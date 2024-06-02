С нами этот тёплый город откроется внимательным путешественникам, которые ищут обзорную и одновременно необычную экскурсию. Вы прогуляетесь в сердце Тбилиси, увидите главные места и заглянете в уютные запылённые дворики. Сфотографируете ажурные балконы, водопад и знаменитые Серные бани. Узнаете город через истории о его жителях, местные традиции и вкусы.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Интерактивный формат: узнать и запомнить

Начало экскурсии будет традиционным — с рассказами гида о городе, его истории (без дат и имён царей, которые всё равно не запоминаются) и жителях разных лет. Слушайте внимательно, чтобы не пропустить ответы на будущие вопросы и загадки, которые постепенно вплетаются в экскурсию. Такой формат у нас проверен: получается и познавательно, и весело!

Чем жил и живёт Тбилиси

За 3 часа вы не просто увидите красоту и древность города, но прочувствуете его душу. Серьёзное заявление, правда? С этим помогут реальные сюжеты и легенды из жизни тбилисцев — художников, архитекторов, поэтов, композиторов, актёров и режиссёров. Рассказы о ремесленниках и виноделах. Кстати, вы раскроете, почему грузины так любят вино и что означают грузинские топонимы. А ещё пообщаетесь с художниками и дизайнерами в их мастерских.

Лучший маршрут для первого свидания с Тбилиси

Вы в полной мере насладитесь блеском туристических улиц — и аутентичностью двориков. Не раз встретите старинные резные балконы и даже найдёте настоящий водопад. В зависимости от сезона отведаете вкуснейшее мороженое из вина или глинтвейн. Закончим прогулку в душевном винном погребе 17 века, где вы сможете продегустировать прославленные сорта грузинского вина.

Основные достопримечательности по пути:

Площадь Свободы — главная в городе. Здесь и встретимся

Крепостные стены и ворота

Памятники дворнику, тамаде, конке

Театр марионеток Резо Габриадзе: подгадаем так, чтобы застать миниатюрное кукольное представление на башне

Храм Анчисхати, которому в 2024-ом году исполнилось 1500 лет

Мост Мира

Храм Метехи на скале и Метехский мост

Крепость Нарикала, памятники Вахтангу Горгасали и «Мать Грузия»

Серные бани

Инжирное ущелье

Площадь и базар Мейдан

Улица Шардени

Организационные детали