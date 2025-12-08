Когда любовь к мотоциклу встречается с величием грузинской природы — рождается настоящее путешествие мечты. Каждый поворот ведёт к новым видам, а каждый километр — к незабываемым эмоциям.
Гора Мтацминда, озеро Лиси, леса Цхнети, старинные крепости и панорамы Тбилиси — вы увидите известные достопримечательности с нового ракурса и испытаете себя на прочность.
Описание экскурсии
Подробный инструктаж и адаптация под уровень участников — можно выбрать маршрут по подготовке и желаемой сложности.
Техника и безопасность: мощные байки Husqvarna, полная мотоэкипировка и сопровождение инструктора.
Яркое мотоприключение по живописным окрестностям Тбилиси: Мтацминда, хребет у озера Лиси, леса Коджори и Цхнети, Черепашье озеро, древняя крепость Азеула.
Свобода, ветер и пейзажи — катание по холмистым дорогам с панорамными видами на природу и город.
Организационные детали
- Программа 18+. Необходима категория А
- В стоимость входит: аренда мотоциклов Husqvarna серии эндуро, инструктаж и тестовые заезды для привыкания к технике, полная экипировка (мотоциклетные боты, штаны и куртка с защитой, мотошлем), сопровождение на маршруте
- Перед началом программы вносится депозит €450. Он возвращается полностью при отсутствии повреждений
- С вами поеду я или другой гид-инструктор из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€285
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 1647 туристов
Найти человека, знающего город как свои пять пальцев и готового показать его с самых удивительных сторон, — эта мечта любого путешественника. В своей работе я поставил задачу организовать мощный сервис для путешественников. Я руковожу командой опытных гидов и фотографов, которые помогут тебе прочувствовать всю атмосферу города, погрузиться в его культуру и сохранить лучшие моменты на снимках. До скорой встречи!
Входит в следующие категории Тбилиси
