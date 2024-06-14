1 чел.
По популярности
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Каньоны Мартвили и Окаце: бюджетное путешествие из Тбилиси
За 1 день побывать в таинственных природных местах Колхиды и прикоснуться к истории Западной Грузии
Начало: По договоренности
16 июля в 08:00
22 июля в 08:00
€186 за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
Мастер-класс по дрифту на стадионе «Лило Арена» в Тбилиси
Овладеть искусством экстремального вождения на новейшем треке среди гор
Начало: Возле площади Свободы
Завтра в 11:00
13 июля в 11:00
от €380 за человека
скидка
15%
5 часов
Водная прогулка
Рафтинг на реке Арагви с хинкальным окончанием
Окунуться в экстремальное и гастрономическое приключение
Начало: От места вашего проживания
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
250€213 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда14 июня 2024Сердечная благодарность Михаилу за чудесную поездку! Природа волшебная, интересная и познавательная информация, индивидуальный подход. Удачи и до новых встреч!
- ЕЕлена23 мая 2024Эту экскурсию мы посетили с гидом Вано! Было очень приятно, что экскурсовод полностью вовлечен в свою работу и очень внимателен к своим туристам! Также было очень легко и интересно. Осталось море положительных впечатлений об этой экскурсии. Однозначно рекомендуем, спасибо!
- ИИнна10 января 2024Мастер-класс по дрифту прошел отлично, хорошая машина и приятный инструктор. Единственный минус, который не зависел от организаторов, но немного ухудшил
- ААндрей12 декабря 2023Вс было хорошо. Нас вовремя забрали, под нас подстроили программу. Всё, что мы хотели, получили. Экскурсовод очень начитанный, интересный человек. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Экстрим»
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