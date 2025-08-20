читать дальше

тебе компанию есть небольшие сомнения, а все ли пройдет хорошо, будет ли весело, как встретят… здесь с первых слов ты понимаешь, что тебе рады, полностью погружаешься в атмосферу) тамада, который плавно направляет весь вечер, настоящие грузинские тосты, вино рекой)

Приготовление хачапури и хинаклей - как у мамы дома, все расскажут, покажут, дадут сделать самому, под чутким и добрым руководством, а еще и похвалят сразу😁



Спасибо огромное за такой прекрасный вечер, мы вернемся и повторим еще разочек, это точно)



Обязательно к посещению, если хотите понять, что такое грузинское застолье и гостеприимность)