все очень понравилось! Отличная экскурсия! Учли все наши пожелания👍
- ЕЕвгений22 мая 2024Диана провела нам великолепную экскурсию в Кахетию. Много локаций, хороший обед и винная дегустация гарантированны! Дина была внимательна ко всем нашим пожеланиям и ответила на все вопросы по теме и не по теме экскурсии. Рекомендуем 200%
- ННаталья22 мая 2024Михаил- знающий гид, интересный собеседник, обладающий прекрасным чувством юмора. День в Кахетии стал самым запоминающимся в нашем путешествии. Вано -
- ДДмитрий22 мая 2024Мы совершили потрясающую поездку по Кахетии! Диана интересный гид и просто замечательный человек! Рассказала и историю края, и о виноделье
- ННаталия20 мая 2024Спасибо Вано за великолепный, насыщенный день, отличный водитель и замечательный рассказчик! Проехали по Кахетинскому кругу, экскурсия заняла 13 часов, но
- ккира19 мая 2024Веселая прогулка в отличной компании. Диана отлично составила маршрут, заменила неработающие из-за праздников локации другими. Интересно рассказала про регион. Ответила на все наши вопросы. Несмотря на дождь и закрытые музеи, поездка удалась)
- ННикита16 мая 2024Замечательная поездка по Кахетии - очень повезло с гидом! Нас возил и рассказывал Эрик - очень доброжелательный и вежливый гид.
- ННаталия16 мая 2024Костя профессиональный гид, очень интересно все рассказывает, много знает, выстраивает интересные маршруты, с ним не устаешь. Очень красивые виды. Рекомендуем!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Греми»
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