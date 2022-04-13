После обретения Грузией независимости многие аджарцы вернулись в лоно православной христианской церкви, однако в этом процессе некоторые исследователи усматривают давление со стороны грузинского религиозного ультранационализма. С другой стороны, после распада СССР в Грузии появилось много новых мечетей. По-своему уникальным является тот факт, что именно в Тбилиси существует сохранившаяся со времён СССР объединённая мечеть — единственная в своём роде, где шииты и сунниты молятся вместе. Множество царей в период XVI по XVII век были исламизированы.
Серные бани
Тбилиси невероятно богат на культурные достопримечательности. Погулять по старинным улочкам и увидеть своими глазами наследие Грузии можно в самом сердце города. Район Старого Тбилиси тесно граничит с кварталом Абанотубани, где расположены парные с водами из сернистых термальных источников. С этим местом связана легенда о соколе царя Вахтанга Горгасали и фазане. По её мотивам перед ущельем Легвтахеви установлен монумент хищной птицы и ее добычи. Первые родники изливались в каменные ванны, вырубленные в скале. В середине XVII века Грузию захлестнула персидская мода на роскошь и чувственные удовольствия, и бани превратились в красивые домики с мозаичными сводами. Их строили и грузины и персы и турки.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Входные билеты
Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Вахтанга Горгасали, Тбилиси
Завершение: Тбилиси, Мейдан
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
Пожалуйста
Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно в 12:00
Eduard — ваш гид в Тбилиси
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