Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, являются идеальными для прогулок по Тбилиси. В это время город оживает, и экскурсии становятся особенно приятными благодаря насыщенной культурной программе и множеству открытых мероприятий. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями. Эти месяцы предлагают комфортные условия для прогулок и возможность избежать большого наплыва туристов, что делает посещение более спокойным и уютным.

Бродить по атмосферным улочкам в Тбилиси строго обязательно! Сделайте это максимально интересно - с увлечённым гидом-тбилиссцем. Выбирайте один из двух маршрутов или оба для полноценного знакомства. Вы увидите древние постройки, погрузитесь в историю города и услышите его легенды. Узнаете о национальной кухне и виноделии. А заодно сориентируетесь в Тбилиси и получите полезные советы

Описание экскурсии

Экскурсия проводится по двум маршрутам, чтобы вы могли лучше узнать этот удивительный город. Каждый из них раскрывает Тбилиси с разных сторон, позволяя погрузиться в атмосферу, историю и уникальные особенности местности.

Синий маршрут — для первого знакомства с Тбилиси

Для вас — хроники города, истории о горожанах, достопримечательности-символы грузинской столицы и заметки о гостеприимной стране (не забудем и про вино). Вы познакомитесь с причудливым Театром марионеток Резо Габриадзе и балконами на крепостной стене. Прогулка приведёт вас через парк Рике и мост Мира (почему он ведёт из тёмного прошлого в светлое настоящее?). Увидите старинные храмы: церковь Метехи и базилику Анчисхати, а также скульптуры по рисункам Пиросмани (помните про миллион алых роз?). Кроме того, вас ждут знаковые достопримечательности — Серные бани и Инжировое ущелье с водопадом.

Красный маршрут: потайные уголки, эпохи и конфессии Тбилиси

Вас ждут знаковые достопримечательности — крепость Нарикала и старинные храмы. Вы найдёте памятник тамаде, но гулять будете по узким нетуристическим улочкам. Заглянете в типичный тифлисский дворик и настоящую парадную, пройдёте по улице-лестнице и не пропустите культовый стрит-арт. По пути проследите, как менялся Тбилиси сквозь века и узнаете, какие знаменитые личности посетили город в 19-20 веках. Особое внимание уделим многообразию конфессий, которые составляют уникальную атмосферу Тбилиси.

Карта и расписание маршрутов — в галерее.

Организационные детали