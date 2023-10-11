Устроить фотопрогулку, полетать на воздушном шаре, прокатиться по Куре, насладиться грузинским вином
Тбилиси станет отличным компаньоном, декорациями, немым свидетелем самых важных и дорогих вам моментов.
А я организую всё по высшему разряду, чтобы вы и ваша вторая половинка просто наслаждались этим волшебным днём.
окт
окт
окт
окт
окт
окт
окт
даты
Описание
Что вас ожидает
Фотопрогулка в стиле Love story по улицам Тбилиси (1,5 часа)
Фотосессия будет проходить в нескольких локациях в пешей доступности друг от друга. Можно отправиться в район серных бань, чтобы получить кадры в восточном стиле на фоне мечети, куполов, колоритных магазинов ковров и чайханы. А затем посетить левый берег Куры и район Метехи, чтобы сфотографироваться на фоне домов с резными деревянными балкончиками, уютно нависшими над водой.
Полёт на воздушном шаре над городом (15 минут)
Даже просто прокатиться на аэростате волнующе интересно. А какое необычное предложение руки и сердца можно там сделать! Представьте себе, что вы находитесь в гондоле шара, достаёте кольцо и протягиваете его своей девушке. Под вами далеко на земле сияет надпись из свеч «Выходи за меня!», а при посадке вас ждут шампанское и конфетти.
Мини-путешествие на катере (30 минут)
Это прекрасный шанс насладиться красотой Тбилиси и вашей второй половинки на групповой прогулке по Куре. В программе — романтические речные пейзажи, мосты, скалистые берега, россыпь домиков над водой и бокс для двоих, состоящий из закусок и напитков.
Индивидуальная дегустация вина (1 — 1,5 часа)
В романтической обстановке при свечах вы узнаете, на что обращать внимание при покупке грузинских вин и как правильно их пить, откуда там берутся оттенки ванили, шоколада, пряностей, специй и спелых ягод, в чём разница между саперави и киндзмараули, какие сорта предпочитают сами грузины, как из красного винограда делают белое вино и многое другое.
Дегустационный сет включает в себя грузинские вина (белое сухое Ркацители, красное сухое Саперави, белое полусладкое Цоликаури и Твиши, красное полусладкое Киндзмараули и Саперави) и 4 вида сыра (сулугуни, сулугуни копчёный, имеретинский сыр, тенили).
В промежутках между локациями
Я расскажу вам любовные истории, которые испокон веков происходили в Тбилиси, и малоизвестные интересные факты о Грузии. Вы узнаете о сентиментальных тбилисцах, особенностях грузинского языка и многом другом.
Организационные детали
- По умолчанию предлагаю 4 программы. В романтическое свидание можно включить сразу все или только несколько вариантов из предложенных. Стоимость обсуждается в переписке.
- Любой блок можно откорректировать по вашим запросам, а также адаптировать под соло-участника. Подробности — также в переписке.
- На фотопрогулку вы можете взять с собой реквизиты и аксессуары под ваш образ — цветы, книги, шарф, очки и прочее
- Через 5–7 дней после прогулки вы получите 20 обработанных фотографий и все исходники в формате jpg. Пришлём ссылку на облачное хранилище Гугл или Яндекс Диск.
За дополнительную плату можно организовать следующие услуги (стоимость по запросу):
- Букет цветов и/или воздушные шары
- Индивидуальная прогулка на катере
- Оформление катера на ваш вкус
- Профессиональная фото/видеосъёмка всех мероприятий
- Аренда традиционных грузинских костюмов
- Музыкальное сопровождение: скрипка, гитара, грузинское многоголосие
- Сабраж — эффектное откупоривание бутылки игристого вина с помощью сабли
- Трансфер на автомобиле класса бизнес/премиум/люкс или на лимузине
- Проведение мероприятий на иностранных языках, в том числе на английском, немецком и французском
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.