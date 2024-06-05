Греми

Найдено 13 экскурсий в категории «Греми» в Тбилиси, цены от €109, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кахетия - песнь солнца, гор и виноградной лозы
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
26 отзывов
Кахетия - песнь солнца, гор и виноградной лозы
Индивидуальная экскурсия по Кахетии: старинные монастыри, романтичный Сигнахи, винодельни и усадьба Цинандали. Погрузитесь в историю и культуру Грузии
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
167 за всё до 4 чел.
Сокровища Кахетинского региона
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
119 отзывов
Сокровища Кахетинского региона: индивидуальная экскурсия в Тбилиси
Познакомьтесь с винодельческими традициями Кахетии, посетите знаменитые монастыри и гончарную мастерскую. Узнайте историю и секреты производства вина
Начало: Винный бар «Санчо», ул. Гиорги Ахвледиани,23
15 июня в 15:00
16 июня в 09:00
180 за всё до 6 чел.
Вся Кахетия за один день. Самый бюджетный тур
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
292 отзыва
Вся Кахетия за один день. Самый бюджетный тур
Познать все лучшие символы и вкусы Грузии на авто-экскурсии по знаменитому винному краю
Начало: По договорённости
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
180 за всё до 4 чел.
Большой день в Кахетии
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
41 отзыв
Большой день в Кахетии
Десять часов исторических, природных и гастрономических впечатлений
Начало: В районе площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
109 за человека
Поездка в Кахетию, или Как рождается грузинское застолье
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
75 отзывов
Путешествие в Кахетию: от виноделия до истории
Исследуйте сердце грузинского виноделия, вдохновляющие исторические памятники и уникальные традиции Кахетии
Начало: От Вашего отеля в пределах Старого города
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
от 221199 за всё до 6 чел.
В Кахетию за красотами и вином
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
74 отзыва
В Кахетию за красотами и вином
Однодневное путешествие из Тбилиси в Кахетию через Гомборский перевал. Посетите крепость Уджарма, собор Алаверди и замок Греми, попробуйте кахетинские вина
Начало: У вашего отеля
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
160 за всё до 4 чел.
Сигнахи. Из Тбилиси в Кахетию
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
96 отзывов
Сигнахи. Из Тбилиси в Кахетию
Святые места, старинные улочки, незабываемые виды, вкусная кухня и знаменитое грузинское виноделие
Начало: Ваш адрес
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
от 185 за всё до 5 чел.
Достояние Кахетии
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
16 отзывов
Достояние Кахетии
Чудесный край монастырей и виноделия
Начало: У место вашего проживания в Тбилиси
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от 219 за всё до 6 чел.
Кахетия - край старинных традиций и многообразия грузинских вин
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
14 отзывов
Кахетия - край старинных традиций и многообразия грузинских вин
Насладиться красотой региона и выжить на дегустациях
Начало: По договоренности
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
167 за всё до 4 чел.
Кахетия в грузинской ментальности
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Кахетия в грузинской ментальности
Винный тур с оглядкой на историю края
Начало: По договоренности
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
167 за всё до 4 чел.
Вино и храмы Кахетии
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
17 отзывов
Вино и храмы Кахетии
Автомобильная экскурсия по Восточной Грузии
Начало: Ваш отель в черте города
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
1 200 за всё до 10 чел.
В Кахетию - край виноградной лозы
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
75 отзывов
В Кахетию - край виноградной лозы
Познакомиться с легендарными монастырями, старинными городами и древней культурой виноделия
Начало: Тбилиси. Место вашего проживания
16 авг в 08:00
17 авг в 08:00
180 за всё до 3 чел.
Крепости Кахетии и самый большой в мире винный туннель
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Крепости Кахетии и самый большой в мире винный туннель
Побывать в уникальном кварельском погребе, попробовать легендарные вина и увидеть крепость Греми
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
165 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Григорий
    5 июня 2024
    Поездка в Кахетию, или Как рождается грузинское застолье
    Второй год подряд, третья экскурсия с уважаемым Зурабом, где мы заново открываем для себя Грузию. После каждой экскурсии возникает ощущение,
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    что ты приехал к близкому родственнику, который не смотря на жару, длительность поездки, высокие подъемы и спуски, с большим удовольствием показывает красоты и материальную историю родной страны, сопровождая информативный исторический экскурс красивым русским языком. Интеллигентность и легкость в общении, насыщенность исторической информацией и ее грамотная подача, оптимально построенные маршруты, позволят Вам комфортно, информативно,красиво и вкусно (места аутентичной кухни) провести время в познании Грузии.

  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Сигнахи. Из Тбилиси в Кахетию
    прекрасное путешествие! Костя отличный гид! очень рекомендую!
  • Н
    Надежда
    27 мая 2024
    В Кахетию - край виноградной лозы
    Посетили сегодня экскурсию. Гоча, спасибо большое! Нам все очень понравилось! Отличная экскурсия! Учли все наши пожелания👍
  • Е
    Евгений
    22 мая 2024
    Кахетия - песнь солнца, гор и виноградной лозы
    Диана провела нам великолепную экскурсию в Кахетию. Много локаций, хороший обед и винная дегустация гарантированны! Дина была внимательна ко всем нашим пожеланиям и ответила на все вопросы по теме и не по теме экскурсии. Рекомендуем 200%
    Диана провела нам великолепную экскурсию в Кахетию. Много локаций, хороший обед и винная дегустация гарантированны! ДинаДиана провела нам великолепную экскурсию в Кахетию. Много локаций, хороший обед и винная дегустация гарантированны! ДинаДиана провела нам великолепную экскурсию в Кахетию. Много локаций, хороший обед и винная дегустация гарантированны! ДинаДиана провела нам великолепную экскурсию в Кахетию. Много локаций, хороший обед и винная дегустация гарантированны! ДинаДиана провела нам великолепную экскурсию в Кахетию. Много локаций, хороший обед и винная дегустация гарантированны! ДинаДиана провела нам великолепную экскурсию в Кахетию. Много локаций, хороший обед и винная дегустация гарантированны! ДинаДиана провела нам великолепную экскурсию в Кахетию. Много локаций, хороший обед и винная дегустация гарантированны! ДинаДиана провела нам великолепную экскурсию в Кахетию. Много локаций, хороший обед и винная дегустация гарантированны! ДинаДиана провела нам великолепную экскурсию в Кахетию. Много локаций, хороший обед и винная дегустация гарантированны! ДинаДиана провела нам великолепную экскурсию в Кахетию. Много локаций, хороший обед и винная дегустация гарантированны! Дина
  • Н
    Наталья
    22 мая 2024
    Вся Кахетия за один день. Самый бюджетный тур
    Михаил- знающий гид, интересный собеседник, обладающий прекрасным чувством юмора. День в Кахетии стал самым запоминающимся в нашем путешествии. Вано -
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    наш водитель не только профи в своём деле, он ещё и создавал неповторимую атмосферу во время переездов своими комментариями и шутками. Михаил посоветовал нам прекрасный ресторан с аутентичной кухней в Тбилиси, забронировал серные бани под свою ответственность без предоплаты. В общем, когда мы случайно встретились в Кутаиси - бросились друг к другу как родные. Очень приятно ощутить себя не очередным клиентом, а дорогим гостем. Спасибо за всё!

  • Д
    Дмитрий
    22 мая 2024
    Кахетия - песнь солнца, гор и виноградной лозы
    Мы совершили потрясающую поездку по Кахетии! Диана интересный гид и просто замечательный человек! Рассказала и историю края, и о виноделье
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    и прочие интересные факты. При этом, экскурсия не была перегружена информацией. Вся экскурсия прошла по плану и учитывались наши пожелания! Автомобиль комфортный, за целый день не устали! Мы остались очень довольны поездкой и потрясающими видами! Спасибо большое, Диана!

  • Н
    Наталия
    20 мая 2024
    Вся Кахетия за один день. Самый бюджетный тур
    Спасибо Вано за великолепный, насыщенный день, отличный водитель и замечательный рассказчик! Проехали по Кахетинскому кругу, экскурсия заняла 13 часов, но
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    время пролетело незаметно! Очень впечатлил городок Сигнахи, маленький Греми, Цинандали, Телави и его Мимино, душевный ужин - как завершение экскурсии. Еще раз спасибо, и, надеюсь, до новых встреч!

  • к
    кира
    19 мая 2024
    Кахетия - песнь солнца, гор и виноградной лозы
    Веселая прогулка в отличной компании. Диана отлично составила маршрут, заменила неработающие из-за праздников локации другими. Интересно рассказала про регион. Ответила на все наши вопросы. Несмотря на дождь и закрытые музеи, поездка удалась)
  • Н
    Никита
    16 мая 2024
    В Кахетию за красотами и вином
    Замечательная поездка по Кахетии - очень повезло с гидом! Нас возил и рассказывал Эрик - очень доброжелательный и вежливый гид.
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    Впечатлили его знания истории Кахетии и индивидуальный подход к программе поездки: за день нам удалось посетить две дегустации вин с интереснейшим рассказом о методики виноделия в Грузии, побродить по улочкам и крепостным стенам в городе любви Сигнахи, отлично пообедать в небольшом семейном ресторане с потрясающим видом, посмотреть как выпекается традиционный грузинский хлеб и попробовать кахетинский сыр. Вернулись в Тбилиси уже под вечер - отличный день полный впечатлений!

  • Н
    Наталия
    16 мая 2024
    Сигнахи. Из Тбилиси в Кахетию
    Костя профессиональный гид, очень интересно все рассказывает, много знает, выстраивает интересные маршруты, с ним не устаешь. Очень красивые виды. Рекомендуем!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Греми»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Кахетия - песнь солнца, гор и виноградной лозы
  2. Сокровища Кахетинского региона
  3. Вся Кахетия за один день. Самый бюджетный тур
  4. Большой день в Кахетии
  5. Поездка в Кахетию, или Как рождается грузинское застолье
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
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