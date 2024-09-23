В историческом центре Тбилиси можно узнать о жизни Сергея Параджанова, одного из самых значимых режиссёров 20 века.



Прогулка включает посещение Площади Мейдан, где ассоциировались с Саят-Новой, Квартала Шардени с памятником режиссёру, Верийского парка с памятником Софико Чиаурели и Горы Мтацминда, где он жил. Узнайте о его судьбе, творчестве и вдохновении в этих знаковых местах

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода в Тбилиси тёплая и комфортная для прогулок. В октябре и апреле также приятно, но может быть прохладнее. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но учтите, что погода может быть холодной и дождливой.

Сейчас август — это идеальное время.