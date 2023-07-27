Узнать и полюбить город за 2 часа
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Описание
Что вас ожидает
Мы подготовили два насыщенных маршрута по Тбилиси — они чередуются через день. Обе прогулки проходят по колоритному Старому городу и начинаются на площади Свободы (сюда легко добраться из любой точки города).
Синий маршрут — для первого знакомства с Тбилиси
Для вас хроники города и сюжеты о горожанах, достопримечательности-символы грузинской столицы и заметки о гостеприимной стране (не забудем и про вино). Вы рассмотрите причудливый Театр марионеток Резо Габриадзе и балконы на крепостной стене. Пройдёте по парку Рике и мосту Мира (почему он ведёт из тёмного прошлого в светлое настоящее?). Увидите старинные храмы: собор Сиони, церкви Метехи и Анчисхати. Найдёте памятник тамаде (почему он стоит именно здесь?) и скульптуры по рисункам Пиросмани (помните про миллион алых роз?).
Красный маршрут: потайные места, эпохи и конфессии Тбилиси
Вас также ждут знаковые достопримечательности — Серные бани, крепость Нарикала, Инжировое ущелье с водопадом — но гулять будем по узким нетуристическим улочкам. Вы заглянете в типичный тифлисский дворик и настоящую парадную, пройдёте по улице-лестнице и не пропустите культовый стрит-арт. Попутно проследите путь Тбилиси сквозь века и узнаете, какие известные личности посещали город в 19-20 веках. А особой темой станет многообразие конфессий Тбилиси.
Организационные детали
- Людей в группе может быть больше 15, поскольку для детей билеты не приобретаются
- Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей.
- Экскурсия проходит по двум ежедневно чередующимся маршрутам. С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото».
- Экскурсия проводится без наушников
- В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Тбилиси, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
ежедневно в 15:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Свободы (центр Тбилиси)
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 15:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.