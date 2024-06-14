Экстремальные экскурсии Тбилиси

Найдено 3 экскурсии в категории «Экстрим» в Тбилиси, цены от €186, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Каньоны Мартвили и Окаце: бюджетное путешествие из Тбилиси
На машине
8 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Каньоны Мартвили и Окаце: бюджетное путешествие из Тбилиси
За 1 день побывать в таинственных природных местах Колхиды и прикоснуться к истории Западной Грузии
Начало: По договоренности
16 июля в 08:00
22 июля в 08:00
186 за всё до 4 чел.
Мастер-класс по дрифту на стадионе «Лило Арена» в Тбилиси
На машине
1 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
Мастер-класс по дрифту на стадионе «Лило Арена» в Тбилиси
Овладеть искусством экстремального вождения на новейшем треке среди гор
Начало: Возле площади Свободы
Завтра в 11:00
13 июля в 11:00
от 380 за человека
Рафтинг на реке Арагви с хинкальным окончанием
На машине
скидка
15%
5 часов
Водная прогулка
Рафтинг на реке Арагви с хинкальным окончанием
Окунуться в экстремальное и гастрономическое приключение
Начало: От места вашего проживания
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
250213 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    14 июня 2024
    Каньоны Мартвили и Окаце: бюджетное путешествие из Тбилиси
    Сердечная благодарность Михаилу за чудесную поездку! Природа волшебная, интересная и познавательная информация, индивидуальный подход. Удачи и до новых встреч!
  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    Каньоны Мартвили и Окаце: бюджетное путешествие из Тбилиси
    Эту экскурсию мы посетили с гидом Вано! Было очень приятно, что экскурсовод полностью вовлечен в свою работу и очень внимателен к своим туристам! Также было очень легко и интересно. Осталось море положительных впечатлений об этой экскурсии. Однозначно рекомендуем, спасибо!
  • И
    Инна
    10 января 2024
    Мастер-класс по дрифту на стадионе «Лило Арена» в Тбилиси
    Мастер-класс по дрифту прошел отлично, хорошая машина и приятный инструктор. Единственный минус, который не зависел от организаторов, но немного ухудшил
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    впечатление, это то, что автодром в тот день был закрыт. Мы встретились с организатором в указанное время, после чего он предложил перенести мастер-класс на другой день или на другой автодром в тот же день, но позже. Мы выбрали второе и вернулись в отель ждать. Я считаю, что для этого переноса нам не нужно было приходить в указанное время и встречаться лично. Несмотря на задержку, хочу выразить благодарность организатору, за то что он оперативно решил возникшие проблемы и мастер-класс состоялся и очень понравился. Пешеходная экскурсия, которая входит в данный тур прошла занимательно и интересно. P.S: Из заявленных 3-х часов мастер-класса за рулем сам находишься примерно 1 час. Остальное время занимает трансфер и инструктаж.

    Мастер-класс по дрифту прошел отлично, хорошая машина и приятный инструктор. Единственный минус, который не зависел от
  • А
    Андрей
    12 декабря 2023
    Каньоны Мартвили и Окаце: бюджетное путешествие из Тбилиси
    Вс было хорошо. Нас вовремя забрали, под нас подстроили программу. Всё, что мы хотели, получили. Экскурсовод очень начитанный, интересный человек. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Экстрим»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Каньоны Мартвили и Окаце: бюджетное путешествие из Тбилиси
  2. Мастер-класс по дрифту на стадионе «Лило Арена» в Тбилиси
  3. Рафтинг на реке Арагви с хинкальным окончанием
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Театр марионеток Резо Габриадзе
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июле 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Экстрим" можно забронировать 3 экскурсии от 186 до 380 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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