Сергей Параджанов: герой сложного времени

Групповая экскурсия по местам, определившим судьбу знаменитого режиссёра

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Гуляя по историческому центру Тбилиси, мы поговорим о человеке, имя которого стоит в одном ряду с Федерико Феллини, Андреем Тарковским, Жан-Люком Годаром, Акирой Куросава.

И сияет не менее ярко! Вы увидите места, которые взрастили, одарили жизненным опытом и вдохновили на создание шедевров одного из самых значимых кинорежиссёров 20 века.
Сергей Параджанов: герой сложного времени
Сергей Параджанов: герой сложного времени
Сергей Параджанов: герой сложного времени
Сергей Параджанов: герой сложного времени
Сергей Параджанов: герой сложного времени
Сергей Параджанов: герой сложного времени
Сергей Параджанов: герой сложного времени
Сергей Параджанов: герой сложного времени
Сергей Параджанов: герой сложного времени
Сергей Параджанов: герой сложного времени
Сергей Параджанов: герой сложного времени
Сергей Параджанов: герой сложного времени
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Площадь Мейдан и церковь Сурб Геворг — одна из старейших армянских церквей Тбилиси. У Параджанова эти места ассоциировались с царём песнопений Саят-Новой. Вы узнаете историю легендарного ашуга (так называли поэтов-импровизаторов), увидите его памятник и поймёте, чем он был близок Параджанову.
  • Квартал Шардени, он же Тёмные ряды — здесь мы найдём памятник режиссёру и поговорим о его судьбе. Вы послушаете историю о знаменитом узнике, который был приговорен к 5 годам строгого режима по абсурдным статьям, но освобождён досрочно. Вспомним, как и почему это случилось.
  • Верийский парк и памятник Софико Чиаурели — музы Серго Параджанова, сыгравшей во всех его картинах. Вы узнаете, как её талант раскрывался в фильмах. Мы также вспомним Тифлис — персональный эликсир бессмертия режиссёра.
  • Гора Мтацминда, на которой жил Параджанов. Мы посетим дом, в котором он родился, послушаем воспоминания его соседей и легенды о том, как Параджанов принимал гостей.
  • Головинский проспект, он же вальяжный и роскошный проспект Шота Руставели. Расскажем, как он связан с именем режиссёра, и укажем места, где вы сможете вкусно поесть, продегустировать лучшее вино или чачу.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается подъём на Мтацминду на фуникулёре — 10 лари/чел. в одну сторону. Можно подняться пешком по паломнической тропе Давида Гареджинского. Людям в возрасте или с проблемами здоровья лучше подняться на такси.

ежедневно в 10:00 и 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе площади Мейдан
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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