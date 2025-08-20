Индивидуальная
до 20 чел.
Радушная Грузия: праздничный ужин в тбилисской семье
Побывать на аутентичном застолье и приготовить традиционные угощения
Начало: У метро «Авлабари»
«Домашняя атмосфера праздника и вкусный ужин — вам откроется самая аппетитная грань страны»
Сегодня в 21:30
Завтра в 18:00
от €440 за всё до 20 чел.
Групповая
Традиционный ужин в грузинской семье
Начало: Ул. Самгебро №5
«Домашняя атмосфера праздника и вкусный ужин — вам откроется самая аппетитная грань страны»
Расписание: В соответствии с Календарем
Завтра в 18:30
20 сен в 18:30
$65 за человека
-
15%
Индивидуальная
Свидание в Тбилиси: кулинарный мастер-класс и ужин для двоих
Получить свой кусочек счастья и вкусного хинкали, приготовленного любимым человеком
«Потом вы останетесь на ужин при свечах»
Завтра в 11:00
20 сен в 11:00
€128
€150 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия20 августа 2025Нас встретили и отвезли в частный дом, там нас ждал накрытый стол угощениями. Выпили, покушали, была живая музыка,ребята нас развлекали.
Потом мы поднялись на улицу и нас ждал стол, на этом столе мы делали хинкалии и хачапури, и жарили шашлык.
- ВВероника3 августа 2025Восторг! Стоит побывать каждому, чтобы очутиться в центре грузинских традиций и ощутить их на себе) Очень тепло, гостеприимно и вкусно! Тосты, много вина, потрясающая кухня)
- ННаталья29 августа 2024Чтоб глаза не болели, врачи рекомендуют отодвигаться от компьютера на 5 тысяч километров, ежедневно закапывать в глаза по 50 капель
- ННаталья26 августа 2024Очень хорошо все прошло! Спасибо хозяину дома Илье, большой души человек! Желаю дальнейшего процветания его "хобби". Всем советую экскурсию, не пожалеете!
- ТТатьяна17 июля 2024Ребята, это надо брать!!! Я поехала на УЖИН с дочерью 12 лет. И не пожалели ни грамма. Гостеприимно, красиво, по-домашнему.
- ААнна16 июля 2024Прекрасно провели время. Хозяин дома замечательный, душевный человек, прекрасные тосты,,красивый дом, приятная атмосфера, полное погружение, огромное количество вина и вкусной еды. Спасибо огромное за этот вечер.
- MMichael16 апреля 2024Всем кто приезжает в Тбилиси, очень советую побыть гостем на традиционном ужине в гостях у Ильи. Вы окунетесь в превосходную
- ММарианна14 апреля 2024Сказать, что это было здорово - это ничего не сказать))) прекрасное вечер, прекрасный ужин, песни, гостеприимство)
Всегда, когда едешь в незнакомую
- ГГульнара4 апреля 2024Это было потрясающе!!!! Я свой день рождения так никогда не встречала!!!! Мастер-классы, застолье, песни, танцы, бесконечные тосты!!! Ребята, это был мой самый лучший день рождения!!! Благодарю Вас❤️
- MMikhail12 марта 2024Супер крутая экскурсия, которая познакомит вас с традициями грузинских застолий. Нам всем очень понравилось, было много еды, вина, тостов, песен и танцев. Это must have для всех туристов приехавших в Грузию 👍👍👍
- ВВалерия26 февраля 2024Хотим сказать большое спасибо Армену за организацию, нам очень понравилось застолье, хозяин дома Илья прекрасный тамада и очень гостеприимный человек,
- ССнежана27 октября 2023Благодаря Армену👍 этот чудесный ужин в уютном винном погребке с большим залом для веселого застолья, с камином и национальным декором,
