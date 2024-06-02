Душа и древность Тбилиси: интерактивная групповая экскурсия

Знакомиться с городом, отвечать на вопросы, находить контрасты, смеяться, пить вино
С нами этот тёплый город откроется внимательным путешественникам, которые ищут обзорную и одновременно необычную экскурсию. Вы прогуляетесь в сердце Тбилиси, увидите главные места и заглянете в уютные запылённые дворики. Сфотографируете ажурные балконы, водопад и знаменитые Серные бани. Узнаете город через истории о его жителях, местные традиции и вкусы.
5
1 отзыв
Душа и древность Тбилиси: интерактивная групповая экскурсия
Душа и древность Тбилиси: интерактивная групповая экскурсия
Душа и древность Тбилиси: интерактивная групповая экскурсия
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Интерактивный формат: узнать и запомнить

Начало экскурсии будет традиционным — с рассказами гида о городе, его истории (без дат и имён царей, которые всё равно не запоминаются) и жителях разных лет. Слушайте внимательно, чтобы не пропустить ответы на будущие вопросы и загадки, которые постепенно вплетаются в экскурсию. Такой формат у нас проверен: получается и познавательно, и весело!

Чем жил и живёт Тбилиси

За 3 часа вы не просто увидите красоту и древность города, но прочувствуете его душу. Серьёзное заявление, правда? С этим помогут реальные сюжеты и легенды из жизни тбилисцев — художников, архитекторов, поэтов, композиторов, актёров и режиссёров. Рассказы о ремесленниках и виноделах. Кстати, вы раскроете, почему грузины так любят вино и что означают грузинские топонимы. А ещё пообщаетесь с художниками и дизайнерами в их мастерских.

Лучший маршрут для первого свидания с Тбилиси

Вы в полной мере насладитесь блеском туристических улиц — и аутентичностью двориков. Не раз встретите старинные резные балконы и даже найдёте настоящий водопад. В зависимости от сезона отведаете вкуснейшее мороженое из вина или глинтвейн. Закончим прогулку в душевном винном погребе 17 века, где вы сможете продегустировать прославленные сорта грузинского вина.

Основные достопримечательности по пути:

  • Площадь Свободы — главная в городе. Здесь и встретимся
  • Крепостные стены и ворота
  • Памятники дворнику, тамаде, конке
  • Театр марионеток Резо Габриадзе: подгадаем так, чтобы застать миниатюрное кукольное представление на башне
  • Храм Анчисхати, которому в 2024-ом году исполнилось 1500 лет
  • Мост Мира
  • Храм Метехи на скале и Метехский мост
  • Крепость Нарикала, памятники Вахтангу Горгасали и «Мать Грузия»
  • Серные бани
  • Инжирное ущелье
  • Площадь и базар Мейдан
  • Улица Шардени

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Из дополнительных расходов только траты на угощения по желанию. Дегустация вина бесплатная
  • В конце экскурсии вы также сможете посетить прекрасный частный Музей этнографии и оружия, где всё можно трогать и примерять для фото. Его посещение за донаты (обычно гости оставляют 5-10 лари с человека)

в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 18:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€9
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
2 июня 2024
Лора отличный экскурсовод, которого мы смело можем порекомендовать! Рассказала очень много интересного про Тбилиси и Грузию в целом. Благодаря Лоре мы узнали много нового и зашли в те места, куда
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бы самостоятельно не догадалась заглянуть. Поделилась полезной информацией (куда сходить, где купить вино и т. п.). Отвечала на все наши интересующие вопросы. Сама по себе Лора очень энергичная и позитивная, нам было с ней комфортно! И цена экскурсии демократичная! Если будем еще в Грузии - то обратимся еще раз к Лоре (она организовывает не только экскурсии по Тбилиси).

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