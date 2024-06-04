Д Диана Тбилиси с огоньком читать дальше фуникулере, даже успели попасть под дождь, но это даже было плюсом, увидели Тбилиси в разную погоду. Рекомендую однозначно, все остались довольны!! Очень понравилась пешая прогулка по городу в сопровождении гида Владимира. Узнали много интересной информации, прошлись старой части города, прокатились на

I ILAN Тбилиси с огоньком Исключительная и незабываемая экскурсия. Мариам гениальный гид- настоящий мастер своего дела.

М Марина Тбилиси с огоньком Благодарю за экскурсию. Было интересно. Гид очень эрудирован и с отличным чувством юмора. Теперь есть понимание, куда идти и что посещать во время самостоятельных прогулок по Тбилиси.

V Victoria Тбилиси во всей красе и самобытности Отличная экскурсия по Тбилиси. Нашем гидом был Ливан. Красота города и его интересные рассказы, в совокупности мы получили огромное удовольствие.

О Ольга Тбилиси во всей красе и самобытности Спасибо нашему гиду Левону за прогулку по городу и увлекательные рассказы про историю Тбилиси и Грузии

А Александр Тбилиси во всей красе и самобытности Левон очень хороший гид. Полдня пролетели незаметно. Главное его качество — ему не все равно, он рассказывает не о чем-то далеко и, а о своем, о близком и родном его сердцу.

И Ирина Лучшие панорамы Тбилиси читать дальше еще в 17 веке! Заглянули в винотеку, а оказались на балкончике на высоком скалистом берегу реки Куры, откуда открывается вид на старый город! Ради таких мест и нужны экскурсии, самостоятельно их не найти. Отличные знания истории и подача материала! Олеся, большое спасибо! Прекрасная экскурсия! Посмотрели весь Тбилиси с ребенком 2 года! Зашли в обычный тбилисский дом, а оказались в доме, где жили

С Сергей Лучшие панорамы Тбилиси Олеся очень приятный гид. Спокойная речь, увлекательный рассказ, прекрасный маршрут - вот ингредиенты идеальной экскурсии! Отдельное спасибо за Тбилисский "чай"!