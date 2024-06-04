Экскурсии в Джума-мечеть

Найдено 4 экскурсии в категории «Джума-Мечеть» в Тбилиси, цены от €15, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тбилиси с огоньком
🚶 Пешая
скидка
50%
Групповая
3.5 часа
1393 отзыва
Тбилиси с огоньком: увлекательное путешествие по историческим местам
За 3,5 часа вы увидите самые яркие достопримечательности Тбилиси, окунетесь в атмосферу города и попробуете национальные блюда
Начало: Площадь Свободы
«Я объясню, в чем уникальность Старой мэрии на площади Свободы, расскажу о покровителе страны и об историческом соседстве религий в Тбилиси — вы увидите католический собор Святой Марии, старые синагоги, джума-мечеть и армянскую церковь Норашени»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
3015 за человека
Лучшие панорамы Тбилиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
50 отзывов
Экскурсия по Тбилиси: панорамы, история и винная дегустация
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, наслаждаясь его историей, культурой и вином в одной экскурсии
Начало: В районе метро «Авлабари»
«Плутая по району-сердцу Тбилиси, вы заглянете в караван-сараи, в собор Сиони, где хранится крест Святой Нино, и в единственную в городе мечеть Джума»
9 июня в 10:00
13 июня в 09:30
от 52 за всё до 9 чел.
Тбилиси во всей красе и самобытности
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
67 отзывов
Тбилиси во всей красе и самобытности
Нескучная прогулка по максимуму - от истоков города и древних храмов до колоритных сюжетов и вина
Начало: На ул. Вахтанга Горгасали N 3
«А винтовая лестница и узкие переулки приведут к нарядной джума-мечети»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 99 за всё до 20 чел.
Обзорная групповая экскурсия + полёт на аэробаллоне
🚶 Пешая
скидка
14%
Групповая
2 часа
Обзорная групповая экскурсия + полёт на аэробаллоне
Увидеть всё самое главное - с земли и с воздуха
Начало: В сквере Г. Алиева, Абанотубани
Расписание: ежедневно в 17:00
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
7060 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Диана
    4 июня 2024
    Тбилиси с огоньком
    Очень понравилась пешая прогулка по городу в сопровождении гида Владимира. Узнали много интересной информации, прошлись старой части города, прокатились на
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    фуникулере, даже успели попасть под дождь, но это даже было плюсом, увидели Тбилиси в разную погоду. Рекомендую однозначно, все остались довольны!!

  • I
    ILAN
    31 мая 2024
    Тбилиси с огоньком
    Исключительная и незабываемая экскурсия. Мариам гениальный гид- настоящий мастер своего дела.
    Исключительная и незабываемая экскурсия. Мариам гениальный гид- настоящий мастер своего дела
  • М
    Марина
    30 мая 2024
    Тбилиси с огоньком
    Благодарю за экскурсию. Было интересно. Гид очень эрудирован и с отличным чувством юмора. Теперь есть понимание, куда идти и что посещать во время самостоятельных прогулок по Тбилиси.
    Благодарю за экскурсию. Было интересно. Гид очень эрудирован и с отличным чувством юмора. Теперь есть пониманиеБлагодарю за экскурсию. Было интересно. Гид очень эрудирован и с отличным чувством юмора. Теперь есть пониманиеБлагодарю за экскурсию. Было интересно. Гид очень эрудирован и с отличным чувством юмора. Теперь есть пониманиеБлагодарю за экскурсию. Было интересно. Гид очень эрудирован и с отличным чувством юмора. Теперь есть пониманиеБлагодарю за экскурсию. Было интересно. Гид очень эрудирован и с отличным чувством юмора. Теперь есть пониманиеБлагодарю за экскурсию. Было интересно. Гид очень эрудирован и с отличным чувством юмора. Теперь есть понимание
  • V
    Victoria
    6 мая 2024
    Тбилиси во всей красе и самобытности
    Отличная экскурсия по Тбилиси. Нашем гидом был Ливан. Красота города и его интересные рассказы, в совокупности мы получили огромное удовольствие.
  • О
    Ольга
    1 мая 2024
    Тбилиси во всей красе и самобытности
    Спасибо нашему гиду Левону за прогулку по городу и увлекательные рассказы про историю Тбилиси и Грузии
    Спасибо нашему гиду Левону за прогулку по городу и увлекательные рассказы про историю Тбилиси и ГрузииСпасибо нашему гиду Левону за прогулку по городу и увлекательные рассказы про историю Тбилиси и ГрузииСпасибо нашему гиду Левону за прогулку по городу и увлекательные рассказы про историю Тбилиси и Грузии
  • А
    Александр
    30 апреля 2024
    Тбилиси во всей красе и самобытности
    Левон очень хороший гид. Полдня пролетели незаметно. Главное его качество — ему не все равно, он рассказывает не о чем-то далеко и, а о своем, о близком и родном его сердцу.
  • И
    Ирина
    26 апреля 2024
    Лучшие панорамы Тбилиси
    Прекрасная экскурсия! Посмотрели весь Тбилиси с ребенком 2 года! Зашли в обычный тбилисский дом, а оказались в доме, где жили
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    еще в 17 веке! Заглянули в винотеку, а оказались на балкончике на высоком скалистом берегу реки Куры, откуда открывается вид на старый город! Ради таких мест и нужны экскурсии, самостоятельно их не найти. Отличные знания истории и подача материала! Олеся, большое спасибо!

  • С
    Сергей
    6 марта 2024
    Лучшие панорамы Тбилиси
    Олеся очень приятный гид. Спокойная речь, увлекательный рассказ, прекрасный маршрут - вот ингредиенты идеальной экскурсии! Отдельное спасибо за Тбилисский "чай"!
  • А
    Андрей
    25 февраля 2024
    Лучшие панорамы Тбилиси
    Прекрасная экскурсия по старому городу. Олеся очень хорошо знает его историю и умеет ее рассказать так, что 3 с лишним часа пролетают незаметно. 100% буду рекомендовать друзьям

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Джума-Мечеть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Тбилиси с огоньком
  2. Лучшие панорамы Тбилиси
  3. Тбилиси во всей красе и самобытности
  4. Обзорная групповая экскурсия + полёт на аэробаллоне
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Джума-Мечеть" можно забронировать 4 экскурсии от 15 до 99 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 1510 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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