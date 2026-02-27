Это возможность не только насладиться красотой города, но и создать незабываемые воспоминания с вашей второй половинкой. Каждая деталь продумана для вашего комфорта и удовольствия
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Фотосессия в живописных местах
- 🎈 Полёт на воздушном шаре
- 🍷 Дегустация грузинских вин
- 🚤 Прогулка на катере
- 💑 Идеально для влюблённых пар
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Серные бани
- Мечеть
- Район Метехи
Описание фото-прогулки
Фотопрогулка в стиле Love story по улицам Тбилиси (1,5 часа)
Фотосессия будет проходить в нескольких локациях в пешей доступности друг от друга. Можно отправиться в район серных бань, чтобы получить кадры в восточном стиле на фоне мечети, куполов, колоритных магазинов ковров и чайханы. А затем посетить левый берег Куры и район Метехи, чтобы сфотографироваться на фоне домов с резными деревянными балкончиками, уютно нависшими над водой.
Полёт на воздушном шаре над городом (15 минут)
Даже просто прокатиться на аэростате волнующе интересно. А какое необычное предложение руки и сердца можно там сделать! Представьте себе, что вы находитесь в гондоле шара, достаёте кольцо и протягиваете его своей девушке. Под вами далеко на земле сияет надпись из свеч «Выходи за меня!», а при посадке вас ждут шампанское и конфетти.
Мини-путешествие на катере (30 минут)
Это прекрасный шанс насладиться красотой Тбилиси и вашей второй половинки на групповой прогулке по Куре. В программе — романтические речные пейзажи, мосты, скалистые берега, россыпь домиков над водой и бокс для двоих, состоящий из закусок и напитков.
Индивидуальная дегустация вина (1 — 1,5 часа)
В романтической обстановке при свечах вы узнаете, на что обращать внимание при покупке грузинских вин и как правильно их пить, откуда там берутся оттенки ванили, шоколада, пряностей, специй и спелых ягод, в чём разница между саперави и киндзмараули, какие сорта предпочитают сами грузины, как из красного винограда делают белое вино и многое другое.
Дегустационный сет включает в себя грузинские вина (белое сухое Ркацители, красное сухое Саперави, белое полусладкое Цоликаури и Твиши, красное полусладкое Киндзмараули и Саперави) и 4 вида сыра (сулугуни, сулугуни копчёный, имеретинский сыр, тенили).
В промежутках между локациями
Я расскажу вам любовные истории, которые испокон веков происходили в Тбилиси, и малоизвестные интересные факты о Грузии. Вы узнаете о сентиментальных тбилисцах, особенностях грузинского языка и многом другом.
Организационные детали
- По умолчанию предлагаю 4 программы. В романтическое свидание можно включить сразу все или только несколько вариантов из предложенных. Стоимость обсуждается в переписке.
- Любой блок можно откорректировать по вашим запросам, а также адаптировать под соло-участника. Подробности — также в переписке.
- На фотопрогулку вы можете взять с собой реквизиты и аксессуары под ваш образ — цветы, книги, шарф, очки и прочее
- Через 5–7 дней после прогулки вы получите 20 обработанных фотографий и все исходники в формате jpg. Пришлём ссылку на облачное хранилище Гугл или Яндекс Диск.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
За дополнительную плату можно организовать следующие услуги (стоимость по запросу):
- Букет цветов и/или воздушные шары
- Индивидуальная прогулка на катере
- Оформление катера на ваш вкус
- Профессиональная фото/видеосъёмка всех мероприятий
- Аренда традиционных грузинских костюмов
- Музыкальное сопровождение: скрипка, гитара, грузинское многоголосие
- Сабраж — эффектное откупоривание бутылки игристого вина с помощью сабли
- Трансфер на автомобиле класса бизнес/премиум/люкс или на лимузине
- Проведение мероприятий на иностранных языках, в том числе на английском, немецком и французском
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость фото-прогулки
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€298
|Парам
|€485