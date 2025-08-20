Мои заказы

Экскурсии с ужином в Тбилиси

Найдено 3 экскурсии в категории «С ужином» в Тбилиси, цены от €65, скидки до 15%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Радушная Грузия: праздничный ужин в тбилисской семье
5 часов
74 отзыва
Индивидуальная
до 20 чел.
Радушная Грузия: праздничный ужин в тбилисской семье
Побывать на аутентичном застолье и приготовить традиционные угощения
Начало: У метро «Авлабари»
«Домашняя атмосфера праздника и вкусный ужин — вам откроется самая аппетитная грань страны»
Сегодня в 21:30
Завтра в 18:00
от €440 за всё до 20 чел.
Традиционный ужин в грузинской семье
На автобусе
6 часов
16 отзывов
Групповая
Традиционный ужин в грузинской семье
Начало: Ул. Самгебро №5
«Домашняя атмосфера праздника и вкусный ужин — вам откроется самая аппетитная грань страны»
Расписание: В соответствии с Календарем
Завтра в 18:30
20 сен в 18:30
$65 за человека
Свидание в Тбилиси: кулинарный мастер-класс и ужин для двоих
2.5 часа
-
15%
Индивидуальная
Свидание в Тбилиси: кулинарный мастер-класс и ужин для двоих
Получить свой кусочек счастья и вкусного хинкали, приготовленного любимым человеком
«Потом вы останетесь на ужин при свечах»
Завтра в 11:00
20 сен в 11:00
€128€150 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    20 августа 2025
    Традиционный ужин в грузинской семье
    Нас встретили и отвезли в частный дом, там нас ждал накрытый стол угощениями. Выпили, покушали, была живая музыка,ребята нас развлекали.
    Потом мы поднялись на улицу и нас ждал стол, на этом столе мы делали хинкалии и хачапури, и жарили шашлык.
  • В
    Вероника
    3 августа 2025
    Традиционный ужин в грузинской семье
    Восторг! Стоит побывать каждому, чтобы очутиться в центре грузинских традиций и ощутить их на себе) Очень тепло, гостеприимно и вкусно! Тосты, много вина, потрясающая кухня)
  • Н
    Наталья
    29 августа 2024
    Традиционный ужин в грузинской семье
    Чтоб глаза не болели, врачи рекомендуют отодвигаться от компьютера на 5 тысяч километров, ежедневно закапывать в глаза по 50 капель
    читать дальше

    чачи и вместо патчей прикладывать хинкали. Этим и занималась на грузинском застолье с мастер-классом по приготовлению хинкалей, хачапури и шашлыка. Собралась великолепная межнациональная компания.
    Отличная экскурсия для понимания традиций и культуру Грузии. Спасибо Армену.

  • Н
    Наталья
    26 августа 2024
    Традиционный ужин в грузинской семье
    Очень хорошо все прошло! Спасибо хозяину дома Илье, большой души человек! Желаю дальнейшего процветания его "хобби". Всем советую экскурсию, не пожалеете!
  • Т
    Татьяна
    17 июля 2024
    Традиционный ужин в грузинской семье
    Ребята, это надо брать!!! Я поехала на УЖИН с дочерью 12 лет. И не пожалели ни грамма. Гостеприимно, красиво, по-домашнему.
    читать дальше

    Нас встретил хозяин, проводил к столу. В нашей группе было 8 человек. Накрыт чудесный уютный стол. Грузинские тосты, далее присоединились музыканты. Мы услышали музыку, песни, дегустация. Далее мастер класс по приготовлению хинкали и хачапури. Восторг, не передать словами. После танцы, песни, шашлык, конечно. Познакомились с чудесными людьми, кто тоже пришел на ужин на экскурсию. И, конечно, после такого вечера подружились.
    Рекомндую всем. Самобытно, тепло, дочь даже сказала:"Мама, мы будто с родственниками собрались на шашлычок". Настолько тепло, гостеприимно и интересно.
    Мастер-класс - особое браво.
    Экскурсией остались бесконечно довольны. Яркое пятно в нашем путешествии.

  • А
    Анна
    16 июля 2024
    Традиционный ужин в грузинской семье
    Прекрасно провели время. Хозяин дома замечательный, душевный человек, прекрасные тосты,,красивый дом, приятная атмосфера, полное погружение, огромное количество вина и вкусной еды. Спасибо огромное за этот вечер.
  • M
    Michael
    16 апреля 2024
    Традиционный ужин в грузинской семье
    Всем кто приезжает в Тбилиси, очень советую побыть гостем на традиционном ужине в гостях у Ильи. Вы окунетесь в превосходную
    читать дальше

    атмосферу грузинского застолья с тостами, легендами, вкусной едой, домашнего вина и чачи и секретами приготовления национальных блюд. Имейте ввиду что трезвыми вы не уйдете😆

  • М
    Марианна
    14 апреля 2024
    Традиционный ужин в грузинской семье
    Сказать, что это было здорово - это ничего не сказать))) прекрасное вечер, прекрасный ужин, песни, гостеприимство)
    Всегда, когда едешь в незнакомую
    читать дальше

    тебе компанию есть небольшие сомнения, а все ли пройдет хорошо, будет ли весело, как встретят… здесь с первых слов ты понимаешь, что тебе рады, полностью погружаешься в атмосферу) тамада, который плавно направляет весь вечер, настоящие грузинские тосты, вино рекой)
    Приготовление хачапури и хинаклей - как у мамы дома, все расскажут, покажут, дадут сделать самому, под чутким и добрым руководством, а еще и похвалят сразу😁

    Спасибо огромное за такой прекрасный вечер, мы вернемся и повторим еще разочек, это точно)

    Обязательно к посещению, если хотите понять, что такое грузинское застолье и гостеприимность)

  • Г
    Гульнара
    4 апреля 2024
    Традиционный ужин в грузинской семье
    Это было потрясающе!!!! Я свой день рождения так никогда не встречала!!!! Мастер-классы, застолье, песни, танцы, бесконечные тосты!!! Ребята, это был мой самый лучший день рождения!!! Благодарю Вас❤️
  • M
    Mikhail
    12 марта 2024
    Традиционный ужин в грузинской семье
    Супер крутая экскурсия, которая познакомит вас с традициями грузинских застолий. Нам всем очень понравилось, было много еды, вина, тостов, песен и танцев. Это must have для всех туристов приехавших в Грузию 👍👍👍
  • В
    Валерия
    26 февраля 2024
    Традиционный ужин в грузинской семье
    Хотим сказать большое спасибо Армену за организацию, нам очень понравилось застолье, хозяин дома Илья прекрасный тамада и очень гостеприимный человек,
    читать дальше

    было очень вкусно, невероятно душевно, танцы, песни, мастер-классы, если вы приехали в Грузию, то вам обязательно стоит побывать на таком застолье.

  • С
    Снежана
    27 октября 2023
    Традиционный ужин в грузинской семье
    Благодаря Армену👍 этот чудесный ужин в уютном винном погребке с большим залом для веселого застолья, с камином и национальным декором,
    читать дальше

    останется незабываемым. Тамада Илия (он же хозяин) просто супер человек: добрый, душевный, радушный, кстати пора бы его женить! Блюда грузинской кухни вкуснейшие, стол ломился (съесть все невозможно), мастер-классы супер, повару поклон. . Песни и танцы грузинского народа сопровождали нас весь вечер, Саба 👏. Это был очень удачный сюрприз мужу на юбилей!

