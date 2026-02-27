Лучшее время для романтического свидания в Тбилиси - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок и полётов на воздушном шаре. В октябре и апреле также можно насладиться всеми прелестями программы, хотя может быть немного прохладнее. Зимой и ранней весной погода может быть менее предсказуемой, но это не помешает провести незабываемый день в уютной атмосфере.

Программа для влюблённых пар, где Тбилиси станет идеальным фоном для вашего романтического дня. Вас ждёт фотосессия в стиле Love story, полёт на воздушном шаре и прогулка на катере. В завершение - дегустация грузинских вин при свечах. Это возможность не только насладиться красотой города, но и создать незабываемые воспоминания с вашей второй половинкой. Каждая деталь продумана для вашего комфорта и удовольствия

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание фото-прогулки

Фотопрогулка в стиле Love story по улицам Тбилиси (1,5 часа)

Фотосессия будет проходить в нескольких локациях в пешей доступности друг от друга. Можно отправиться в район серных бань, чтобы получить кадры в восточном стиле на фоне мечети, куполов, колоритных магазинов ковров и чайханы. А затем посетить левый берег Куры и район Метехи, чтобы сфотографироваться на фоне домов с резными деревянными балкончиками, уютно нависшими над водой.

Полёт на воздушном шаре над городом (15 минут)

Даже просто прокатиться на аэростате волнующе интересно. А какое необычное предложение руки и сердца можно там сделать! Представьте себе, что вы находитесь в гондоле шара, достаёте кольцо и протягиваете его своей девушке. Под вами далеко на земле сияет надпись из свеч «Выходи за меня!», а при посадке вас ждут шампанское и конфетти.

Мини-путешествие на катере (30 минут)

Это прекрасный шанс насладиться красотой Тбилиси и вашей второй половинки на групповой прогулке по Куре. В программе — романтические речные пейзажи, мосты, скалистые берега, россыпь домиков над водой и бокс для двоих, состоящий из закусок и напитков.

Индивидуальная дегустация вина (1 — 1,5 часа)

В романтической обстановке при свечах вы узнаете, на что обращать внимание при покупке грузинских вин и как правильно их пить, откуда там берутся оттенки ванили, шоколада, пряностей, специй и спелых ягод, в чём разница между саперави и киндзмараули, какие сорта предпочитают сами грузины, как из красного винограда делают белое вино и многое другое.

Дегустационный сет включает в себя грузинские вина (белое сухое Ркацители, красное сухое Саперави, белое полусладкое Цоликаури и Твиши, красное полусладкое Киндзмараули и Саперави) и 4 вида сыра (сулугуни, сулугуни копчёный, имеретинский сыр, тенили).

В промежутках между локациями

Я расскажу вам любовные истории, которые испокон веков происходили в Тбилиси, и малоизвестные интересные факты о Грузии. Вы узнаете о сентиментальных тбилисцах, особенностях грузинского языка и многом другом.

Организационные детали

По умолчанию предлагаю 4 программы. В романтическое свидание можно включить сразу все или только несколько вариантов из предложенных. Стоимость обсуждается в переписке.

Любой блок можно откорректировать по вашим запросам, а также адаптировать под соло-участника. Подробности — также в переписке.

На фотопрогулку вы можете взять с собой реквизиты и аксессуары под ваш образ — цветы, книги, шарф, очки и прочее

Через 5–7 дней после прогулки вы получите 20 обработанных фотографий и все исходники в формате jpg. Пришлём ссылку на облачное хранилище Гугл или Яндекс Диск.

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

За дополнительную плату можно организовать следующие услуги (стоимость по запросу):