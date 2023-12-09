Аудиоспектакль-променад в сопровождении актрисы, который погрузит вас в атмосферу города
А формат душевного сторителлинга позволит вам услышать голоса местных жителей, пройти по следам художника Пиросмани и представить грациозные движения грузинских княгинь.
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Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€30
Описание
Что вас ожидает
Погружение в атмосферу Тбилиси через образы и звуки
В начале нашей прогулки вы получите инструктаж и наушники — а дальше начнется самое интересное! Вы будете знакомиться с Тбилиси под звуки аудиоспектакля, а наша актриса Нана будет сопровождать вас и иллюстрировать рассказы действом.
Как живет город: душевный сторителлинг
Сторителлинг — главный прием наших иммерсивных прогулок. Нана проведет вас по левобережному Тбилиси, любовь к которому дополняет ее любовь к театру. Вместе вы заглянете в пару аутентичных парадных — наследие первых немецких поселенцев, посетите колоритные дворики Агмашенебели — соперника проспекта Руставели.
Актерский талант Наны поможет вам услышать голоса жителей Тбилиси, представить грациозные движения грузинских княгинь. Вы услышите о месте, где умер великий художник Пиросмани, увидите дом второй женщины, получившей Нобелевскую премию, и узнаете, почему свадебное платье нужно искать именно на Плеханови.
Организационные детали
- Экскурсия пешая. На маршруте, кроме актрисы, группу сопровождает техник, который проводит инструктаж и раздает наушники, контролирует переходы между локациями, помогает занять лучшую точку для обзора и решает все технические вопросы.
- Экскурсия — непрерывное действо, как спектакль, на ней нельзя остановиться, снять наушники или уйти с маршрута — о чём мы напомним в самом начале. На каждой локации заложено немного времени для фото и свободного перемещения.
- Все уточняющие вопросы участники смогут задать после экскурсии
- Также при желании вы можете заказать эту экскурсию в индивидуальном формате: стоимость для компании до 15 человек составит 190 евро. Для бронирования и уточнения деталей свяжитесь с гидом.
в субботу в 15:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро Марджанишвили
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу в 15:00Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.