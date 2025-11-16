Погрузитесь в атмосферу Кахетии — края вина, любви и древних традиций! Вы посетите Сигнахи, монастырь Бодбе, насладитесь видами Алазанской долины, продегустируете кахетинские вина, и, по желанию, пообедаете в местном ресторане. Также в маршруте — Телави, дворец царя Ираклия II, крепость Греми и монастырь Шуамта. Это путешествие откроет вам душу Грузии!
Описание экскурсии
Края вина, любви и древних традиций Откройте для себя Кахетию! Во время нашего незабываемого путешествия вас ждет:
- Очаровательный Сигнахи — город любви.
- Монастырь Бодбе – место упокоения святой Нино.
- Панорамные виды Алазанской долины — настоящее вдохновение.
- Дегустация изысканных вин (Кахетинское традиционное виноделие).
- По желанию – обед в гостеприимном местном ресторане.
- Живописный Телави, дворец царя Ираклия II, могучая крепость Греми и умиротворяющий монастырь Шуамта. Это путешествие откроет вам душу Грузии!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Алазанская долина
- Монастырь Бодбе
- Могила святой Нино
- Сигнахи - город любви
- Архитектурный комплекс Греми
- Музей Александра Чавчавадзе (по желанию)
- Телави и дворец царя Ираклия II
- Монастырь Шуамта
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси
Завершение: Мы доставим вас обратно в отель или другое выбранное место
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Тбилиси
