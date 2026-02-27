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Романтическое свидание в Тбилиси

Подарите себе и своей половинке незабываемый день в Тбилиси с фотосессией, полётом на воздушном шаре и винной дегустацией
Программа для влюблённых пар, где Тбилиси станет идеальным фоном для вашего романтического дня. Вас ждёт фотосессия в стиле Love story, полёт на воздушном шаре и прогулка на катере. В завершение - дегустация грузинских вин при свечах.

Это возможность не только насладиться красотой города, но и создать незабываемые воспоминания с вашей второй половинкой. Каждая деталь продумана для вашего комфорта и удовольствия
5
4 отзыва

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Фотосессия в живописных местах
  • 🎈 Полёт на воздушном шаре
  • 🍷 Дегустация грузинских вин
  • 🚤 Прогулка на катере
  • 💑 Идеально для влюблённых пар

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для романтического свидания в Тбилиси - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок и полётов на воздушном шаре. В октябре и апреле также можно насладиться всеми прелестями программы, хотя может быть немного прохладнее. Зимой и ранней весной погода может быть менее предсказуемой, но это не помешает провести незабываемый день в уютной атмосфере.
Сейчас август — это идеальное время.
Романтическое свидание в Тбилиси
Романтическое свидание в Тбилиси
Романтическое свидание в Тбилиси

Что можно увидеть

  • Серные бани
  • Мечеть
  • Район Метехи

Описание фото-прогулки

Фотопрогулка в стиле Love story по улицам Тбилиси (1,5 часа)

Фотосессия будет проходить в нескольких локациях в пешей доступности друг от друга. Можно отправиться в район серных бань, чтобы получить кадры в восточном стиле на фоне мечети, куполов, колоритных магазинов ковров и чайханы. А затем посетить левый берег Куры и район Метехи, чтобы сфотографироваться на фоне домов с резными деревянными балкончиками, уютно нависшими над водой.

Полёт на воздушном шаре над городом (15 минут)

Даже просто прокатиться на аэростате волнующе интересно. А какое необычное предложение руки и сердца можно там сделать! Представьте себе, что вы находитесь в гондоле шара, достаёте кольцо и протягиваете его своей девушке. Под вами далеко на земле сияет надпись из свеч «Выходи за меня!», а при посадке вас ждут шампанское и конфетти.

Мини-путешествие на катере (30 минут)

Это прекрасный шанс насладиться красотой Тбилиси и вашей второй половинки на групповой прогулке по Куре. В программе — романтические речные пейзажи, мосты, скалистые берега, россыпь домиков над водой и бокс для двоих, состоящий из закусок и напитков.

Индивидуальная дегустация вина (1 — 1,5 часа)

В романтической обстановке при свечах вы узнаете, на что обращать внимание при покупке грузинских вин и как правильно их пить, откуда там берутся оттенки ванили, шоколада, пряностей, специй и спелых ягод, в чём разница между саперави и киндзмараули, какие сорта предпочитают сами грузины, как из красного винограда делают белое вино и многое другое.

Дегустационный сет включает в себя грузинские вина (белое сухое Ркацители, красное сухое Саперави, белое полусладкое Цоликаури и Твиши, красное полусладкое Киндзмараули и Саперави) и 4 вида сыра (сулугуни, сулугуни копчёный, имеретинский сыр, тенили).

В промежутках между локациями

Я расскажу вам любовные истории, которые испокон веков происходили в Тбилиси, и малоизвестные интересные факты о Грузии. Вы узнаете о сентиментальных тбилисцах, особенностях грузинского языка и многом другом.

Организационные детали

  • По умолчанию предлагаю 4 программы. В романтическое свидание можно включить сразу все или только несколько вариантов из предложенных. Стоимость обсуждается в переписке.
  • Любой блок можно откорректировать по вашим запросам, а также адаптировать под соло-участника. Подробности — также в переписке.
  • На фотопрогулку вы можете взять с собой реквизиты и аксессуары под ваш образ — цветы, книги, шарф, очки и прочее
  • Через 5–7 дней после прогулки вы получите 20 обработанных фотографий и все исходники в формате jpg. Пришлём ссылку на облачное хранилище Гугл или Яндекс Диск.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

За дополнительную плату можно организовать следующие услуги (стоимость по запросу):

  • Букет цветов и/или воздушные шары
  • Индивидуальная прогулка на катере
  • Оформление катера на ваш вкус
  • Профессиональная фото/видеосъёмка всех мероприятий
  • Аренда традиционных грузинских костюмов
  • Музыкальное сопровождение: скрипка, гитара, грузинское многоголосие
  • Сабраж — эффектное откупоривание бутылки игристого вина с помощью сабли
  • Трансфер на автомобиле класса бизнес/премиум/люкс или на лимузине
  • Проведение мероприятий на иностранных языках, в том числе на английском, немецком и французском

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость фото-прогулки

ТарифСтоимость
Стандартный билет€298
Парам€485
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий
Валерий — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 774 туристов
Приветствую, уважаемый гость! Меня зовут Валерий, и я родом из солнечного Тбилиси, Грузия. С раннего возраста я был увлечён географией и мечтал о путешествиях по разным уголкам планеты. Сегодня за
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моими плечами — посещение 18 стран и свободное владение семью языками. Я представляю команду профессиональных гидов и экспертов, занимающихся организацией туристических мероприятий, VIP-туров, а также предоставлением юридических и миграционных услуг в Грузии, Армении, Израиле и странах ЕС. Благодаря многолетнему опыту путешествий по разным странам наша команда разработала более 50 уникальных экскурсий, которые получили признание и популярность среди наших путешественников. С радостью поделимся с вами накопленными знаниями и поможем сделать ваше путешествие комфортным и незабываемым. До скорой встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Н
отлично провели время, сделали шикарные фотографии и помогли с организацией предложения!
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Сергей
Отлично провели день! Прогулка была легкой, Валерий учтиво и со знанием дела провел нас по красивым местам, рассказал интересные факты, сделали много фото и видео. Спасибо большое за организацию свидания, рекомендую!
Отлично провели день! Прогулка была легкой, Валерий учтиво и со знанием дела провел нас по красивым
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Александр
Все что написано - все прошли. Только шар и колесо обозрения не работало из-за ветра. Понравился сабраж еще - не каждый раз исполняешь такие вещи.
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С
Все было супер. 👍 прекрасно организованная программа.
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Входит в следующие категории Тбилиси

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