Прогуляйтесь по атмосферным улочкам Тбилиси с увлечённым гидом. Два маршрута на выбор: знакомство с историей и культурой города
Бродить по атмосферным улочкам в Тбилиси строго обязательно! Сделайте это максимально интересно - с увлечённым гидом-тбилиссцем. Выбирайте один из двух маршрутов или оба для полноценного знакомства. Вы увидите древние постройки, погрузитесь в историю города и услышите его легенды. Узнаете о национальной кухне и виноделии. А заодно сориентируетесь в Тбилиси и получите полезные советы
🗣️ Возможность задать вопросы гиду и обсудить экскурсию
🎨 Открытие потайных мест и культового стрит-арта
Лучшее время для посещения
янв
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мар
апр
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июн
июл
авг
сен
окт
ноя
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Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, являются идеальными для прогулок по Тбилиси. В это время город оживает, и экскурсии становятся особенно приятными благодаря насыщенной культурной программе и множеству открытых мероприятий. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями. Эти месяцы предлагают комфортные условия для прогулок и возможность избежать большого наплыва туристов, что делает посещение более спокойным и уютным.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Театр марионеток Резо Габриадзе
Парк Рике
Мост Мира
Собор Сиони
Церковь Метехи
Церковь Анчисхати
Памятник тамаде
Скульптуры по рисункам Пиросмани
Серные бани
Крепость Нарикала
Инжировое ущелье с водопадом
Описание экскурсии
Экскурсия проводится по двум маршрутам, чтобы вы могли лучше узнать этот удивительный город. Каждый из них раскрывает Тбилиси с разных сторон, позволяя погрузиться в атмосферу, историю и уникальные особенности местности.
Синий маршрут — для первого знакомства с Тбилиси
Для вас — хроники города, истории о горожанах, достопримечательности-символы грузинской столицы и заметки о гостеприимной стране (не забудем и про вино). Вы познакомитесь с причудливым Театром марионеток Резо Габриадзе и балконами на крепостной стене. Прогулка приведёт вас через парк Рике и мост Мира (почему он ведёт из тёмного прошлого в светлое настоящее?). Увидите старинные храмы: церковь Метехи и базилику Анчисхати, а также скульптуры по рисункам Пиросмани (помните про миллион алых роз?). Кроме того, вас ждут знаковые достопримечательности — Серные бани и Инжировое ущелье с водопадом.
Красный маршрут: потайные уголки, эпохи и конфессии Тбилиси
Вас ждут знаковые достопримечательности — крепость Нарикала и старинные храмы. Вы найдёте памятник тамаде, но гулять будете по узким нетуристическим улочкам. Заглянете в типичный тифлисский дворик и настоящую парадную, пройдёте по улице-лестнице и не пропустите культовый стрит-арт. По пути проследите, как менялся Тбилиси сквозь века и узнаете, какие знаменитые личности посетили город в 19-20 веках. Особое внимание уделим многообразию конфессий, которые составляют уникальную атмосферу Тбилиси.
Карта и расписание маршрутов — в галерее.
Организационные детали
Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
Экскурсия проходит по двум ежедневно чередующимся маршрутам. С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото»
Экскурсия проводится без наушников
В конце экскурсии вас ждёт сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Тбилиси, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€16
Дети до 8 лет включительно
Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы (центр Тбилиси)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 93656 туристов
Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 56 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
Евгения
Прошли с Леваном по синему маршруту во второй день пребывания в Тбилиси (22 мая), вернулись к нему же, уже на красный маршрут, 27 мая за несколько часов до вылета домой читать дальшеуменьшить
😁 Интересно, непринужденно, без перегруза цифрами и сухими историческими фактами, но с юмором и запоминающимся историями! Леван - крутой, харизматичный и профессиональный гид, который явно любит свой город и своё дело! Понравилось также, что до начала экскурсии Леван провел лёгкое, ненавязчивое знакомство с группой, выяснив, кто откуда приехал и что уже успел увидеть, тем самым немного сплотив группу, а сама экскурсия иногда строилась в формате обсуждений и диалога, прямо в моменте рассказа можно было уточнить какие-то детали, задать дополнительные вопросы и получить развернутые ответы. За время обеих экскурсий мы поняли, что самостоятельно не увидели бы и половины показанных в туре интересных локаций в городе. Кроме того, в конце первой экскурсии Леван дал нам несколько рекомендаций по заведениям, где лучше продегустировать грузинскую кухню, которыми мы пользовались всё время пребывания в Тбилиси и остались довольны) В общем мы очень рады, что из множества вариантов экскурсий выбрали именно "Туры в 15:15" и что повезло попасть оба раза именно к Левану!
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Е
Екатерина
Было очень интересно и познавательно. Грамотно составлен маршрут, остались под большим впечатлением от экскурсии. Спасибо большое Ивану за прогулку, время пролетело незаметно!
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В
Валерия
Очень понравилась экскурсия с гидом Леваном. У нас была непростая группа с маленьким ребенком, который часто плакал. Леван мягко и с юмором рассказывал интересные факты о Тбилиси, успевал подмигнуть ребенку и чуть-чуть успокоить, помогал с коляской. Рады, что экскурсию провел такой тактичный и приятный грузин, спасибо большое за терпение!
Замечательная экскурсия с очень харизматичным экскурсоводом Вано. Много интересных фактов о городе, историй.
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Ольга
Очень рада что выбрала именно эту экскурсию. Мы были на синем маршруте с экскурсоводом Леваном. Леван великолепный рассказчик и очень душевный человек - с первых минут ощущение будто вы знакомы читать дальшеуменьшить
уже много лет) маршрут идеален для первого знакомства с городом или для тех кто хочет больше про него узнать - помимо исторических фактов узнали много нюансов, про которые может рассказать только местный житель. В следующую поездку обязательно сходим на красный маршрут. Желаем процветания этому чудесному городу и его жителям!
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