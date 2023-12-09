Второе свидание с Тбилиси: иммерсивная прогулка по Марджанишвили

Аудиоэкскурсия в Тбилиси

Аудиоспектакль-променад в сопровождении актрисы, который погрузит вас в атмосферу города

В этом иммерсивном путешествии перед вами оживут истории левобережного Тбилиси. Вместе с актрисой-проводником вы заглянете в самобытные парадные и дворики района Марджанишвили.

А формат душевного сторителлинга позволит вам услышать голоса местных жителей, пройти по следам художника Пиросмани и представить грациозные движения грузинских княгинь.
Второе свидание с Тбилиси: иммерсивная прогулка по Марджанишвили
Второе свидание с Тбилиси: иммерсивная прогулка по Марджанишвили
Второе свидание с Тбилиси: иммерсивная прогулка по Марджанишвили
Второе свидание с Тбилиси: иммерсивная прогулка по Марджанишвили
Второе свидание с Тбилиси: иммерсивная прогулка по Марджанишвили
Второе свидание с Тбилиси: иммерсивная прогулка по Марджанишвили
Второе свидание с Тбилиси: иммерсивная прогулка по Марджанишвили
Второе свидание с Тбилиси: иммерсивная прогулка по Марджанишвили
Второе свидание с Тбилиси: иммерсивная прогулка по Марджанишвили
Второе свидание с Тбилиси: иммерсивная прогулка по Марджанишвили
Второе свидание с Тбилиси: иммерсивная прогулка по Марджанишвили
Ближайшие даты:
9
дек
16
дек
23
дек
30
дек
6
янв
13
янв
20
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даты

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€30
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Погружение в атмосферу Тбилиси через образы и звуки

В начале нашей прогулки вы получите инструктаж и наушники — а дальше начнется самое интересное! Вы будете знакомиться с Тбилиси под звуки аудиоспектакля, а наша актриса Нана будет сопровождать вас и иллюстрировать рассказы действом.

Как живет город: душевный сторителлинг

Сторителлинг — главный прием наших иммерсивных прогулок. Нана проведет вас по левобережному Тбилиси, любовь к которому дополняет ее любовь к театру. Вместе вы заглянете в пару аутентичных парадных — наследие первых немецких поселенцев, посетите колоритные дворики Агмашенебели — соперника проспекта Руставели.

Актерский талант Наны поможет вам услышать голоса жителей Тбилиси, представить грациозные движения грузинских княгинь. Вы услышите о месте, где умер великий художник Пиросмани, увидите дом второй женщины, получившей Нобелевскую премию, и узнаете, почему свадебное платье нужно искать именно на Плеханови.

Организационные детали

  • Экскурсия пешая. На маршруте, кроме актрисы, группу сопровождает техник, который проводит инструктаж и раздает наушники, контролирует переходы между локациями, помогает занять лучшую точку для обзора и решает все технические вопросы.
  • Экскурсия — непрерывное действо, как спектакль, на ней нельзя остановиться, снять наушники или уйти с маршрута — о чём мы напомним в самом начале. На каждой локации заложено немного времени для фото и свободного перемещения.
  • Все уточняющие вопросы участники смогут задать после экскурсии
  • Также при желании вы можете заказать эту экскурсию в индивидуальном формате: стоимость для компании до 15 человек составит 190 евро. Для бронирования и уточнения деталей свяжитесь с гидом.

в субботу в 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Марджанишвили
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 15:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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