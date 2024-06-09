Тбилиси: симфония Старого города

Погулять по древнейшей части города и прикоснуться к её архитектурным сюжетам
Тбилиси — место с невероятной историей. Его сжигали более 40 раз персы, турки, татаро-монголы и арабы. Но он снова отстраивался и богател. Нынешний Старый город в основном построен в 19 веке, с редкими вкраплениями более ранних строений. Мы покажем вам сохранившиеся дома, храмы, бани, крепостные стены и башни. И, конечно, расшифруем их архитектурные особенности.
Тбилиси: симфония Старого города
Тбилиси: симфония Старого города
Тбилиси: симфония Старого города
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Руины античной бани и монастыря Камир Аветаран.
  • Храмы Метехи и Сурб Геворг.
  • Старейшим дом города Дарбази.
  • Балкон царицы Дареджан, откуда открывается потрясающий вид.
  • Единственную сохранившуюся в городе резьбу по камню 12 века.

Вы узнаете:

  • Как Тбилиси возник и стал столицей Грузии.
  • Какую роль он играл в торговле между Китаем и Европой.
  • Где находились крепостные стены и ворота во времена Шёлкового пути.
  • Как развивались городские кварталы.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт гид компании «Тбилиси глазами инженера».
  • Экскурсия проходит по маршруту с существенным перепадом высот — придётся много подниматься и спускаться. Пожалуйста, рассчитывайте свои силы.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€21
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Авлабари
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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