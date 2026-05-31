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Свидание с Тбилиси каждый день

Прогуляйтесь по атмосферным улочкам Тбилиси с увлечённым гидом. Два маршрута на выбор: знакомство с историей и культурой города
Бродить по атмосферным улочкам в Тбилиси строго обязательно! Сделайте это максимально интересно - с увлечённым гидом-тбилиссцем. Выбирайте один из двух маршрутов или оба для полноценного знакомства. Вы увидите древние постройки, погрузитесь в историю города и услышите его легенды. Узнаете о национальной кухне и виноделии. А заодно сориентируетесь в Тбилиси и получите полезные советы
5
56 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Увлекательные маршруты по колоритному Старому городу
  • 🏛️ Посещение знаковых достопримечательностей Тбилиси
  • 🍷 Знакомство с национальной кухней и виноделием
  • 📸 Удобные остановки и фотопаузы
  • 🗣️ Возможность задать вопросы гиду и обсудить экскурсию
  • 🎨 Открытие потайных мест и культового стрит-арта

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, являются идеальными для прогулок по Тбилиси. В это время город оживает, и экскурсии становятся особенно приятными благодаря насыщенной культурной программе и множеству открытых мероприятий. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями. Эти месяцы предлагают комфортные условия для прогулок и возможность избежать большого наплыва туристов, что делает посещение более спокойным и уютным.
Сейчас август — это идеальное время.
Свидание с Тбилиси каждый день
Свидание с Тбилиси каждый день
Свидание с Тбилиси каждый день

Что можно увидеть

  • Театр марионеток Резо Габриадзе
  • Парк Рике
  • Мост Мира
  • Собор Сиони
  • Церковь Метехи
  • Церковь Анчисхати
  • Памятник тамаде
  • Скульптуры по рисункам Пиросмани
  • Серные бани
  • Крепость Нарикала
  • Инжировое ущелье с водопадом

Описание экскурсии

Экскурсия проводится по двум маршрутам, чтобы вы могли лучше узнать этот удивительный город. Каждый из них раскрывает Тбилиси с разных сторон, позволяя погрузиться в атмосферу, историю и уникальные особенности местности.

Синий маршрут — для первого знакомства с Тбилиси

Для вас — хроники города, истории о горожанах, достопримечательности-символы грузинской столицы и заметки о гостеприимной стране (не забудем и про вино). Вы познакомитесь с причудливым Театром марионеток Резо Габриадзе и балконами на крепостной стене. Прогулка приведёт вас через парк Рике и мост Мира (почему он ведёт из тёмного прошлого в светлое настоящее?). Увидите старинные храмы: церковь Метехи и базилику Анчисхати, а также скульптуры по рисункам Пиросмани (помните про миллион алых роз?). Кроме того, вас ждут знаковые достопримечательности — Серные бани и Инжировое ущелье с водопадом.

Красный маршрут: потайные уголки, эпохи и конфессии Тбилиси

Вас ждут знаковые достопримечательности — крепость Нарикала и старинные храмы. Вы найдёте памятник тамаде, но гулять будете по узким нетуристическим улочкам. Заглянете в типичный тифлисский дворик и настоящую парадную, пройдёте по улице-лестнице и не пропустите культовый стрит-арт. По пути проследите, как менялся Тбилиси сквозь века и узнаете, какие знаменитые личности посетили город в 19-20 веках. Особое внимание уделим многообразию конфессий, которые составляют уникальную атмосферу Тбилиси.

Карта и расписание маршрутов — в галерее.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
  • Экскурсия проходит по двум ежедневно чередующимся маршрутам. С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото»
  • Экскурсия проводится без наушников
  • В конце экскурсии вас ждёт сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Тбилиси, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
  • Эту экскурсию вы также можете забронировать в индивидуальном формате (только для вашей компании)

ежедневно в 15:15

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€16
Дети до 8 лет включительноБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Свободы (центр Тбилиси)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 93656 туристов
Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 56 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
55
4
1
3
2
1
Е
Прошли с Леваном по синему маршруту во второй день пребывания в Тбилиси (22 мая), вернулись к нему же, уже на красный маршрут, 27 мая за несколько часов до вылета домой
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😁 Интересно, непринужденно, без перегруза цифрами и сухими историческими фактами, но с юмором и запоминающимся историями! Леван - крутой, харизматичный и профессиональный гид, который явно любит свой город и своё дело!
Понравилось также, что до начала экскурсии Леван провел лёгкое, ненавязчивое знакомство с группой, выяснив, кто откуда приехал и что уже успел увидеть, тем самым немного сплотив группу, а сама экскурсия иногда строилась в формате обсуждений и диалога, прямо в моменте рассказа можно было уточнить какие-то детали, задать дополнительные вопросы и получить развернутые ответы.
За время обеих экскурсий мы поняли, что самостоятельно не увидели бы и половины показанных в туре интересных локаций в городе.
Кроме того, в конце первой экскурсии Леван дал нам несколько рекомендаций по заведениям, где лучше продегустировать грузинскую кухню, которыми мы пользовались всё время пребывания в Тбилиси и остались довольны)
В общем мы очень рады, что из множества вариантов экскурсий выбрали именно "Туры в 15:15" и что повезло попасть оба раза именно к Левану!

Прошли с Леваном по синему маршруту во второй день пребывания в Тбилиси (22 мая), вернулись к
Прошли с Леваном по синему маршруту во второй день пребывания в Тбилиси (22 мая), вернулись к
Прошли с Леваном по синему маршруту во второй день пребывания в Тбилиси (22 мая), вернулись к
Прошли с Леваном по синему маршруту во второй день пребывания в Тбилиси (22 мая), вернулись к
Прошли с Леваном по синему маршруту во второй день пребывания в Тбилиси (22 мая), вернулись к
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Е
Было очень интересно и познавательно. Грамотно составлен маршрут, остались под большим впечатлением от экскурсии. Спасибо большое Ивану за прогулку, время пролетело незаметно!
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В
Очень понравилась экскурсия с гидом Леваном. У нас была непростая группа с маленьким ребенком, который часто плакал. Леван мягко и с юмором рассказывал интересные факты о Тбилиси, успевал подмигнуть ребенку и чуть-чуть успокоить, помогал с коляской. Рады, что экскурсию провел такой тактичный и приятный грузин, спасибо большое за терпение!
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Е
Отличный гид Леван. Безумно интересная экскурсия!!!
Отличный гид Леван. Безумно интересная экскурсия!!!
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O
Замечательная экскурсия с очень харизматичным экскурсоводом Вано. Много интересных фактов о городе, историй.
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Ольга
Очень рада что выбрала именно эту экскурсию. Мы были на синем маршруте с экскурсоводом Леваном. Леван великолепный рассказчик и очень душевный человек - с первых минут ощущение будто вы знакомы
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уже много лет) маршрут идеален для первого знакомства с городом или для тех кто хочет больше про него узнать - помимо исторических фактов узнали много нюансов, про которые может рассказать только местный житель. В следующую поездку обязательно сходим на красный маршрут. Желаем процветания этому чудесному городу и его жителям!

Очень рада что выбрала именно эту экскурсию. Мы были на синем маршруте с экскурсоводом Леваном. Леван
Очень рада что выбрала именно эту экскурсию. Мы были на синем маршруте с экскурсоводом Леваном. Леван
Очень рада что выбрала именно эту экскурсию. Мы были на синем маршруте с экскурсоводом Леваном. Леван
Очень рада что выбрала именно эту экскурсию. Мы были на синем маршруте с экскурсоводом Леваном. Леван
Очень рада что выбрала именно эту экскурсию. Мы были на синем маршруте с экскурсоводом Леваном. Леван
Очень рада что выбрала именно эту экскурсию. Мы были на синем маршруте с экскурсоводом Леваном. Леван
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