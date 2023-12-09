В этом иммерсивном путешествии перед вами оживут истории левобережного Тбилиси. Вместе с актрисой-проводником вы заглянете в самобытные парадные и дворики района Марджанишвили. А формат душевного сторителлинга позволит вам услышать голоса местных жителей, пройти по следам художника Пиросмани и представить грациозные движения грузинских княгинь.

Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Погружение в атмосферу Тбилиси через образы и звуки

В начале нашей прогулки вы получите инструктаж и наушники — а дальше начнется самое интересное! Вы будете знакомиться с Тбилиси под звуки аудиоспектакля, а наша актриса Нана будет сопровождать вас и иллюстрировать рассказы действом.

Как живет город: душевный сторителлинг

Сторителлинг — главный прием наших иммерсивных прогулок. Нана проведет вас по левобережному Тбилиси, любовь к которому дополняет ее любовь к театру. Вместе вы заглянете в пару аутентичных парадных — наследие первых немецких поселенцев, посетите колоритные дворики Агмашенебели — соперника проспекта Руставели.

Актерский талант Наны поможет вам услышать голоса жителей Тбилиси, представить грациозные движения грузинских княгинь. Вы услышите о месте, где умер великий художник Пиросмани, увидите дом второй женщины, получившей Нобелевскую премию, и узнаете, почему свадебное платье нужно искать именно на Плеханови.

Организационные детали