Что вас ожидает:

Ислам в Тбилиси

После обретения Грузией независимости многие аджарцы вернулись в лоно православной христианской церкви, однако в этом процессе некоторые исследователи усматривают давление со стороны грузинского религиозного ультранационализма. С другой стороны, после распада СССР в Грузии появилось много новых мечетей. По-своему уникальным является тот факт, что именно в Тбилиси существует сохранившаяся со времён СССР объединённая мечеть — единственная в своём роде, где шииты и сунниты молятся вместе. Множество царей в период XVI по XVII век были исламизированы.

Серные бани

Тбилиси невероятно богат на культурные достопримечательности. Погулять по старинным улочкам и увидеть своими глазами наследие Грузии можно в самом сердце города. Район Старого Тбилиси тесно граничит с кварталом Абанотубани, где расположены парные с водами из сернистых термальных источников. С этим местом связана легенда о соколе царя Вахтанга Горгасали и фазане. По её мотивам перед ущельем Легвтахеви установлен монумент хищной птицы и ее добычи. Первые родники изливались в каменные ванны, вырубленные в скале. В середине XVII века Грузию захлестнула персидская мода на роскошь и чувственные удовольствия, и бани превратились в красивые домики с мозаичными сводами. Их строили и грузины и персы и турки.

Важная информация: