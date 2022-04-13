Тифлисский Халифат

Ислам является второй по численности религией на территории современной Грузии со времён арабских завоеваний. По данным

Мини-группа
Ислам является второй по численности религией на территории современной Грузии со времён арабских завоеваний. По данным последней переписи населения 2002 г. ислам исповедовали 9,9 % населения страны.

Мы прогуляемся по Тбилиси, городу невероятно богатому на культурные достопримечательности.

Вы сможете погулять по старинным улочкам и увидеть своими глазами наследие Грузии в самом сердце города.
Тифлисский Халифат
Тифлисский Халифат
Тифлисский Халифат
Тифлисский Халифат
Тифлисский Халифат
Тифлисский Халифат

Что вас ожидает 🤩

  • Старый город
  • Мечеть Джума
  • Серные бани
  • Мейдан

Что вас ожидает:

    Ислам в Тбилиси
    После обретения Грузией независимости многие аджарцы вернулись в лоно православной христианской церкви, однако в этом процессе некоторые исследователи усматривают давление со стороны грузинского религиозного ультранационализма. С другой стороны, после распада СССР в Грузии появилось много новых мечетей. По-своему уникальным является тот факт, что именно в Тбилиси существует сохранившаяся со времён СССР объединённая мечеть — единственная в своём роде, где шииты и сунниты молятся вместе. Множество царей в период XVI по XVII век были исламизированы.

    Серные бани

    Тбилиси невероятно богат на культурные достопримечательности. Погулять по старинным улочкам и увидеть своими глазами наследие Грузии можно в самом сердце города. Район Старого Тбилиси тесно граничит с кварталом Абанотубани, где расположены парные с водами из сернистых термальных источников. С этим местом связана легенда о соколе царя Вахтанга Горгасали и фазане. По её мотивам перед ущельем Легвтахеви установлен монумент хищной птицы и ее добычи. Первые родники изливались в каменные ванны, вырубленные в скале. В середине XVII века Грузию захлестнула персидская мода на роскошь и чувственные удовольствия, и бани превратились в красивые домики с мозаичными сводами. Их строили и грузины и персы и турки.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Входные билеты
    • Обед
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Площадь Вахтанга Горгасали, Тбилиси
    Завершение: Тбилиси, Мейдан
    Когда и сколько длится
    Когда: Ежедневно в 12:00
    Экскурсия длится около 4 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
    Важная информация
    • Пожалуйста
    • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
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    Ежедневно в 12:00

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