1 чел.
По популярности
скидка
50%
Групповая
3.5 часа
Тбилиси с огоньком: увлекательное путешествие по историческим местам
За 3,5 часа вы увидите самые яркие достопримечательности Тбилиси, окунетесь в атмосферу города и попробуете национальные блюда
Начало: Площадь Свободы
«Я объясню, в чем уникальность Старой мэрии на площади Свободы, расскажу о покровителе страны и об историческом соседстве религий в Тбилиси — вы увидите католический собор Святой Марии, старые синагоги, джума-мечеть и армянскую церковь Норашени»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
30€15 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия по Тбилиси: панорамы, история и винная дегустация
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, наслаждаясь его историей, культурой и вином в одной экскурсии
Начало: В районе метро «Авлабари»
«Плутая по району-сердцу Тбилиси, вы заглянете в караван-сараи, в собор Сиони, где хранится крест Святой Нино, и в единственную в городе мечеть Джума»
9 июня в 10:00
13 июня в 09:30
от €52 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Тбилиси во всей красе и самобытности
Нескучная прогулка по максимуму - от истоков города и древних храмов до колоритных сюжетов и вина
Начало: На ул. Вахтанга Горгасали N 3
«А винтовая лестница и узкие переулки приведут к нарядной джума-мечети»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от €99 за всё до 20 чел.
скидка
14%
Групповая
2 часа
Обзорная групповая экскурсия + полёт на аэробаллоне
Увидеть всё самое главное - с земли и с воздуха
Начало: В сквере Г. Алиева, Абанотубани
Расписание: ежедневно в 17:00
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
70€60 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДиана4 июня 2024Очень понравилась пешая прогулка по городу в сопровождении гида Владимира. Узнали много интересной информации, прошлись старой части города, прокатились на
- IILAN31 мая 2024Исключительная и незабываемая экскурсия. Мариам гениальный гид- настоящий мастер своего дела.
- ММарина30 мая 2024Благодарю за экскурсию. Было интересно. Гид очень эрудирован и с отличным чувством юмора. Теперь есть понимание, куда идти и что посещать во время самостоятельных прогулок по Тбилиси.
- VVictoria6 мая 2024Отличная экскурсия по Тбилиси. Нашем гидом был Ливан. Красота города и его интересные рассказы, в совокупности мы получили огромное удовольствие.
- ООльга1 мая 2024Спасибо нашему гиду Левону за прогулку по городу и увлекательные рассказы про историю Тбилиси и Грузии
- ААлександр30 апреля 2024Левон очень хороший гид. Полдня пролетели незаметно. Главное его качество — ему не все равно, он рассказывает не о чем-то далеко и, а о своем, о близком и родном его сердцу.
- ИИрина26 апреля 2024Прекрасная экскурсия! Посмотрели весь Тбилиси с ребенком 2 года! Зашли в обычный тбилисский дом, а оказались в доме, где жили
- ССергей6 марта 2024Олеся очень приятный гид. Спокойная речь, увлекательный рассказ, прекрасный маршрут - вот ингредиенты идеальной экскурсии! Отдельное спасибо за Тбилисский "чай"!
- ААндрей25 февраля 2024Прекрасная экскурсия по старому городу. Олеся очень хорошо знает его историю и умеет ее рассказать так, что 3 с лишним часа пролетают незаметно. 100% буду рекомендовать друзьям
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Джума-Мечеть»
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