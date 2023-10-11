Романтическое свидание в Тбилиси

Устроить фотопрогулку, полетать на воздушном шаре, прокатиться по Куре, насладиться грузинским вином

5
1 отзыв
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Эта программа для влюблённых пар, молодожёнов или супругов со стажем, для первого свидания, признания в любви или очередного выражения нежных чувств.

Тбилиси станет отличным компаньоном, декорациями, немым свидетелем самых важных и дорогих вам моментов.

А я организую всё по высшему разряду, чтобы вы и ваша вторая половинка просто наслаждались этим волшебным днём.
Романтическое свидание в Тбилиси
Романтическое свидание в Тбилиси
Романтическое свидание в Тбилиси
Романтическое свидание в Тбилиси
Романтическое свидание в Тбилиси
Романтическое свидание в Тбилиси
Романтическое свидание в Тбилиси
Романтическое свидание в Тбилиси
Романтическое свидание в Тбилиси
Романтическое свидание в Тбилиси
Романтическое свидание в Тбилиси
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Фотопрогулка в стиле Love story по улицам Тбилиси (1,5 часа)

Фотосессия будет проходить в нескольких локациях в пешей доступности друг от друга. Можно отправиться в район серных бань, чтобы получить кадры в восточном стиле на фоне мечети, куполов, колоритных магазинов ковров и чайханы. А затем посетить левый берег Куры и район Метехи, чтобы сфотографироваться на фоне домов с резными деревянными балкончиками, уютно нависшими над водой.

Полёт на воздушном шаре над городом (15 минут)

Даже просто прокатиться на аэростате волнующе интересно. А какое необычное предложение руки и сердца можно там сделать! Представьте себе, что вы находитесь в гондоле шара, достаёте кольцо и протягиваете его своей девушке. Под вами далеко на земле сияет надпись из свеч «Выходи за меня!», а при посадке вас ждут шампанское и конфетти.

Мини-путешествие на катере (30 минут)

Это прекрасный шанс насладиться красотой Тбилиси и вашей второй половинки на групповой прогулке по Куре. В программе — романтические речные пейзажи, мосты, скалистые берега, россыпь домиков над водой и бокс для двоих, состоящий из закусок и напитков.

Индивидуальная дегустация вина (1 — 1,5 часа)

В романтической обстановке при свечах вы узнаете, на что обращать внимание при покупке грузинских вин и как правильно их пить, откуда там берутся оттенки ванили, шоколада, пряностей, специй и спелых ягод, в чём разница между саперави и киндзмараули, какие сорта предпочитают сами грузины, как из красного винограда делают белое вино и многое другое.

Дегустационный сет включает в себя грузинские вина (белое сухое Ркацители, красное сухое Саперави, белое полусладкое Цоликаури и Твиши, красное полусладкое Киндзмараули и Саперави) и 4 вида сыра (сулугуни, сулугуни копчёный, имеретинский сыр, тенили).

В промежутках между локациями

Я расскажу вам любовные истории, которые испокон веков происходили в Тбилиси, и малоизвестные интересные факты о Грузии. Вы узнаете о сентиментальных тбилисцах, особенностях грузинского языка и многом другом.

Организационные детали

  • По умолчанию предлагаю 4 программы. В романтическое свидание можно включить сразу все или только несколько вариантов из предложенных. Стоимость обсуждается в переписке.
  • Любой блок можно откорректировать по вашим запросам, а также адаптировать под соло-участника. Подробности — также в переписке.
  • На фотопрогулку вы можете взять с собой реквизиты и аксессуары под ваш образ — цветы, книги, шарф, очки и прочее
  • Через 5–7 дней после прогулки вы получите 20 обработанных фотографий и все исходники в формате jpg. Пришлём ссылку на облачное хранилище Гугл или Яндекс Диск.

За дополнительную плату можно организовать следующие услуги (стоимость по запросу):

  • Букет цветов и/или воздушные шары
  • Индивидуальная прогулка на катере
  • Оформление катера на ваш вкус
  • Профессиональная фото/видеосъёмка всех мероприятий
  • Аренда традиционных грузинских костюмов
  • Музыкальное сопровождение: скрипка, гитара, грузинское многоголосие
  • Сабраж — эффектное откупоривание бутылки игристого вина с помощью сабли
  • Трансфер на автомобиле класса бизнес/премиум/люкс или на лимузине
  • Проведение мероприятий на иностранных языках, в том числе на английском, немецком и французском

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Александр
11 окт 2023
Все что написано - все прошли. Только шар и колесо обозрения не работало из-за ветра. Понравился сабраж еще - не каждый раз исполняешь такие вещи.

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