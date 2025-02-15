Водная стихия и каменные великаны: путешествие из Тбилиси

Изучить древний каньон и разгадать тайну мистического озера
Раскройте красоту нетронутых уголков Грузии и погрузитесь в мир природной гармонии! Во время путешествия через каньон Дашбаши, кристально чистое озеро Бери и спокойное Алгетинское водохранилище вы насладитесь удивительными пейзажами, свежим воздухом и тишиной природы. И конечно, узнаете захватывающие истории, связанные с каждой локацией.
Водная стихия и каменные великаны: путешествие из Тбилиси
Водная стихия и каменные великаны: путешествие из Тбилиси
Водная стихия и каменные великаны: путешествие из Тбилиси
Ближайшие даты:
15
фев16
фев17
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фев21
фев
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Каньон Дашбаши

Один из самых древних в мире! Это место поражает масштабом: каньон глубиной около 200 метров окружён вертикальными скалами и яркой зеленью. Вы узнаете, почему он имеет особое значение для экологии региона и как природные катаклизмы сформировали его современный облик. Мы пройдём по тропам, насладимся водопадами и, конечно, посетим Бриллиантовый мост, чтобы ощутить себя парящими над пропастью. Для любителей приключений также есть активности: гигантские качели и канатный велосипед.

Алгетинское водохранилище

Следующая остановка — тихое и живописное Алгетинское водохранилище. Расположенное среди гор и лесов, оно славится спокойной атмосферой и невероятными пейзажами. Вода кристально чистая и отражает высокие горы. Во время прогулки поговорим, как древние цивилизации использовали водные ресурсы для развития сельского хозяйства и как современная гидроинженерия продолжает эту традицию.

Озеро Бери

Финальная остановка нашего маршрута — мистическое озеро Бери, спрятанное среди гор. В зависимости от времени суток и сезона вода меняет оттенок: от ярко-синего до зеленоватого и даже сероватого. В древние времена озеро считалось местом, где живут духи гор. Мы расскажем о его значении в мифологии и о том, как вода в этой местности связана с традициями и обрядами древней Грузии.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном минивэне Mitsubishi или Toyota с кондиционером. Пожалуйста, сообщите заранее, если вам потребуется детское кресло
  • Отдельно оплачиваются входные билеты в каньон — 48 лари, а также по желанию прокат велосипеда — 120 лари и качели — 45 лари
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 10:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Самгебро
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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