Описание экскурсии
Каньон Дашбаши
Один из самых древних в мире! Это место поражает масштабом: каньон глубиной около 200 метров окружён вертикальными скалами и яркой зеленью. Вы узнаете, почему он имеет особое значение для экологии региона и как природные катаклизмы сформировали его современный облик. Мы пройдём по тропам, насладимся водопадами и, конечно, посетим Бриллиантовый мост, чтобы ощутить себя парящими над пропастью. Для любителей приключений также есть активности: гигантские качели и канатный велосипед.
Алгетинское водохранилище
Следующая остановка — тихое и живописное Алгетинское водохранилище. Расположенное среди гор и лесов, оно славится спокойной атмосферой и невероятными пейзажами. Вода кристально чистая и отражает высокие горы. Во время прогулки поговорим, как древние цивилизации использовали водные ресурсы для развития сельского хозяйства и как современная гидроинженерия продолжает эту традицию.
Озеро Бери
Финальная остановка нашего маршрута — мистическое озеро Бери, спрятанное среди гор. В зависимости от времени суток и сезона вода меняет оттенок: от ярко-синего до зеленоватого и даже сероватого. В древние времена озеро считалось местом, где живут духи гор. Мы расскажем о его значении в мифологии и о том, как вода в этой местности связана с традициями и обрядами древней Грузии.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном минивэне Mitsubishi или Toyota с кондиционером. Пожалуйста, сообщите заранее, если вам потребуется детское кресло
- Отдельно оплачиваются входные билеты в каньон — 48 лари, а также по желанию прокат велосипеда — 120 лари и качели — 45 лари
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€100