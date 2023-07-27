Ежедневная прогулка по Тбилиси

Узнать и полюбить город за 2 часа

5
1 отзыв
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Бродить по атмосферным улочкам в Тбилиси строго обязательно! Сделайте это максимально интересно — с увлечённым гидом-тбилиссцем. Выбирайте один из двух маршрутов или оба для полноценного знакомства. Вы увидите древние постройки, погрузитесь в историю города и услышите его легенды. Узнаете о национальной кухне и виноделии. А заодно сориентируетесь в Тбилиси и получите полезные советы.
Ежедневная прогулка по Тбилиси
Ежедневная прогулка по Тбилиси
Ежедневная прогулка по Тбилиси
Ежедневная прогулка по Тбилиси
Ежедневная прогулка по Тбилиси
Ежедневная прогулка по Тбилиси
Ежедневная прогулка по Тбилиси
Ежедневная прогулка по Тбилиси
Ежедневная прогулка по Тбилиси
Ежедневная прогулка по Тбилиси
Ежедневная прогулка по Тбилиси
Ежедневная прогулка по Тбилиси
Ежедневная прогулка по Тбилиси
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы подготовили два насыщенных маршрута по Тбилиси — они чередуются через день. Обе прогулки проходят по колоритному Старому городу и начинаются на площади Свободы (сюда легко добраться из любой точки города).

Синий маршрут — для первого знакомства с Тбилиси

Для вас хроники города и сюжеты о горожанах, достопримечательности-символы грузинской столицы и заметки о гостеприимной стране (не забудем и про вино). Вы рассмотрите причудливый Театр марионеток Резо Габриадзе и балконы на крепостной стене. Пройдёте по парку Рике и мосту Мира (почему он ведёт из тёмного прошлого в светлое настоящее?). Увидите старинные храмы: собор Сиони, церкви Метехи и Анчисхати. Найдёте памятник тамаде (почему он стоит именно здесь?) и скульптуры по рисункам Пиросмани (помните про миллион алых роз?).

Красный маршрут: потайные места, эпохи и конфессии Тбилиси

Вас также ждут знаковые достопримечательности — Серные бани, крепость Нарикала, Инжировое ущелье с водопадом — но гулять будем по узким нетуристическим улочкам. Вы заглянете в типичный тифлисский дворик и настоящую парадную, пройдёте по улице-лестнице и не пропустите культовый стрит-арт. Попутно проследите путь Тбилиси сквозь века и узнаете, какие известные личности посещали город в 19-20 веках. А особой темой станет многообразие конфессий Тбилиси.

Организационные детали

  • Людей в группе может быть больше 15, поскольку для детей билеты не приобретаются
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей.
  • Экскурсия проходит по двум ежедневно чередующимся маршрутам. С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото».
  • Экскурсия проводится без наушников
  • В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Тбилиси, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!

ежедневно в 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Свободы (центр Тбилиси)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
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1
Анна
27 июля 2023
Почти 3 часа прогулки по синему маршруту пролетели на одном дыхании! Гид Леван с большой теплотой и любовью рассказал нам о Тбилиси и Грузии, провел по секретным местам, в которые сами мы никогда бы не догадались заглянуть. Спасибо огромное за отлично проведенное время!

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Летние
Религиозные
Обзорные
Соборы и храмы
Монастыри, церкви, храмы
Улицы и переулки
Старый Тбилиси
Серные бани
Популярные места
Мост мира
Парк Рике
Театр марионеток Резо Габриадзе
Площадь Свободы
Собор Сиони
Храм Метехи
Инжирное ущелье

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