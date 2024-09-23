В историческом центре Тбилиси можно узнать о жизни Сергея Параджанова, одного из самых значимых режиссёров 20 века.
Прогулка включает посещение Площади Мейдан, где ассоциировались с Саят-Новой, Квартала Шардени с памятником режиссёру, Верийского парка с памятником Софико Чиаурели и Горы Мтацминда, где он жил. Узнайте о его судьбе, творчестве и вдохновении в этих знаковых местах
Прогулка включает посещение Площади Мейдан, где ассоциировались с Саят-Новой, Квартала Шардени с памятником режиссёру, Верийского парка с памятником Софико Чиаурели и Горы Мтацминда, где он жил. Узнайте о его судьбе, творчестве и вдохновении в этих знаковых местах
5 причин купить эту экскурсию
- 🎬 Узнать о жизни и творчестве Параджанова
- 🏛 Посетить исторические места Тбилиси
- 📜 Услышать интересные истории о режиссёре
- 🎨 Погрузиться в атмосферу грузинской культуры
- 🌄 Полюбоваться видами с горы Мтацминда
Лучшее время для посещения
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фев
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Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода в Тбилиси тёплая и комфортная для прогулок. В октябре и апреле также приятно, но может быть прохладнее. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но учтите, что погода может быть холодной и дождливой.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Площадь Мейдан
- Церковь Сурб Геворг
- Квартал Шардени
- Верийский парк
- Гора Мтацминда
- Головинский проспект
Описание экскурсии
- Площадь Мейдан и церковь Сурб Геворг — одна из старейших армянских церквей Тбилиси. У Параджанова эти места ассоциировались с царём песнопений Саят-Новой. Вы узнаете историю легендарного ашуга (так называли поэтов-импровизаторов), увидите его памятник и поймёте, чем он был близок Параджанову.
- Квартал Шардени, он же Тёмные ряды — здесь мы найдём памятник режиссёру и поговорим о его судьбе. Вы послушаете историю о знаменитом узнике, который был приговорен к 5 годам строгого режима по абсурдным статьям, но освобождён досрочно. Вспомним, как и почему это случилось.
- Верийский парк и памятник Софико Чиаурели — музы Серго Параджанова, сыгравшей во всех его картинах. Вы узнаете, как её талант раскрывался в фильмах. Мы также вспомним Тифлис — персональный эликсир бессмертия режиссёра.
- Гора Мтацминда, на которой жил Параджанов. Мы посетим дом, в котором он родился, послушаем воспоминания его соседей и легенды о том, как Параджанов принимал гостей.
- Головинский проспект, он же вальяжный и роскошный проспект Шота Руставели. Расскажем, как он связан с именем режиссёра, и укажем места, где вы сможете вкусно поесть, продегустировать лучшее вино или чачу.
Организационные детали
Дополнительно оплачивается подъём на Мтацминду на фуникулёре — 10 лари/чел. в одну сторону. Можно подняться пешком по паломнической тропе Давида Гареджинского. Людям в возрасте или с проблемами здоровья лучше подняться на такси.
в понедельник и четверг в 10:00, 13:00, 16:30 и 19:45, во вторник, среду, субботу и воскресенье в 10:00, 13:00, 16:30 и 19:30, в пятницу в 10:00, 13:30, 16:30 и 19:45
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€99
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе площади Мейдан
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 10:00, 13:00, 16:30 и 19:45, во вторник, среду, субботу и воскресенье в 10:00, 13:00, 16:30 и 19:30, в пятницу в 10:00, 13:30, 16:30 и 19:45
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард — Организатор в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 4249 туристов
Организуем авторские экскурсии по Грузии и Армении — яркие, душевные, безопасные. Вас ждут как хиты вроде Сигнахи и Казбеги, так и секретные места, которые знают только местные. Будут дегустации вин
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Очень понравилась экскурсия. Мы совершили хороший пеший маршрут. Прогулялись по проспекту Руставели, району Сололаки, побывали в доме Параджанова, где нас очень душевно приняли, а экскурсовод Карина сыграла нам на фортепиано.
Помимо биографии и творчества Параджанова мы также познакомились с историей города и интересными фактами о других известных личностях. Спасибо большое, вернемся еще сюда!
Помимо биографии и творчества Параджанова мы также познакомились с историей города и интересными фактами о других известных личностях. Спасибо большое, вернемся еще сюда!
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О
Ходили на экскурсию по местам Сергея Параджанова в Тбилиси с Кариной. В восторге! Устали, но получили столько информации, эмоций, впечатлений, сколько даже не ожидали. Очень много сведений об истории города, о людях, много для него сделавших, помимо темы экскурсии. Спасибо!!!
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Великолепная прогулка по знаковым местам для людей, интересующихся судьбой выдающегося Параджанова. Экскурсия прошла в комфортном темпе, с прекрасным, внимательным гидом Кариной, которая всегда готова приятный разговор и умеет расположить к себе людей.
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