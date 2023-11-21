Наше путешествие начнется с Боржоми. Уже по дороге вы поймете, почему Боржоми и его окрестности называют зеленым раем: по пути открываются невероятные виды лесистых гор Боржомского ущелья. Вы узнаете о нахождении минеральных источников, об археологических раскопках на этих землях и развитии города-курорта. В городском парке Боржоми полюбуетесь водопадом, услышите о грузинском Прометее и, конечно, продегустируете минеральную воду в ажурном павильоне.

Продвигаемя вперед, Средневековая крепость Рабат. Здесь вы познакомитесь с одним из самых выразительных и колоритных памятников Грузии, буквально впитавших в себя энергетику обеих культур: крепость была важнейшим перевалочным пунктом между христианским и мусульманским мирами. Вы осмотрите залы дворца, оформленные в старинном грузинском стиле, а внушительные размеры самой крепости и богатство отделки не должны оставить вас равнодушными.

Продвигаемся вперед в пещеры Вардзия — это не просто высеченные в скале помещения. Эта пещерная крепость — монастырь в XII века. Необыкновенный город насчитывает 13 уровней и более 500 помещений: церквей, часовен, жилых келий, кладовых, бань, трапезных, казнохранилищ, библиотек. На экскурсии вы изучите каждый уголок Вардзия и узнаете, с какой целью был построен скальный город и какие функции выполнял на протяжении всей истории его существования.