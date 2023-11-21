Зелёный Боржоми, крепость Рабат и пещеры Вардзия

Описание
Фото
О гиде
Ответы на вопросы
Смешенная: автобусная и пешеходная. Важно! Рекомендуем одеть спортивную обувь.
Зелёный Боржоми, крепость Рабат и пещеры Вардзия
Зелёный Боржоми, крепость Рабат и пещеры Вардзия
Зелёный Боржоми, крепость Рабат и пещеры Вардзия
Зелёный Боржоми, крепость Рабат и пещеры Вардзия
Зелёный Боржоми, крепость Рабат и пещеры Вардзия
Зелёный Боржоми, крепость Рабат и пещеры Вардзия

Что вас ожидает:

  • Пещеры Вардзия
  • Крепость Рабати
  • Боржоми
  • Памятник Прометею
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Наше путешествие начнется с Боржоми. Уже по дороге вы поймете, почему Боржоми и его окрестности называют зеленым раем: по пути открываются невероятные виды лесистых гор Боржомского ущелья. Вы узнаете о нахождении минеральных источников, об археологических раскопках на этих землях и развитии города-курорта. В городском парке Боржоми полюбуетесь водопадом, услышите о грузинском Прометее и, конечно, продегустируете минеральную воду в ажурном павильоне.

Продвигаемя вперед, Средневековая крепость Рабат. Здесь вы познакомитесь с одним из самых выразительных и колоритных памятников Грузии, буквально впитавших в себя энергетику обеих культур: крепость была важнейшим перевалочным пунктом между христианским и мусульманским мирами. Вы осмотрите залы дворца, оформленные в старинном грузинском стиле, а внушительные размеры самой крепости и богатство отделки не должны оставить вас равнодушными.

Продвигаемся вперед в пещеры Вардзия — это не просто высеченные в скале помещения. Эта пещерная крепость — монастырь в XII века. Необыкновенный город насчитывает 13 уровней и более 500 помещений: церквей, часовен, жилых келий, кладовых, бань, трапезных, казнохранилищ, библиотек. На экскурсии вы изучите каждый уголок Вардзия и узнаете, с какой целью был построен скальный город и какие функции выполнял на протяжении всей истории его существования.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит
  • Обед Входные билеты: Парк Боржоми - 5 лари с человека
  • Крепость Рабати - 18 лари с человека
  • Пещера Вардзия - 17 лари с человека Зиплайн
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

Можно с детьми
История и архитектура
Необычные
Природа и пейзажи
Активный отдых
На весь день
Монастыри, церкви, храмы
Святые места
История и культура
Вардзия
Популярные места
Пещеры

Похожие туры из Тбилиси

Боржоми, Вардзия и крепость Рабат на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
56 отзывов
Боржоми, Вардзия и крепость Рабат на микроавтобусе
Посетить старинный курорт, высеченный в скале город и величественную крепость за 1 день
на площади Свободы
Завтра
22 ноя
23 ноя
24 ноя
5045 за человека
Легендарные места Грузии: Боржоми, Рабат, Вардзия - групповая экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
7 отзывов
Легендарные места Грузии: Боржоми, Рабат, Вардзия - групповая экскурсия
Однодневное путешествие на автобусе по живописным историческим локациям
в центре Тбилиси
Завтра
22 ноя
23 ноя
24 ноя
4844 за человека
Пещерный город Вардзия, самобытный Рабат и минеральный Боржоми
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
Пещерный город Вардзия, самобытный Рабат и минеральный Боржоми
Ованеса Туманяна №22
Завтра
22 ноя
23 ноя
24 ноя
$200 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ