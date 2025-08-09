Мини-группа
На большом воздушном шаре: Прогулка над Тбилиси
Начало: Сквер Гейдара Алиева, район Серных бань
«В отличии от турецких воздушных шаров аэробаллон не летает над городом, а привязан к железному тросу»
Завтра в 17:00
30 ноя в 14:30
$55 за человека
Обзорная экскурсия и полёт на аэробаллоне
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси и насладитесь видами с высоты 50 метров на аэробаллоне. Увлекательная прогулка по историческим местам города
Начало: В сквере Г. Алиева, Абанотубани
«В отличие от обычных воздушных шаров, он не летает над городом, а привязан к железному тросу»
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€70 за человека
Фотопрогулка
Фото-прогулка в Тбилиси: Love story
Подарите себе и своей половинке незабываемый день в Тбилиси с фотосессией, полётом на воздушном шаре и винной дегустацией
«Полёт на воздушном шаре над городом (15 минут)»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:30
€280 за человека
- ССергей9 августа 2025Отлично провели день! Прогулка была легкой, Валерий учтиво и со знанием дела провел нас по красивым местам, рассказал интересные факты, сделали много фото и видео. Спасибо большое за организацию свидания, рекомендую!
- ССергей22 октября 2024Все было супер. 👍 прекрасно организованная программа.
- ААлександр11 октября 2023Все что написано - все прошли. Только шар и колесо обозрения не работало из-за ветра. Понравился сабраж еще - не каждый раз исполняешь такие вещи.
