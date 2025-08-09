Мои заказы

Полеты на воздушном шаре в Тбилиси

Найдено 3 экскурсии в категории «На воздушном шаре» в Тбилиси, цены от $55. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
На большом воздушном шаре: Прогулка над Тбилиси
Пешая
На воздушном шаре
2 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Начало: Сквер Гейдара Алиева, район Серных бань
«В отличии от турецких воздушных шаров аэробаллон не летает над городом, а привязан к железному тросу»
Завтра в 17:00
30 ноя в 14:30
$55 за человека
Обзорная групповая экскурсия + полёт на аэробаллоне
На воздушном шаре
2 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 12 чел.
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси и насладитесь видами с высоты 50 метров на аэробаллоне. Увлекательная прогулка по историческим местам города
Начало: В сквере Г. Алиева, Абанотубани
«В отличие от обычных воздушных шаров, он не летает над городом, а привязан к железному тросу»
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€70 за человека
Романтическое свидание в Тбилиси
Пешая
На воздушном шаре
4 часа
3 отзыва
Фотопрогулка
Подарите себе и своей половинке незабываемый день в Тбилиси с фотосессией, полётом на воздушном шаре и винной дегустацией
«Полёт на воздушном шаре над городом (15 минут)»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:30
€280 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    9 августа 2025
    Романтическое свидание в Тбилиси
    Отлично провели день! Прогулка была легкой, Валерий учтиво и со знанием дела провел нас по красивым местам, рассказал интересные факты, сделали много фото и видео. Спасибо большое за организацию свидания, рекомендую!
  • С
    Сергей
    22 октября 2024
    Все было супер. 👍 прекрасно организованная программа.
  • А
    Александр
    11 октября 2023
    Все что написано - все прошли. Только шар и колесо обозрения не работало из-за ветра. Понравился сабраж еще - не каждый раз исполняешь такие вещи.

