Групповая экскурсия по местам, определившим судьбу знаменитого режиссёра
Гуляя по историческому центру Тбилиси, мы поговорим о человеке, имя которого стоит в одном ряду с Федерико Феллини, Андреем Тарковским, Жан-Люком Годаром, Акирой Куросава.
И сияет не менее ярко! Вы увидите места, которые взрастили, одарили жизненным опытом и вдохновили на создание шедевров одного из самых значимых кинорежиссёров 20 века.
И сияет не менее ярко! Вы увидите места, которые взрастили, одарили жизненным опытом и вдохновили на создание шедевров одного из самых значимых кинорежиссёров 20 века.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Площадь Мейдан и церковь Сурб Геворг — одна из старейших армянских церквей Тбилиси. У Параджанова эти места ассоциировались с царём песнопений Саят-Новой. Вы узнаете историю легендарного ашуга (так называли поэтов-импровизаторов), увидите его памятник и поймёте, чем он был близок Параджанову.
- Квартал Шардени, он же Тёмные ряды — здесь мы найдём памятник режиссёру и поговорим о его судьбе. Вы послушаете историю о знаменитом узнике, который был приговорен к 5 годам строгого режима по абсурдным статьям, но освобождён досрочно. Вспомним, как и почему это случилось.
- Верийский парк и памятник Софико Чиаурели — музы Серго Параджанова, сыгравшей во всех его картинах. Вы узнаете, как её талант раскрывался в фильмах. Мы также вспомним Тифлис — персональный эликсир бессмертия режиссёра.
- Гора Мтацминда, на которой жил Параджанов. Мы посетим дом, в котором он родился, послушаем воспоминания его соседей и легенды о том, как Параджанов принимал гостей.
- Головинский проспект, он же вальяжный и роскошный проспект Шота Руставели. Расскажем, как он связан с именем режиссёра, и укажем места, где вы сможете вкусно поесть, продегустировать лучшее вино или чачу.
Организационные детали
Дополнительно оплачивается подъём на Мтацминду на фуникулёре — 10 лари/чел. в одну сторону. Можно подняться пешком по паломнической тропе Давида Гареджинского. Людям в возрасте или с проблемами здоровья лучше подняться на такси.
ежедневно в 10:00 и 15:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе площади Мейдан
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 10:00 и 15:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард — Организатор в Тбилиси
Провёл экскурсии для 1120 туристов
Здравствуйте, меня зовут Эдуард. Путешествуя по всему миру, я понял, что прекраснее и безопаснее места, чем моя Грузия, просто не существует! Буду рад показать вам истинную красоту моей страны в компании гидов-единомышленников.
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