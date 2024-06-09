Тбилиси — место с невероятной историей. Его сжигали более 40 раз персы, турки, татаро-монголы и арабы. Но он снова отстраивался и богател. Нынешний Старый город в основном построен в 19 веке, с редкими вкраплениями более ранних строений. Мы покажем вам сохранившиеся дома, храмы, бани, крепостные стены и башни. И, конечно, расшифруем их архитектурные особенности.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Руины античной бани и монастыря Камир Аветаран.
- Храмы Метехи и Сурб Геворг.
- Старейшим дом города Дарбази.
- Балкон царицы Дареджан, откуда открывается потрясающий вид.
- Единственную сохранившуюся в городе резьбу по камню 12 века.
Вы узнаете:
- Как Тбилиси возник и стал столицей Грузии.
- Какую роль он играл в торговле между Китаем и Европой.
- Где находились крепостные стены и ворота во времена Шёлкового пути.
- Как развивались городские кварталы.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт гид компании «Тбилиси глазами инженера».
- Экскурсия проходит по маршруту с существенным перепадом высот — придётся много подниматься и спускаться. Пожалуйста, рассчитывайте свои силы.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€21
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Авлабари
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глазами инженера — Организатор в Тбилиси
Провела экскурсии для 88 туристов
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу. А каждую прогулку превращаем в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.Задать вопрос
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